 »  Facebook si staví vesnici, Číňanům se povedla teleportace, kdo postaví státní cloud

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Soukromé firmy si na budování dlouho debatovaného státního cloudu zase tolik nesáhnou. Podle memoranda, které má Lupa k dispozici, by se o jeho postavení měly postarat státní podniky NAKIT a Státní pokladna Centrum sdílených služeb. Tedy ministerstva vnitra a financí. Nový projekt by měla vláda vidět ještě letos.

Amazon v Česku nadále poroste. Hospodářské noviny informují, že firma v Praze v Karlíně otevře další administrativní centrum. Konkrétně v budově po bývalé továrně Rustonka nedaleko metra Invalidovna. Amazon u nás zaměstnává přes tři tisíce lidí. Velkou část ve skladu, další pak v Dejvicích na IT pozicích.

Facebook si v Menlo Parku v Silicon Valley staví vlastní vesnici nazvanou Willow Campus. V sousedství svého sídla vybuduje 1500 domů, které mají posloužit nejenom zaměstnancům. Firma mimo jiné reaguje na kritickou situaci s bydlením v okolí San Franciska, kde startupová horečka žene ceny nahoru a vyhání starousedlíky. I proto se technické firmy stále více přesouvají do Seattlu či Austinu.

Počáteční velká bublina kolem chytrých hodinek a wearables sice v posledních měsících upustila páru, segment jako takový ale na dně není. Studie UBS ukazuje, že Apple prodává více hodinek Watch než jednotliví tradiční švýcarští hodináři. Až na Rolex.

Číňanům se povedlo přenést stav částice ze Země na oběžnou dráhu za pomocí kvantové teleportace. Konkrétně se zadařilo přemístit vlastnosti fotonu na párový foton na satelitu Micius. Tento princip jednou může mít obrovské dopady na IT, šifrování a podobně. Více v článku na MIT.

Nejhorší kvartál od roku 2007 – tak Gartner reportuje o posledních prodejích počítačů. Dodávky (zase) klesly o 4,3 procenta, jde o jedenácté propadající se čtvrtletí.

Windows Phone je oficiálně mrtvý. Microsoft tento týden oficiálně ukončil podporu Windows Phone 8.1. Na trhu ještě mírně živoří novější Windows Mobile, ani zde ale nelze čekat velkou budoucnost. Uvidíme, co chystaný smartphone Microsoftu s Windows 10.

Microsoft rovněž zavírá výrobnu dotykových displejů Surface Hub v Oregonu a propouští 124 lidí. Surface Hub ale pokračuje a chystá se nová verze. Podle oficiálního prohlášení se pouze konsoliduje výroba.

Microsoft rovněž rozjíždí novou sekci Microsoft Research AI zaměřenou na umělou inteligenci. Půjde o další aktivitu firmy v této oblasti, kde bude bádat sto výzkumníků. Jde o další příspěvek do vytváření AI, kde působí třeba Google, Facebook, OpenAI a čeští GoodAI (náš rozhovor).

WeWork se stal jedním z pěti nejhodnotnějších startupů světa. Firma získala novou investici ve výši 760 milionů dolarů a je oceněna na 20 miliard dolarů. Velkou sumou přispěl japonský SoftBank, který chce WeWork dostat také do Japonska. Společnost nabízí co-workingové kanceláře v řadě velkých měst po světě.



Autor: Gartner Prodeje PC v druhém kvartálu 2017

Oculus připravuje samostatně fungující bezdrátový headset pro virtuální realitu s cenovkou 200 dolarů, píše Bloomberg. Dostupný by měl příští rok. To by do nerozvinutého trhu s VR mohlo přinést nový impuls. Žádné dráty a tak dále. O VR/AR v Česku v našem rozhovoru.

Samsung kupuje řeckou společnost Innoetics. Její technologie umí překlápět text do mluveného slova a obráceně. Samsung toho bude chtít využít ve svém chytrém asistentovi Bixby.

Symantec kupuje dvě firmy, obě jsou z Izraele. První z nich je Skycure, která umožňuje detekovat hrozby na mobilních platformách. Fireglass pak umí izolovat prostředí a bránit tak ransomwaru a dalším útokům.

Zakladatel a šéf GoodData Roman Staněk se ve svém novém článku zamýšlí nad měřením byznysových úspěchů umělé inteligence.

Po několika odkladech finálně přichází očekávaný Azure Stack. To je, zjednodušeně řečeno, balík technologií, které umožní nasadit cloud Azure na vašem vlastním hardwaru. Tedy, prozatím je třeba využívat předpřipravené modely od HPE, Lenova nebo Dell EMC. Brzy budou následovat stroje od Cisca a Huawei.

Citrix po roce a půl mění nejvyššího šéfa. V lednu loňského roku jmenovaný Kirill Tatarinov končí a nahrazuje ho dosavadní finanční a provozní ředitel David Henshall. Důvodem změny měly být neshody s představenstvem.