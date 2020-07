Firefox Send šířil malware, Microsoft nutí uživatelům Edge a vyhledávání hlasem netáhne

Facebook selhal ve vlastním auditu týkajícím se lidských práv a nenávistných projevů. Audit ukázal, že rozhodnutí vedení Facebooku se stala překážkami pro lidská práva. Ale také to, že Facebook se stane zesilovačem (echo chamber) extrémismu, pokud nenasadí přísnější opatření. Tady je kompletní audit (PDF). Problémem je i to, že Facebook svobodu vyjadřování nadřazuje nenávistným projevům. Objevuje se tam i kritika dezinformací šířených americkým prezidentem Donaldem Trumpem v takové míře a podobě, že jsou schopny ovlivňovat výsledky voleb. Viz Facebook fails its own audit over civil rights and hate speech decisions a Independent Civil Rights Audit Finds Facebook Is Making Everything Worse.

Americký soud rozhodl, že widgety Facebooku mohou být brány jako odposlech. Řeč je o všudypřítomných tlačítkách Líbí na milionech webů po celém světě. Facebook jejich provozem měl porušovat federální a státní zákony na ochranu soukromí. Celé to má počátky v roce 2011, kdy byl Facebook několika uživateli v hromadné žalobě obviněn z narušování soukromí shromažďováním dat právě přes tento widget (což je nejzásadnější funkce „lajkovacího“ knoflíku). Facebook to navíc dělal i u nepřihlášených uživatelů, snažil se je identifikovat, pojišťoval si to přes cookies platná i po odhlášení, a navíc budoval stínové profily. Sledování nepřihlášených uživatelů bylo podle Facebooku chyba, kterou tehdy slíbil napravit. Čerstvé rozhodnutí soudu znamená, že hromadná žaloba muže postoupit dále.

Hlasové vyhledávání (a ovládání) na mobilech je stále málo používané. Lidem hlavně vadí, že jejich hlasovým povelům zařízení nerozumí (59 %). Na chytrých telefonech nejčastěji lidé vyhledávají ve vyhledávací aplikaci (75 %) nebo v prohlížeči (72 %). Následuje vyhledávací okno/pole (63 %) a v 55 % využívají hlasové vyhledávání. Tato zjištění samozřejmě nejsou aplikovatelná na Česko, kde hlavní bariérou bude, že telefon či chytrý reproduktor nerozumí česky. Viz Hello Marketers – Voice Still Frustrates Users a Mobile Voice Usage Trends in 2020.

Americké sankce dělají z Huawei větší bezpečností riziko. Uvádí to uniklá zpráva z Velké Británie od tamního Národního kyberbezpečnostního centra. Velká Británie chce uspíšit kompletní odstranění Huawei ze všech sítí, včetně těch, kde doposud Huawei plánovali ponechat. Viz Plan to cut Huawei out of UK networks by 2029 is too slow, Tory rebels warn Boris Johnson a U.K. Set to Start Huawei 5G Phase-Out as Soon as This Year.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

YouTube TV zdražila z 50 USD na 65 USD měsíčně. Při spuštění před třemi lety přitom stála 35 USD. Google zdražení vydává za „update“ a těžko říci, co tím vlastně chce dokázat. V USA je YouTube TV službou pro ty, kdo se rozhodli kvůli vysoké ceně opustit kabelovku. Cenou už YouTube TV kabelovkám úspěšně konkuruje. V tuto chvíli je ale výhodnější pořídit si většinu ze streamovacích služeb – Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max a Apple TV+ (všech šest vyjde na 64 USD). Komentář v ProBeat: RIP YouTube TV, you’ll make a great case study.

Jak se řeší SEO v okamžiku, kdy máte paywall? Velmi užitečné čtení v Paywalls, SEO, and the Need for a Damn Good Brand.

The Guardian zkouší registraci pro čtení článků. Registraci bez placení, nutno dodat. E-mailem, přes Google, Facebook či Apple. Pokud nechcete hned, můžete ji přeskočit. Prozatím jde o test, který probíhá od dubna a deník do něj zařazuje uživatele z určitých zemí. V Signing in to the Guardian vysvětlují, že nejde o paywall ani způsob, jak ho zavést (k zavedení plateb se stále staví odmítavě). Od přihlášených uživatelů si slibují lepší možnosti personalizace, ale hlavně cílení inzerce. Je to logické, protože účet uživatele jim umožní lépe řešit, co čte, a mít tím i jeho souhlas. Při pouhém použití cookies to už dlouho nefunguje.

Mozilla musela pozastavit Firefox Send a řeší jeho zneužívání pro distribuci malwaru. Služba by se měla vrátit poté, co bude doplněna možnost nahlašovat zneužití. Viz Mozilla suspends Firefox Send service while it addresses malware abuse.

HARDWARE

Specifikace Thunderbolt 4 je venku. Jednoduché to ale rozhodně nebude. Viz Intel unveils the Thunderbolt 4 spec, which AMD believes it can use.