 »  Falešné anti-5G USB klíčenky, růst TikToku a debata o pojmech „master“ a „slave“

Děti v USA, Velké Británii a ve Španělsku tráví na TikToku skoro tolik času jako na YouTube. Znamená to, že TikTok už neohrožuje Instagram či Snapchat (Facebook už déle ne, tam děti už prakticky nejsou), ale nově i YouTube. Další čas děti věnují Netflixu a mobilních hrám (kde je stále populární Roblox). U dětí mezi 4 a 15 roky jde o 85 minut denně YouTube, 80 minut TikTok.

Plán na výměnu živých editorů za počítačové se Microsoftu moc nepovedl. Software vybral špatnou fotografii k článku o rasismu. Podrobnosti v Microsoft's robot editor confuses mixed-race Little Mix singers. V Česku roboti nejspíš na MSN prozatím nevládnou. Bohatě stačí, že Microsoft nasmlouval pro české MSN obsah z poněkud bulvárních zdrojů a objevují se tam věci, které by nikdo seriózní na portál Microsoftu nepustil.

Mark Zuckerberg se nachází na špatné straně historie, zní titulek článku, ve kterém se odborníci vyjadřují k působení šéfa Facebooku. A není to veselé čtení. Viz Mark Zuckerberg is on the wrong side of history.

Facebook zablokoval účty (a stránky) stovkám anti-rasistických skinheadů a muzikantů. Samozřejmě omylem, jak jinak. Algoritmus vyhledávající nenávist se prostě spletl. Viz Facebook Deplatforms Hundreds of Anti-Racist Skinheads and Musicians.

TELEgraficky

Tor Browser 9.5 ■ View DOM Source ■ PineTab s Linuxem ■ Google Meet a potlačení hluku ■ PlayStation 5 ■ Computex 2020 nebude ■ Historie vyhledávačů

WEBDESIGN, INTERNET

Twitch začne kontrolovat klipy obsahující autorsky chráněnou hudbu. A bude je, jak jinak, mazat. Postih se ale konat nebude. Twitch tak reaguje na množství hlášení a žádostí o odstranění. V praxi to může znamenat poměrně zásadní promazání. Viz Twitch will begin scanning and deleting clips that contain copyrighted music.

HARDWARE

Apple na WWDC plánuje oznámit přechod na vlastní procesory pro Mac počítače. Ty doposud používají procesory od Intelu. Nové procesory by měly být v modelech od roku 2021. Technologicky budou shodné s procesory v iPhonech/iPadech, tedy založené na ARM. V minulosti Apple přešel od Motoroly na PowerPC (1990) a pak na Intel (2005). Podrobnosti v Apple Plans to Announce Move to Its Own Mac Chips at WWDC.

Za 350 USD si můžete koupit podvodnou falešnou anti-5G USB klíčenku. Sice za to snad alespoň dostanete 128MB USB disk, ale to je všechno. S 5G to nemá a nemůže mít nic společného. Viz Please don’t buy this fake $350 anti-5G USB stick a v prodeji na 5GBioShield.

SOFTWARE

V prohlížečích založených na jádru Chromium se změní drag&drop funkčnost. Pokud do okna prohlížeče odložíte soubor, zobrazí se v nové záložce a nezruší vám to, co již máte případně vyplněno. Pokud ho odložíte do stránky, která umožňuje upload, tak se samozřejmě aktivuje nahrání na daný web. Je to hodně užitečná změna. Třeba pro takové LinkedIn, které ani po tolika letech neumožňuje drag&drop upload. Pokud nebudete chtít otevřít novou záložku (tab), tak odkládejte na ouška záložek. Viz Drag & drop functionality changes soon in Chromium-based browsers.