Facebook úmyslně vydíral Austrálii, kolaps trhu s NFT a Hollywood proti VPN

Služba Heroku byla hacknuta. Útočník se dostal k GitHub OAUTH tokenům zákazníků přes kompromitovaný OAUTH účet počítače společnosti. Došlo k tomu už 7. října, o den později začal získaná dostupná data na GitHubu zkoumat a o den později si stáhl obsah privátních úložišť, včetně zdrojových kódů společnosti. Na hack se přišlo 12. dubna a o čtyři dny později byly všechny GitHub OAUTH tokeny zneplatněny. Útočník se navíc dostal k heslům (chráněné hash+salt) zákazníků, Heroku tedy resetuje hesla. Detaily a vývoj v Heroku Security Notification.

Blokování australských nemocnic, pohotovosti a charit Facebookem nebyl omyl. Facebook to udělal záměrně jakou součást nátlaku a vydírání. Bojoval tak proti hrozbě nové legislativy, která by ho v Austrálii přiměla platit za obsah.

TELEgraficky

doctree ■ Bash jednořádkovky ■ Craft 4 CMS je venku ■ Google koupil Raxium ■ Shopify koupilo Deliverr ■ Ceny AWS, Azure a Google Cloud ■ Wine 7.8 ■ Fedora Linux 36





TWITTER A ELON MUSK

Navýšit pětkrát příjmy, snížit na polovinu reklamu, mít 69 milionů uživatelů placené služby Twitter Blue. Elon Musk plánuje budoucnost pro Twitter. To první představuje příjmy 26,4 miliardy dolarů a spolu se snížením reklamy k tomu má dojít už v roce 2028. To třetí dokonce už v roce 2025. Právě takovéto plány předkládá investorům.

Musk přitom stále hledá peníze, které potřebuje, aby mohl Twitter koupit. Nově získal příspěvek od Ellisona, Binance a Sequoia.

Zahraniční investoři, které by Musk mohl do Twitteru přivést, ovšem mohou spustit vyšetřování z pohledu rizika na národní bezpečnost. Peníze ze Saúdské Arábie, Kataru a od Binance k tomu mohou být dostatečným důvodem.

Elon Musk chce údajně zpoplatnit využívání Twitteru pro komerční využití. Tedy zejména pro firmy a vlády. Částečně nic nového, zpoplatněný Twitter už existuje v podobě Twitter Blue, variantě nabízející mírně pokročilejší funkce, ale jak je u Twitteru běžné, dostupné pouze v pár zemích. Navíc nabízená funkčnost není nijak podstatná.

WEBDESIGN, INTERNET

Proč je TikTok tak návykový a jak ovlivňuje schopnost soustředit se? Podle TikTok Brain Explained: Why Some Kids Seem Hooked on Social Video Feeds mají záplavy krátkých videí na TikToku vliv na schopnost dívat se na cokoliv delšího. Třeba na kompletní film. Možná by Netflix a další měli mít obavy.

Jak hodně stárnou a mizí odkazy? Podle této studie hodně. Minimálně 66,5 % odkazů je do devíti let mrtvých.

HARDWARE

Garmin Instinct 2 Solar jsou chytré hodinky se solárním nabíjením. Teoreticky vám tak nikdy nemůže dojít baterka. Recenze je pozitivní, pokud tedy rozdýcháte cenu a nechcete funkce běžné u Applu či Samsungu.

Jak dosáhnout skvělého míření ve hrách? Postavit si na to mířícího robota. Opravdu fyzického robota, který bude ovládat myš a tím hru. Detaily i v AIMBOT DOES IT IN HARDWARE:

SOFTWARE

AltTab je Alt+Tab z Windows, ale pro macOS.

Fortnite se vrací na iOS/iPadOS s pomocí Xbox Cloud Gaming. Z App Store Fortnite zmizelo v srpnu 2020 po sporu mezi Epic Games a Applem ohledně nutnosti platit výhradně skrz App Store. Nově si ale Fortnite můžete zahrát (a dokonce zdarma) v cloudu od Microsoftu – navíc i na Androidu či Windows. Stačí jít na www.xbox.com/play, mít účet od Microsoftu a můžete hrát.

MARKETING A KOMUNIKACE

Hollywood jde proti VPN. Tvrdí, že mohou za hacky, vraždy a řadu dalších věcí. Už nestačí porušování autorských práv, je třeba podstatně přitvrdit.

Microsoft Edge odsunul Safari v žebříčku desktopových prohlížečů. Je tak nově na druhém místě s 10,07% podílem, Safari je třetí s 9,61 % a Firefox čtvrtý s 7,76 %. První je dlouhodobě Google Chrome s 66,64 procenty.

V86: virtualizace x86 v prohlížeči, překompilování x86 do WASM za běhu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Amazon používá informace z Alexy pro cílení reklamy. Není to ale tak, že by Alexa poslouchala všechno, co se v jejím okolí řekne, a pak to použila. Cílení reklamy a budování profilu probíhá na základě aktivit či obsahu podobnému tomu, co uživatel dělá na webu – tedy například podle hudby, rádií, zpravodajských streamů či nakupování. Popsanému využití se dá částečně vyhnout v nastavení inzertních preferencí. Amazon se dušuje, že informace nesdílí s třetími stranami, ale s ohledem na to, že se reklama objevuje cílená i mimo „území“ Amazonu, je toto tvrzení diskutabilní.

Tucker Carlson a extremismus a konspirace pro miliony diváků. Na sociálních sítích už ne, tam postupně dospěl k zákazům. Model Fox News je, mimochodem, nejspíš cílem, ke kterému směřovala TV Barrandov, než upadla v zapomnění.

Grindr roky prodával geolokační data uživatelů. Minimálně od roku 2017 i ve velmi přesné podobě, byť bez údajů identifikujících osobu (jména, telefonní čísla). Osoby ale bylo často velmi snadné určit právě z přesných lokačních údajů – místa, kde pracují či bydlí, a kdo se s kým stýká. Od roku 2020 Grindr s prodejem skončil a omezil i předávání dat inzertním společnostem. Tak trochu si teď stěžuje, že tím ztratil schopnost lepšího cílení a tím i inzertní příjmy.

Americké CDC sledovalo miliony telefonů, aby úřad viděl, zda Američané dodržují lockdown. Koupili si přístup do služby dolující data z desítek milionů telefonů v USA. Vedle sledování dodržování opatření chtěli přístup využít i pro další, daleko obecnější cíle.

Zprostředkovatel dat prodává údaje o poloze lidí, kteří v USA navštěvují potratové kliniky. Za 160 USD získáte data o tom, odkud přišli lidé na kliniku Planned Parenthood. A kam poté odešli.

Apple, Google a Microsoft se spojují, chtějí bezheslovou budoucnost. Není divu, hesla jsou nejzásadnějším bezpečnostním rizikem a nahradit je něčím bezpečnějším je žádoucí. Detaily viz One step closer to a passwordless future.

Intuit podváděl zákazníky a musí jim vyplatit 14 milionů dolarů. Zákazníky zmanipuloval, aby platili za daňové služby, které měli dostat zdarma. V kampani je lákal na zdarma poskytované podání daní, aby je vzápětí obral o peníze. Dělal to roky a výsledkem je 4,4 milionu podvedených klientů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Nejoblíbenější sociální sítí teenagerů v USA je TikTok. Dvojkou je Snapchat, trojkou Instagram. Pak je dlouho dlouho nic, až narazíte na Facebook a Twitter na nepříliš rozdílné pozici.

Podcasty na Facebooku končí 3. června. Včetně formátů krátkého zvuku i audiohubu. Konec znamená, že všechno podcastové z Facebooku bude kompletně smazáno.

Kruhy se vrací! Tentokrát ale na Twitteru. Ten testuje možnost vytvořit si circle a tweety adresovat účtům v kruhu zahrnutým. Stanou se tím tak trochu soukromými.

Pracovali ve Facebooku, teď si myslí, že jejich HalloApp napraví svět sociálních sítí. Chtějí na to jít například tím, že aplikace bude placená, skupiny omezí na maximálně 50 členů. A „přátelé“ budou vaši skuteční přátelé. A samozřejmě, žádná reklama. Jak dlouho něco takového může přežít?

Facebook ukončuje službu Nearby Friends i další lokační služby. Důvod ukončení jasný není a uživatelé mají do konce května čas si stáhnout geolokační data. Vedle Nearby Friends končí i Time Alerts, Location History a Background Location. Nečekejte ale, že by aplikace Facebooku přestala shromažďovat informace o poloze.

MOBILNÍ APLIKACE

Epic žádá soud, aby zakázal Googlu vyhodit Bandcamp z Play Store. Ve hře je opět staré známé téma. Bandcamp používá vlastní placení. Doposud to u Googlu bylo možné, ale změna podmínek to zakazuje. Bandcamp by z plateb umělcům odváděl 10 procent Googlu, protože platba projde přes jeho platební systém. Běžný odvod je dokonce 30 procent. Do podobného sporu (ale s Applem) se loni dostali Fanhouse – a pochopitelně prohráli. Odváděnou částku nakonec platí ti, kdo chtěli zaplatit umělcům. O kauze Epic Games vs. Apple i Google týkající se Fortnite raději ani nemluvě. Ve sporu navíc nejde o malou částku. Loni přes Bandcamp umělci dostali 199 milionů dolarů.

Poplatek 4661 USD za platbu 5 USD přes .eth? V kryptoměnách nic nemožného, zejména tam, kde se poplatky za transakce odvíjejí od počtu probíhajících transakcí, nikoliv od objemu transakce.

Blizzard oznámil novou mobilní hru ze světa Warcraftu. Pokud byste ale doufali v přenesení World of Warcraft světa do mobilů, tak bohužel. Warcraft Arclight Rumble je další strategie založena na „tower defense“:

Objevila se vám služba Apple Music zničehonic na iPhonu v Docku? Nejste sami. Řada uživatelů si stěžuje, že k tomu došlo. Samozřejmě i včetně toho, že tím z Docku zmizela jedna z aplikací, kterou tam měli. Někteří upozorňují, že došlo i k nastavení Music jako výchozí hudební aplikace pro Siri.

Aplikace řešící duševní zdraví se vyznačují katastrofální ochranou soukromí. A nejhorší vůbec? Aplikace pro modlení. Detaily zde.

Spotify Stations skončí 16. května. Aplikace byla „odlehčenou“ verzí klasické aplikace Spotify od roku 2018, ale ne ve všech zemích. Snaha vytvořit konkurenci pro Pandoru (v Česku stále nedostupná služba) nejspíš nevyšla. Více i ve Spotify Stations has left the station.

STARTUPY A EKONOMIKA

Apple žaluje startup Rivos za krádež obchodního tajemství týkajícího se čipů. Ve hře jsou i dva bývalí zaměstnanci Applu, kteří měli před odchodem z firmy vynášet dokumenty. Ale také to, že Rivos získal zhruba čtyři desítky inženýrů z Applu. Celé je to typická detektivka okolo firemní špionáže, krádeží dokumentů i zakrývání stop.

Trh s NFT kolabuje. Podle NonFungible klesl prodej nonfungible tokenů (NFT) tento týden v průměru na 19 000 denně, což představuje 92% pokles oproti vrcholu, kdy jich v září bylo asi 225 000.

INFOGRAFIKY

Marketing Technology Landscape 2022 je venku. Obsahuje 9932 záznamů a na martechmap.com je možné je prohledávat.

E-KNIHY

Amazon po 15 letech přidá podporu EPUB formátu pro Kindle. Samozřejmě ale ne přímo, pouze přes Send to Kindle e-mailem, kde se postará o konverzi. Pokud chcete více svobody, tak nezapomeňte na Calibre.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.