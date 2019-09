 »  Facebook nebude mazat příspěvky politiků, Google slavil 21. výročí a lidé v seznamkách lžou

Horizon je VR verze Facebooku, která bude spuštěna v roce 2020. Ve videu můžete vidět, jak si to Facebook představuje, včetně poněkud děsivého prolnutí do reálného světa. Pokud si při sledování vzpomenete na Second Life, tak to je jedna z cest, kam se to může vydat. Do zapomnění.

Google slavil 21. narozeniny. Pustil tomu Google Doodle a je to dost zajímavé téma, protože Google sám pořádně neví, kdy vlastně narozeniny má a kdy je slavit. Od roku 2007 je slaví 27. září, předtím to ale bylo o den dřív. V roce 2004 vyhlásil oslavu dokonce 7. září, v roce 2003 to bylo 8. září. Pokud byste to brali od založení společnosti, tak to je 4. září 1998. Kde se tedy vzalo 27. září? Možná od 27. září 2002, kdy se poprvé objevil narozeninový Google Doodle. Sám Gogle v roce 2013 tohle zmatení popsal v tehdejším narozeninovém Doodle. Mimochodem, první Google Doodle se objevil 30. srpna 1998.

Objevil se „neopravitelný“ exploit pro iPhony od 3S až po X. Zajímavé na checkm8 je nejen to, že je Open Source, ale hlavně to, jak se mu daří dostat do tak velkého množství různorodých verzí iOSu. Jde na to přes kód zodpovědný za vlastní spuštění telefonu a znamená to, že proti němu není možné zasáhnout klasickou novou verzí iOSu, jak tomu bylo u předchozích exploitů. Prozatím je to ale pouze exploit, možnost, jak hacknout iOS, funkční jailbreak zatím k dispozici není.

TELEgraficky

M.G. Siegler o Apple a iPhone 11, prima čtení ■ Countdown ■ Postmates získali 225 milionů dolarů ■ Facebook koupil Servicefriend ■ ReactOS 0.4.12 ■ Logitech koupil Streamlabs OBS ■ Windows 11 na Linuxu? ■ iconspace Library ■ Textový 3D engine ■ Corporate Monster

WEBDESIGN, INTERNET

Jak často lidé na internetových seznamkách lžou? Výzkumníci se na to podívali a zjistili, jak na tom jsme a jaké nejčastější lži používáme. Muži například uvádějí, že jsou vyšší, než jsou ve skutečnosti. A také lžou o zaměstnání. Ženy zase uvádějí nižší váhu a nerady dávají dobré fotky. Nechybí přehánění o návštěvě fitness. Hodně kreativity se objevuje v okamžiku, kdy se hledá výmluva, proč někdo nedorazil na schůzku. Detaily v How Often Do People Lie on Dating Apps? Here's What Two Researchers Found a Deception in Mobile Dating Conversations.

Právo na zapomnění platí jenom v Evropě. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie a jde o zásadní rozhodnutí. Detaily v Právo na zapomnění platí jen v rámci EU, Google nemusí odkazy mazat celosvětově nebo You have the right to be forgotten by Google – but only in Europe a bohužel celý ten nesmysl na EU úrovní zůstává v běhu.

Yahoo má nové logo. Jak píší v Yahoo redesigns its logo to remind you that Yahoo exists, je to jeden z mála způsobů, jak připomenout, že Yahoo ještě (kupodivu) existuje. Další změnou je i redesign Yahoo Mail.

SOFTWARE

Nejstahovanější rozšíření pro Google Chrome a další čísla o Chrome Web Store najdete v Breaking Down the Chrome Web Store. Užitečný může být i Extension Monitor pro hlídání podezřelých rozšíření (placená služba, pozor).