Filip Horký (FlashNews): Z webů médií bereme jen to, co podle zákona můžeme

Je používání titulku, perexu a fotky z článku online média krádeží obsahu, nebo běžným způsobem odkazování? Firma LiveSport spustila na začátku listopadu agregátor FlashNews, který vyvolal odmítavé reakce vydavatelů. Padají ostrá slova o krádeži obsahu a hrozby žalobami.

Proč si provozovatel FlashNews myslí, že postupuje správně? Mluvili jsme s šéfem produktu FlashNews Filipem Horkým. Část rozhovoru jsme přepsali do textové podoby, kterou si můžete přečíst níže.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, nebo přímo zde:

Betaprovoz FlashNews jste spustili před týdnem, můžete mi říct, kolik máte za tu dobu uživatelů a kolik z nich je registrovaných?

Čísla samozřejmě máme, měříme je, ale jak říkáte, je to teprve týden a sami si je musíme vyhodnotit a udělat o nich nějaký obrázek. Můžu říct, že jsou statistiky, které dosahují opravdu zajímavých čísel a opravdu nám dělají radost. Ale týden je strašně krátká doba na to, abychom věděli, jak se k těm číslům stavět.

Dobře, ale jsou to jednotky uživatelů, stovky, tisíce, miliony…

(smích) Nejsou to miliony, ale jsou to nějaké tisícovky.

FlashNews jsem si vyzkoušel, zaregistroval jsem se, a musím říct, že zatím je to minimalistický produkt, který mi nic moc navíc proti klasické RSS čtečce nepřináší. Tedy, zaujala mě jedna věc: zprávy z webu mé městské části v Praze. Ty ve svém RSS čtečce zařazené nemám. Jaké další zdroje chcete přidávat a jaké plány máte do nejbližší budoucnosti?

Říkáte, že FlashNews už teď jsou jako jiné podobné RSS čtečky. To znamená, že už teď na startu jsme tam, kam další služby došly po dlouhých letech fungování a chceme jít výrazně dál. Jednak rozšiřujeme záběr, rozhodně nechceme zůstat u současných 10 tisíc zdrojů, ale budeme přidávat další. Uživatel by se u nás měl dozvědět, že vašemu dítěti neuvaří ve škole oběd, protože nefunguje školní jídelna, že městská část oznamuje, že do vaší ulice přistaví kontejner, když si nastavíte konkrétní zdroje, měl byste se dozvědět informace o celebritách, o malých lokálních zprávách, měl byste tam mít možnost najít obsahy ze sociálních sítí, a pak jsou další obrovská pole, do kterých se budeme chtít pustit v budoucnu.

Říkáte, jak budete přidávat další a další funkce, ale teď je FlashNews opravdu dost minimalistická služba. Nebylo její spuštění předčasné?

Myslím, že už teď plní svou základní funkci. Vy jako uživatel máte nějaké zájmy, něčím žijete, a chcete o tom mít nějaké informace. Naše služba mu zobrazuje nejen to, co si sám nakliká, takže není zavalený a utopený ostatním obsahem, ale zároveň mu ukazujeme celou šíři toho, co je k dispozic a co by si mohl na webech třetích stran přečíst o tom, co ho zajímá. Jsme přitom schopní od sebe oddělovat to, co někdo například o Praze 5 napsal od toho, co napsala sama Praha 5 a vy jako uživatel si můžete říct, co z toho vás zajímá víc a tudíž se můžete dostat k obsahu, který by pro vás byl relevantní, ale který byste bez FlashNews nikdy neobjevil. To je obrovská přidaná hodnota. Tohle budeme do budoucna výrazně posilovat, abyste měl možnost si všechno více upravovat nebo si skrývat témata, o kterých číst nechcete. Spousta uživatelů si chce občas přečíst nějaké dobré zprávy nebo nesnášejí zprávy o vraždách a vadí jim, že se na ně odevšad valí.

Ale komentářů „je to jen RSS čtečka, nenabízí nic navíc“ jsem na sociálních sítích viděl celou řadu.

Máme vizi, kam chceme náš produkt dostat, jaké je jeho hlavní poslání a jaké funkce budou postupně přibývat. Řekli jsme si, že tohle je minimum, které chceme dostat k lidem a chceme sledovat, jaké na FlashNews budou reakce, jak je uživatelé používají, jaké vidí přínosy.

Řada zdrojů ve FlashNews zatím není, ale zato jsem tam našel různé konspirační a dezinformační weby, jako je třeba proruský Sputnik. Vy u nich sice zobrazujete upozornění, že jsou méně důvěryhodné, ale i tak: proč je vůbec ve FlashNews máte?

Díváme se na tu problematiku tím pohledem, že pokud dojde k tvrdé cenzuře, k tvrdému odříznutí, stane se tento segment ještě atraktivnější, protože získá pověst, že je to nějaká podpultovka. Spojili jsme se s webem Konšpirátori.sk a s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, sledovali jsme, jak se na tyto zdroje dívají, a ty, které podle těchto organizací a podle našeho názoru neplní základní nároky na práci novináře, určitým způsobem znevýhodňujeme. Uživatel, který chce číst obsah těchto webů, se musí zaregistrovat, musí jít do nastavení a tam si tyto zdroje musí aktivně zapnout. Zároveň si přečte informaci o tom, jaký druh webů si zapíná, že jde o informace z méně důvěryhodných webů, které jsou z takových a takových důvodů takovými a takovými autoritami označovány za méně důvěryhodné, a že podle nás neplní základní nároky na novinářskou práci. Ve chvíli, kdy tímhle projdou, tak ano, uživatel může přijít na článek takového webu a jeho část si přečíst, ale pořád se mu u něj bude zobrazovat informace o jeho menší důvěryhodnosti. Snažíme se necenzurovat, ale říkat lidem, aby přemýšleli o tom, co čtou.

Není to přesto problematický přístup? Pořád těmto webům můžete pomáhat přivádět návštěvnost. V Česku dnes funguje několik iniciativ, které bojují za to, aby reklamní společnosti nepomáhaly prodávat reklamu, která podobné servery financuje. A vy těmto webům už tím, že od vás na ně lidé mohou chodit, vlastně pomáháte.

Já si to nemyslím. Kromě toho, o čem jsem mluvil, je náš přístup samozřejmě daleko rozsáhlejší. Jsem přesvědčen, že na FlashNews tyto zdroje najdou jen ti lidé, kteří po nich velmi aktivně jdou a projdou řadu upozornění a kliček, ale lidé, kteří po nich aktivně nejdou, na jejich obsah nenarazí.

Mluvil jste o reakcích na FlashNews. Reakce jedné části veřejnosti je poměrně bouřlivá. Server Info.cz, který je dlouhodobým lobbistou za Unii vydavatelů, napsal, že nejméně tři velká vydavatelství, Mafra, Economia a Seznam.cz, se výrazně ohradila proti tomu, že bez svolení přebíráte jejich obsah. Vy jste reagovali tím, že jednáte v souladu s právem a že na to máte právní analýzy „špiček českého IT práva“. Kdo to je? Slyšel jsem, že má jít o právní kancelář Rowan Legal, je to tak?

Lidé, kteří nám z pohledu právního nastavování FlashNews radili už v průběhu vývoje, jsou z právní kanceláře, která je dlouhou dobu velmi oceňovaná v oblasti IT práva. Právě protože je máme za sebou, jsme si naprosto jistí, že to, co děláme, je v souladu se současnou českou i evropskou legislativou. Oni nám říkali, jak se máme chovat, pomáhali nám nastavovat, co je možné, a my si na tom dáváme velmi záležet.

Pojďme se na to podívat trochu konkrétněji. Vydavatelé říkají, že přebíráte jejich obsah bez jejich svolení, aniž byste se s nimi předem domluvili, že můžete obsah přebírat. Proč si vy myslíte, že to je možné? Co vám říkají vaše právní analýzy?

Jedna věc je, jestli jsme se s nimi bavili. Můžu říct, že jsme mediální partnerství ještě před spuštěním FlashNews dojednávali. Na naší platformě je více než deset tisíc zdrojů a jen necelá desetina z nich jsou vydavatelé, ale i oni projevují zájem o to, aby tam byli přidáni a aktivně nás oslovují.

Ale máme tady nejméně tři velká vydavatelství, která říkají, že žádná dohoda nepadla, a že jejich obsah přebíráte bez jejich svolení. Proto se ptám, jestli máte nějaké právní analýzu na to, proč je to možné.

V současné chvíli je právo nastaveno tak, že vy máte možnost zobrazovat titulek a krátký úryvek textu. To je současný právní rámec a je to v podstatě logika dnešního internetu, založená na otevřenosti a možnosti vyhledávat nebo dostat se k jakýmkoli informacím. Takže platí, že u nás uživatel najde jen to, co je plně v souladu s právem. U obsahu vydavatelů zobrazujeme vždy jen úryvek. Celý text si uživatel musí přečíst na cílovém webu, který jej může plně monetizovat a my do jeho příjmů nijak nezasahujeme.

Například server Aktuálně.cz, který ve FlashNews také máte, má na stránce s RSS exporty upozornění, že nedává svolení s jejich použitím pro komerční účely. To pro vás není směrodatné?

RSS kanály vydavatel sám dává k dispozici a sám tam posílá obsah, ke kterému je možné se tímto způsobem dostávat. Je to jeden ze způsobů, jak se v tuto chvíli informace distribuují po celém internetu. Pak jsou další technologické způsoby, my ovšem ve FlashNews v tuto chvíli využíváme jen tyto RSS kanály a zobrazujeme to, na co z pohledu zákona máme nárok: velmi krátkou citaci.

A když web řekne, že nechce, aby se obsah z jeho RSS feedu ve FlashNews objevoval, jak postupujete? Vyřadíte takový zdroj?

To je velmi individuální. Vždycky se snažíme s tím konkrétním vydavatelem domlouvat, stejně jako se s ním domlouváme ve chvíli, kdy chceme rozšířit to, co u nás zobrazujeme, nad rámec toho, co je plně legální. Podmínky domluvy s vydavatelem jsou plně individuální a individuální je i to, co naznačujete, to znamená, že vedeme nějakou konverzaci, zjišťujeme proč má takový pohled a jakým způsobem se z té situace můžeme dostat, aby obě dvě strany byly spokojené.

Ale ve výsledku, když se nedohodnete a ten vydavatel za každou cenu nechce být ve FlashNews, jste ochotní ho vyřadit?

V okamžiku, kdy spolu mluvíme (čtvrtek 12. 11. odpoledne – pozn. redakce), žádná taková situace ještě nenastala. Jedna věc je to, co se odehrává v mediálním prostoru a druhá věc je to, co se pak odehrává při přímé komunikaci s konkrétními vydavateli.

Takže žádné žaloby nebo předžalobní výzvy ještě nedorazily?

V době, kdy spolu hovoříme, nic takového nedorazilo.

Co chce FlashNews vydavatelům nabízet? Na čem by měl být postaven jeho byznys model? A bude třeba uživatelům nabízet placený přístup? Poslechněte si celý rozhovor ve formě podcastu.