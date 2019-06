 »  Falešné firmy na Mapách Googlu, hrozné podmínky moderátorů Facebooku a ukázky iPadOS

49 % hledání na Googlu končí bez kliknutí. Tuhle informaci a řadu dalších zajímavých najdete v 49% of all Google searches are no-click, study finds . Třeba i to, že CTR klesá v organicu a stoupá u placených pozic. A mírně pozor, to, že něco končí bez kliknutí, může znamenat nejen, že uživatele uspokojilo už to, co vidí přímo ve výsledcích, ale také to, že prostě nenašel nic, co by stálo za kliknutí, a hledání ho neuspokojilo.

Genius obvinil Google z vykrádání textů ke skladbám. Google upozornil, že veškeré texty ke skladbám, které ukazuje ve vyhledávání, má licencované. Wall Street Journal z toho udělal kauzu, ke které se vyjadřuje LyricFind v LyricFind Offers Corrections to Inaccuracies in Wall Street Journal Reporting . Logické vysvětlení Wall Street Journal dostal ještě předtím, než vyrobil zjevně umělou kauzu. Ve hře je navíc 100 textů z celkového počtu 1,5 milionu. A máslo na hlavě má v tomto případně nejvíc Genius.

Google zaznamenal delší výpadek Kalendáře a svět měl konečně o čem psát. Viz Google Calendar is down in outage affecting users worldwide , kde zjistíte, že ten výpadek je zajímavý i tím, že Google Calendar prostě zmizel a začal dávat chybu 404. A také tím, že Google chvíli před výpadkem oznámil novou funkčnost v Kalendáři pro G-Suite.

Na Facebooku žádné soukromí neexistuje, potvrdil přímo Facebook u soudního řízení. Sice je to trochu v rozporu s halasnými proklamacemi Marka Zuckeberga o tom, jak buduje produkt, který dbá na soukromí uživatelů, ale když si argument právníků Facebooku přečtete, je to zcela jasné. Viz IN COURT, FACEBOOK BLAMES USERS FOR DESTROYING THEIR OWN RIGHT TO PRIVACY .

Nezdálo se vám to. Pákistánský politik vysílal tiskovou konferenci s „kočičím“ filtrem. Do televize se tak dostal vybaven oušky i fousky. To všechno jenom proto, že se pokoušel tiskovou konferenci streamovat přes Facebook a omylem došlo k zapnutí dynamického filtru. Ten se stěhoval na obličej každého, kdo začal mluvit. Viz Cat-astrophe: Pakistani politician’s event streamed on Facebook with cat filter on .

Velká Británie opět odkládá zavedení ověřování věku pro přístup k pornografii. Viz Porn age verification plans are being put on hold in the UK once again.

Miliony záznamů firem na Google Mapách jsou falešné. Vydělává na tom i Google, takže se vlastně ani nelze divit, že nemá motivaci zasáhnout. Záplava falešných záznamů představuje firmy předstírající, že se nacházejí nedaleko vás. Nenacházejí. Viz Millions of Business Listings on Google Maps Are Fake—and Google Profits.

Google Chrome se stává šmírovacím nástrojem, píší v Review: Google Chrome has become surveillance software. It’s time to switch. Nemůže za to přímo Chrome, řeč je o záplavě šmírovacích cookie a mechanismů, které používají weby napříč internetem. Pointa navíc je v tom, že Firefox je aktuálně příkladem prohlížeče, který se snaží všechny ty snahy odstranit. Asi by neuškodilo, kdyby se Google trochu zamyslel.

SOFTWARE

Microsoft zakázal interní využití bezplatného Slacku a varuje před AWS a Google Docs. Na Slacku mu vadí bezpečnostní rizika, ale platit to má pouze pro zdarma dostupnou podobu. Nedoporučený je ale dokonce i GitHub (cloudová podoba), který Microsoft vlastní, ale i tady se to týká kódu, informace a specifikací, které jsou zásadně důvěrné. Zákaz dopadl na Grammarly, kde je důvodem, že se dostane k obsahu e-mailů a dokumentů, které mohou být důvěrné a chráněné. Viz No Slack for you! Microsoft puts rival app on internal list of ‘prohibited and discouraged’ software.

Google Game Builder je drag a drop nástroj na tvorbu 3D her. Použitelný je i úplnými laiky. Stahujte na Steamu:

Adobe Project Gemini se bude jmenovat Adobe Fresco a objeví se nejprve pro iPad a posléze pro další zařízení používající dotyk a pero. Viz Our Upcoming Drawing and Painting App has a New Name: Adobe Fresco.

Microsoft Flight Simulator se vrací. Dorazí na Xbox a PC. Tahle legenda je tu od roku 1982 a poslední verze byla v roce 2006 (Flight Simulator X).

HARDWARE

Microsoft prý přemýšlí nad vyhrazenou klávesou pro Office. Jako by nestačila Win klávesa, kterou už dost dlouho máme na klávesnicích. Viz Microsoft's Preparing New Keyboards with a Dedicated Office Key.

Nové žárovky Philips Hue umí přenášet data rychlost 250 Mb/s mezi dvěma body. Signify Truelifi navíc budou umět i starší žárovky po osazení vysílači. Li-Fi také umožní přenášet data do počítačů rychlosti 105 Mb/s. Viz Philips Hue company announces lights that beam data at 250 Mbps a Signify launches Trulifi: the world’s most reliable, high-speed commercial LiFi systems.

MARKETING A KOMUNIKACE

Kickstarter chce ukončit masové nazývání projektů „nejlepší na světě“. Přestaňte přehánět, říká. Viz Honest and Clear Presentation in Projects a Kickstarter asks people to stop claiming their projects are ‘the world’s best’.

Mozilla bude mít nové logo. Tedy, lépe řečeno, všechna loga. V Mozilla debuts its new Firefox logos se dozvíte víc, včetně škály barev a dalších podrobností.

Tisíce křesťanů chtějí, aby Netflix zrušil seriál, který nevysílá. Cílem je Good Omens a křesťanská skupina (která kdysi bojovala proti společnosti vyrábějící zmrzliny) tvrdí, že je dalším krokem k tomu, aby satanismus lidem připadal jako normální a přijatelný. Dobrá reklama pro seriál, který je ve skutečnosti na Amazon Prime. Viz Thousands of Christians Demand That Netflix Cancel a Show It Does Not Air a také velmi vtipný tweet od @PrimeVideo.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Nový trend v sextingu: nahé obrázky v podobě GIFů vytvářené v aplikaci Boomerang. Takže až na něco takového narazíte v telefonu vašeho dítěte, tak aspoň už budete vědět, o co se jedná. Viz Boomerang nude GIFs are the latest sexting trend, a když už jsme u vhodného tématu, poučte se, co znamená dikobraz.

Moderátoři z Facebooku porušili NDA a ukazují hrůzostrašné podmínky, kde lidé umírají a další se bojí o vlastní životy. Opakovaně se vracející problém s kontraktory mizerně placenými za jednu z nejhorších a nejničivějších aktivit – moderování obsahu na Facebooku. Stále stejný problém, stále stejné sliby Facebooku a stále stejné výsledky. Pomůže horor popsaný v BODIES IN SEATS k tomu, aby Facebook s miliardovými obraty a obrovskými zisky začal fungovat jako zodpovědná společnost?

Několik zranitelností umožňuje na dálku sestřelit linuxové a FreeBSD počítače i servery. Viz New vulnerabilities may let hackers remotely SACK Linux and FreeBSD systems a Netflix/security-bulletins.

Město na Floridě zaplatilo 600 000 výkupného, aby zachránilo záznamy v počítačích, kterých se zmocnili hackeři. Těm se to podařilo pomocí e-mailu s přílohou nasadit malware a poté ovládnout síť. Po zašifrování dat následovalo zhroucení řady městských služeb. Na zaplacení je paradoxní to, že nikdo neví, jestli útočníci data vrátí. Viz Florida city pays $600,000 ransom to save computer records.

Dell SupportAssist je stále (a opět) děravý. Viz OEM Software Puts Multiple Laptops At Risk a celé je to už klasická záležitost výrobců hardwaru, kteří zaplní počítače, notebooky i tablety softwarem, který je děravý, nefunkční, zbytečný a zásadně nebezpečný. V tomto případě se to navíc týká nejen Dellu, ale i dalších OEM výrobců – společný jmenovatel je PC-Doctor Toolbox.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Amazon Spark, dva roky stará konkurence Instagramu, končí. Amazon aplikaci spustil v roce 2017 a doufal, že spojí influencery, příběhy, fotky, videa a nakupování. Zajímavé je, že www.amazon.com/spark přesměrovává na #FoundItOnAmazon. Viz Amazon Spark, the retailer’s two-year-old Instagram competitor, has shut down.

Elon Musk tweetnul, že si smazal účet na Twitteru. Ve skutečnosti ho jen přejmenoval. Na „Daddy DotCom“. Co tím sleduje, prozatím nikdo neví.

Twitter zruší přesnou polohu u tweetu. Uvádí, že ji skoro nikdo nepoužívá. Funkční zůstane pouze u fotografií, které jsou nahrávané přes vlastní foťák v Twitteru. Přesnou polohu bylo možné nastavit u každého tweetu, tedy i čistě textového.

YouTube v Indii testuje skrytí komentářů. Nikoliv odstranění, které by jediné dlouhodobě fungovalo, ale ukrytí za další nutné „kliknutí“ v mobilní aplikaci. Viz YouTube tests hiding the comments section by default on Android.

WhatsApp zakáže posílat přes WhatsApp newslettery. Udělá to 7. prosince 2019 a pro řadu vydavatelů to bude znamenat konec další aktivity, pomocí které hledali konec využitelného Facebooku. Viz Unauthorized usage of WhatsApp, kde najdete už typický „facebookový“ jazyk: „WhatsApp is a private messaging platform originally built to help people message their friends and loved ones.“

MOBILNÍ APLIKACE

Jak to v iPadOS vypadá s okny, soubory a přiblížením se použitelností počítači, ukazuje dlouhý a povedený Initial Thoughts on iPadOS: A New Path Forward. Tohle si rozhodně dejte.

Hry tvořily 33 % mobilních stažení a 74 % útraty za mobilní aplikace v roce 2018. Zjistili to v App Annie a najít to můžete ve The State of Mobile Games in 2019 and Beyond. Vhodné dodat je, že v roce 2019 bude hry hrát až 2,4 miliardy lidí a jde o trh o velikosti 70 miliard dolarů (ten s mobilními hrami). Další čísla najdete v App Annie: Games accounted for 33% of mobile downloads and 74% of spending in 2018.

Šmírovací aplikace Facebooku má nové jméno. Study se netají tím, že slouží k zjišťování informací o lidech a je omezena (prozatím) pouze na USA a Indii. Tohle téma se proslavilo tím, že Facebook platil za možnost komplexního šmírování v telefonech dokonce i dětem. A také že tuhle aktivitu zabudoval skrytě do aplikace Onavo, která se vydávala za VPN. Viz Introducing Study from Facebook.

Google Trips končí 5. srpna. Je dost dobře možné, že vlastně ani nevíte, že tahle cestovatelská mobilní aplikace existuje. Na jejím konci je ale nejzábavnější to, že Google v Use Google Trips app features in Google Search & Maps popisuje, jak ji můžete nahradit. Moc smysluplné to ale není.

Harry Potter: Wizards Unite od Niantic přijde už brzy do Google Play a do App Store. Můžete to brát jako variantu k Pokémon GO. Bude zajímavé sledovat, jak uspěje. Viz Pokemon Go creators release Harry Potter mobile game Wizards Unite a nutno dodat, že v neděli se hra stala dostupnou i pro Česko.

STARTUPY A EKONOMIKA

Twitter koupil Fabula AI, startup, který strojovým učením detekuje fake news. Vypadá to, že Twitter chce jít stejnou cestou jako Facebook, tou, u které víme, že nikam nevede. Viz Twitter acquires Fabula AI, a machine learning startup that helps spot fake news a Twitter acquires Fabula AI to strengthen its machine learning expertise.

Krypto čeká první zásadní regulace. Transakce nad 1000 USD či EUR bude nutné doložit identitou obou stran transakce. Stejně jako je tomu při obchodování s klasickými měnami. Viz Crypto Exchanges Are Facing Their Biggest Regulatory Hurdle Yet.

Facebook a jeho Libra se nelíbí, francouzský ministr financí se obává vzniku suverénní měny. Něco takového se podle něj nesmí stát a hodlá tomu bránit. Libru chce probírat na červencovém setkání skupiny sedmi guvernérů centrálních bank. Zaznívají i hlasy o tom, že Facebook se může stát „stínovou bankou“. Alarmující je i to, že Facebook přes tuto „měnu“ bude získávat ještě více informací o uživatelích. Viz Facebook Token Runs Into Instant Political Opposition in Europe.

Airbnb v Kanadě nejspíš odstranilo přes 31 tisíc domácností z bytového trhu, 15 % celkové nabídky. Zjistila to studie, která varuje před dopadem Airbnb. Delší čtení s řadou dalších informací najdete v Airbnb likely removed 31,000 homes from Canada’s rental market, study finds.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.