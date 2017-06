 »  Facebook ohrožující demokracii, falešné antiviry proti WannaCry a automaty na lajky

Demokracie nikdy nečelila takové hrozbě, jakou je Facebook. Připadá vám toto tvrzení z Democracy Never Faced a Threat Like Facebook divné? Je velmi realistické a týká se voleb a toho, jakým způsobem Facebook uměle (a mnohdy záměrně) vytváří bubliny a ovlivňuje populaci. V předmětném článku jde sice hlavně o netransparentní inzerci a selektivní předkládání inzerátů „pouze někomu“. A na rozdíl od starých metod „cílení“ dnes Facebook cílí podle uměle vytvářených profilů uživatelů (i neuživatelů). A další argument je, že politická agitace, zejména ta předvolební, je ve většině zemí předmětem regulace, což Facebook umožňuje obejít. A zajímavé je i whotargets.me.

Pět miliard lidí má mobilní připojení (a nemyslím tím internet, protože ten má jenom někde okolo 3,6 miliardy lidí). Viz 5 billion people now have a mobile phone connection, according to GSMA data a hlavně www.gsmaintelligence.com. Pro Česko mimochodem uvádí, že tu máme 14,2 milionu mobilních připojení. To, že na Zemi je přes 7 miliard lidí, asi víte. GSMA tak trochu míchá připojení, předplatitele a tak vůbec – právě čísla za Česko to dost dobře ukazují, protože tu máme zhruba 10 milionů obyvatel. Nicméně s těmi 5 miliardami lidí to myslí vážně. Dokonce tam píší, že unikátních, ale zase to trochu matou tím, že tam píší „předplatitelů“. Jo, je to trochu zmatek.

Breitbart News, proslulý záplavou výmyslů, nenávistí a konspirací a milovaný Donaldem Trumpem, je v krizi. Inzerenti odcházejí, viz BREITBART NEWS, DONALD TRUMP’S PRAVDA, IS IN CRISIS. Na problémech Breitbartu je zajímavé to, že ho zabíjí to, že přestal být outsiderem. Dostal se do Bílého domu a stal se, jak v článku píší, „Trumpovou Pravdou“. Užitečné čtení, ke kterému je ještě vhodné se podívat, jak je to vlastně s návštěvností. Nic moc.

TELEgraficky

Monument Valley 2 ■ Postmates koupili Bold ■ Metro Exodus ■ Black Desert ■ 35 % rychlejší než souborový systém

WEBDESIGN, INTERNET

Style.com končí devět měsíců po spuštění. Globální e-komerční aktivita se nerozjela ani po 100 milionech dolarů investic. Na konci je zajímavé, že zmiňují, že schopnosti vytvářet obsah jsou rozdílné od těch umožnit lidem bezproblémové nakupování. Nutno dodat, že Style.com byl sice mohutně promován, ale pak už to poněkud kulhalo – od zpožděných uvádění do provozu až po nesplněné sliby o přítomnosti značek. Condé Nast tak bude pokračovat v tvorbě obsahu, ale ve spolupráci s e-komerce aktivitou Farfetch. Viz Condé Nast Closes Style.com Months After Its Debut.

Facebook pracuje s vydavateli na předplatném, tedy na tom, aby si lidé mohli předplácet noviny (a obsah) na internetu přes facebookovou aplikaci. Nepochopitelné na tom je, že to prý vydavatelé chtějí. Jsou zjevně nepoučitelní a nestačí jim ani všechno zlo, které Facebook doposud napáchal. Pro vydavatele to samozřejmě bude znamenat, že budou přicházet o peníze – Facebook si totiž bude chtít část peněz ponechat. V iOSu si navíc Apple bude chtít ponechat další část z platby. Viz též Facebook Building Feature to Let Users Subscribe to News Publications.

Emoji? Zapomeňte na ně, chaos, zmatek, nerozpoznatelné věci. Pokud chcete vidět, jak hodně bizarní to může být, mrkněte do Samsung’s Bizarre Emojis.

SOFTWARE

Star Wars Battlefront II:

Minecraft můžete nově hrát s dalšími lidmi napříč řadou zařízení. Dřívější možnost hrát jen na společné platformě (Android a iOS přes Wi-Fi, PC a Xbox pouze odděleně) je pryč, přichází Better Together Update umožňují hrát s dalšími lidmi, ať už máte Windows 10, iOS, Android, Xbox One či Nintendo Switch (všimněte si, že není řeč o Xbox 360). Minecraft má navíc dvě verze, tuto novou (Minecraft) a původní pro PC (Minecraft Java Edition). Z oznámení to není zcela jasné, ale z hlediska dostupnosti tam hovoří „o tomto létě“.

Strojové učení není regresní analýza. Stejně jako AI (umělá inteligence) je v nedohlednu a většina těch, co „dělají do AI“, ve skutečnosti jen těžce zvládají něco jako strojové učení, nebo dokonce vydávají základní nástroje matematické analýzy a statistiky za „inteligenci“. Užitečné čtení v Is Regression Analysis Really Machine Learning?

Wolfenstein 2: The New Colossus:

Google Backup and Sync umožní zálohovat váš počítač do cloudu od Googlu. Služba bude spuštěna 28. června (viz Backup and Sync from Google available soon) a jako každé cloudové zálohování bude použitelná tak dobře, jak rychlé budete mít internetové připojení. Pro G Suite (Google Apps) by se časem mělo objevit samostatné Drive File Stream řešení (umožňuje přístup k souborům v cloudu, aniž by byly na pevném disku).

HARDWARE

Hello, hit z Kickstarteru pro sledování toho, jak spíte, končí. Konec není až tak optimistický, protože lidem zůstanou vcelku nepoužitelné měřící koule a mobilní aplikace, a otázkou zůstává i to, kolik peněz se vlastně utratilo. Viz Hello's sleep-tracking Kickstarter hit collapses, pokud chcete delší zajímavý příběh. A viz Goodbye, Hello.

MARKETING A KOMUNIKACE

Justin Bieber je zpět na Instagramu a jak se ukázalo, loňská komedie se smazáním účtu byla vskutku jen komedie. Bieber si tehdy (v předstíraném návalu vzteku) účet pouze deaktivoval. Na smazání účtu s 78 miliony fanoušků prostě „neměl koule“. Návrat se odehrál 20. května a proběhl sérií fotek ukazujících, jak Justin trpí zánětem spojivky. Jinak i viz In praise of Justin Bieber's eccentric Instagrams.

Tweety Trumpa či Ovčáčka by neměly být vydávány za zprávy a neměla by se jim věnovat media. Ke škodě věci to dělají. Jak Trump, tak Ovčáček to využívají (ať už vědomě, či nevědomě) v neuvěřitelné míře. Viz The Media Have Been Played by Trump's Tweets, kde to označují za selhání US médií. Hlavně proto, že si neuvědomují, jak jsou manipulována. Vrtění psem nikdy nebylo šílenější. Velmi důležité čtení pro novináře, ale asi to nic platné nebude.

Mail od Elona Muska zaměstnancům Tesly je (podle This Email From Elon Musk to Tesla Employees Is a Master Class in Emotional Intelligence) mistrovským příkladem emoční inteligence. Můžete ho ale také brát jako mistrovský příklad PR a perfektně sestavený text pro efekt. V Tesle jde totiž o hodně, podle Worksafe jsou jejich továrny místem s o 30 % vyšší úrazovostí, než je průmyslový průměr v letech 2014 až 2015.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Webkamery od Foscamu mají natvrdo uložené neměnitelné heslo. A to je zneužitelné, jak jinak. Mimoto mají tyto kamery skoro dvě desítky bezpečnostních chyb, které výrobce stále neopravil, ačkoliv se o nich ví několik měsíců. Viz F-Secure a Vulnerabilites in Foscam IP cameras (PDF) a měli byste vědět, že Foscam dodává kamery dalším výrobcům a také pod řadou dalších značek.

Nový malware je „noční můrou“ schopnou likvidovat elektrárny a rozvodné sítě, píší v U.S. Power Companies Warned ‘Nightmare’ Cyber Weapon Already Causing Blackouts. Ale protože to je Daily Beast a „nightmare“ tam ukazují příliš často, tak to berme s velkou rezervou. Byť malware tohoto druhu samozřejmě existovat může a existovat bude. Asi lepší bude si prostudovat ESET discovers dangerous malware designed to disrupt industrial control systems, byť i zde jde jenom o vcelku nicneříkající tiskovou zprávu. Podstatně lepší je PDF o Win32/Industroyer, kde jsou detaily.

Add-ony pro Kodi končí, čelí totiž žalobám kvůli pirátství. Jde přitom o známé a používané addony (ZemZV, TVaddons, Navi-X, Mashup či Phoenix), které prakticky vždy sloužily k přímému streamingu filmů či seriálů. Není tedy ani tak příliš divu, že se někdo na ně rozhodl došlápnout. Podle Popular Kodi Add-Ons Quit Following Prominent Piracy Lawsuit je žalujícím americký Dish Network. Chcete další souvislosti? Přečtěte si Prodávat přehrávač upravený pro pirátský streaming je nelegální, řekl soud.

Končí Open IV modding projekt pro GTA V. Take Two je obvinili z „nelegálních aktivit“. Na tom celém je smutné to, že Open IV existovalo dobrých deset let. Viz Take Two vs. Modding a Grand Theft Auto modding project folds following Take-Two’s demands. Otázka modifikací her je většinou něco jako šedá zóna, ale dost často dochází k tomu, že mody začnou příliš zasahovat do hry, obcházet některé mechanismy či umožňovat něco, co tvůrci her považují za hrozbu.

Facebook by se chtěl dívat, jak se tváříte. Dokonce si to nechal patentovat a monitorováním emocí doufá v to, že uživatele udrží déle u mobilu nebo počítače. Samozřejmě, sledovat je nutno tajně, protože kdyby subjekt sledování věděl, že je sledován, tak by se nechoval přirozeně. Viz patent US020150242679A1.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

15 milionů sledujících Donalda Trumpa na Twitteru nejsou lidé, ale roboticky ovládané fake účty. A jsou připravené – kdykoliv je potřeba – začít ovlivňovat veřejnost. Viz The billionaire GOP patron behind Trump's social media bot army.

Celebrity na Instagramu podporují krevní test, který je podle expertů podvodem. Viz Celebrities On Instagram Love This Food Test, But Scientists Say It’s Bogus. S napětím můžeme očekávat, kdy Pinner Test dorazí i do Česka.

58 % Snapchat, 27 % Instagram, 13 % Facebook a pouze 2 % LinkedIn. V tomto pořadí se studenti vysokých škol vydávají zkontrolovat dění v sociálních aplikacích v jejich mobilech. Pro LinkedIn konečná, pro Facebook katastrofa. Viz More than Half of Millennials Prioritize Snapchat Over Other Social Media Platforms.

Facebook se kopírováním Snapchatu snaží zachránit před koncem. Delší a dobré čtení na toto téma najdete ve Facebook’s shameless copying of Snapchat and what it means for your product strategy a pro pochopení „příběhové“ mánie Facebooku je to čtení zásadní.

Čím naštvete fanoušky tak, že fanoušky být přestanou? Ve skoro polovině případů tím, že na ně moc tlačíte s reklamou a marketingem (46 %). Následují nerelevantní informace, příliš mnoho příspěvků, používání slangu/žargonu neodpovídajícího značce. Na posledních dvou místech je paradoxně to, že toho píšete příliš málo, a to, že neodpovídáte na jejich dotazy. Poslední důvod má ale pouze 15,3 procenta, takže pokud prostě odpovídat nebudete, tak to zjevně moc škody nezpůsobí. Viz New Study Looks at What Makes People Unfollow Brands on Social.

NSFW: The Rising Gore Girls of Instagram.

100 líbí na Instagramu za 0,89 USD z automatu na ulici aneb v Rusku je možné všechno, včetně prodejního automatu na lajkování a získávání sledujících nejenom na Instagramu. Inovativní koncept. Viz This Russian Vending Machine Will Sell You Fake Instagram Likes.

Jednička mezi chaty v Číně? WeChat. Přes 860 milionů MAU (měsíčních aktivních uživatelů). Pro srovnání WhatsApp má celosvětově miliardu, ale tam se asi v Číně moc nedostanou, stejně jako se nedostanou na Facebook. Zajímavé čtení ve WECHAT IS BECOMING THE KING OF THE CHINESE INTERNET.

MOBILNÍ APLIKACE

Twitter redesignoval. Změnil hranaté obrázky na kulaté (zkontrolujte si, jestli vám to nepokazilo firemní logo). Podstatnější ale je, že odstranil tlačítko pro odpověď (ne, nejste blázni, opravdu tam není) a místo toho musíte klikat na chatovací bublinu. Tohle je představa tvůrců Twitteru o snadném používání. Že to nemá logiku, to tak nějak k Twitteru dlouhodobě patří. Jinak jsou tam ještě další drobné změny – tlačítko pro nový vzhled například, symbol obálky znamená poslání přímé zprávy (bohužel přímé zprávy jsou stále stejně nepoužitelné a nespolehlivé).

Falešné „antiviry“ slibují, že ochrání před WannaCry váš mobil. Ve skutečnosti si do mobilu či tabletu pořídíte virus (WannaCry mimochodem mobily vůbec napadnout nemůže). Podle společnosti RiskIQ bylo sedm takovýchto podvodných aplikací objeveno v Google Play a dvě v App Store. Při dalším zkoumání se objevily stovky dalších podvodných aplikací – v příznivějších případech obsahujících adware, v těch méně příznivých trojské koně či přímo malware. Viz Hundreds of Fake Android Antivirus Apps Deliver Malware.

STARTUPY A EKONOMIKA

Uber řeší, zda by CEO Travis Kalanick neměl opustit firmu. Vše s ohledem na skandály, které upozornily na poněkud svéráznou firemní kulturu a výsledky interního vyšetřování sexuálního harašení a sexismu. Skandálů je ale více, žaloba od Googlu ohledně aut bez řidičů, federální vyšetřování obchodních praktik, nevyplácení peněz řidičům. Kalanick navíc aktuálně prochází osobní krizí po smrti matky a vážném zranění jeho otce při lodní nehodě. Viz Uber Board to Discuss CEO Travis Kalanick’s Possible Leave of Absence. A ano, nakonec firmu (prý dočasně) opouští.

Uber prochází implozí, píše The Verge v Uber is imploding, but does anyone really care?, a jde o docela dobrý přehled všech těch podivností a kauz okolo Uberu. Zajímavé na tom je i to, že jakkoliv Uber vypadá z hlediska publicity a toho, jak interně funguje, jako v zásadě nejhorší firma na světě, zákazníkům je to jedno. Otázkou zůstává, jak tohle dlouho vydrží.

Automattic (tvůrci WordPressu) zavírá kanceláře v San Franciscu zhruba sedm let po otevření. Důvod je prostý, lidé pracují z domova či prostě vzdáleně a mít rozsáhlé nevyužité kanceláře se nevyplácí. Viz The company behind WordPress is closing its gorgeous San Francisco office because its employees never show up.

Amazon.com má prý zájem o Slack a internetová bublina se opět výrazně nafoukla. „Zájem“ by měl znamenat ohodnocení Slacku na 9 miliard dolarů při pěti milionech SAU a 150 milionech dolarů ročních příjmů. Viz Messaging Startup Slack Said to Draw Interest From Amazon.com.

Amazon koupil Whole Foods Market za 13,7 miliardy dolarů v rekordní akvizici. Bezesporu hodně rekordní nákup – Zappos (2009) je přišel na 1,2 miliardy, Twitch (2014) na 970 milionů, Kiva Systems (2012) na 775 milionů, Souq (2017) na 650 milionů. Když tedy bereme postupně žebříček akvizic podle ceny. Jinak viz Amazon to acquire organic supermarket chain Whole Foods Market for $13.7 billion a tisková zpráva Amazon to Acquire Whole Foods Market.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.