Facebook už neroste, souhlasy IAB odporují GDPR a velké online firmy žalují Německo

Ubisoft neuspěl s podivným nápadem na herní NFT. Člověk zodpovědný za produkt přitom neúspěch dává za vinu hráčům, kteří “to nepochopili”. V Ubisoft insist their failing NFTs is our problem somehow je docela dobře popsáno v čem je problém. Byť se to stále dá shrnout do toho, že herní předměty žádné NFT nepotřebují a smysl to nedává (a dávat nikdy nebude).

New York Times koupily Wordle za sedmimístnou sumu. V oznámení uvádí, že zatím zůstane dostupné zdarma.

TELEgraficky

Chcete podstatně těžší Wordle? ■ Přes 200 klonů Wordle ■ Netlify kupuje Quirrel ■ Silvergate kupuje Diem ■ mathler.com je matematické Wordle ■ Web3 svět nezachrání ■ Slackware 15.0 je venku ■ Raspberry Pi OS je konečně 64 bitový ■ LibreOffice 7.3 je venku ■ Screaming Frog 16.6 je venku ■ Vlajky zemí v SVG ■ News Corp hacknuto, nejspíše Čínou ■ Bridge Constructor

WEBDESIGN, INTERNET

Youtube, Facebook, Twitter a TikTok žalují Německo. Nelíbí se jim, že by případy porušování zákona nakazujícího jak zacházet s nenávistnými projevy měli odevzdávat do k tomu určené německé databáze.

Metaversum? Řada jich je funkčních už minimálně od roku 2017. Hodně povedený přehled v Introducing The Metaverse Universe jich ukazuje desítky již existujících i některé z těch plánovaných či vznikajících.

Zájem o filmový a seriálový streaming vede k vzniku fake webů. Weby jako BazaLoader či BravoMovies jako typické příklady – vypadají jako skutečné streamingové weby, ale abyste mohli něco vidět, musíte si “něco” nainstalovat. Do počítače se tak dostane malware. BravoMovies tak například instaluje BazaLoader. Kupodivu nic nového, o tomhle webu se psalo už v květnu 2021. Pamatujte, pro sledování streamingu nikdy není třeba něco instalovat.

Gmail začne nasazovat nový vzhled. Přidává další (nadbytečný) postranní pruh, ve kterém budou ikonky pro Mail, Chat, Spaces a Meet. Plus samozřejmě nějaké drobné změny v barvě a rozvržení. Obsah nového sloupce přitom mohl Google dát do (stejně tak nadbytečného) sloupce zcela vpravo.

HARDWARE

Microsoft HoloLens Headset nejspíš nebude. Důvodem má být to, že se Microsoft vnitřně nedokáže dohodnout na tom, jak se postavit k vlně zájmu o metaverzum. Zda se soustředit na hardware či software. Detaily i v Microsoft May Abandon Its HoloLens Headset Despite Metaverse Push.

7.9palcový displej s poměrem 5:16 je zajímavý koncept. Použitelný třeba pro zobrazení newsfeedu z Twitteru. Případně jako dashboard. HDMI rozhraní, micro USB port a cena pod 100 dolarů. Podrobnosti (v japonštině) v Thanko TL Portrait Display

SOFTWARE

Hyper Scape od Ubisoftu končí v dubnu, ani ne dva roky po spuštění. Jedna z mnoha “battle royale” her se nesetkala se zájmem hráčů a potýkala se i s problémy s hratelností.

Flutter 2.10 je venku. Přidává stabilní podporu pro tvorbu aplikací pro Windows. Open source nástroj od Googlu umožňuje vytvářet aplikace pro Android, iOS, linux, macOS, Windows i web – stačí programovat a navrhovat jednou.

MARKETING A KOMUNIKACE

19 letý mladík zřídil na Twitteru bot, který sleduje létajícího Elona Muska. Tomu se to nelíbí. Nabídl mu, že mu dá 5 tisíc dolarů, pokud ho zruší. Což autorovi nestačilo, řekl si o 50 tisíc. Nevypadá to ale, že by na Elon přistoupil, @ElonJet stále existuje. Pro soukromí je to nicméně takové nejasné ohrožení. Lety N628TS můžete sledovat i jinak.

WhatsApp spustil v USA kampaň útočící na SMS zprávy. Upozorňuje na to, že jsou nešifrované.

Úřad pro ochranu soukromí rozhodl, že vyskakovací okna se souhlasem se zpracování osobních dat společnosti IAB Europe jsou nezákonná. Veškeré údaje, které se jejich prostřednictvím shromažďují, musí být smazány. Toto rozhodnutí má dopad na podnikání společností Google, Amazon a Microsoft v oblasti online reklamy. Kompletní rozhodnutí v tomto PDF.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

2FA Authenticator obsahoval bankovní trojan. Otázkou zůstává, proč si nějaká desítka tisíc lidí pořídila zcela neznámou (a novou) aplikaci pro dvoufaktorové ověření, když existuje dostatek těch známých, dlouholetých a navíc od důvěryhodných tvůrců. Podrobnosti v Malicious app on Google Play drops banking malware on users’ devices.

Před 20 tisíc nalezitelných HP serverů má přístupné rozhraní iLO. To rozhraní, které by v žádném případě volně dostupné být nemělo. Detaily v Over 20 thousand servers have their iLO interfaces exposed to the internet, many with outdated and vulnerable versions of FW, kde například zjistíte, že pomocí ilo proliant „local user name“ „password“ zadaného do Googlu je možné začít zkoumat. Zajímavé je i malware, které iLO umí využít, viz Implant.ARM.iLOBleed.

Crisis Text Line, linka pro sebevrahy, sdílí údaje se ziskovou odnoží. Ta se dozví informace získané z komunikace s lidmi, kteří pomýšlí na sebevraždu.

Apple doplnil posílané 2FA kódy o web, ke kterému patří. Poměrně zajímavé posílení bezpečnosti s ohledem na množící se případy phishingu, vyvolané i tím, že u Applu se došlé 2FA kódy automaticky vyplňovaly. Přidání adresy znamená, že je nejde “podvrhnout”. Automatické vyplnění totiž neproběhne.

The Essential Addons for Elementor WordPress plugin je děravý. Umožňuje vzdálené spuštění a s ohledem na popularitu je to poměrně závažné, má přes milion stažení. Podrobnosti v CVE-2022–0320.

AirTags zbavené zvuku coby nástroj novodobých stalkerů? “Vypnout” zvuk u AirTags podle Watch out for modded ‘silent’ AirTags that make it harder to stop stalkers není nic složitého. Odstraní se tím tak zvukové upozorňování na “zatoulaný” AirTag ve vašem okolí. Takto upravené AirTagy jsou navíc nabízeny k prodeji online.

Blockchain bridge Wormhole přišel o kryptoměny v hodnotě 320 milionů dolarů. Útočníkovi se podařilo zneužít propojení mezi Ethereum a Solana blockchainy. Opět se tak ukazuje, že “chytré kontrakty” jsou jen tak chytré, jako jejich programátoři. Chybu se Wormhole nakonec podařilo opravit a v jednom z dalších tweetů se Wormhole vyjádřili, že peníze byly vráceny. Komentující to ale zpochybňují.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebooku poprvé v historii klesly počty denních aktivních uživatelů. DAU se z 1,930 miliardy v předchozím čtvrtletí poklesly na 1,929 miliardy v posledním čtvrtletí (roku 2021). Čtvrtletní MAU Facebooku vzrostly pouze o 2 miliony (PDF). Na grafu je navíc už dost jasně vidět zpomalování růstu. Kompletní finanční výsledky v Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2021 Results.

Meta k VR avatarům přidává neproniknutelnou “osobní hranici“. Do té nebude moci jiný avatar vstoupit. Má to zabránit harašení. Nebude to stačit, ale to víme z předchozích let a již dříve existujících her a virtuálních světů.

Varování před potenciálně urážlivou odpovědí na Tweet zabraly. Twitter uvádí, že opatření snížilo negativní interakce o třicet procent.

MOBILNÍ APLIKACE

V App Store bude možné mít “neveřejné” aplikace. Nebudou se objevovat v přehledu a vyhledávání, instalace bude možná přes přímý odkaz. Šikovná novinka. Detaily v Unlisted app distribution.

Harry Potter: Wizards Unite pro iOS končí. Hra spuštěná v roce 2019 společností Niantic byla od počátku zmatená, podivná a komplikovaná.

Mark Zuckerberg varuje, že v Messengeru nemáte dělat screenshoty. Dozví se o tom druhá strana. Podobná opatření vždy bylo možné různými cestami odejít. Zcela spolehlivě tím, že pořídíte fotografii jiným mobilem. Nebo budete natáčet dění na displeji.

Apple bude v Nizozemsku chtít 27 % z příjmů přes alternativní platby. Jak zmiňují v Apple reveals road map to tax any business with an app at 27%, jde vlastně o rafinovaný plán, jak zdanit jakoukoliv firmu, která má aplikaci. Apple totiž požaduje, aby mohl provést audit účetnictví těch, co odmítají placení v aplikaci pouze přes Apple. Tenhle souboj Nizozemsko vs. Apple bude ještě hodně zajímavý. Nutno dodat, že nad drakonickými podmínkami App Store se stahují mraky i v dalších zemích, včetně USA. Představa Applu najdete v Distributing dating apps in the Netherlands, kde navíc zjistíte, že uživatele před nákupy bude uživatele navíc varovat.

STARTUPY A EKONOMIKA

Více než 80 % zdarma založených NFT na OpenSea je podvod či spam. Provozovatele to přimělo k omezení možnosti zakládat NFT zdarma, ale problém s NFT to neřeší. “Anonymita” kryptoměn je velmi lákavá pro porušování autorských práv i prosté podvádění. Vice i v ‘Huge mess of theft and fraud:’ artists sound alarm as NFT crime proliferates.

Elliott a Vista Equity koupí softwarovou společnost Citrix za 16,5 miliardy dolarů. V souvislosti s touto transakcí se očekává spojení společnosti Citrix se společností Tibco Software, jednou z portfoliových společností společnosti Vista.

LooksRare údajně vygeneroval 8 miliard dolarů v obchodech s Ethereum praním NFT. CryptoSlam tvrdí, že drtivá většina prodejů na trhu s NFT jsou nelegální obchody, které se provádějí za účelem manipulace s modelem odměn za tokeny.

Sony za 3,6 miliardy dolarů kupuje Bungie, autory Destiny a původní tvůrce Halo. Jak daleko asi půjde probíhající konsolidace herního trhu? Podrobnosti například i v Sony is acquiring Halo and Destiny developer Bungie for $3.6 billion.

BlackBerry prodá mobilní a zprávové patenty za 600 milionů dolarů společnosti Catapult IP Innovations Inc. Catapult je účelová společnost založená za účelem získání patentových aktiv společnosti BlackBerry. Detaily v BlackBerry Agrees to Sell Legacy Patents for $600M.

Sonos koupil T2 Software, audio startup pracující na novém standardu Bluetooth LE. Ten by měl umožnit přenos kvalitního zvuku i přes Bluetooth s nízkou spotřebou a tím výrazně šetřit baterie.

Canva kupila Flourish, aplikaci používanou více než 800 tisíci uživateli pro tvorbu interaktivních vizualizací z dat.

Facebook vlivem změn soukromí v iOSu přijde ročně o 10 miliard dolarů. Změna ovlivnila možnosti cílení reklam. App Tracking Transparency dalo uživatelům možnost rozhodnout se, zda je aplikace smí sledovat napříč dalšími aplikacemi a weby. Po zavedení se ukázalo, že poměrně velké množství uživatelů toto zakazuje.

O Peloton má možná zájem i Amazon. Tržní hodnota spadla na zhruba 8 miliard dolarů, před rokem to bylo 50 miliard.

Amazon má rekord. V jediný den přidal 190 miliard dolarů k tržní kapitalizaci. Den poté, co Meta zaznamenala největší propad v historii.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.