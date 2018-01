 »  Facebook úplně potlačí obsah od firem, opravy Meltdown/Spectre zpomalují a GoPro je na prodej

Telegram zrušil kanál, který svolával protesty proti íránské vládě. Podle CEO firmy jsou hranice, které neměly být překročeny. Telegram je v Íránu populární, má prakticky polovinu z tamní 80 milionové populace. Překračováním hranic má Pavel Durovna mysli to, že se v kanále objevily výzvy k násilí. A to je v rozporu s Pravidly užití Telegramu. Viz Telegram is shutting down a channel that called for violent protests against Iran’s government.

Dogecoin byl vtip, přesto dosáhl hodnoty 2 miliard dolarů. Špatný vtip. Viz Remember Dogecoin? The joke currency soared to $2 billion this weekend.

Kodak se vrhl do Bitcoinu mašinou pro dolování, označovanou jako podvod. Trh na to zareagoval stejně jako u všech momentů, kde se objeví slovo bitcoin či blockchain, Kodaku stouply akcie. Co na tom, že onen stroj na dolování bitcoinů opravdu nese všechny znaky podvodu. Viz This Is Why Experts Are Calling Kodak's New Bitcoin Scheme A Scam.

TELEgraficky

Last Jedi v 16 bitech ■ SquareBit ■ Miliardový Canva ■ Mluvčí české vlády na Twitteru ■ Warframe (čtení, video o kus níže) ■ iOS 11.2.2 řeší Spectre a Meltdown ■ Git Excersises ■ CopperheadOS ■ W-Fi Alliance přináší WPA3 ■ Altered Carbon ■ Donny the Drone ■ Déjà Dup

WEBDESIGN, INTERNET

Google začal promazávat Zprávy Google, pokud to tedy není chyba. Podle Google News Removing Hundreds Of News Publishers zmizely stovky zpravodajských zdrojů a jejich provozovatelé občas dostali upozornění o odstranění a občas ne. Ze začátku nebylo vůbec jasné, co se děje. Jisté ale je, že by Google News čistka neuškodila, záplava spamu, zneužívání mechanismů i fake news je dostatečným důvodem. A ano, podle pozdějších komentářů se mělo jednat o chybu.

Google Pay = Android Pay + Google Wallet. Tedy pokud si ještě vůbec pamatujete, že Google má platební služby, které se rozdílně jmenují. Každopádně, pokud jste si kdy koupili něco z Google Play, tak jste využili minimálně Android Pay. No a teď to všechno bude pod jedním jménem. Viz Google sjednocuje platební nástroje, z Android Pay a Google Wallet je Google Pay nebo Bringing it all together with Google Pay.

Accelerated Mobile Pages (AMP) nebezpečně zvyšují dominanci Googlu na webu, píše skupina vývojářů v otevřeném dopise Googlu. Vše na ampletter.org.

SourceForge zásadně redesignuje a snaží se získat zpět důvěru uživatelů – třeba i tím, že prý končí éra přidávání adwaru do projektů, byla doplněna kontrola na malware, přidána možnost nahlašovat závadnou inzerci. Nová je i podpora HTTPS a dalších věcí. Viz Introducing the new SourceForge.

SOFTWARE

Pokud se vám zadařilo pořídit si Google Home, bude se vám hodit What can your Assistant do? Detailní přehled všeho, co Google Home (Assistant) umí.

Mozilla začala zveřejňovat zdrojáky pro Pocket, viz Mozilla starts to publish Pocket code.

Google Cloud Shell aneb cloudový Debian 7 VM s 5 GB disku pro každého s Google účtem zdarma. Má to nějaká omezení, samozřejmě, ale mrkněte do dokumentace. A běží to v prohlížeči.

PUBG má přes 3 miliony hráčů na Xbox One. Na této platformě přitom začala hra být dostupná před měsícem, v prosinci 2017. Viz PlayerUnknown’s Battlegrounds Passes 3 Million Players on Xbox One.

Voice Dictation má novou, 2.0, verzi. Můžete diktovat, co hrdlo ráčí, a stačí vám k tomu Google Chrome. Mezi podporovanými jazyky je navíc i čeština (protože vyžívá Google Speech Recognition). Žádná instalace, žádná nutnost trénovat, stačí prohlížeč a připojení k internetu. Aplikace umí i hlasově zadávané příkazy týkající se psaní.

HARDWARE

Za 17 hodin se vám na displeji iPhone X vypálí obrázek. Ano, rozumíte tomu správně, pokud necháte na OLED příliš dlouho svítit totéž, tak se to nevratně vypálí do displeje. iPhone X v tomhle vydrží déle než mobily od jiných výrobců. Viz It takes 17 hours for an image to burn in on the iPhone X, test shows.

Microsoft upozorňuje, že opravy Spectre/Meltdown chyby v Intel procesorech zpomalují počítače a servery. Pocítitelné zpomalení se týká starších modelů procesorů. Mimoto musel Microsoft stáhnout opravy pro AMD, které způsobovaly zablokování počítačů. Viz Understanding the performance impact of Spectre and Meltdown mitigations on Windows Systems.

RIP Kinect (2010–2017) je další pokus podívat se na historii zařízení, se kterým se už definitivně můžeme rozloučit. Microsoft konči i se samostatným USB připojeným Kinectem, který prodával za 40 USD a nabízel uživatelům nejnovějších Xbox One.

MARKETING A KOMUNIKACE

Meghan Markle zrušila účty na sociálních sítích a již dříve zrušila i vlastní blog. Viz Meghan Markle Just Deleted Her Social Media Accounts. Here's How to Stay Invested in Her Life, Goodbye, Instagram! Meghan Markle Deletes All of Her Social Media Accounts a případně @kensingtonroyal.

66 % spotřebitelů považuje za důležité, aby značky zaujaly veřejný postoj k sociálním a politickým problémům. Pokud si tedy stále myslíte, že značky mají být apolitické a ničeho si nevšímat, tak to je ten špatný přístup. Viz Championing Change in the Age of Social Media.

Ochrana soukromí od Applu stojí (inzertní) firmy miliony dolarů, píší v No tracking, no revenue: Apple's privacy feature costs ad companies millions. Nejde o nic jiného než o nedávno uvedené omezení životnosti cookie a vůbec umisťování cookies do Safari v mobilní i desktopové podobě. Apple drží zhruba 15% podíl na trhu prohlížečů, ale vliv na příjmy inzertních firem může mít až pětinový. Viz také Kvůli ochraně proti sledování v Safari prý reklamní firmy přišly o stovky milionů USD.

Inzertní společnost se snaží trikem získat souhlas uživatelů k retargetingu před příchodem GDPR. Jak ale ukazují v Ad retargeters scramble to get consumer consent, pokoušejí se o to klasickým podvodným způsobem, který navíc před GDPR neobstojí. Prosté zobrazení zprávy informující o tom, že dalším kliknutím dáváte souhlas, je samozřejmě v rozporu se zákonnými požadavky.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Western Digital My Cloud zařízení mají natvrdo uvedené heslo pro přístup a umožňují komukoliv získat plný přístup do zařízení. Včetně toho vzdáleného (při využití My Cloud služeb) nebo při prohlížení webových stránek. Mimoto je ještě možné neomezeně nahrávat soubory a pomocí toho se také dostat k ovládnutí zařízení. Přihlašovací kombinace „mydlinkBRionyg/abc12345cba“ navíc ukazuje, že zůstalo (omylem) v kódu od D-Linku. Viz Critical Unpatched Flaws Disclosed In Western Digital ‚My Cloud‘ Storage Devices, a pokud jste ještě neaktualizovali, tak to urychleně udělejte. Nedělejte si ale iluze, tato zařízení obsahují opravdu hodně děr.

iCloud účty v Číně bude provozovat čínská firma. Tak velká je snaha Applu prosadit se na čínském trhu. V novém režimu bude mít jak Apple, tak čínská společnost kompletní přístup ke všem datům uloženým v iCloudu. Viz Apple: Chinese firm to operate China iCloud accounts.

WhatsApp je děravý, do skupin je možné přidávat cizí lidi. Podobně děravé jsou, co se skupin týče, i další produkty (Signal a Threema). Nejzajímavější na tom je, že podle WhatsAppu o nic nejde, lidé ve skupině přece mohou zjistit, že tam byl přidán někdo cizí. Jen jestli to nebude tím, že WhatsApp patří Facebooku. Viz Security researchers flag invite bug in WhatsApp group chats.

Porušení Podmínek užívání webu není kriminální čin. Tohle rozhodnutí se sice týká USA, ale jde o zajímavý případ, ve kterém se Oracle snaží kriminalizovat přístup k jejich webu způsobem v rozporu s „podmínkami“. Pikantní na tom je i to, že Oracle už podobný případ jednou (v roce 2012) prohrál u federálního soudu, takže to poté začali zkoušet u soudů místních (Kalifornia, Nevada). Viz Ninth Circuit Doubles Down: Violating a Website’s Terms of Service Is Not a Crime.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook kompletně potlačí vydavatele, říká Facebook will ‘completely deprioritize publishers’: Confessions of a publisher audience development head. Velký objev konce roku 2017, na kterém osobně nevidím nic nového. To, že Facebook bude organický dosah tlačit k nule, bylo jasné už někdy před třemi lety. Užitečné čtení ukazuje ještě další věci: Instant Articles jsou ztráta času a hledání záchrany ve videu je zásadní chyba. Viz také Facebook opět míchá newsfeedem: podstatně omezí neplacený dosah stránek.

Snapchat je na tom špatně, o to jediné, co fungovalo, ho připravil Instagram. Příběhy na Instagramu už netáhnou, nové Snap Maps se neuchytily a pečlivě utajované informace ukazují na špatná čísla: samozřejmě, zejména ta denní (DAU), která Snapchat odmítal poskytovat. Viz This Is the Data Snapchat Doesn’t Want You to See a What is Snapchat, now that Story sharing has stopped growing?

Facebook opět plete vydavatelům hlavy, uvěřili tomu, že musí začít používat skupiny a vše bude lepší. Jenže s rozšířením používání skupin dojde ke stejnému vývoji jako při rozšíření používání stránek: Facebook postupně omezí jejich dosah a funkčnost, doplní možnost připlácet, zavede algoritmické ukazování a neukazování příspěvků členům skupin, zaplaví skupiny inzercí. Prozatím vydavatelé naivně věří, že „budují komunity“ (nebudují) a stejně jako předtím jim nedochází, že ony „komunity“ vlastní Facebook a všichni zadarmo pracují v jeho prospěch. Viz ‘We’re marching in the same direction’: Facebook is emphasizing Groups, and publishers are following suit.

V Anglii doporučili rodičům zakázat dětem Snapchat, protože je návykový. Viz Ban children from Snapchat, parents told. Doporučení pochází od komisařky Anne Longfield a má je podle všeho založené na tom, že školy Snapchat zakazují, a na faktu, že Snapchat „nutí“ uživatele, aby udržovali komunikaci neustále aktivní (Streak funkčnost). Snapchat se vtipně brání tím, že nemá žádné Like/Líbí jako Twitter či Facebook.

Odpůrci očkování ukazují, proč je Facebook špatný, a navíc i nenapravitelný. The anti-vaccine movement shows why Facebook is broken hovoří o tom, co už dávno víme: lidé si vytvářejí bubliny, obklopují se lidmi s názory, které vyhovují tomu jejich. A tím se ve svých názorech ještě více utvrzují.

Zásadní změny newsfeedu Facebooku

Facebook radikálně změní newsfeed, zcela potlačí firemní obsah a nechá jenom obsah od přátel. Tvrdí to v News Feed FYI: Bringing People Closer Together a celé to zdůvodňuje dobrem pro uživatele. Pro vydavatele a firmy žádné dobro nechystá, stačí, když prostě budou platit a platit. Ve skutečnosti jde o začátek konce Facebooku a zároveň o ukázku toho, jak je firma na jedné straně odtržená od reality a na straně druhé jde za penězi doslova za každou cenu. Přitom by stačilo málo: dát uživatelům vše, co si objednali, tedy všechny příspěvky přátel, skupin i stránek, které chtějí vidět.

Facebook potlačuje naše články. Dobře, říká Motherboard v Facebook Is Deprioritizing Our Stories. Good. Doprovází to poznámkou, že společnost spoléhající se na centrální portál poskytující zprávy míří do záhuby. Mají svým způsobem pravdu, ale to jsme stále u toho, že novinka (viz předchozí odstavec) je stále plně algoritmickým rozhodováním o tom, co jako uživatel vlastně mám (smím) vidět. Motherboard se v článku věnuje historii toho, jak vydavatelé (a nejenom oni) dlouhé roky hrají role otroků snažících se přežít v neustále se měnícím světě Facebooku. Spolu s tím, že Facebooku to bylo zcela jedno a bezohledně likvidoval všechno, co mohl. V čem se s Motherboard článkem i shoduji, je to, že je to dobře. A že to snad povede konečně k tomu, že (online) žurnalistika se vrátí k tomu, čím má být, a ne k tomu, co si Facebook vynucuje.

V DigiDay se na to dívají možná trochu jinak, v ‘We’re losing hope’: Facebook tells publishers big change is coming to News Feed zmiňují i jednu z dalších zásadních ukázek obrovské úrovně ignorance Facebooku. Facebook změnu ohlásil i proto, že prý tím eliminuje fake news. Co na tom, že fake news odkazy nadále masivně budou šířit právě uživatelé, stejně jako to dělali doposud.

Pokud Facebook přestane se zprostředkováváním zpráv, budou čtenáři vůbec nějaké hledat? Docela zajímavá otázka, kterou Joshua Benton řeší v If Facebook stops putting news in front of readers, will readers bother to go looking for it? Osobně jsem optimista, doufám v to, že uživatelé se prostě „vrátí“ k čtení zpráv.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook M končí. Osobní asistent měl kombinovat lidi s AI. Lidé tam (prý) sloužili právě k trénování AI (o které víme, že neexistuje a ještě dlouho nebude). Ve skutečnosti tuto (o lidi vylepšenou) variantu M používalo pouze 2000 lidí v Kalifornii. Pokud jste zmatení, tak není divu. Ve Facebook is shutting down M, its personal assistant service that combined humans and AI se tomu věnují podrobněji, ale ani po přečtení nebudete moudřejší.

K redesignu Snapchatu se kriticky staví 83 % uživatelských recenzí, říkají v Snapchat’s big redesign bashed in 83% of user reviews. Není divu, Snapchat se chystá změnit v podstatě všechno. Aplikace Snapchatu přitom byla i doposud zmatkem, který vlastně nikomu nedával smysl. Paradoxně přesně tohle vyhovovalo mládeži a bylo nezkousnutelné pro kohokoliv nad 25 let. Problém je, že Snapchat zoufale potřebuje redesign. Nemá příjmy, nemá dostatečné zapojení uživatelů, neroste.

STARTUPY A EKONOMIKA

Doug Evans, CEO zkrachovalého Juicero, je teď šéfem Live Water. Výsměch zdravému rozumu aneb (životu nebezpečný) obchod s „raw“ vodou. Viz Why the Raw Water Movement Is So Obnoxious.

GoPro propouští a opouští výrobu dronů a CEO firmy si přijde jenom na jeden dolar. Předběžné finanční výsledky za 2017 nejsou dobré. Viz GoPro confirms layoffs, exit from drone business a o něco později se už objevily informace, že GoPro je na prodej, viz GoPro has hired JP Morgan to put itself up for sale.

Coinmarketcap.com odstranil data jihokorejských směnáren a kryptoměny padly o 100 miliard dolarů. Viz A Crypto Website Changes Its Data, and $100 Billion in Market Value Vanishes.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.