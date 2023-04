Film Tetris se povedl, Cisco zničilo náhradní součástky pro Rusko, nejrychlejší herní procesor

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Midjourney ukončuje bezplatnou verzi. Tvůrci uvádí, že důvodem je zneužívání tohoto generátoru obrázků vytvářením škodlivých požadavků. Jde například o falešné fotografie. Autorům se nedaří integrovat efektivní systém pro omezování takových požadavků. Minimální tarif nyní bude deset dolarů měsíčně.

Na Apple TV+ už je k dispozici film Tetris. Jde o zjednodušenou a zdramatizovanou verzi skutečného příběhu o tom, jak se tato videohra, které se prodalo přes půl miliardy kopií, dostávala ze Sovětského svazu. Kniha The Tetris Effect je lepší, přesnější a podrobnější, i tak se ale film povedl. Na ČSFD má zatím 80 procent. František Fuka, který vytvořil Tetris 2 pro ZX Spectrum, filmu dal hodnocení sto procent.

Do kin také přichází Super Mario Bros. ve filmu. Tento animák nemá nic společného s velmi špatným filmem Super Mario Bros. z roku 1993 a naopak se zdá, že půjde o povedenou věc.

Projekt stavby čipové továrny tchajwanské společnosti TSMC v Drážďanech naráží na odpor a komplikace. Velkou roli hraje křemíkový štít, který Tchaj-wan používá jako součást obrany. Tchaj-wan dále po Evropě chce větší politickou podporu, dotace, lepší energetickou situaci nebo kvalifikované lidi. Tchaj-wan by mimochodem rád více investoval v Česku (má zde třeba dvě továrny Foxconnu na počítače a servery), ale upozorňuje, že chybí hi-tech lidi a schvalování pobídek trvá neuvěřitelně dlouho.





Western Digital Cloud byl napaden. Služba My Cloud se stala nedostupnou. Problém je to zejména pro uživatele NASů od WD.

Cisco zničilo zásoby náhradních dílů a dalších komponent a vybavení určených pro ruský trh. Zničeno mělo být zboží za 23 milionů dolarů. Společnost tak reagovala na zavedené sankce s tím, že z trhu se stáhla už v minulosti.

Zisk Huawei v roce 2022 klesl o 69 procent na 5,2 miliardy dolarů. To je dáno i tím, že v roce 2021 měla firma nakopnutá čísla díky prodeji sekce Honor. Huawei uvedla, že se projevily mimotržní síly a externí vlivy. Jde samozřejmě o pokračující geopolitické boje, zákazy a zakázky dodávek klíčových komponent. Tržby Huawei vyrostly o necelé procento na více než 642 miliardy RMB. Podobně rostla i sekce dodávek operátorů. O situaci kolem Huawei zde a zde.

Čína vyzvala Mezinárodní obchodní organizaci (WTO), aby se podívala na restrikce USA, Japonska a Nizozemska týkající se vývozu klíčových čipových technologií a čipů samotných. Čínu tato embarga velmi tíží a uvádí, že zákazy porušují základní principy WTO (které země několikrát sama porušila). Více píše South China Morning Post.

Stanford University připravila 386 stránek dlouhý report o stavu umělé inteligence. K dispozici je zde, výcuc udělal TechCrunch.

Evropská komise se chce vrtat v metaverzu. Tedy v něčem, co ani nestihlo začít existovat. Má vzniknout vize virtuálních světů „postavená na respektu k digitálním právům, zákonům EU a evropským hodnotám“.

Saúdská Arábie za 4,9 miliardy dolarů kupuje herní studio Scopely. Kupcem je konkrétně Savvy Games Group zaměřená na hry a esporty vlastněná státním arabským fondem. Scopely stojí za tituly jako Star Trek Fleet Command, Marvel Strike Force nebo Scrabble Go. Saúdové postupně investují do podobných oborů. Mimo jiné získali velký podíl ve Vantage Towers, která provozuje pasivní infrastrukturu pro Vodafone, a to včetně Česka.

Asus připravuje zařízení ROG Ally, což bude konkurence pro Steam Deck. Herní handheld by měl mít čip na míru spojující procesor AMD Zen 4 a grafickou část AMD RDNA 3. Displej má mít rozlišení 1920 × 1080 pixelů s frekvencí 120 Hz (sedm palců). Poběží na tom Windows 11. Cenu a dostupnost neznáme.

Intel chystá procesor s 144 jádry. Má jít o serverový kousek Xeon Sierra Forest postavený na připravované architektuře Crestmont. Využije proces Intel 3 a platformu LGA 7529. Model bude využívat efektivní jádra.

Nejrychlejším herním procesorem je AMD Ryzen 7 7800X3D, shrnuje Cnews.cz. Jde o model klasického 7800X, ovšem s 3D V-Cache. Toto osmijádro tak v herním výkonu přebralo pozici předchozího osmijádra 5800X3D.

Kioxia představila paměti s 218 vrstvami, jde o BiCS NAND flash. Na trh přijdou verze s TLC a QLC. Hustota se zvýšila o padesát procent a rychlost narostla na 3,2 Gb/s (400 MB/s) na pin.

Ceny pamětí RAM budou nadále padat. V následujícím čtvrtroce by mělo jít o deset až patnáct procent, v předchozím kvartále to dělalo dvacet procent. Zlevňují zejména DDR5, takže sestavy například s novými procesory AMD už dávají větší smysl.

Zlevňování nové platformy od AMD pomůže i nový low-end čipset A620. Základní desky mají vznikat od cenovky 85 dolarů. A620 nicméně cílí jen na procesory s TDP do 65 wattů (7600, 7700 a 7900). Chybí podpora PCI Express 5.0.

Samsung investuje 3,1 miliardy dolarů do produkce displejů OLED pro tablety a notebooky. Dodávky by měly začít do roku 2026. Výroba poblíž Soulu by měla zvednout roční produkci z 4,5 na 10 milionů kusů.

Investice do blockchainu a web3 vychladly, přesto je tady jedna nová a zajímavá. Startup LayerZero Labs získal investici 120 milionů dolarů v series B, což firmu ohodnotilo na tři miliardy dolarů. Startup vyvíjí messaging protokol postavený na web3.

The Next Platform přináší rozhovor s šéfkou RISC-V International Calistou Redmond. Ta například zmiňuje, že mezi největší přispěvovatele do RISC-V patří Čína.

Intel vsadil na to, že v dodávkách pro RAN předstihne ARM. Tak zní název článků na LightReading, který rozebírá pozici těchto firem v mobilních sítích, stejně jako třeba ASIC.