Firefox přichází o uživatele, Microsoft přešel na přihlašování bez hesel a Facebook šíří vakcinační dezinformace

Motivace k publikování již neodměňuje tvůrce webu, píše Rand Fishkin ve velmi zajímavém článku. Všímá si postupné proměny sociálních sítí, vyhledávačů a dalších existujících nástrojů pro tvorbu a šíření obsahu. Google drasticky omezuje viditelnost organických odkazů, sociální sítě drasticky omezují odkazy ven, postupně je skoro nemožné sledovat, odkud vlastně přicházejí návštěvníci. SEO je zároveň stále obtížnější a konkurence stále větší.

V digitální éře by měla být žurnalistika považována za veřejný statek je další zajímavé čtení o médiích. Otázkou zůstává, zda představa autora o tom, že vlády mají zachránit média (žurnalistiku), není jenom další utopie.

TELEgraficky

GNOME 41 je venku ■ Fazetová navigace ■ Discord získal 500 milionů dolarů ■ iOS on QEMU ■ Linux Mint má nový web ■ ČTÚ spouští měřicí nástroj NetTest ■ GitHub CLI 2.0 ■ PalmOS na Raspberry Pi ■ LunarVim ■ OpenMoji ■ Betweet waves

WEBDESIGN, INTERNET

Co je nového v Unicode 14.0? Pochopitelně hlavně další záplava žlutých nečitelných koleček a některá alespoň trochu jinak barevná. Poznáte, které z nich je troll? 🧌🧝🧚🧞👺👹🧙🧜🦸🦹🧛

V rychlosti mobilního internetu jsem na třicátém devátém místě, u pevných linek dokonce až na padesátém devátém. Česko i další země si můžete prohlédnout v každý měsíc aktualizovaném přehledu vycházejícím z testů, které si dělají lidé na SpeedTest.net.

Anatomie kreténů. Šikovné čtení pro pochopení dění na internetu.

HARDWARE

Vibrace na motocyklu mohou poškodit optiku kamery na iPhonu. Apple zveřejnil varování s podrobnějším vysvětlením. Hovoří hlavně o výkonných motocyklech, ale zmiňuje i mopedy a skútry a doporučuje, pokud chcete mít telefon na držáku na řídítkách, použít držák tlumící vibrace. Už delší dobu platí, že držák i na kolo, natož na motorku, by neměl být pevný, ale s ramenem.

Ve věku 81 let zemřel Sir Clive Sinclair. Nesmazatelně se zapsal do počátku existence domácích počítačů s počítači Sinclair ZX 80, ZX 81 a ZX Spectrum. Je ale také vynálezcem kapesní kalkulačky (mrkněte do Reversing Sinclair's amazing 1974 calculator hack). Je ale i původcem neúspěšné elektrické tříkolky Sinclair C5 (kde by se dalo říci, že přišel příliš brzy) či kapesní televize Sinclair TV80.

SOFTWARE

Proč Firefox 12 let přichází o uživatele? V článku zmiňují na prvním místě přechod na záložky nahoře a neustále odstraňování funkčností bez naslouchání uživatelům. Ale také mizerný kód, špatnou práci s pamětí a narušování soukromí uživatelů. Těžko říct, osobně bych řekl, že tam chybí marketing. Firefox jej nikdy neřešil.

Webové vyhledávání v Googlu umí nově tmavý režim. Aktivaci najdete v menu pod ozubeným kolečkem vpravo nahoře (musíte nejprve něco vyhledat). Pokud tam volba dark mode není, tak trpělivost, k uživatelům míří postupně.

OpenAI odebralo přístup Project December k GPT-3 z obav „možného zneužití“. Celé je to doprovázené emocemi a silnými slovy.

Rhytm Discord music bot musí skončit po výzvě od Googlu. Jeden z nejpopulárnějších botů na Discordu přehrává hudbu z YouTube. Má přes 560 milionů uživatelů, 30 milionů ho aktivně používá každý měsíc. Podobný konec potkal i Groovy, a pokud se další budou pokoušet o něco podobného, je dost jisté, že se to Googlu také líbit nebude. Viz YouTube is also forcing the popular Rythm Discord music bot offline.

Microsoft přešel na „bezheslové“ přihlašování pro kohokoliv – můžete použít Microsoft Authenticator (nejde nahradit jinou aplikací), Windows Hello, bezpečností (hardwarové) klíče nebo SMS/e-mail s ověřovacím kódem. Přechod na „bezheslové“ přihlášení znamená, že odstraníte své heslo. Aktivace je na account.microsoft.com. Nečekejte ale, že to bude snadno k nalezení (Zabezpečení −> Rozšířené možnosti).

Museletter je nový publikační nástroj od Googlu (v uzavřené beta verzi). Je založený na Disku Google, ze kterého můžete zveřejňovat soubory a rozesílat je i jako newsletter e-mailem. Navíc můžete vybírat předplatné.

Silverlightu končí podpora 12. října 2021. V prohlížečích podpora není už od roku 2015 (Google) a 2017 (Firefox), v Edge už také není, v Internet Exploreru 11 ale prozatím ano.

Windows 11 bude vyžadovat TPM 2.0 i ve virtuálních strojích. Viz též Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22000.194.

MARKETING A KOMUNIKACE

Microsoft má v kampani na Windows 11 několik nových videí:

Antiočkovací aktivisté porazili Marka Zuckerberga. Jeho snaha proměnit Facebook v nástroj vedoucí k proočkované Americe selhala, Facebook byl ve skutečnosti zaplaven vakcinačními dezinformacemi. Až v takovém rozměru, že 41 % komentářů v anglicky psaných příspěvcích odrazovalo od očkování a příspěvky týkající se očkování se objevovaly 775milionkrát denně. Pokud si to dáte do měřítka s ohledem na desítky dalších jazyků a stovky zemí, tak jde o katastrofu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Herní firma Epic se odvolala proti rozhodnutí v kauze Epic vs. Apple. Detailní důvody známé nejsou, ale nejspíš to nebude jen proto, že soud nařídil Epicu zaplatit Applu ušlé příjmy. Epic by nejspíš chtěl, aby soud uznal, že Apple má s App Store monopolní postavení.

Web ukazuje AI schopnou vsunout ženský obličej do porno videí. Zajímavé související čtení navíc najdete v After DeepNude, ideas for more conscientious coverage of synthetic media.

Web KrebsOnSecurity byl napaden silným DDoS útokem IoT botnetu Meris. Ten by měl být i využit pro nedávný DDoS na Cloudflare či Yandex a jde hlavně o napadené routery.

Telegram se stává nástrojem kyberkriminality. Je z něj nová praktičtější náhrada dark webu.

Vypadá to jako Lightning kabel. Ve skutečnosti je to nástroj pro odposlouchávání. Pokud přes omg (tak se jmenuje) někdo připojí k Macu klávesnici, tak vše, co píše, se přenáší přes Wi-Fi k útočníkovi. Obdobný USB-C kabel se pak dá používat i pro produkty od jiných výrobců než je Apple.

App Store od Applu je rizikové prostředí pro děti. Ukazuje to vyšetřování TTP. Děti se běžně dostanou k dospěláckým aplikacím. Jsou jim dostupné seznamky, náhodné chatování, sex, sázení a řada dalších věcí. Podrobnosti v Apple’s App Store Loopholes Put Children at Risk.

Black Lotus Labs objevili spustitelné soubory pro Linux využívané ve Windows Subsystem for Linux (WSL). Většinou byly napsané v Pythonu a zkompilované do ELF podoby pro Debian. V napadeném stroji slouží jako loader pro další software a činnosti.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Změny algoritmů Facebooku v roce 2018 posílily zlobu. Mark Zuckerberg odmítl návrhy na nápravu. Algoritmy odměňovaly obsah, který rozděloval, pobuřoval a štval. Samotným uživatelům se takový obsah nelíbil. Via Facebook Tried to Make Its Platform a Healthier Place. It Got Angrier Instead.

Interní výzkumy Facebooku zjistily, že Instagram je škodlivý pro mladé dívky. Tedy ne, že bychom to už nevěděli roky. Hlavní negativní dopad má na vnímání vlastního těla, vznik depresí, úzkostí a vyvolává myšlenky na sebevraždu. Instagram se navíc ukázal jako výrazně unikátní, další sociální sítě tak silně nepůsobí.

Facebook se chystá postihovat uživatele, kteří koordinovaně škodí dalším uživatelům. Například tím, že se domlouvají na hromadném nahlašování. Facebook použije stejné technologie jako při detekci sítí falešných účtů.

Zaměstnanci Facebooku objevili mexické drogové kartely a obchod s lidmi, sjednávání nájemných vražd i vyplácení odměn. Facebook s tím neudělal nic, drogový kartel nechali nerušeně používat Facebook nadále.

Smutný příběh o fotografovi. Nechal se natolik znechutit Instagramem, že přestal fotit. Ale také dobrý souhrn toho, co vše je na Instagramu špatně, jak škodlivá je attention economy a jak je nutné se naučit dělat věci pro potěšení, a nikoliv pro počty lajků. Alvar Lagerlöf má teď fotky na Unsplash. Snad k tomu nebude přistupovat jako k Instagramu.

„Víme, že v důsledku dopravních nehod umírá více lidí, než by tomu bylo v opačném případě, ale celkově auta na světě vytvářejí mnohem více hodnot, než kolik jich ničí. A myslím, že sociální média jsou na tom podobně,“ dodal. Za tato slova je Adam Moseri, šéf Instagramu, cílem silné kritiky a nevole. Oprávněně, byť to celé vlastně vůbec nepřekvapuje. Mezi šéfy bigtech společností těžko hledat jedince se sociálním cítěním, vzděláním a pochopením pro dění okolo nás.

Instagram testuje oblíbené uživatele, uvidíte je přednostně v newsfeedu. Daleko jednodušší by ovšem bylo, kdyby Instagram vrátil zpět klasický časový newsfeed bez zásadní filtrace. To by ale Facebooku znemožnilo manipulovat s tím, co vidíme.

MOBILNÍ APLIKACE

Nový iOS/iPad OS 14.8 opravuje vážnou bezpečnostní chybu. Tu, kterou NSO Group zneužívala pro 0click (tedy bez nutné „spolupráce“ uživatele) k ovládnutí zařízení. Venku je i nový macOS 11.6 a watchOD 7.6.2 opravující totožný problém. Vedle toho opravuje i vážnou chybu v PDF, která také vedla ke spuštění kódu.

Aplikace uvězněného opozičního lídra Alexeje Navalného by­la odstraněna z Google i Apple. Ruské volby začaly, takže Rusko obvinilo obě firmy z jejich ovlivňování. Tolik strachu z jednoho člověka.

Facebooku v minulosti hrozilo odstranění z App Store kvůli obchodování s lidmi. Zmínka o tom se objevila ve Wall Street Journal, který se věnuje tomu, jak Facebook ignoruje aktivity drogových gangů na jeho platformě. Odstranění z App Store Facebooku ale hrozilo v roce 2019.

Instagram stále neplánuje aplikaci pro iPad. Adam Moseri uvedl, že „by bylo hezké ji mít“. Na iPadu Instagram stále funguje jen jako aplikace pro iPhone.

STARTUPY A EKONOMIKA

Čína chce rozdělit Alipay a akcie Alibaby na to reagovaly poklesem. Alipay je největší čínský online platební nástroj. Používá ho více než jedna miliarda uživatelů.

NFT tržiště OpenSea přiznalo, že jeho zaměstnanci „nakupovali“ díla na základě interních informací. Včetně šéfa. Viz též OpenSea confirms executive used insider knowledge whenbuying NFTs. K čemu všemu je vhodné dodat, že NFT není zpravidla nic než gigantický podvod či iluze, kde si jedna strana za iluzorní kryptoměny kupuje neexistující věc.

Pamatujete na Couchsurfing.com? Příběh téhle společnosti je zachycen v Paradise lost: The rise and ruin of Couchsurfing.com a je to velmi zajímavé čtení.

Casey Newton rozebírá, jaké to je po roce vydávání obsahu na Substacku. Je to velmi zajímavé a užitečné čtení, byť pokud to budete chtít aplikovat na české poměry, tak narazíte na zásadní rozdíl mezi velikostí Česka a USA (respektive celého anglicky mluvícího/čtoucího světa). Jedna věc tak trochu překvapí, z 24 tisíc odběratelů (měl je z předchozích aktivit) se za rok posunul „jenom“ na něco přes 49 tisíc. A dobré vědět je, že platících je něco přes pět procent.

GitLab podal žádost o IPO v USA. Detaily známy nejsou, v lednu bylo ohodnocení 6 miliard dolarů.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost.

