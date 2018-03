 »  Facebook Live Video je mrtvé, Apple jde na ruku Číně a RIP Swype

InfoWars je kousek od zákazu na YouTube. Důvodem je video, které tvrdilo, že přeživší střelby v Parklandu jsou herci. Což nepřekvapí, Alex Jones a jeho InfoWars jsou posedlí konspiracemi, výmysly a fake news. Viz InfoWars is two strikes away from being banned from YouTube.

Vydával se za tvůrce Bitcoinu, Satoshiho, teď čelí žalobě za krádež 5 miliard dolarů v bitcoinech. Řeč je o Craigu Wrightovi a o tom, že měl (již zemřelému) bývalému obchodnímu partnerovi ukrást bitcoiny získané při těžbě. To jsou ale příběhy. Viz Self-proclaimed Satoshi Craig Wright is being sued for stealing his partner’s bitcoin.

Ruská televize odvysílala „živé“ záběry z války v Sýrii. Ve skutečnost z počítačové hry Arma 3. Což tak nějak ani nepřekvapí, protože tohle už tu bylo několikrát. Viz Russian TV airs video game as Syria war footage a Arma 3 на первом канале.

Jaký je příběh stojící za virální fotografií z Ghany, na které učitel ukazuje studentům Windows na školní tabuli? A ano, chápete to správně, křídou namalovaný (například) Word na klasické školní tabuli. Při čtení The story behind the viral photo of a teacher in Ghana showing students Windows on a blackboard vlastně nebudete vědět, jestli se máte smát, nebo plakat. Plakat určitě budete v okamžiku, kdy dojde příběh do bodu, kde kvůli osnovám nemůže žákům Word/Windows ukázat na notebooku. To proto, že osnovy vyžadují klasický počítač. Tohle se snad nedá ani vymyslet.

TELEgraficky

Mitmproxy 3 ■ Netatmo Weathermap ■ Blbec.online ■ 500px koupeno čínskými VCG ■ domainwheel.com ■ Zachrání vydavatele předplatné? ■ papertoilet.com

WEBDESIGN, INTERNET

Vydavatelé znovu hledají záchranu u mikroplateb. Až natolik, že se objevují nové mikroplatební platformy. Viz Like the changing of the seasons, publishers (again) turn to micropayments.

Čína se vrhla na cenzuru Medvídka Pú a zakázala písmeno N. Všechno souvisí s posilováním pozice prezidenta Xi Jinpinga. Zásadní problém činí slova jako „můj císař“, „doživotní“ a „nestoudný“. „N“ se znelíbilo, protože se stalo částí příspěvků v podobě „N>2“. Viz China’s Censors Ban Winnie the Pooh and the Letter ‘N’ After Xi’s Power Grab.

SOFTWARE

30 volně dostupných zdrojů veřejných dat (na kterých si můžete cvičit AI, zpracování velkých dat, vizualizace či cokoliv vás napadne) najdete v Big Data And AI: 30 Amazing (And Free) Public Data Sources For 2018.

Evernote spustil Spaces, nástroj pro týmovou spolupráci. Najdete ho ale jenom v Evernote Business. Navíc přichází několik let poté, co se možnost práce týmů nad dokumenty (v různé podobě) stala běžnou součástí kancelářských balíků (Google, Microsoft, ale třeba i Dropbox a další). Viz Introducing Spaces in Evernote Business: Collaboration Made Easier:

Google má Hangouts Chat. Pokud jste zmatení, tak se nelze divit. Tohle jsou jiné Hangouts než ty Hangouts, které Google nechal vymřít a vedle nichž budoval věci jako Allo, Duo a další. A hlavně: jde o službu v Google Suite (bývalé Google Apps). Viz Move projects forward from one place—Hangouts Chat now available a určitě se nebudete divit, že je to další samostatná aplikace. Už nějakou tu chvíli existovala v betě a možná také správně uhodnete, že je to další konkurence pro Slack a jemu podobné nástroje. Nejde tu tedy pouze o chatování, ale i práci s dokumenty. Google navíc slibuje AI a 25 botů.

Google Song Maker je webový sekvencer na komponování hudby od Chrome Music Lab. Zajímavý koncept, kdy si hudbu „malujete“ a aplikace z toho vytváří občas i poslouchatelný výsledek. Z Music Labu případně můžete mrknout ještě na Oscillators a Sound Waves. Oboje užitečné i jako výuková pomůcka.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook likviduje nezávislou digitální komedii, píše se v How Facebook Is Killing Comedy. Rozhovor s Mattem Klinmanem z Funny or Die je možná dost podstatné čtení, které se netýká zdaleka jenom komedie – tady jde totiž o dlouholetý problém s Facebookem, kterému se podařilo získat tak silnou pozici, že přesvědčil všechny, že tam musí dávat obsah. Aby, právě tento rok, zcela utáhl kohoutky a volné šíření obsahu prakticky znemožnil. Jedním z vedlejších efektů ale je i to, že Facebook prakticky odnaučil lidi, že by měli chodit přímo na web – všichni očekávají, že „všechno“ najdou na Facebooku. Což, a Matt Klinman to také říká, vlastně vytvořili paralelní centralizovaný internet, jen ještě hloupější a mizernější.

Rozesílání obchodních nabídek na e-mailové databáze třetích stran? Rozhodně ne a ÚOOÚ na to upozorňuje v Řada šiřitelů obchodních nabídek má problém s dodržováním zákonů. E-mailovou databázi totiž zásadně potřebujete nejenom vlastní, ale také správně opatřenou v souladu se zákonem. Řeč tak je i o kupovaných mailech (což je totéž jako využití mailů někoho třetího).

Twitter opět slibuje, že vyřeší boty, nenávist, harašení a vůbec všechno špatné. Nutno dodat, že to slibuje už poněkolikáté a nikdy k ničemu nedošlo. Tentokrát přidává dost děsivý slib, že bude hodnotit kvalitu konverzací. Dělat to chce samozřejmě pomocí algoritmu, i když už roky víme (na příkladu Facebooku, a nejenom tam), že to je vždy cesta do pekel. Viz Twitter launches another bid to tackle bots and abuse after years of promises.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Pár sekund něčího hlasu stačí k tomu, aby se Deep Voice naučil hlas kompletně napodobit. Podrobnosti v Neural Voice Cloning with a Few Samples. V dobrém případě je tohle skvělé pro vytváření personalizovaných (a personifikovaných) hlasových rozhraní, špatné případy si asi dokážete sami domyslet.

Apple do Číny přesouvá i kryptografické klíče k iCloudu, ty, které doposud byly uloženy v USA i u účtů, jejichž data byla uložena v Číně. Čínské autority se tak ke klíčům i obsahu účtů dostanou velmi snadno a nebudou to muset dělat přes americký právní systém. Viz Apple moves to store iCloud keys in China, raising human rights fears.

Za hackerským útokem na olympiádu bylo Rusko, které to udělalo tak, aby to vypadalo na Severní Koreu. Tvrdí to zpravodajci USA – viz Russian spies hacked the Olympics and tried to make it look like North Korea did it, U.S. officials say. K hacku a útoku došlo při zahajovacím ceremoniálu a zasažen byl internet, přenosové systémy a web olympiády. Předpokládá se, že mělo jít o odvetu Mezinárodnímu olympijskému výboru, který znemožnil Rusku se her účastnit.

65 % společností nedokáže vyhovět GPDR v době, kdy má začít platit, tedy v květnu 2018. Zjistila to studie zveřejněná společností Solix Technologies. 22 % společnosti dokonce neví o tom, že se jich GPDR týká. 64 % nemá ustanoveného DPO, tedy pověřence pro ochranu osobních údajů. Viz GDPR Study Shows 65% Of Companies Unable To Comply.

Německý nejvyšší soud rozhodl, že Google není zodpovědný za obsah, na který odkazuje. Jakkoliv vám to zní jako něco zcela samozřejmého, je to dost důležité rozhodnutí. Nejparadoxnější na něm je, že se tato záležitost dostala k soudu kvůli šíleného „práva na zapomnění“ – dva lidé žádali, aby Google nesměl odkazovat na weby, kde na ně někdo verbálně útočil. Představovali si to tak, že Google nastaví filtr, který zabrání objevení se takovýchto webů ve výsledcích jednou provždy. Výsledek je, že stále platí to, co vždy. Operátor (Google) je povinen reagovat pouze v okamžiku, kdy se dozví o jasně rozpoznatelném porušování práv. Viz Google not obligated to vet websites, German court rules.

Facebook shromažďuje závratné množství dat o uživatelích, ale i lidech, kteří ho nepoužívají. Stínové profily neuživatelů vytváří už dlouhé roky, stejně tak, jako to dělá mnoho dalších společnosti. Profily uživatelů navíc doplňuje o data z dalších zdrojů a řadu informací nakupuje od dalších společností. Ve Facebook keeps creepy secret files on the intimate habits of internet users even if they DON'T have an account: Here's how to see yours o tom nejprve píší vcelku reálně, ale v okamžiku, kdy tvrdí, že si záznamy o vaší osobě můžete z Facebooku stáhnout, odvedou vás jenom na stažení vašich dat z vašeho profilu. Onen zásadní zbytek dat, které o vás Facebook nashromáždil, tímto způsobem nikdy nezískáte. Nepočítejte ani s tím, že by vám snad Facebook vrátil na něj nahrané fotografie v použitelné podobě a že by snad ostatní data byla nějak použitelná či zpracovatelná.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na twitterovém účtu @MinKultury už nečekejte tweety s trefným podtextem. Dosavadní správce a autor (@KTweetuje) na Twitteru sdělil, že obsah a frekvenci publikování nyní garantuje vedoucí tiskového odboru. Skoro by se dalo říct, že na několik posledních tweetech to je už vidět. Pokud jste tedy rádi sledovali, je mi líto, ale můžete sledování zrušit.

Facebook Live Video je mrtvé, sám Facebook ho pohřbil. Zejména tím, že přestal tvůrcům platit a ti přestali živá videa produkovat. Proč by to taky dělali, něco takového je časově i finančně náročné, a pokud to někdo neplatí, není šance na návratnost investic. Samotný Facebook navíc to, že uživatelé mají o video sami zájem, postavil na zfalšovaných metrikách a automatickém přehrávání videí. Viz RIP Facebook Live: As subsidies end, so does publisher participation.

Média se zbláznila do několik let staré sociální sítě Vero. Označují ji za „nový Instagram“ a celé je to v zásadě založené na tom, že o posledním víkendu tam prý přešlo tolik lidí, že to Vero nepřežilo a padlo. Dalším důvodem má být to, že Vero vyskočilo nahoru ve statistikách App Store, což může znamenat i to, že si to prostě zaplatili. Vero (existuje od roku 2015) se snaží těžit z toho, že nemá reklamy, příspěvky ukazuje všechny chronologicky a je zadarmo. To poslední se ale má změnit a předplatné by mělo umožnit i nadále používat službu bez reklamy. Viz Vero: The ‚new Instagram‘ everyone's talking about a ke stažení v Google Play a App Store.

Little Things končí, přišli o návštěvnost z Facebooku vlivem změn, v rámci kterých Facebook chce kompletně potlačit firemní obsah. Ten by se bez placení neměl nijak organicky šířit. Příběh z LittleThings shuts down, a casualty of Facebook news feed change je poučný v tom, že pokud vybudujete produkt postavený čistě na mechanismech Facebooku, tak je dost jisté, že na to dříve či později dojedete. Což v případě Little Things představovalo až 75% podíl na návštěvnosti. Pro zbytek viz Goodbye from LittleThings a jejich 12milionová stránka na Facebooku.

Facebook ukončil test s odsunutím vydavatelů mimo newsfeed. Uznal, že to byl špatný nápad. Kvůli tomu ale nemusel nic testovat, tohle ví každý, kdo jenom trochu používá sociální sítě. Tenhle experiment navíc trval řadu měsíců a v několika zemích vydavatele připravil o zásadní díl návštěvnosti z Facebooku. Hlavně ale o přístup k čtenářům a fanouškům. Viz Facebook has decided that separating publishers into their own News Feed is a bad idea a News Feed FYI: Ending the Explore Feed Test. Bohužel tato kauza jenom potvrzuje, že Facebook je nezodpovědný moloch ovládaný lidmi, kteří vůbec nevědí, co dělají.

Facebook vám může zablokovat účet a přinutit stáhnout pochybný anti-malware. Uživatelé macOS navíc budou nuceni do stáhnutí programu pro Windows. To všechno proto, že Facebook dojde k závěru, že váš počítač je napadený malwarem. Co ale stahovaný program dělá, od koho vlastně opravdu je a zda je vůbec bezpečný, to zůstává velkou neznámou. Spuštěním navíc dáváte Facebooku právo k přístupu na váš disk a také k tomu, aby si odtamtud cokoliv stáhl. Viz FACEBOOK'S MANDATORY MALWARE SCAN IS AN INTRUSIVE MESS.

MOBILNÍ APLIKACE

RIP Swype. Kdysi populární klávesnice přinesla revoluci v psaní na mobilních telefonech. Místo ťukání na písmena stačilo prostě jezdit prstem z písmene na písmeno a software se postaral o určení, co to vlastně píšete. Teoreticky lépe, než když ťukáte (zpravidla vedle písmen). Realita je, že dnes „swajpujeme“ prakticky ve všech klávesnicích, včetně těch, které jsou součástí operačních systémů. Viz Nuance Discontinues the Swype Keyboard App.

Aplikace Instagramu napovídá možnému budoucímu přidání hlasového a video volání. Kdysi skvělá a jednoduchá aplikace tak možná ještě více nabobtná a budete si moci telefonovat nejenom ve Facebooku (pardon, Messengeru), WhatsApp, Skype, Kik, Snapchat, Viber (a desítkách dalších), ale i v aplikaci, která kdysi vynikala tím, že dělala jednu věc (fotky) skvěle. Viz Instagram code reveals unreleased voice and video calling a samozřejmě je zde stále ještě možnost, že tahle funkce nebude pro uživatele, ale pro firmy a inzerenty.

STARTUPY A EKONOMIKA

Dropbox IPO je tu. Po deseti letech existence a s varováním, že možná nikdy nebudou ziskoví (což celou dobu nebyli). Rok 2017 navíc znamená obrat 1,1 miliardy USD, ale 117,8 milionu ztráty. Viz DROPBOX IPO FILING WARNS : We may never be profitable a kompletní dokumenty k IPO najdete zde.

Fitbit přišel s (nižšími než očekávanými) finančními výsledky a projevilo se to, jak jinak, na pádu akcií. Našlápnuto přitom mají dobře, nové Fitbit Ionic jsou povedené. A nejenom ty. Viz Fitbit posted a weaker-than-expected quarter and its shares are crashing.

Amazon koupil Ring, jistí si tak cestu od objednávky přes Alexu až po dodávku přímo do domu. Koupě tvůrce chytrých „domovních zvonků“ vyšla Amazon na více než 1 miliardu dolarů. Viz Amazon's Acquisition Of Ring Is A Game-Changer.

Spotify se vrhlo do IPO, doufá v jednu miliardu dolarů. Aktuálně 159 milionů MAU, 71 milionů předplatitelů a v podání uvádí, že předpokládají, že mají dvojnásobek toho, co jejich nejbližší konkurent, tedy Apple Music. V roce 2017 obrat 5 miliard dolarů, 3,6 miliardy v roce předchozím, k tomu ale 1,5 miliardy ztráty v roce 2017, skoro dvakrát tolik než v roce předchozím. Od založení (2006) jsou ztráty skoro 3 miliard dolarů. Viz Spotify files to go public on the NSYE a Spotify files for a $1 billion IPO.

Americké iHeartMedia se chystá k bankrotu poté, co se nepodařilo dohodnout s vlastníky pohledávek za více než 15 miliard dolarů. Ve Spojených státech jde o největšího operátora rádií (850 stanic), který také vlastní jednu z největších billboardových společností na světě. Viz iHeartMedia Preparing Bankruptcy Filing.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.