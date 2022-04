Facebook zvýhodňoval závadný obsah, uživatelé Netflixu sdílí hesla a TweetDeck možná bude placený

Yandex posílá data o uživatelích do Ruska. Včetně knihoven, které Yandex vytvořil pro další aplikace. Problém se týká jak Androidu, tak iPhonů. Posílány jsou informace o zařízení, sítích a IP adresa a Yandex potvrdil, že k tomu dochází. Tvrdí, že data nejsou zneužitelná a že dodržuje ochranu soukromí. Otázkou zůstává, proč je vůbec kdy napadlo údaje shromažďovat. Viz též Russian search engine Yandex reportedly routing iOS and Android user data to Russia.

Google nařídil překladatelům do ruštiny nenazývat válku válkou. Jde o překlady textů určených pro ruský trh a válce se nově má říkat „mimořádné okolnosti“. Na jiných trzích válka zůstává válkou. Google tak reaguje na nové ruské zákony. Od 4. března jejich porušení může znamenat až 15 let vězení.

Algoritmus Facebooku omylem šest měsíců protlačoval závadný obsah. Ono „omylem“ můžete brát s rezervou, stejně jako to, že Facebook tvrdí, že šlo o „masivní selhání v hodnocení“ obsahu. S rezervou berte i šest měsíců, algoritmy Facebooku (ale i Twitteru) závadný obsah zvýhodňují roky. Pikantní je, že na problém se přišlo v říjnu 2021 a napravit to dokázali až 11. března 2022.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

WhatsApp: Uživatelé pošlou 7 miliard hlasových zpráv denně. Pro kontext, WhatsApp má přes 2 miliardy uživatelů a před dvěma roky uživatelé poslali 100 miliard zpráv denně (novější celkové číslo není k dispozici).

Kolik uživatelů Netflixu sdílí hesla? Nejspíš se budete divit, je jich mnohem více, než si myslíte. A není divu, že se Netflix stále zabývá tím, jak tomu zamezit. Nebo, lépe řečeno, čerstvě se zabývá tím, jak to zpoplatnit.

HARDWARE

Amazon Glow bylo uveden na trh v USA. Nové zařízení je určené pro děti a má sloužit pro videovolání a zároveň i jako projektor. Ten promítá obraz na plochu před zařízením a funguje i jako „dotyková obrazovka“.

Apple Business Essentials je dostupné v USA, končí beta období. V konečné podobě za 2,99 USD měsíčně pro jeden stroj přináší 50 GB iCloudu, pro tři stroje 200 GB za 6,99 USD a za 12,99 USD 2 TB iCloudu pro ty s více stroji.

Dyson má nová sluchátka s potlačením hluku a filtrováním vzduchu. Ten vám vhánějí do obličeje. Futuristicky vypadající zařízení na sociálních sítích vyvolává řadu nelichotivých reakcí. Překvapivě ale design není následkem pandemického vnímání světa.

SOFTWARE

Poslední (volitelná) aktualizace Windows 11 umožní změnit výchozí prohlížeč. Jedním kliknutím. Po předchozí dlouhé době plné obstrukcí je to až skoro neuvěřitelný krok. Oznámení v KB5011563 o tom (pochopitelně) neříká ani slovo.

Chrome OS dostalo k výročí sté verze nový launcher. A také nový web chromeos.dev pro vývojáře.

Mac v prohlížeči najdete na system7.app or macos8.app. V článku Infinite Mac: An Instant-Booting Quadra in Your Browser je ale ještě pár dalších odkazů na extrémně zajímavé emulace operačních systémů běžících v prohlížeči.

Zkuste si přeložit z češtiny do angličtiny Čte. Učí. Vydělává hodně peněz. Uklízí. Umývá. Staví. Vychovává dítě. Je inteligentní. Hraje hudbu. Připravuje večeři. Bojuje. Jedno kde, Google, Bing, Lindat, Deepl. Výsledek je doplnění pohlaví podle obvyklých stereotypů. Nehledejte v tom nic záhadného, všechno je jen vedlejším efektem učení se na vzorcích, které prostě jsou takto vychýlené. Do němčiny to, pochopitelně, dopadne stejně špatně. Prostě muži vydělávají peníze, ženy uklízí.

Počet instalací Windows 11 se prakticky zastavil na 19,4% podílu. Ukazují to data od AdDuplex a je otázkou, proč tomu tak je. Zda za tím stojí striktní náročné požadavky na hardware, nebo uživatelé čekají na vychytání chyb a nápravy nedostatků. Možný důvod by mohl být i ten, že Windows 11 oproti předchozí verzi nepřinášejí žádnou zásadní novinku ani výhodu. Jedinou velkou novinkou je přepracování rozhraní, které lze za pozitivní změnu označit jenom těžko.

MARKETING A KOMUNIKACE

Politico vznáší otázky okolo vlivu Erica Schmidta na financování Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku Bílého domu. Bývalý šéf Googlu, když už nic jiného, je spojen s neetickým aktivitami.

Facebook tlačí klimatické skeptiky ke stále extrémnějším dezinformacím a konspiračním skupinám. Plyne to z analýzy Global Witness. Ta ukazuje, že tvrzení Facebooku o algoritmu navrženém na omezení dezinformaci není pravdivé.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Federálové zadrželi dvojici podvodníků vydělávajících na NFT. Zrovna ve chvíli, kdy se chystali spustit další podvodný projekt. Dvojice prodávala NFT s řadou slíbených benefitů. Po vybrání dostatku „peněz“ se ztratili. Ve „Frosties“ slibovali dokonce i „předčasný přístup do metaverse hry“. Pár hodin po spuštění prodeje zmizeli, web s NFT zrušili a zhruba 1,1 milionů dolarů v kryptoměnách převedli jinam.

Americké ropné rafinérie jsou dlouhodobým cílem ruských hackerů. Ti se těmto cílům věnovali skoro jednu dekádu.

Hackeři mají novou pomůcku, hacknuté policejní a vládní účty. Z nich posílají požadavky poskytovatelům internetového připojení, telefonním operátorům a sociálním médiím. Dožadují se dat a informací o uživatelích.

Lapsus$ hacknuli Globant a na Telegramu zveřejnili 70 GB dat. Součástí mají být i firemní zdrojové kódy a přístupové údaje (zveřejnili i čitelná hesla) na firemní GitHub, Jira, Crucible a Confluence. U zveřejněných hesel učebnicově platí, že jsou snadno uhádnutelná, a navíc využívaná opakovaně.

Dva nezletilí byli v Británií obviněni ve spojením s hacky Lapsus$. O koho konkrétně jde ani co by konkrétně měli mít na svědomí, není s ohledem na věk známo. Tamní policie přitom zatkla celkem sedm možných členů skupiny Lapsus$.

Moderátoři Facebooku selhávají v identifikaci dětské pornografie. Obrázky či videa dětí nenahlašují a neřeší, aktéry nepovažují za děti, ale za dospělé.

Apple vydal opravu pro dvojici 0day aktivně používaných pro hack iPhone/iPad i Mac.

Tři roky děravé kamery Wyze. Volný přístup na SD kartu ze sítě, takže pokud jste dali Wyze kartu na internet, tak pro kohokoliv. Jinak pro kohokoliv z lokální sítě. Včetně další chyby umožňující spouštět kód. Neuvěřitelně laxní přístup k bezpečnosti. Detaily ve Vulnerabilities Identified in Wyze Cam IoT Device.

Za výpadek více než 10 tisíc připojení k Viasatu mohou hackeři. To už víme, ale v Mystery solved in destructive attack that knocked out >10k Viasat modems se dozvíte nějaké detaily, které se už podařilo zjistit. Hlavním dílem skládačky je využití wipermalwaru s možným napojením na Rusko. Destruktivní kód se přitom na routery dostal běžným rozhraním pro správu. Kompletní zpráva od SentinelOne v AcidRain | A Modem Wiper Rains Down on Europe.

GitLab opravil kritickou zranitelnost, která umožňovala krást účty. Pro některé účty je nutný reset hesel. Dobrou zprávou je, že se ale nepodařilo zjistit, že by chyba byla v praxi využita. Detaily v GitLab Critical Security Release: 14.9.2, 14.8.5, and 14.7.7.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Podvodníci našli způsob, jak získat ověřené účty na Facebooku. Stal se z toho byznys, kdy agentury mající přístup k této funkci tuto funkčnost prodávají komukoliv, kdo zaplatí.

Tříleté děti jsou běžně na TikToku a nepříznivě je to ovlivňuje. Aplikace je přitom určena až od třinácti let výše. Zhruba 16 % tří- a čtyřletých dětí ve Velké Británii sleduje obsah na TikToku. Ve věku pět až sedm let jde o třetinu dětí.

Vysoké užívání sociálních sítí souvisí s nízkou spokojeností dospívajících v určitých fázích života. Zjistil to nový výzkum a vlastně to není nic nového. Sociální sítě jsou jako zdroj depresí a komplikací známé už dlouhé roky.

TweetDeck se možná stane placenou aplikací jenom pro uživatele s přístupem k Twitter Blue. Pro řadu lidí na Twitteru to není dobrá zpráva. Tweetdeck je jediná možnost, jak mít Twitter v čisté podobě, a ne přes aplikace třetích stran. Je to také nenahraditelná pomůcka, pokud na Twitteru spravujete víc účtů. Předplatné Twitter Blue aktuálně stojí 3 USD měsíčně, ale není dostupné celosvětově.

Máte zablokovaný účet na Facebooku? Nic jste neudělali, Facebook má problémy. Háček je, že absence uživatelské podpory a zásadně vůči uživateli nepřátelské automatizované procesy vám účet hned tak zpět nezískají. Uživatelé jsou podle BBC rozčílení a je zmiňována i ztráta přístupu k obsahu za patnáct let. Působí to trochu úsměvně, protože ke staršímu obsahu na (nejen) Facebooku se prakticky nikdy nevrátíte.

MOBILNÍ APLIKACE

Your Phone od Microsoftu se nově jmenuje Phone Link. Ne že by to teď nějak pomohlo tomu, že pro propojení telefonů s Androidem do Windows to vlastně nic moc neumí. Detaily v Evolving the connection between your phone and your Windows PC.

STARTUPY A EKONOMIKA

Apple dostal v Nizozemsku další pokutu, celkem už 50 milionů eur. Stále neustoupil a neumožňuje seznamkám přijímat platby mimo vlastní systém. Jde přitom už o desátou pokutu. Nejnověji navrhované ústupky by ale prý mohly vést k potřebné změně.

Sankce na Kaspersky nejsou snadno uvalitelné. USA se obávají odvety v podobě kyberútoků a problémem je i zásadní rozšíření tohoto antivirového softwaru.

Evropský parlament chce zasáhnout kryptoměny zákazem anonymních transakcí a ukončením neregulované existence.

E3 2022 nebude. Ani osobně, ani digitálně. Po zrušení v roce 2020 se původně plánoval klasický veletrh právě pro letošní rok a digitální v roce loňském. Návrat se, dle ESA, chystá až v roce 2023.

Apple byl založen 1. dubna 1976, před 46 lety. Jeden ze zakladatelů, Steve Jobs, už není mezi námi. Druhý, Steve Wozniak, ano, ale s Applem už dlouho nemá nic společného. Třetí zakladatel, Ron Wayne, není tak známý jako druzí dva. Současný šéf Applu Tim Cook do Apple nastoupil v roce 1998.

A když už jsme u těch výročí: před 24 lety, ve čtvrtek 2. dubna 1998, byl spuštěn server Lupa.cz. Pokud si chcete připomenout jeho historii, podívejte se na články ze speciálu k jeho 20. výročí.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.