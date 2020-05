 »  Facebook koupil Giphy, blíží se konec Google Play Music a Twitter umožní práci z domova trvale

Facebook stále doufá, že jeho Free Basics nahradí v rozvojových zemích internet. Nově se pokouší zmírnit dopady oddělení Free Basics od klasického internetu a oznámil spuštění bezpečné webové proxy, která umožní rozšířit dosah pro Discover. Viz Implementing a secure web-based proxy service for Discover .

Antimonopolní řízení s Googlem by v USA mohlo přijít už tento rok. Cílem je podnikání v reklamě, a pokud by k něčemu takovému došlo, může to být hodně velké. Řada subjektů si na Googlu bude chtít zkusit, co je možné. Viz Justice Department, State Attorneys General Likely to Bring Antitrust Lawsuits Against Google .

Blíží se konec Google Play Music. K dispozici je pomůcka pro přenos hudby do YouTube Music. Kdy Google Play Music skončí, známo není, ale očekává se, že to bude letos. YouTube Music je možné používat zdarma nebo si za peníze pořídit Premium verzi bez reklamy a s poslechem na pozadí, stažením hudby do mobilu za 9,99 USD měsíčně. Pomůcku najdete v YouTube Music is making it simple to transfer over your Google Play Music library .

Google spojil všechny týmy pracující na komunikátorech a zprávových aplikacích do jednoho týmu. Možná by tak po letech konečně mohlo skončit neustálé uvádění vzájemně nekompatibilních chatovacích aplikací, ale moc s tím nepočítejte. Integrace prý není v plánu . Týmu šéfuje Javier Soltero, doposud v Googlu zodpovědný za GSuite. Nově pod něj patří Meet, Chat, Messages, Duo a telefonovací aplikace pro Android. Co se integrace týče, tak je Soltero přesvědčený, že není potřeba, protože „věří, že lidé si vybírají produkt podle účelu užití“. V realitě to vede k tomu, že zvolí cokoliv, jen ne Google. Ale to časem Google pochopí. Tedy pokud Soltero zvládne víc než doposud, tedy přejmenovat Hangouts Video na Meet a Hangouts Chat na Google Chat.

Facebook za 400 milionů dolarů kupuje Giphy. Služba zůstane samostatnou značkou a zároveň dojde k její integraci do Instagramu. Viz Facebook Welcomes GIPHY as Part of Instagram Team.

Služba Giphy se ve šmírování uživatelů dostala hodně daleko. Pro Facebook tak koupě může být vítaným přírůstkem do množství dat, které o každém uživateli internetu má. Giphy sleduje všechno použití na webu a do aplikací se dostává i s vlastními sledovacími mechanismy. Tam, kde je potřeba zajistit bezpečnost uživatelů, je velmi pečlivě nutné řešit právě Giphy. Facebook se tak přes Giphy dostane i ke konkurenci, jako je Twitter, ale třeba i do většiny klávesnicových aplikací. V rozměru 300 milionů měsíčních aktivních uživatelů. Viz How Facebook Could Use Giphy to Collect Your Data.

SOFTWARE

Mozilla má nové rozšíření pro Firefox, které vytvoří aliasy pro e-mailové adresy. Firefox Private Relay vytvoří e-mailovou adresu, která bude přeposílat e-maily na váš klasický e-mail. Použít ji můžete pro různorodá přihlášení k odběru e-mailů a pro všechny místa, kam pravou adresu z obav ze spamu nechcete dávat.

Office365 a Exchange Online nově blokují příliš velké zprávy typu „Odpovědět všem / Reply All“. Může to být hodně užitečné a může to zabránit e-mailovým apokalypsám, když někdo použije odpovědět všem pro několik tisíc adresátů neuvedených ve slepé kopii. Blok se aktivuje u deseti odpovědět všem e-mailů s více než 5000 adresáty v rámci jedné hodiny na následující 4 hodiny. Podrobnosti v Reply All Storm Protection in Exchange Online.

Microsoft spouští aplikaci Family Safety pro rodiče, děti a hlídání času u počítačů v aplikacích. V betapodobě je dostupná pro Android a iOS a „screen time“ se synchronizuje i s počítači s Windows a herní konzolí Xbox. Podrobnosti v The new Microsoft Family Safety app now available in preview for iOS and Android.

Epic Games oznámli Unreal Engine 5. Dorazí v roce 2021. Ukázka byla na PlaysStation 5.

Google bude v Chromu blokovat reklamy, které příliš zatěžující baterii a síť. Omezení bude na 4 MB dat a 15 sekund využití CPU v 30 sekundovém intervalu nebo 60 sekund využití CPU maximálně. Podrobnosti v Protecting against resource-heavy ads in Chrome.

Windows 10 verze 2004 už nebude mít pro nová PC dostupnou 32bitovou verzi. OEM výrobci už na nová PC dávají jenom 64bitovou. Viz Minimum hardware requirements.

Spatial je dostupné zdarma. Můžete to brát jako „FaceTime ve VR“, virtuální kolaborativní platformu, která se ovšem neobejde bez vlastnictví dost drahých VR brýlí jako Microsoft HoloLens či něco od MagicLeap. Jinak je to ale „chat ve virtuálním prostoru“, tedy něco, o co se už před lety pokoušel Second Life a řada dalších pozdějších pokusů a klonů. Spatial je navíc nově možné používat i na webu, iPhone, Androidu a Oculus Quest. Podíváte-li se ale do Spatial goes free, aiming to become the Zoom of virtual collaboration, tak je to vlastně docela dost děsivé.

HARDWARE

Americký prezident Donald Trump prodloužil zákaz Huawei až do května 2021. Popravdě to nevypadá nijak dobře a z dlouhodobějšího hlediska to je škodlivé pro celý svět. Viz Americký prezident prodloužil zákaz pro zařízení Huawei či ZTE nebo Trump extends order on U.S. telecom supply chain security until 2021 a Donald Trump extends Huawei ban through May 2021.

Dotykové obrazovky v autech jsou nebezpečné, hlasové ovládaní je bezpečnější. To, co si můžete přečíst v Motorists using touchscreens in cars are being distracted, je docela pochopitelné. Pokud jste někdy v autě vybaveném velkým displejem zkoušeli za jízdy cokoliv dělat, tak moc dobře víte, jak to vyrušuje.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Samsung potvrdil vážnou bezpečnostní chybu v telefonech vyrobených po roce 2014. Ta umožňuje na dálku získat kontrolu nad telefonem pomocí obrázku ve formátu .qmg, aniž by se na tom uživatel musel jakkoliv podílet. Samsung veškeré obrázky zpracovává přes službu jménem Skia, ve které je vážná chyba. Na telefon pak stačí například poslat MMS s obrázkem, který spustí kód. Samsung už chybu opravil, takže záplatujte co nejrychleji. Vice i v Samsung patches 0-click vulnerability impacting all smartphones sold since 2014.

Zoom koupil Keybase a má v plánu posílit bezpečnost. Keybase umožní doplnit koncové šifrování videohovorů. To, co Zoom zatím nemá, ačkoliv se dříve chlubil, že ano. Viz Zoom buys Keybase — its first acquisition — as part of 90-day plan to fix security flaws a Keybase joins Zoom.

Tvůrci mobilních hackovacích nástrojů NSO Group vytvářejí koronavirovou sledovací aplikaci. A jsou tak dobří, že ponechali na internetu databázi této aplikace otevřenou bez hesla. Viz A passwordless server run by NSO Group sparks contact-tracing privacy concerns.

Facebook navrhuje, že moderátorům obsahu vyplatí 52 milionů dolarů. Kauza tak možná nakonec nepůjde k soudu. Částku zaplatí současným i minulým moderátorům za zásadní dopad na psychické zdraví, které s moderováním obsahu na Facebooku souvisí. Probírání se tisíci videi a fotkami znásilnění, vražd, sebevražd a dalších forem násilí může vést k posttraumatické stresové poruše. Více viz Facebook navrhuje zaplatit moderátorům obsahu za psychickou újmu 52 milionů USD.

Uber bude po řidičích i pasažérech vyžadovat ověření nasazené masky přímo v aplikaci. Podrobnosti v Uber will scan drivers' faces to make sure they're wearing a mask.

Sledovat nekompromisně uživatele s ohledem na koronavirus, nebo nesledovat? Spojení Googlu a Applu v tomto ohledu je jednou z mála věcí, která by mohla fungovat. Včetně dodržení všech obvyklých opatření na ochranu soukromí. Přečtěte si A Spectacularly Bad Washington Post Story on Apple and Google’s Exposure Notification Project reagující na Apple and Google’s joint effort on COVID-19 exposure notification project.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Dozorčí rada Facebooku má prvních dvacet členů ze čtyřiceti. Zajímavá je tím, že Facebook po tomto orgánu chce řešení zásadních problémů týkajících se moderování obsahu. Zajímavé čtení najdete v The Republic of Facebook a točí se okolo zásadní otázky, zda sociální média vůbec mají mít právo správy de facto veřejného prostoru. Mají ho pochopitelně na dosah ruky, ale mají ho mít?

Instagram Live koronavirem posílil. Stal se například zásadním nástrojem pro umělce, DJ a celebrity. Instagram uvádí mezi únorem a březnem až 70% růst zhlédnutí live streamingu. K čemuž je nutné dodat, že bohužel ve formátu „video na výšku“, tedy v podobě, která je pro další použití nevhodná. Zajímavé čtení v How Hip-Hop Royalty Found a New Home on Instagram Live – The New York Times. Zajímavé i tím, že se objevil vzestup doposud neznámých hvězd.

Twitter v mobilní aplikaci doplnil QR kódy pro usnadnění sledování. Musíte otevřít v mobilní aplikaci (na webu to není) váš profil (v menu vybrat profilový obrázek / tři čárky) a dole najdete ikonku. Na tu stačí kliknout a zobrazí se vám váš QR kód. Na stejném místě můžete načíst cizí kód, abyste dotyčného začali sledovat.

MOBILNÍ APLIKACE

SDK Facebooku způsobovalo pády všech populárních aplikací pro iOS. Facebook chybu naštěstí velmi rychle opravil, ale celé je to připomínkou nebezpečné závislosti na Facebooku i v tak zásadní věci, jako je spuštění aplikace, která reálně nic od Facebooku potřebovat nebude. Facebook SDK je navíc zásadním zdrojem informací pro Facebook. Ten ho v maximální míře využívá pro sledování uživatelů v aplikacích, které mu nepatří. Jak se navíc ukázalo, Facebook spouští skrytý kód, o kterém ani ti, kdo Facebook SDK používají, neví. Jak jinak. Detaily ve Why a small Facebook bug wreaked havoc on some of the most popular iOS apps.

Google Lens nově umí kopírovat text z mobilu až do počítače. Samozřejmě včetně OCR zpracování. Probíhá to přes Chrome (musíte být přihlášení jak na počítači, tak v mobilu), takže by to nemělo být omezeno operačním systémem. Pro iOS je Google Lens součást aplikace Google. Viz New Google Lens features to help you be more productive at home.

Čína na WeChatu monitoruje i uživatele mimo Čínu. Učí se tak lépe monitorovat a cenzurovat domácí uživatele. WeChat je nejrozšířenější a skoro všudypřítomná čínská chatovací platforma. Čtěte v China’s WeChat Monitors Foreign Users to Refine Censorship at Home.

Chyba v Instagramu pro iOS umožňovala vkládat extrémně dlouhé fotografie. Více v Instagram glitch makes posting extremely long photos to your feed possible.

Skoro 40 % Islanďanů používá covidovou appku, ale stejně to nestačí. Celosvětově je to každopádně unikát. Aplikace navíc sleduje polohu uživatelů přes GPS. Island má 364 tisíc obyvatel. Ve finále má ale aplikace pouze malý vliv, daleko menší než manuální trasování a obvolávání. Tradičně platí, že jde o snahu naroubovat technologii a dokázat, že je užitečná. Bez reálného výsledku. Viz Nearly 40% of Icelanders are using a covid app—and it hasn’t helped much.

STARTUPY A EKONOMIKA

The Browser Company budují „lepší způsob, jak používat internet“. Chtějí zcela předělat základ internetu, tedy prohlížeč. Víc ale zatím neřeknou.

Nintendo prodalo celkem už 55,7 milionů konzolí Switch a Switch Lite, roční příjmy stoupy o 9 % na 12,31 miliardy USD. Koronavirový lockdown prospěl hraní počítačových her. Viz Nintendo Switch sales hit 55.7 million as company grows annual revenues 9% to $12.31 billion.

Google očekává, že většina zaměstnanců bude pracovat z domova až do příštího roku. Velmi rozumné rozhodnutí, které je bohužel v Česku vidět velmi málo a k vládním opatřením na uvolnění omezení prakticky vůbec nepatří. Tam je návrat úředníků klasicky bez možnosti práce z domova. Viz Google says that the majority of its employees will work from home until 2021.

Twitter umožní práci z domova trvale. Po skončení koronavirových opatření bude možné, aby si ji zaměstnanci zvolili, samozřejmě jen v takových případech, které nevyžadují osobní přítomnost. Viz Twitter Will Allow Employees To Work At Home Forever.

Jak se koronavirus projevil na produktivitě, zjistíte v Coronavirus productivity data: How the pandemic is changing the way we use digital devices, apps, and tools. Jsou tam některé zajímavé poznatky.

Prodej her v USA má rekordní čtvrtletí a může za to karanténa. Prodeje ve výši 10,86 miliardy dolarů za leden až březen, 9% meziroční růst. Viz US video game sales have record quarter as consumers stay at home.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.