Faktury za šíření signálu televize Šlágr platila spřátelená firma

Televizní program Šlágr se v červnu letošního roku dostal do mimořádně nepříjemné situace. Exekutor mu nechal obstavit všechny bankovní účty kvůli dlouholetým dluhům za terestrické šíření signálu prostřednictvím vysílačů firmy Czech Digital Group. Vzájemné spory vyvrcholily v srpnu 2020, kdy operátor vypnul vysílání Šlágru a nechal místo něj černou obrazovku s názvem stanice. Šlágr se potom dohodl s konkurenčním operátorem, společností Digital Broadcasting.

Faktury nového distributora signálu, díky němuž mohli diváci naladit stanici v Multiplexu 24, Šlágr nijak nezpochybňoval a pravidelně je hradil. Dokonce tvrdil, že se finanční situace televize díky přesunutí k jinému operátorovi zlepšila.

Po červnovém zmražení účtů ovšem Šlágr neměl z čeho platit poskytované služby. Aby zůstal v terestrickém vysílání a neopakovala se stejná situace jako před rokem, vypomohla mu spřátelená firma FWDS Europe. Akciová společnost, která má jako předmět podnikání mimo jiné nákladní dopravu, hostinskou činnost, účetnictví nebo truhlářství.

Podle evidence veřejných zakázek dodávala například žaluzie do Národní galerie, japonskou posuvnou stěnu do Thomayerovy nemocnice nebo rolety do Státního veterinárního ústavu.

Předloni založil majitel Šlágru Karel Peterka s touto firmou společný podnik Šlágr FNDB, který je od září 2019 jediným vlastníkem vydavatelství Česká muzika. Tehdy to Karel Peterka vysvětloval jako přípravu nové majetkové struktury kvůli obchodnímu partnerovi, jenž mu pomůže s podnikáním.

Teď FWDS Europe uplatňuje vůči televizi Šlágr pohledávky v celkové výši 5,7 milionu korun. Jde o celkovou sumu za všechny služby, které od června platila místo provozovatele stanice. Tři měsíce platila mzdy, distribuční trasy, dodávání dat z měření sledovanosti nebo právě šíření signálu v DVB-T2 Multiplexu 24.

Formuláře dodané na soud odhalují, že vysílání programu TV Šlágr v DVB-T2 síti stálo každý měsíc 1,63 milionu korun. Smlouvu o hrazení nákladů uzavřel Šlágr s FWDS Europe 23. července 2021. Společnost na základě toho proplatila také 371 712 korun za „technické zásahy na vyžádání“, které od srpna do října prováděla firma 11 TV Production. Výsledky peoplemetrového měření sledovanosti přišly každý měsíc zhruba na 76 tisíc korun, FWDS Europe je za Šlágr zaplatila naposledy na konci října.

Mezi dalšími věřiteli firmy Šlágr TV je třeba kolektivní správce Intergram, který zastupuje zájmy výkonných umělců a výrobců nahrávek. Požaduje celkem 850 tisíc korun za neproplacené faktury od července do října letošního roku.

Suverénně největším věřitelem provozovatele Šlágru zůstává jeho bývalý distributor signálu, Czech Digital Group. Trvá na tom, že mu teleshoppingová hudební televize dluží skoro 77 milionů korun. Za šíření signálu v DVB-T a DVB-T2 měla platit měsíčně 3,8 milionu korun, jenže to dlouhodobě nedělala, neplatila ani úroky z prodlení a nesplatila závazky podle splátkového kalendáře. Televize se bránila, že dluh neuznává, smlouvy podle ní byly v rozporu s dobrými mravy.

Dalších zhruba 263 tisíc si nárokují České Radiokomunikace. Šlágru poskytovaly služby pro encoding, distribuční trasu a rozhraní pro HbbTV, soudu nahlásily dvě nezaplacené faktury.

Šlágr je od 1. listopadu 2021 v úpadku a na jeho majetek je prohlášen konkurs. Nároky věřitelů se budou přezkoumávat 1. února 2022. Insolvenční návrh na sebe podala televize sama, argumentovala přitom právě obstavenými účty. Czech Digital Group a České Radiokomunikace obviňuje z „koordinovaného šikanózního postupu“.

Šlágr za současnými potížemi vidí i způsob, jakým Czech Digital Group vypnula jeho původní pozici v terestrickém vysílání.

„Spor dlužníka se společností Czech Digital Group a. s. o zaplacení úplaty za zajištění šíření televizního vysílání vyvrcholil tím, že tato společnost omezila vysílání televizních programů dlužníka takovým způsobem, že byla pouštěna pouze černá obrazovka s nápisem Šlágr bez jakékoliv další informace. To zcela odporuje obvyklé praxi, kdy při omezení vysílání je černá obrazovka buďto doplněna informací o přesunutí vysílání na jiný televizní kanál, anebo je z ní odstraněno vše týkající se předmětné televizní stanice. Tímto zcela nestandardním způsobem byla u diváků úmyslným jednáním vzbuzena mylná představa, že se jedná o skutečné vysílání televizní stanice dlužníka, v důsledku čehož si diváci nepřeladili své televizory na jiný multiplex, v němž byl program skutečně vysílán. V důsledku tohoto cíleného jednání došlo k rapidnímu poklesu sledovanosti, což mělo zásadní vliv na ztrátu obchodního potenciálu dlužníka,“ cituje soud ze zdůvodnění Šlágru.

Majitel Šlágru Karel Peterka v televizním podnikání pokračuje i prostřednictvím jiných společností. Přes firmu Československá muzika získal od slovenské vysílací rady licence k televiznímu vysílání stanic Šláger Premium (červenec 2020) a Šláger Muzika (listopad 2020).

Nejnovějším přírůstkem do sady slovenských licencí je pak oprávnění k digitálnímu vysílání stanice Šláger Originál, kterou Peterka získal 10. listopadu 2021. Jde v podstatě o kopii původního Šlágru s důsledným využíváním teleshoppingu. Díky slovenským licencím může Karel Peterka tyto stanice distribuovat na českém území, evropské předpisy to umožňují – stačí v žádosti uvést, na území jakého státu bude signál zaměřen.

Televizní diváky Karel Peterka ujišťuje, že jejich oblíbená stanice už je z nejhoršího venku. Dokonce jim nabízí, že mohou investovat do akcií zdravotnické firmy, která se podílí na některých jeho projektech. „Naše televize prošla velmi složitým obdobím, ale díky silnému partnerovi se nám podařilo všechny problémy zvládnout a dnes Vám mohu upřímně sdělit, že vaše televize Šlágr má před sebou budoucnost, čeká nás mnoho změn a novinek, a především tu zůstane pro Vás a přinese Vám radost a pohodu… To, že máme dnes mnoho plánu a chceme Vám přinést další nové pořady a více zábavy nám umožní právě uzavřené partnerství se společností Riocath FNDB a.s. – Fondem Národního Duševního Bohatství,“ napsal na webu Šlágru.

„Jsme televizí podané ruky a stejně tak platí naše slovo,“ uklidňuje Peterka diváky, kteří by se báli svěřit prostředky do tohoto projektu. Podmínkou nákupu akcií je členství ve Šlágr klubu. „Aktuální cena akcie na trhu je 11 250 Kč. To že Vám členům Šlágr klubu je nabídnuta za cenu 10 000 Kč je dáno tím, že samotná televize je jedním z podporovaných projektů,“ vysvětluje zakladatel Šlágru.