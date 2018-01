 »  Falešná živá vysílání na YouTube, nezabezpečený Tinder a hrozící regulace Facebooku

Falešná válka Facebooku s fake news je výstižný titulek článku Facebook's fake war on fake news, který hodně podrobně popisuje, jak Facebook s fake news nikdy nebojoval. Závěr by mohl být, že jsou ve Facebooku neschopní, ale také možná ten, že vlastně proti ničemu bojovat nechtěli, protože peníze jsou prostě až na prvním místě.

Amazon spustil Amazon Go, obchod budoucnosti. Samotné spuštění má poněkud zpoždění, ale o to více bude zajímavé sledovat, jak se bude dařit. Viz Žádné pokladny, žádné fronty, samá kamera. Amazon otevřel svůj obchod budoucnosti nebo Inside Amazon Go, a Store of the Future a rok staré video, ve kterém koncept představoval:

Tohle se vám bude líbit. King Kong to není, ale lítají tam přerostlí vlci. A Dwayne Johnson. Taky lítá:

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Internet zaplňují přání „Dobré ráno“ od uživatelů z Indie. Trochu zábavné čtení v The Internet Is Filling Up Because Indians Are Sending Millions of ‘Good Morning!’ Texts ukazuje, jak to může vypadat, když na internet přijdou lidé s poněkud zvláštními nápady, jak ho masivně používat. Zároveň je to ukázka toho, že přání dobrého rána se dá degradovat na funkčnost ve WhatsApp, kde se to „prostě rozešle“. A ano, tohle si někteří lidé stále posílají e-mailem v PowerPointu či Wordu.

Facebook vymyslel novou jednotku času, flick. Což je 1/705,600,000 sekundy a více si o tom můžete přečíst na OculusVR/Flicks. Než to případně zatratíte, tak ono to má docela užitečné implikace a týká se to filmů, displejů, zobrazování, videa, zvuku (flick = frame tick).

Blogovat na vlastním, nebo na systému, jako je Medium? Hodně užitečné čtení ve Why we transitioned from Medium back to our own blog naznačuje už titulkem, že přejít na Medium (medium.com) má nějaké ty dopady.

Geirge Soros: Facebook a Google jsou hrozbou pro společnost, brání inovacím a „jejich dny jsou sečteny“. Soros to řekl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a přirovnal tyto služby k těžebním a ropným společnostem, které využívají životní prostředí – sociální média podle něj využívají sociální prostředí. Pravdu má v tom, že vliv těchto gigantů na společnost a demokracii může být (a u Facebook zejména) nepříznivý. Celé je to ale přímo úměrně tomu, kdo v jejich čele stojí. Pravdou je, že internetové monopoly nemají zájem na ochraně společnosti proti následkům svých aktivit.

SOFTWARE

20 nejlepších indie her pro Android, ze kterých vzejde vítěz. A vy si můžete zkusit, jestli vás zaujmou. Viz Google names 20 best indie games for Android ahead of Play Store contest.

God of War – PS4 Story Trailer:

Minecraft hraje měsíčně skoro 75 milionů lidí. Jde o jednu z největších her na světě. Prodalo se přes 150 milionů kopií. Viz ‚Minecraft‘ is still one of the biggest games in the world, with nearly 75 million people playing monthly.

Před 25 lety přišel na svět Mosaic, počátek dnešních prohlížečů. Stalo se to přesně 23. ledna 1993 a šlo o beta verzi pro Unixové systémy. Prvním (grafickým) prohlížečem nicméně nebyl (mrkněte na ViolaWWW či dokonce Erwise, pokud chcete první pro Windows, tak nejspíš Cello). Z Mosaicu se o rok později oddělil první komerční prohlížeč, Netscape Navigator a vlastně i první Internet Explorer (objevil se rovnou jako verze 2.0 ve Windows 95).

MARKETING A KOMUNIKACE

Bloggerka/youtuberka/instagramerka napsala hotelu slušný e-mail s návrhem spolupráce, ale manažer hotelu ji obratem zesměšnil na Facebooku (včetně hutného poměřování počtu fanoušků). Celé to přešlo v online válku. Bloggerce jedni píší, ať „chcípne“, hotelu zase rostou negativní recenze, a tak blogerům zakazuje vstup. Neuvěřitelně trapná epizoda, u které nebudete chápat, jak je něco takového vůbec možné. A hlavně klasicky, proč manažer hotelu nejde dělat nějakou jinou práci, kde nebude řešit styk s lidmi. Ale co nakonec chcete od někoho, kdo zesměšňuje lidi s celiakií. Viz YouTuber Elle Darby’s hotel blag turns into huge row a The Controversy Around This YouTuber's Request for a Free Hotel Room Will Make Your Head Hurt a LUXURY DUBLIN HOTEL BANS ALL SOCIAL MEDIA INFLUENCERS.

Podcasty ve Skypu? Zkuste Discord, píší v Podcasters: Replace Skype with Discord for Better Audio Quality and Web-Based Interviews.

Lidé s @hotmail.com adresou prý více bourají. Trochu zábavná záležitost, ale také otázka, zda pojišťovny zrovna nediskriminují. Viz ‘A sign that you’re not keeping up’ – the trouble with Hotmail in 2018.

YouTube zaplavují falešná živá vysílání, píší v YouTube is overrun with fake livestreams, a nutno dodat, že stejný problém je na Facebooku. Většinou slouží ke clickbaitingu, tedy nalákání obětí na to, aby se kliknutím dostaly někam, kam většinou nechtěly jít ani omylem. Nakonec zkuste hledat „live stream“ a přidat nějakého populárního zpěváka nebo událost.

CNN se loučí s Casey Neistatem, snaha prostřednictvím hvězdného youtubera nalákat mladší diváky se nezdařila. Celé je to zajímavé i tím, že CNN si dokonce v roce 2016 kvůli tomu pořídilo sociální aplikaci Beme (4sekundová videa, sic). Podle CNN to part ways with YouTube star Casey Neistat se CNN loučí jak s Casey Neistatem, tak Mattem Hackettem, dalším ze zakladatelů Beme. Neistat má na YouTube 8,8 milionu sledujících.

Svět volá po regulování Facebooku, ten reaguje 1 milionem dolarů do stipendií pro žurnalisty. Prostě taková ta klasická představa, že problém lze vyřešit penězi a tím, že si „je koupíme“. Viz As billionaires call for regulation, Facebook throws money at journalism scholarships a Introducing The Facebook Journalism Project Scholarship.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Škodlivá rozšíření pro Chrome, která není možné snadno odinstalovat, ukazují v Malicious Chrome extension is next to impossible to manually remove. Tradičně k tomu patří i taková maličkost, jak obtížné je přimět Google k odstranění škodlivých věcí či napravit nepravosti, které někdo páchá. Třeba vaším jménem, když vás označí za autora škodlivého rozšíření. Zajímavé.

Na Instagramu běží klasická pyramida. Za 150 USD se můžete dostat do „hry“ a získat 1200 USD. Účastníkům nedochází, že peníze pro výherce nemohou vzniknout z ničeho. Viz The Gen Z Pyramid Scheme Sweeping Instagram.

Uber ignoruje chybu v dvoufaktorovém ověření. Ta ho umožňuje kompletně obejít, což samo o sobě zní jako docela dost vážná záležitost. Jenže, jak se můžete dočíst v Uber ignores security bug that makes its two-factor authentication useless, Uber na to má jiný pohled a spoustu velmi originálních výmluv. Řešení ale žádné.

Discord má problém, slouží k šíření revenge porn a videí se znásilněními. Discord je přitom původně herní chatovací nástroj, jeden z těch povedených s řadou zajímavých funkcí. Viz The Gaming Site Discord Is the New Front of Revenge Porn.

Tinder nepoužívá plně šifrování, kdokoliv na stejné sítí s vámi vás může šmírovat – například vědět, koho si vybíráte či zamítáte. Stačí když bude sedět s vámi na jedné Wi-Fi. Jeden by předpokládal, že nejrozšířenější seznamovací aplikace by mohla být zabezpečená, ale jak je vidět, moc jim na uživatelích nezáleží. Viz TINDER'S LACK OF ENCRYPTION LETS STRANGERS SPY ON YOUR SWIPES.

Zajímavý text o souboji mezi nizozemskou AIVD a ruskými Cozy Bear najdete v Dutch agencies provide crucial intel about Russia's interference in US-elections. Je to poučné čtení, které na Aktuálně.cz bez uvedení zdroje přeložili s chybami a vlastní kreativitou do Kybernetická bitva jako z filmu. Nizozemští agenti špehovali ruské hackery podezřelé z útoků na USA. Škoda, že to nepřeložili správně a bez věcných chyb (Command and Control servery například nejsou „speciální servery, kam ukládali ukradená data“). Otázkou samozřejmě zůstává, kolik záměrných „vrtění psem“ a manipulací tam bylo vloženo, než se k tomu dostal nizozemský Volkskrant. Včetně toho, že i ve Volskrantu do toho (bohužel) mohli vložit vlastní kreativitu. Osobně bych tohle velmi rád četl někde jinde a v podrobné analýze.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook bude měřit důvěryhodnost vydavatelů tím, že se na ni bude ptát uživatelů. Články od těch nedůvěryhodných poté nebude uživatelům předkládat. Není to až tak nový nápad, Facebook to zkoušel už v roce 2016. A jak správně tušíte, k ničemu dobrému to nevedlo. Nyní se to chystá rozšířit do více zemí. Tvrdí, že tak umožní filtrovat „nekvalitní obsah“ a (samozřejmě) „bojovat“ proti fake news. Jak už ale víme, algoritmická řešení jsou vždy cestou špatným směrem. Výsledek bude opět jenom ten, že zpravodajské weby budou ještě méně vidět. A napravit to budou moci jenom placením. Viz News Feed FYI: Helping Ensure News on Facebook Is From Trusted Sources.

A jaké dvě otázky bude Facebook klást, aby určil důvěryhodnost médií? Jak můžete vidět v This Is Facebook's News Survey, nedávají smysl. Jedno je ale jisté, tímto způsobem budou nejdůvěryhodnějším médiem v Česku Parlamentní listy a Českou televizi vám už Facebook nikdy nedovolí vidět. Fake news servery budou tohle nové opatření milovat. K tématu fake news si můžete přečíst také Problém je, když fake news začnou využívat populisté, říká spoluautor bestselleru.

Snapchat rozšířil možnosti sdílet Příběhy včetně embedování na weby. Odkazy, které získáte ve Snapchatu, můžete nyní sdílet i na Twitter či Facebook. V původním Snapchatu to ale nehledejte, musíte mít nový, a ten je dostupný jen v několika zemích. Snapchat navíc zjevně má problém, protože tahle zásadní změna by jinak rozhodně nepřišla. Viz Snapchat gives users a new way to spread Stories.

Neumožňuje vám Facebook přehrát YouTube video přímo a otevírá nové okno či záložku? Chyba není u vás a neovlivníte to, Facebook to prostě dělá a není jasné proč a kdy. Tedy až na vysvětlení Facebooku, že nasazuje nový newsfeed, kde se videa takto budou chovat vždy a za všech okolností. K čemuž ještě ve skutečnosti musíte připočítat to, že Facebook videa odjinud (YouTube, Vimeo) potlačuje, snižuje jim dosah a vlastní (přímo nahraná) zvýhodňuje. A je vám teď asi jasnější, proč začal videa z YouTube zobrazovat jako nepřehrávatelná.

Twitter pracuje na nové pomůcce pro video, která vypadá dost jako Snapchat. Samozřejmě, základní věc, jako možnost opravit špatně napsaný Tweet, je stále nedostupná. Otázkou je, proč na Twitteru řešit „snadnější sdílení videa“, když vlastně dodnes není dořešeno snadné sdílení fotografií (na tom ale prý Twitter také pracuje). Viz Twitter is reportedly working on a new video tool that sounds a lot like Snapchat a Twitter Is Working on a Snapchat-Style Video Sharing Tool, kde to navíc vypadá, že Twitter buduje další aplikaci.

Pokud vám na Facebooku nefunguje skupina, můžete si za to prý sami. Alespoň to tvrdí Why Your Facebook Group Drives You Crazy — And Doesn’t Grow Your Business. Má to ale jednu vadu, je to cesta oním vlakem „skupiny zachrání všechno, vyřeší všechno a zlepší svět“. Nezlepší, skupiny jen odvádějí pozornost od toho, jak Facebook zlikvidoval stránky. Facebook chce, aby se všichni věnovali „zdarma“ a „volně“ dostupným skupinám, které ale budou mít nakonec stejný osud jako stránky. Facebook navíc není komunitní nástroj. Nebyl, není a nikdy nebude.

MOBILNÍ APLIKACE

BMW chce za Apple CarPlay vybírat poplatky a uživatelům se to nelíbí. Není divu, Apple CarPlay je zdarma dostupná služba. Původně BMW chtělo jednu platbu 300 USD za umožnění CarPlay používat. Nově ale bude chtít 80 USD ročně a první rok bude zdarma. BMW uživatele uklidňuje tím, že to vyjde levněji než jednorázových 300 USD. Výborně. Viz BMW's Apple CarPlay annual fee is next-level gouging.

Aplikace pro detekci (ne)plodných dnů čelí stížnostem, že může za 37 nechtěných těhotenství. Skoro by se chtělo říci, že pokud se slepě spoléháte na algoritmy, tak vlastně ani nemůžete chtít nic jiného. Trochu zvláštní v tom ještě je, že tahle aplikace je v EU certifikovaná jako způsob ochrany proti početí. Sami tvůrci aplikace tvrdí, že je spolehlivá na 93 %. Takže se vlastně nejde divit, že nějaká ta početí prostě budou. Viz Contraceptive app hit with complaints after being blamed for 37 unwanted pregnancies a Natural Cycles.

David Marcus, šéf Facebook Messengeru, uznává, že aplikace je komplikovaná. V tomto roce prý můžete očekávat velké zjednodušování. Což, obávám se, nebude až tak jednoduché, protože dnešní, funkcemi přeplácaný Messenger se těžko vrátí k funkčnosti a vzhledu WhatsApp (jedna z mála chatovacích aplikací, která má za cíl „jen“ umožnit chatovat). Viz Facebook Messenger chief admits the app has gotten too cluttered.

Wine 3.0 je venku a můžete mít Windows na Androidu. Vážně. APK najdete na dl.winehq.org/wine-builds/android/.

Apple iMessage mění pořadí SMS a nikdo neví proč. Podle některých je to problém od prosince 2017, jiní ukazují i na starší výskyty. Restart telefonu prý pomůže. Což u Apple bývá dost časté, zejména v posledních čtyřech letech. Viz Yes, Apple’s iMessage is totally screwing up the order of your texts.

Google Play za poslední čtvrtletí roku 2017 zaznamenal přes 19 miliard stažení. Je to o 145 % více než App Store. Ale pohledem na útraty je to opačně, tam o 95 % vede iOS (11,5 miliardy dolarů). Nejvíce za aplikace utrácejí v USA a dvojkou (na Google Play) je Jižní Korea, trojkou Německo. Viz Record Levels of App Downloads & App Store Consumer Spend in Q4 2017.

STARTUPY A EKONOMIKA

TicToc od Bloombergu: 750 000 denních návštěvníků, 1 milion zhlédnutí. Od spuštění (18. prosince) 50 milionů zobrazení tweetů, 119 tisíc sledujících. Viz Bloomberg’s Twitter network TicToc is getting 750,000 daily viewers.

Japonská směnárna kryptoměn Coincheck byla hacknuta a přišla o 500 milionů NEM (hodnota více než 424 milionů dolarů). Viz Cryptocurrency exchange loses $400 million worth of coins in massive NEM hack a Announcement regarding restrictions to certain Coincheck Payment features.

INFOGRAFIKY

Here Are the Top Marketing Design Trends for 2018 [Infographic] je taková trochu zvláštní infografika. Trochu hodně zvláštní.

Evropská populace v 3D. Hodně zajímavá vizualizace.

