 »  Facebook vs. Deklarace nezávislosti, nové mapy Applu a čtou vaši poštu v Gmailu cizí lidé?

Facebook promazal Deklaraci nezávislosti. Shledal, že jde o rasistický dokument. Poté, co se aféra dostala do médií, se Facebook omluvil a smazané části vrátil zpět. Okamžik, kdy algoritmy a cenzoři Facebooku začnou zasahovat do jednoho z nejzásadnější dokumentů americké historie, je ukázkou toho, kam vlastně Facebook směřuje. A kam směřovala Evropská unie se snahou prosadit automatizovanou cenzuru obsahu v tzv. článku 13. Viz Facebook finds Independence document ‚racist‘ a Facebook Algorithm Flags, Removes Declaration of Independence Text as Hate Speech.

Kim Dotcom může být vydán do USA, rozhodl novozélandský odvolací soud. Teď už mu zbývá jenom Nejvyšší soud. Připomeňme, že se případ táhne od roku 2012 a Kim Dotcom a jeho další tři kumpáni byli obviněni z porušování autorských práv, kterým měli způsobit škodu 500 milionů dolarů. USA žádají jeho vydání a Kim mezitím zažaloval vládu Nového Zélandu o 6,7 miliardy dolarů (a něco málo dostal zaplaceno od tamní policie). Viz Court rules Kim Dotcom can be extradited to the US a Král Megauploadu Kim Dotcom se z gaunera mění v obětního beránka z roku 2012.

Konec současné podoby internetu v režii EU se (prozatím) nekoná. Článek 11 a článek 13 chystané reformy autorského práva nakonec neprošel, ale bohužel to neznamená, že se celá záležitost nevrátí a Evropská unie nebude pokračovat ve snaze nasadit celosvětovou cenzuru internetu a měnit autorské zákony do podoby, která se hodila možná tak před stoletím. V září se totiž vše začne opět projednávat. Viz Not So Fast: Europe's Controversial New Copyright Law Was Just Held Up After an Intense Lobbying.

System Shock: ReWired ■ Mozilla Thunderbird 52.9.0 je venku ■ Česká písma ■ Zebra Technologies kupují Xplore ■ RIP Ryker Gamble ■ Adidasu hackli e-shop v USA ■ LinkedIn přidal QR kódy ■ WPA3 je venku

WEBDESIGN, INTERNET

500px zavírá Marketplace a končí s podporou Creative Commons. CC fotografie už ani neumožní vyhledávat. Místo Marketplace přichází partnerství s Getty Images a Visual China Group. Právě Visual China Group je od května novým vlastníkem služby. Pokud jste v 500px Marketplace měli fotky, převedou vám je do Getty Images. Likvidace podpory Creative Commons přišla rychle a nečekaně a záchrana na 500px umístěných fotek vůbec nebyla jednoduchá. Poučný případ, jak snadno mizí použitelné věci jenom změnou vlastníka. Viz 500px will no longer allow photographers to license their photos under Creative Commons.

Vyšla dost detailní, zajímavá a poučná analýza cestovacích webů jako Booking, Kayak, Trivago, Tripadvisor či Airbnb. Jak z hlediska návštěvnosti, tak z pohledu SEO a příchodů, tedy odkud získávají návštěvníky. Viz Online Travel Metrics: Traffic, Marketing Channels, Mobile.

Microsite existující pouze jako jedna URL? Na itty.bitty.site si takovou URL můžete snadno vytvořit. Pokud se vejdete do pár tisíc znaků, tak máte vyhráno. Viz This amazing new web tool lets you create microsites that exist solely as URLs, kde vás The Verge navíc rozesměje až k slzám tvrzením „you can fill the equivalent of about one printed 8.5 × 11-inch“.

Google Sandbox? Umělý mechanismus bránící vyhledání nových webů. Mýtus, nebo realita? V Google Sandbox: Does Google Really Hate New Websites? se tématu věnují dost podrobně. Google něco takového (samozřejmě) popírá, ale řada praktických příkladů ukazuje, že Sandbox existuje. Užitečné je i rozebrání toho, co má u nového webu zásadní vliv na umístění ve vyhledávání (kde se asi hodí zdůraznit dostatek obsahu a dostatek zpětných odkazů).

SOFTWARE

Apple pracuje na nových mapách, poprvé založených na vlastních datech. Ta, což je také zajímavé, pocházejí jednak z iPhonů, ale také z flotily aut vybavených senzory a kamerami. Nečekejte ale, že by se mapy od Applu zlepšily nějak výrazně mimo USA. Viz slušně dlouhé a detailní Apple is rebuilding Maps from the ground up.

Google do Kalendáře doplnil nastavení pracovní doby. Dokonce vám navrhne, co si myslí, že je vaše pracovní doba. Pro freelancery to není, Google žije ve světě s pouze osmihodinovou pracovní dobou. Hodit se to ale může, zejména pokud hodně dostáváte pozvánky na schůzky.

Je osmdesát znaků pro programátory dnes příliš málo? Proč si vlastně necháváme něco, co přinesly děrné štítky? Viz Does Column Width of 80 Make Sense in 2018?

Rozšíření Stylish vykrádá vaši kompletní historii prohlížeče. Jedna z dřívějších skvělých pomůcek se proměnila v nástroj pochybného zaměření. Spyware se do tohoto rozšíření dostal už někdy na počátku roku 2017 – nejprve do verze pro Chrome. Od března 2018 i do verze pro Firefox. Zajímavé na tom je, že aktuálním vlastníkem je SimilarWeb. Viz „Stylish“ browser extension steals all your internet history.

Google s Duplex AI míří na call centra. Docela zajímavá myšlenka, která by ohrozila dost značné množství firem i pracovních míst. Na druhou stranu, množství call center je kvalitou na úrovni snad ještě horší, než může mít současná nedokonalá AI. Na druhou stranu, lidé, kteří do call center volají, očekávají člověka a možnost s člověkem komunikovat. První, co zpravidla dělají, je, že se pokoušejí proklikat skrz navigaci právě k někomu živému. Viz Google’s Controversial Voice Assistant Could Talk Its Way Into Call Centers. Mimochodem jde o trh s hodnotou 21 miliardy dolarů v roce 2022, v loňském roce 6,8 miliardy. V Google is Reportedly Looking to Take Over Call Centers With Its Duplex AI Assistant mají i uvedené vyjádření Googlu.

HARDWARE

Jak robotické vysavače navigují v našich domovech? Užitečné čtení v How a robot vacuum navigates your home se hodí, pokud jste o těchto „hračkách“ prozatím příliš nevěděli. Z vlastní zkušenosti musím říct, že jsou v tom docela dobré. Navíc netrpí prokrastinací a leností.

NES bude slavit třicet let a nějaké drobné. Přesně první Famicom (Family Computer) od Nintendo byl prodán 15. července 1983. Viz dlouhé čtení o historii v The NES turns 30: How it began, worked, and saved an industry z roku 2013.

Samsung Galaxy X? Ne, notch mít nebude, ale zato se vrací myšlenka telefonu, který můžete složit, přehnout v půlce. Měl by se objevit už v lednu 2019 a mluví se o ceně 2000 USD. Dává to někomu smysl? Viz Samsung may reveal the foldable Galaxy X at CES in January.

MARKETING A KOMUNIKACE

Sony omylem na YouTube nahráli celý film místo traileru. Jedno je dost jisté, být to v Česku na mobilním připojení, tak by na to přišli velmi rychle. Bohužel chybu napravili, takže hodinu a půl filmu tam už nenajdete. Byť jim to tedy trvalo zhruba 6 hodin a mezitím byl film zhlédnut 11tisíckrát. Lze také dost předpokládat, že si ho někdo určitě stáhl. Viz Sony accidentally uploaded an entire movie to YouTube instead of its trailer a poslední otázkou je: neudělali oni to nakonec celé schválně?

Influenceři i agentury se vědomě podílí na podvodech s návštěvností, engagementem, masivním růstem. Hlavní rolí je zde Instagram a podvádění s nakupováním fanoušků, masivními sítěmi, které se navzájem podporují, záplavou hacknutých účtů, které dávají líbí, komentují a sledují za peníze. Viz ‘Active participation in fraud’: Confessions of a former influencer.

Netflix kompletně končí s uživatelskými recenzemi. V polovině srpna zmizí úplně. Vlastně to není až tak překvapivé – recenze byly dostupné jenom na desktopu a internet nabízí dostatečné množství lepších míst na zkoumání recenzí filmů. Viz Netflix is ditching user reviews.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Linuxové distribuci Gentoo někdo hackl GitHub a všechen tam umístěný kód je nutno pokládat za kompromitovaný. Naštěstí je GitHub pro Gentoo pouze sekundární kopií a hlavního úložiště se hack nedotkl. Těžko se tomu věří, ale GitHub Gentoo útočníci hackli uhádnutím hesla. V Gentoo nepoužívali dvoufaktor a na hesla měli „systém“, který umožnil po odhalení hesla na jednom webu odhadnout hesla jinde. Hacker byl ale trochu neopatrný v tom, že vyhodil všechny vývojáře a ti okamžitě dostali varování e-mailem. Viz Password-Guessing Was Used to Hack Gentoo Linux Github Account.

Tisíce aplikací pro Android a iOS zpřístupňují citlivá data uživatelů. Příčinou je neschopnost tvůrců aplikaci zabezpečit si databázový software (FireBase), který používají. Volně přístupné jsou e-maily, hesla, GPS lokace či finanční informace. Detaily viz Unsecured Firebase Databases: Exposing Sensitive Data via Thousands of Mobile Apps (PDF).

Čtou vaši poštu v Gmailu cizí lidé? Z titulků by to tak mohlo vypadat (jako třeba z Gmail messages ‚read by third parties‘). Jenže realita je taková, že žádní cizí lidé ani třetí strany poštu v Gmailu jen tak sami od sebe číst nemohou. Děje se to, pokud jste nějaké aplikaci dali práva přistupovat k vaší poště na Googlu. Není to ani žádné „špinavé tajemství“ a „běžné“, jak tvrdí Wall Street Journal v Tech’s ‘Dirty Secret’: The App Developers Sifting Through Your Gmail. Prostě pokud někomu (něčemu) dáte práva číst vaši poštu, tak s tím musíte počítat. Na The Verge mají ten titulek (jedni z mála) správně, viz Gmail app developers have been reading your emails. Mimochodem, mrkněte do Security Checkup a možná budete mít co napravovat. Budete-li se chtít podívat, kdo má přístup k vašemu účtu (nejenom k Gmailu), tak viz myaccount.google.com/permissions.

Chytré televize mohou snímat obsah obrazovky. Zjišťují, na co se díváte, a cílí podle toho reklamu. Vše se (opět) skrývá za službu pro uživatele, která tvrdí, že „bude doporučovat pořady a zprostředkovávat speciální nabídky“. Samba Interactive TV pak sleduje vše, co se na obrazovce odehrává, včetně přehrávaných videí, zobrazovaných fotografií, spouštěných aplikací či hraných her. Provozovatel (Samba TV) umí najít i další zařízení, která jsou v domácnosti a na která pak umožňuje cílit reklamu. Viz How Smart TVs in Millions of U.S. Homes Track More Than What’s On Tonight.

Obrazovku nesnímají jen chytré televize, dělají to i tisíce aplikací na Androidu. Včetně kompletního záznamu videa, na kterém se najde i řada citlivých údajů. V These Academics Spent The Last Year Testing Whether Your Phone Is Secretly Listening To You najdete klasické házení zodpovědnosti z autorů aplikace na autory knihovny a nenápadné uvádění toho, že vás aplikace bude šmírovat, kdesi v hloubi Podmínek. Příkladem je zde GoPuff (viz How 2 college students hustled and bluffed to build a multimillion-dollar snack business) a software od Appsee. Myslíte, že tohle je jenom záležitost pro Android? Appsee tohle dělá i na iPhone.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na Instagramu lidé tráví skoro stejně času jako na Facebooku. Ale také o něco málo víc než na Snapchatu. Tedy alespoň v USA a na Androidu. Viz People spend almost as much time on Instagram as they do on Facebook.

Facebook po roce 2015 stále umožňoval přístup k datům přátel uživatelů. Podle 61 Facebook app developers still had access to users' friends data after 2015 to udělal proto, aby firmám „umožnil vyhovět novým pravidlům“. Klasicky z toho plyne, že Facebooku nemůžete věřit vůbec nic. Zejména nic v ohledu zodpovědného a jasného zacházení s informacemi o uživatelích. A když začnete studovat 748 stran v PDF, tak možná najdete ještě další záplavu kostlivců.

Chyba na Facebooku zrušila pro více než 800 000 lidí jimi zablokované uživatele. Kdokoliv, koho zablokovali, tak opět mohl vidět jejich profily a veřejné příspěvky. Od 29. května do 5. června. Trochu to připomíná roky starou chybu, která z neveřejných videí udělala veřejná. Viz Letting People Know About a Blocking Bug. Pozitivní ale je, že to Facebook netutlá jako v minulosti.

Od roku 2017 klesla návštěvnost Slate z Facebooku o 87 procent. A není to proto, že by snad Slate přestal být na Facebooku aktivní. Tohle je zásadní ukázka algoritmů Facebooku. Viz Slate’s Facebook traffic has dropped by 87 percent since 2017. (Anyone else wanna share numbers?).

MOBILNÍ APLIKACE

Telefony od Samsungu neznámo proč posílají náhodným lidem fotografie. Týká se to podle všeho jen operátorů, kteří aktivovali v síti RCS, novou verzi SMS umožňující posílat i více než jen textovky. Samsung moc netuší, proč se to děje, a T-Mobile v USA klasicky tvrdí, že za nic nemůže. Což je možné, tuhle chybu dělá jen Messages/Zprávy přímo od Samsungu. Viz My S9+ sent my entire photo gallery to my girlfriend last night while I was sleeping, kde je navíc i jedna nehezká vlastnost: o odeslání není v telefonu nikde ani zmínka.

Facebook zruší Hello, Moves a tbh. Tři aplikace prý trpí nedostatkem zájmu uživatelů. Některé z nich přitom před koupí Facebookem byly hit. A některé z nich jsou dost zjevným pokusem Facebooku, jak si dopomoci k získávání dat o uživatelích. Viz Hello. tbh, We’re Moving On.

Aplikace pro Twitter odstraňují funkčnost, blíží se další zásadní změna API. Přestane být možné plynule zobrazovat nové tweety, uživatel bude muset „popotáhnout“. Přestanou fungovat i push notifikace. Krátce a prostě, Twitter stále pracuje na tom, aby se stal uzavřenou platformou a poslední zbytky ekosystému definitivně zlikvidoval. Viz Twitterrific removes push notifications and live-streaming features ahead of Twitter API change.

Studie tvrdí, že nejsme závislí na chytrých telefonech, ale na sociálních interakcích. Viz We’re Not Addicted to Smartphones, We’re Addicted to Social interaction. Vyhnout se něčemu takovému je na jednu stranu těžké, na druhou stranu jednoduché – dá se začít tím, že vypnete prakticky všechna upozornění, která vám váš telefon posílá.

STARTUPY A EKONOMIKA

Přišel konec dospěláckého obsahu na Patreonu. V cestě mu stojí platební partneři provozovatele, tedy Stripe a PayPal, ale kořeny je asi spíše potřeba hledat ještě dál. Viz Patreon Is Suspending Adult Content Creators Because of Its Payment Partners.

INFOGRAFIKY

Klíčové věci pro pochopení SEO v roce 2018? Včetně historické exkurze. Zajímavé. Viz Key Stats to Understand SEO in 2018 [Infographic].

