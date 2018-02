 »  Facebook je pro staré, blokování reklam v Chromu a méně sexu kvůli Netflixu

Facebook je jenom pro starý aneb zahraniční média mají nové téma. Mladí z Facebooku odcházejí (to víme už dlouho, do Messengeru, dříve Snapchatu, na Instagram, do chatovátek obecně) a Facebook roste někde ve věkové skupině 55+. Pro rok 2018 říká předpověď, že ve Velké Británii Facebook opustí 700 tisíc mladých lidí, čímž Facebook klesne na 4,7 milionu (12 až 24 let). Naopak se očekává 500 tisícový růst těch 55+ (což povede k 6,4 milionu lidí mezi 55 až 65). Viz Is Facebook for old people? Over-55s flock in as the young leave.

V USA je pokles mladých uživatelů (12–17) 9,9 % za rok 2017. Všiml si toho eMarketer, který původně pro 2017 předpovídal 3,4% pokles. V číslech jde o 1,4 milionu a 12,1 milionu je konečně číslo. Pokud se podíváte na uživatele do 25 let, pokles je o 2,8 milionu. Viz Facebook lost around 2.8 million U.S. users under 25 last year. 2018 won’t be much better.

Axel Springer: Vydavatelé se chtějí vyvarovat závislosti na duopolu a mít větší jistotu setrvalých příjmů. Řešením by mělo být klasické (digitální) předplatné. Viz Fifth „International Paid Content Summit“ at Axel Springer in Berlin / Survey shows: Cooperation with platforms unsatisfactory. Souhrn případně viz European publishers look to digital subscriptions to reduce platform dependency.

13 ruských občanů (a 3 ruské právnické osoby) bylo obviněno velkou porotou ze zasahování do prezidentských voleb v USA v roce 2016 ve prospěch kandidáta Donalda Trumpa. Mezi obviněnými je i stará známá Internet Research Agency a řeč je o informační válce, vytváření fiktivních profilů, šíření nedůvěry vůči kandidátům a politickému systému vůbec. Všichni jsou obviněni ze spiknutí s účelem podvést Spojené státy, trojice z obviněných navíc ze spiknutí za účelem bankovních a finančních podvodů. Tohle ještě bude velké. Viz Russians indicted in special counsel Robert Mueller's probe of election meddling to support Donald Trump.

TELEgraficky

E-mail je vaše elektronická paměť ■ Atom 1.24 je venku ■ Go 1.10 je venku ■ RIP Twitter pro MAC (bývalé Tweetie) ■ Backblaze a disky 2017 ■ Černobyl v infra ■ Kanye West si (opět) smazal Instagram

WEBDESIGN, INTERNET

Google přináší Accelerated Mobile Pages (AMP) do Gmailu, abyste v e-mailu mohli interaktivně brouzdat po webech. Pokud vám to připadá jako šílené a zbytečné, tak vítejte do klubu. Aby toho nebylo málo, přicházejí ještě „AMP Stories“, které ale najdete ve vyhledávání. Viz Gmail will let you browse websites in your email with new AMP support a The ‘Stories’ format is coming to Google search next. Na Příběhy v AMP se můžete podívat na g.co/ampstories (musíte v mobilním telefonu a hledat něco z CNN, Mic, SBNation, The Washington Post, Cosmopolitan, Wired, People či Mashable).

Google začal 15. února blokovat „otravné“ reklamy, které nesplňují (poměrně rozumné) požadavky na kvalitu. O jaké jde, můžete najít v přehledu od Coalition for Better Ads – jde typicky opravdu o reklamy, které by rozumné agentury a inzerenti vůbec neměli zvažovat a provozovatelé webů je už dávno neměli nasazovat. Jak to s blokováním v Chrome bude, najdete v Google Chrome začal blokovat příliš agresivní reklamy. Většinou to ani nepoznáte nebo v Under the hood: How Chrome's ad filtering works. Zajímavé je, že dochází k vyhodnocování webů a jejich rozdělování do „Passing“, „Warning“ či „Failing“ kategorií (zjistitelné v Ad Experience Report API a v Google Search Console v Ad Experience Report). Weby zařazené do „Failing“ se pak dočkají odstranění URL, které jsou rozpoznány proti známým URL majícím něco společného s inzercí (používá se EasyList). Pokud je váš web zařazen mezi „Failing“, můžete v Search Console žádat o přehodnocení, ale nejprve si dejte reklamy do pořádku.

SOFTWARE

Rozpoznávání obličejů funguje lépe, pokud jste bílý muž. Viz Facial recognition software is biased towards white men, researcher finds, a pokud jste došli k závěru, že je to dané vzorkem, na kterém se software učil, tak je to velmi pravděpodobně jeden z podstatných důvodů. Ne-li jediný. Kompletní studie viz Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification (PDF).

Vimeo má novou pomůcku pro posílání livestreamingu současně na Facebook, YouTube, Twitch a Periscope. A další, která nahraje video současně na Facebook a YouTube. Navíc to vypadá, že pokračuje transformace Vimeo z „videowebu“ (jako je YouTube) v tvůrce pomůcek pro tvůrce videa. Viz Vimeo launches tools for simultaneous uploading or livestreaming to Facebook, YouTube, Twitch and others a Publish videos to your social channels, instantly.

Ubuntu se chystá shromažďovat diagnostická data. Prozatím při instalaci, ale je dost jisté, že po počátečním odporu dojde později k rozšíření i na užívání systému. Vedle uživatelských dat bude sbírat i informace o balíčcích (přes Popcon) a haváriích (přes Apport). Data se budou posílat přes HTTPS a používat v agregované podobě, ta bude dostupná i veřejně. Při instalaci (a později v Nastavení) toto bude možné odmítnout.

Původní klient Disk Google končí až k 12. květnu (původně to mělo být už 12. března). Znamená to, že musíte přejít buď na Backup and Sync nebo Drive File Stream. Ta druhá varianta je doporučovaná pro uživatele G-Suite, ale osobně jsem přešel na tu první, nemám potřebu „streamovat“ soubory a chci mít vše potřebné klasicky na lokálním počítači a v cloudu mít zálohu a možnost přístupu odkudkoliv. Přechod z Google Drive na Backup and Sync je v pohodě, jen mějte trpělivost, aplikace se může i desítky minut tvářit, „že se nic neděje“. Po instalaci je nutný restart a pak můžete využít i toho, že je tam doplněno „zálohování“ vybraných složek. Mělo by nově jít přidat i víc Google účtů. A připravte se na to, že po restartu se bude dost dlouho „něco“ synchronizovat (ač jste v původním Disku Google měli vše synchronizované).

HARDWARE

Google chce v příštím Androidu P okopírovat „notch“ z iPhone X. Píše to Bloomberg v Google’s Next Android Overhaul Will Embrace iPhone’s ‘Notch’ a jen těžko se hledá důvod, proč by Google měl v nových telefonech kopírovat designový úlet Applu. Úvaha, že by to mohlo přilákat uživatele iPhonu X, je absurdní. Nový Android nese označení Android P (Pistachio) a měl by být ještě více postavený okolo Google Assistant schopností.

Až si budete kupovat HomePod, nezapomeňte si pod něj koupit podložku. Třeba něco jako dáváte pod květináč. Nemusíte, pokud ho nebudete dávat na dřevo, ale pokud ano, tak pozor. Nechává na dřevě kroužky. Vážně. Viz You shouldn’t have to buy coasters for your $350 smart speaker, but here we are a HomePods are staining wooden tables with a white ring. Apple už mezitím aktualizoval podmínky užívání a fér dodat je, že podobné je to u Sonos One.

MARKETING A KOMUNIKACE

V roce 2018 dorazí kupa nových emoji. Budete tedy mít příležitost ohromovat přátele na sociálních sítích, ale počítejte s tím, že budou stále méně tušit, jaké podivné piktogramy jim posíláte.

Hlavní smysl Facebook nemusí v našem světě fungovat, říká Mark Zuckerberg. Tohle dost podstatné zjištění řekl šéf Facebooku v podcastu pro Freakonomics Radio (viz Mark Zuckerberg says Facebook's main purpose may not work for our world). Možná to ale bude také tím, že tento svět nepotřebuje být zachráněn miliardářem s mesiášským syndromem. Ale také tím, že reálný svět funguje jinak, než si Mark Zuckerberg naplánoval. Možná by víc prospělo, kdyby přestal tlačit na to, že zachrání a změní svět. Každopádně, v ‚It is a very lonely job‘: Mark Zuckerberg and other top CEOs reveal what their jobs are really like in ‚Freakonomics‘ podcast series je další zajímavé povídání o sérii podcastů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Tržiště Infraud, zodpovědné za podvody ve výši 530 milionů dolarů, skončilo. Po sedmi letech ho ukončily federální orgány. Na tomto online tržišti se prodávaly a kupovaly čísla/data platebních karet, údaje o bankovních účtech, informace a identity. Jen těch karet a účtů se prodalo na 4,3 milionu. Obviněných je 36 lidí, zadržených 13. Slušný zásah, ale konec obchodování s informacemi tohoto druhu nepřinese. V Online Marketplace Linked to $530 Million in Fraud Shuts Down uvádějí, že existují další dvě stovky podobných tržišť, některé i s více uživateli než Infraud.

Populární plugin Browsealoud byl hacknut a doplněn o skript na těžbu kryptoměny Monero. Útočníci nechali na více než 4000 webech návštěvníky těžit kryptoměny v jejich prospěch. Viz UK ICO, USCourts.gov… Thousands of websites hijacked by hidden crypto-mining code after popular plugin hacked.

LoopX získal v ICO 4,5 milionu dolarů, aby to pak skončilo podvodným exitem. Samozřejmě, centrem dění jsou kryptoměny. Viz Cryptocurrency startup LoopX pulls exit scam after raising $4.5M in ICO.

Šest měsíců podmínka za to, že sdílel informace o tom, jak zprovoznit Popcorn Time (na popcorntime.dk)? Vítejte v Dánsku u jednoho poněkud zvláštního případu. Viz Danish Man Convicted of Telling Web Users Where to Download Popcorn Time a Historic case: Danish man convicted of promoting illegal film service.

Instagram varuje, když si někdo udělá screenshot Příběhu. Dá se to ale snadno obejít, takže pokud si myslíte, že fotografie a videa ve vašich příbězích jsou v bezpečí, tak tradičně nikoliv. Stačí v telefonu odebrat připojení a varování se nekoná. Ještě jednodušší je si Příběh/Story prohlédnout na webu, tam se nic neposílá. Viz Instagram alerts people when you screenshot their Stories, here’s how to stop it.

Reportéři bez hranic varují, že iCloud účty v Číně nejsou bezpečné a novináři, kteří v Číně působí, by je měli zrušit. Apple naopak tvrdí, že iCloud účty bezpečné jsou. A teď babo raď. Viz Reporters in China should close iCloud accounts to avoid surveillance, says free press watchdog a RSF urges journalists to quit Apple iCloud China by 28 February.

Embed tweetu může být porušením autorského práva. Důležité je to slovo může, protože jako vždy je to případ od případu a v tomto jednom se jedná o případ fotografa Justina Goldmana. Otázkou totiž je, zda noviny využitím embedu tweetu se zpravodajskou fotografií skutečně neobcházejí to, že by za ní normálně musely zaplatit. Viz Court Rules that Tweet Embeds Could Infringe Copyright, as Twitter Seeks to Simplify its Offerings.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook vylepšuje skupiny. Nově si je můžete obarvit (Facebook tomu zábavně říká, že „komunita má vlastní identitu“), správa skupiny je sjednocena do jednoho místa, na vrcholek skupiny lze připnout až deset příspěvků a objevila se sekce pro pravidla. Je tu i investice 10 milionů dolarů v rámci Community Leadership Programu, kterou Facebook chce podpořit „lidi budující komunity“. Nezapomeňte, že za pár let bude Facebook postupně funkčnost skupin zpoplatňovat, omezovat dosah a vše komercializovat. Stejně jako to dělá se stránkami, do kterých podobným způsobem nalákal miliony firem, nechal je investovat miliony dolarů a poté jim všechno vzal. Viz A New Investment in Community Leaders.

Od 12. února Facebook počítá dosah, pouze pokud je příspěvek ve viditelné oblasti (na displeji). Doposud se započítalo už jenom to, že Facebook příspěvek vygeneroval do newsfeedu, aniž by uživatel musel k příspěvku dorolovat. Znamená to, že se může výrazně snížit dosah příspěvků stránek. Po omezenou dobu budou dostupná obě čísla, takže si budete moci udělat srovnání. Nezapomeňte, že Facebook s metrikami čaruje tak, jak se mu to hodí. Jednou z největších manipulací je automatické spouštění videí, které umožňuje Facebooku tvrdit, že uživatelé mají o videa zájem. Viz Improving Page Insights to Help Businesses Understand the Results that Matter Most.

MOBILNÍ APLIKACE

Digitální asistenti jsou tak dobří jako jejich ekosystém. Hodně podstatný pohled na to, jak si svět postupně rozděluje Google, Apple a mohutně se do toho vkládají čínská řešení. Škoda, že graf v Digital assistants are only as good as their ecosystems nedodržuje ani základy toho, jak se grafy tvoří. Rozluštit finální pořadí (předpověď pro 2021) není vůbec snadné. Nejzábavnější na tom všem je, že v roce 2021 bude více digitálních asistentů než lidí.

Facebook ve své aplikaci pod „Protect“ nabízí stažení a instalaci Onavo VPN. Velmi přemýšlejte nad tím, jestli se necháte nachytat, protože Onavo VPN neslouží k ochraně soukromí na internetu – hlavním cílem je analyzování všeho, co uživatelé na mobilu dělají. Což je také přesně to, o co tady Facebooku jde. Viz Facebook is pushing its data-tracking Onavo VPN within its main mobile app.

STARTUPY A EKONOMIKA

Proč mají mladí Američané méně sexu? Příliš koukají na Netflix. Viz Too Much Netflix, Not Enough Chill: Why Young Americans Are Having Less Sex a pozor, je to až tak extrémní, že nejde jen o méně sexu, ale o žádný sex. Vedle Netflixu na to má vliv výchova – vedoucí k přílišné opatrnosti místo prostého užívání si. O čerstvém vlivu #metoo raději ani nepřemýšlet.

Na budoucnost žurnalistiky a novin na Facebooku bych nesázel. Facebook totiž nemá nejmenší ponětí, kam to vše směřuje, a nevypadá to, že by měl jakýkoliv zájem o cokoliv jiného než jen vlastní potřeby. Viz Facebook tells publishers to take it or leave it.

Hulu v roce 2017 prodělalo 920 milionů dolarů. Originální obsah a TV prostě něco stojí. Vlastně ještě stát budou, ztráty se mají v roce 2018 dále prohloubit. V roce 2016 to mimochodem bylo 531 milionů ztráty. Na konci roku 2017 mělo Hulu něco přes 17 milionů předplatitelů (pouze USA, jinde nepůsobí). Viz Hulu Lost $920 Million in 2017, After Parents Invested $1 Billion.

Unsplash získal 7,25 milionu dolarů a chce budovat novou ekonomiku okolo fotografií. Viz We just raised $7.25 million for Unsplash to build a new economy around photography.

INFOGRAFIKY

Jak použít Google Analytics pro zlepšení webu a marketingové strategie, viz How to Use Google Analytics to Improve Your Website & Marketing Strategy [Infographic].

Deset tipů pro začátečníky na Twitteru obsahuje docela užitečné věci, které vám opravdu mohou pomoci. Viz A Beginners Guide to Twitter: 10 Tips for Success [Infographic].

Revoluce v influencer marketingu, viz The Influencer Marketing Revolution – #infographic.

Trendy v sociálních médiích pro rok 2018. Viz Social Media Trends in 2018 [Infographic].

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.