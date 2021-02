Facebook nafukoval dosah reklamy, Google se dohodl s News Corp a AI moc emoce z výrazu tváře nepozná

Prodej TikToku americké firmě Oracle měl zabránit Číně ve šmírování. Oracle ale Číně nabízí své služby právě pro šmírovací účely. Elegantní a dlouhý příběh v HOW ORACLE SELLS REPRESSION IN CHINA. Peníze především a lákavý trh navíc.

Google propustil další šéfku Týmu etického AI. Margaret Mitchell to oznámila na Twitteru. Předchozí šéfku Timnit Gebru Google propustil v prosinci za nepříliš jasných okolností. Mitchell opakovaně předchozí propouštění kritizovala a Google jí na základě toho měl odebrat přístup k účtu.

Virální video sondy Perseverance šířící se na sociálních sítích je fake. Ve skutečnosti jde o video ze sondy Curiosity (březen 2012). Na konci videa je dokonce možné vidět nápis Curiosity.

WEBDESIGN, INTERNET

News Corp a Google podepsali tříletou dohodu. Google bude platit za prémiový obsah pro Google News Showcase. Podílet se na něm bude Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch a New York Post v USA, The Times, Sunday Times a The Sun ve Velké Británii, další tituly pak v Austrálii.

Jaké to je dlouhodobě používat DuckDuckGo jako vyhledávací stroj? Poznámky v Comment: I’ve used DuckDuckGo as my search engine for a year, and here’s what I learned jsou samozřejmě ovlivněné tím, co u nás v Česku nelze aplikovat. Budete-li hledat české věci, nemá Google konkurenci. Hledání anglických už trochu konkurenci mít může, ale DuckDuckGo stejně není vyhledávací stroj, dotazy vyřizuje přes Bing.

Vint Cerf není příliš optimistický, co se týče 6G internetu. Více by podle Cerfa prospěly satelity na nízké oběžné dráze a podmořské kabely. Více v 6G internet? Internet pioneer Vint Cerf isn’t buying the hype.

HARDWARE

NVIDIA oznamuje karty pro těžbu kryptoměn a omezí výkon RTX 3060, pokud dojde k zjištění těžby. Specifické karty pro těžbu nemají vůbec porty pro připojení displeje a NVIDIA je označuje jako CMP. Zajímavé je, že mají menší výkon než RTX 3060 (karta velmi oblíbená pro těžbu) a u té NVIDIA na polovinu omezí výkon, pokud zjistí využívání pro těžbu.

Počítačů s Chrome OS se prodává více než těch s macOS. Poprvé v historii. Vychází to z analýz IDC, kde se Chrome OS dostal na druhé místo a macOS klesl na třetí. V obou případech ale podíl na trhu rostl, samozřejmě na úkor Windows, byť růst macOS je spíše symbolický.

Nejnovější Google Chromecast (2020) umí Apple TV aplikaci. Což, nutno dodat, zní dost lákavě. Za 50 dolarů, no nekupte to. Vedle toho ještě Apple TV bude na Google TV televizích od Sony a TCL.

SOFTWARE

LastPass chystá zásadní omezení pro volně použitelnou podobu. Budete si muset vybrat, zda ji chcete používat na počítačích, nebo na mobilních zařízeních, současně to nebude možné. LastPass doufá, že omezení přivede uživatele k zaplacení – Premium verze začíná na 3 USD měsíčně (2,25 USD s aktuální 25% slevou), rodinné předplatné je 4 USD měsíčně. Bez placení také nebude dostupná podpora přes e-mail. Pokud si do 16. března nevyberete či nepořídíte placenou verzi, tak pozor, první zařízení, na kterém se 16. března přihlásíte, určí druh dalšího užívání LastPass. Web LastPass na oznámení v úterý 16. února zareagoval rozsáhlým výpadkem možností pořídit si předplatné. Detaily ve Správce hesel LastPass omezí možnosti verze zdarma, snaží se uživatele přimět k placení.

Trello redesignuje, velmi výrazně. Objevit by se měly i nové funkčnosti, včetně pěti nových pohledů na nástěnky.

Microsoft Journal je tady, najdete ho v Microsoft Garage. Zajímavé na něm je, že nová verze staví na Microsoft Ink, tedy možnosti používat pero pro zápis a kreslení v aplikacích. Ke stažení v Microsoft Store.

Microsoft oznámil Office 2021 pro Windows i pro macOS, včetně Office LTSC (Long Term Servicing Channel). Ten je určený pro velká komerční nasazení. Nový Office stále tlačí na cloudovou verzi, ale lokální verze zůstávají k dispozici, včetně 32bitové verze. Detaily v Upcoming commercial preview of Microsoft Office LTSC.

nasa/fprime je open source zdrojový kód, který právě teď pohání Perseverance na Marsu. Můžete si i zkusit demo na Raspberry Pi 2 model B. A návod najdete v The Discerning User’s Guide to F´. Další čtení v Linux has made it to Mars.

AI na rozpoznávání emocí z výrazu obličeje se trefí v méně než polovině případů. Nasazuje se dnes například do virtuálních tříd, kde AI vyhodnocuje emoce žáků a studentů ve snaze odhalit ty, kteří výuce nevěnují pozornost nebo mají obtíže pochopit látku. Ukazuje se, že software založený na „sedmi univerzálních výrazech“ je zásadně chybový. Lidé výraz v obličeji odpovídající jejich emočnímu stavu dělají pouze v 20 až 30 procentech případů. Detaily v The Shoddy Science Behind Emotional Recognition Tech.

Blizzard oznámil Diablo II: Resurected. Původní Diablo 2 bylo uvolněno v roce 2000:

OpenAI GPT-3 napojené na hlasový syntetizér. Pro počítačové hry docela zajímavá možnost:

Chrome na macOS Big Sur používá až 10krát tolik paměti co Safari. Při běžném a nijak náročném využití se Chrome vyšplhal na 1 GB paměti se dvěma záložkami, Safari zůstalo pod 80 MB. Při intenzivním používání je ale spotřeba paměti u Chrome ještě větší. Na jednu stranu nic špatného, pokud je někde k dispozici paměť, není důvod ji nevyužít. Má to ale jeden háček, vysoké nároky na paměť se projevují na spotřebě a na teplotě. Zajímavý pohled v Browsers eating RAM.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook byl obviněn z vědomého nafukování inzertní audience. Na špatné výpočty se mělo přijít v roce 2018 a na navrženou opravu bylo vydáno záporné stanovisko. Důvodem mělo být to, že dopad na příjmy by byl příliš markantní. Do audience měl Facebook započítávat falešné a duplikátní účty. V některých regionech tak udával více uživatelů, než kolik tam žije lidí (v Česku v uplynulých letech v řadě věkových kategorií běžné).

Gwyneth Paltrow lečí COVID pomocí náhrdelníku za 8600 USD a skleničkou za 112 USD. Což samozřejmě není všechno, těch věcí, co si můžete koupit, je podstatně víc. Těžko říct, jestli tahle její nová aktivita překonává GOOP. Ano, tu děsivou věc, kterou Netflix neváhal nabídnout divákům.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Firma Epic Games v EU podala antimonopolní stížnost na Apple. Apple do sporu s Epic Games povolal Valve. Chce po nich množství dat o prodejích na Steamu a Valve se to, pochopitelně, nelíbí. Apple totiž po nich prakticky chce všechny detaily o jejich podnikání za několik let zpět.

Nový macOS malware Silver Sparrow běží i na Apple M1 hardwaru. Nalezen byl na skoro 30 tisících počítačích a nikdo neví, co je jeho účelem. Na instrukce z řídicího centra stále pouze čeká. A objevitelé také trochu žasnou nad tím, že obsahuje funkční odstranění sebe sama.

Omegle má problém, vyšetřování BBC ukázalo, že sliby zakladatele o ochraně dětí nefungují. Komunikační aplikace přitom meziročně vyrostla o 91 procent, na 65 milionů návštěv v lednu 2021. Během dvou hodin testování byli lidé z BBC ve spojení s 12 masturbujícími muži, osmi nahými a viděli sedm pornoreklam.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Parler je zpět, ale bez původního obsahu. Profil vám nejspíš zůstal, ale není v něm původní obsah. A samozřejmě také pouze ve webové podobě.

Facebook uživatelům i médiím v Austrálii znemožnil sdílet odkazy na zpravodajská média a zprávy. Jakékoliv, australské i zahraniční. Reaguje tak na chystaný zákon, který po Facebooku a Googlu chce peníze za obsah z médií, který se na platformách objevuje. Omezení se dotklo i samotných médií, nemohou na facebookové stránky vkládat odkazy na své články či videa. Zahraniční média tím dotčena nejsou, ale Facebook jejich odkazy neukáže australským uživatelům. Zahraničním uživatelům navíc neukáže obsah z australských facebookových stránek. Google totožný problém řeší tím, že bude s médii uzavírat dohody. Detaily ve Facebook v Austrálii přestává umožňovat sdílení zpravodajského obsahu nebo Changes to Sharing and Viewing News on Facebook in Australia.

Facebook přitom zablokoval i stránky, které nemají s médii nic společného. Firmy, charitativní organizace, meteorologické zpravodajství, zdravotní či záchranné služby. Zmizel i obsah ze stránek lokálních městských novin. Některé z nich Facebook po několika hodinách obnovil, řada ale zůstává zablokovaná. Facebook v Austrálii používá 11 milionů lidí (z 25 milionů obyvatel) a má 24% podíl v reklamě. Ve vyjádření Facebook uvedl, že „zákon neposkytuje jasné určení definice, co je zpravodajský obsah, takže využili širší definici“. V Austrálii se silně rozjíždí #DeleteFacebook a #facebooknewsban na Twitteru s výzvami k opuštění sítě. Včetně řady nových konspiračních teorií.

Kompletní likvidace médií na australském Facebooku zároveň znamená masivní podporu fake news, lžím a dezinformacím. Ty Facebook účinně nepotlačuje, algoritmy je často naopak posilují. S nemožností sdílet a zveřejňovat články s fakty tak na Facebooku vlastně nezůstane nic jiného než fake news a placený firemní obsah. Jde o jedno z nejproblematičtějších rozhodnutí Marka Zuckerberga v historii Facebooku. Než by řešil placení médiím za obsah, tak je prostě na platformě zakázal.

Zákaz médií na Facebooku přinesl zhruba 13% propad návštěvnosti webů australských médií. Chybějící čtenáři jsou ti, kteří doposud chodili z Facebooku, a vcelku to odpovídá běžnému rozložení návštěvnosti (70 a více procent by mělo být z vyhledávání, pokud tedy dané médium nedělá něco zcela špatně). Detaily viz Blokace na Facebooku srazila návštěvnost zpravodajských webů v Austrálii o 13 %.

Na Twitteru se rozmnožily pornokočky. Tedy AI generované fotky koček v profilovkách účtů, které jsou součástí turecké aktivity pornobotů. Doposud se AI používalo hlavně pro generování lidských obličejů. Jak tyto technologie fungují, můžete zkoušet například na thispersondoesnotexist.com.

MOBILNÍ APLIKACE

Microsoft má novou aplikaci Office pro iPad. Je to opravdu aplikace pro iPad a navíc spojuje Word, Excel i PowerPoint. Vypadá to, že éra zbytečně oddělených aplikací opravdu skončila.

Samsung v příštích Galaxy Watch přejde z Tizenu na Android Watch. Pokud je tedy informace od @UniverseIce pravdivá. Otázkou je, zda je to výhra. Android Watch se nikam příliš nevyvíjí, na druhou stratu Tizen je klasické komplikované proprietární a izolované řešení.

Pokud do 15. května neodsouhlasíte nové podmínky WhatsApp, ještě chvíli na váš aplikace bude tlačit. Nenecháte-li se přesvědčit, přijdete o možnost číst či posílat zprávy, paradoxně ale budete moci telefonovat a budou vám chodit upozornění. Po uplynutí další doby se váš účet stane „neaktivní“ a po 120 dnech bude smazán.

Apple chce vyrazit do boje proti aplikacím s nesmyslně vysokými cenami. Hlavně jde o podvodné aplikace, které s pomoci předplatného oberou uživatele o vysoké částky. Via Apple cracks down on apps with ‘irrationally high prices’ as App Store scams are exposed.

Clubhouse ve dvou týdnech zdvojnásobil počet stažení. Podle App Annie šlo o 3,5 milionu stažení 1. února a 8,1 milionu 16. února. Jenom v USA má mít 2,6 milionu stažení.

STARTUPY A EKONOMIKA

Huawei upozornilo dodavatele, že očekává prodej pouze 70 až 80 milionů chytrých telefonů v tomto roce, tedy o 60 % telefonů méně než v roce předchozím. Jen 5G telefonů se celosvětově očekává dodaných 550 milionů kusů.

