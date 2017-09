 »  Fiasko ministerstva průmyslu: 11,5 miliardy na rychlý internet nikdo nechce. Hlásí se jen tři firmy

Jen tři zájemci se přihlásili do první výzvy, ve které ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plánovalo rozdělit 11,5 miliardy korun na podporu výstavby sítí nové generace (NGA). Čas na podání žádostí uplynul dnes v 12:00.

Na ministerstvu se k této lhůtě sešla jen trojice žádostí v objemu několika desítek milionů Kč, potvrdil Lupě mluvčí úřadu František Kotrba. Konkrétní jména firem podle něj ministerstvo nemůže sdělovat, dokud jejich žádosti nevyhodnotí.

Ministerstvo každopádně podle Kotrby čekalo, že se přihlásí více zájemců. „Složitost telekomunikační problematiky a řady komerčních vlivů způsobily, že většina podnikatelů zatím spíše vyčkává. Došlé žádosti proto hodnotíme jako pilotní žádosti v tomto oboru podnikání,“ říká mluvčí.

„S problémy týkajícími se podpory vysokorychlostního internetu se potýká více zemí Evropy. Česká republika je se svou první výzvou daleko před Slovenskem, kde dosud ani k vypsání výzvy nedošlo,“ dodává Kotrba.

Ministerstvo podle něj připravuje vyhlášení druhé výzvy dotačního programu na začátek roku 2018. „Očekáváme intenzívní diskuse s podnikatelským sektorem a vypíšeme veřejné konzultace k návrhu intervenčních území pro druhou výzvu. Podmínky dotace budou ze strany MPO dále posuzovány, a pokud se objeví možnost, jak v rámci splnění náročných podmínek EU zjednodušit řízení a urychlit pokrytí ČR kvalitním spolehlivým vysokorychlostním přístupem k internetu, MPO se zasadí o další rozšíření pokrytí území ČR tímto druhem připojení. Věříme, že v rámci příští výzvy tak bude zájem privátních subjektů o dotaci do výstavby sítí vysokorychlostního připojení k internetu výrazně vyšší,“ věří mluvčí.

Bílá místa?

Většina tuzemských operátorů se podle informací Lupy o peníze neucházela právě kvůli příliš složitým pravidlům a také kvůli nejistotě, jak dopadnou stížnosti, které na výzvu podala například ISP Alliance, firma CETIN a další společnosti.

„MPO jedná se zástupci Evropské komise ve věci stížnosti společnosti CETIN a došlo k dohodě o návazných krocích, směřujících k vyhodnocení této stížnosti a následně k případným opatřením, bude-li o nějakých opatřeních na straně EK rozhodnuto. Dá se očekávat, že tento proces může trvat několik týdnů,“ vysvětluje Kotrba na dotaz Lupy, v jakém stavu je vyřizování stížností.

Operátorům na dotačním programu vadí celá řada věcí. Podmínky, které ministerstvo považuje za technologicky neutrální, naopak podle kritiků zvýhodňují některé technologie na úkor jiných. Stanovení rozsahu tzv. intervenčních území (bílých míst, kterých se má dotace týkat) také podle nich zvýhodňuje velké firmy, protože menší regionální operátoři nebudou schopni tak velké projekty včas připravit a zrealizovat.

Operátoři také v neposlední řadě namítají, že od doby, kdy proběhlo mapování pokrytí České republiky broadbandovým připojením, uběhlo příliš moc času a na řadě míst se už situace změnila.

Připomeňme, že mapa, ze které ministerstvo vychází, ukazuje situaci v roce 2015 a na počátku roku 2016. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se při sběru dat ptal také na plány operátorů na budoucí tři roky. Od té doby ale neplánovaně vznikla celá řada nových přípojek a některá místa, která stát vyhodnotil jako bílá, už mohou být pokrytá.

Pokud by na takové oblasti někdo získal příslib dotací, mohlo by jít o nedovolenou dotační podporu a Evropská komise by takové prostředky mohla odmítnout vyplatit. Pravidla dotací totiž zaručují ochranu stávajících podnikatelských investic.

Co bude dál? Ministerstvo ještě před uzavřením prvního kola výzvy začalo se zástupci operátorů vyjednávat o změně podmínek pro kolo druhé, případně o vypsání zcela nové výzvy.