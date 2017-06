 »  Filip Doušek (Stories): Učení a práce směřují k novým virtuálním realitám

Filip Doušek v minulosti stál za velkými instalacemi SAPu a věnoval se tomu, jak firmy pracují s daty. Společně s kolegy proto rozjel firmu Stories, která vytváří nástroj umožňující rozpoznávat to, co je v datech skutečně důležité. O tomto „šelmostroji“ hovořil už v našem dřívějším rozhovoru, nyní ve video rozhovoru Lupy popisuje další vývoj.

„Máme některé směry, které bychom dále rádi rozvíjeli. Třeba směrem do virtuální reality. Tím se zatím zabýváme okrajově vedle core produktu. Když se podíváš tři, čtyři roky dopředu, směřujeme k tomu, že manažer bude vidět svoji firmu někde v headsetu tak, jako by si stavěl z lega. Mění se mu pod rukama a zároveň to odpovídá realitě tam venku. To je hrozně lákavá představa. Náš způsob pracování a učení se půjde těmito směry,“ věří Doušek.

Poslechnout (nebo stáhnout) si můžete také audioverzi rozhovoru.

„To je směr, kterým půjde i business intelligence a bude to vypadat úplně, ale úplně jinak než jenom nějaká 3D vizualizace dat,“ dodává. I na tyto aktivity chce Stories získat další investici.

Filip Doušek, Stories from Internet Info on Vimeo.

„Kloním se k tomu, že budeme hledat další investici. Když chceš opravdu zůstat na hraně inovací, soupeříš s firmami jako IBM, které do toho v jednu chvíli hodí miliardu dolarů. SAP udělá to stejné. Já bych v tuto chvíli miliardu dolarů dostat nechtěl, ale někde je nějaké množství peněz, které když do myšlenky, která se zdárně rozvíjí, připustíš, pomůže jí to se rozvinout a nepřehluší jí to.“

„V tuto chvíli máme funkční produkt a máme 12 až 15 firem, se kterými pracujeme. Z toho, že to byla vize, vzít hromadu dat a napsat algoritmy, které v nich najdou to důležité, to se nám dnes opravdu začíná dařit,“ říká Doušek směrem k aktuálnímu stavu firmy.

„Třeba si vezmeme prodejní data. To je často několik desítek milionů záznamů ročně. To už je něco, v čem se strašně těžko orientuje. Co to je, co se tam všechno děje. Prohledáme data skrz naskrz, podíváme se na milion různých pohledů. Řekneme, co je top 5 věcí, které se ve firmě dějí.“

