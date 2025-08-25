Firmy vyčleněné z českého T-Mobilu a Vodafonu hlásí pěkná čísla a dividendy. Pomohou i dotace na vlaky a venkov

V nedávných letech na českém trhu došlo k rozdělení dvou mobilních operátorů. T-Mobile a Vodafone vyčlenili svojí pasivní infrastrukturu do samostatných společností. Vodafone v roce 2020 založil firmu Vantage Towers a T-Mobile o rozjel T-Mobile Infra CZ. Oba nové vehikly už generují stabilní čísla a dividendy.
Vznik Vantage Towers a T-Mobile Infra CZ souvisí s děním v mateřských skupinách. Štěpení se uskutečnilo na úrovni britské Vodafone Group a německého Deutsche Telekomu.
Důvodů bylo více. Operátoři mohli přesunout antény, budovy, stožáry a další majetek, který je základem mobilních vysílačů, do jiného účetnictví, a lze se soustředit hlavně na služby. Nové firmy také mohou poskytovat služby dalším společnostem a operátoři si zároveň infrastrukturu sdílí, aby snížili náklady. A investoři takové kroky přivítali, infrastruktura představuje stabilitu. Operátoři v podstatě mohli zvýšit hodnotu svých aktiv, protože se nesnížila jejich hodnota a zároveň vznikly nové firmy s novými tržními hodnotami.
“Investoři jsou ochotní do takových entit investovat a kupovat je za velice atraktivní násobky zisku EBITDA,” vysvětlil už dříve Lupě Jiří Švarc, ředitel české pobočky Vantage Towers.
Dělení aktivit lze v českém telekomunikačním byznysu vidět na více místech. Například ČEZ už z telca ročně dělá tržby přes miliardu korun s tím, že expanduje do segmentu poskytování internetu koncovým uživatelům. Zákazníky a služby řeší značka ČEZNET, zatímco infrastrukturu Telco Infrastructure, respektive Telco Pro Services. Nedávno došlo k dělení koupených providerů do dvou entit. A PPF provozuje rozdělené firmy O2 a CETIN už řadu let, koupené providery rovněž vždy rozporcuje.
Ztráta, neztráta
Česká pobočka Vantage Towers v loňském finančním roce vygenerovala tržby 1,76 miliardy korun, což je jen mírný růst proti předchozím 1,7 miliardy. Firma vykazuje roční zisky v řádech stovek milionů korun.
V rámci českého účetnictví je situace mírně složitější. Vantage Towers loni formálně vykázala ztrátu 296 milionů korun (rok předtím to bylo ještě více), která byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let (a celkově vyplacena dividenda 266 milionů). V mezinárodním účetnictví situace vypadá jinak.
“Důvodem vykázané ztráty je čistě účetní odpis takzvaného oceňovacího rozdílu, který vznikl při odštěpení společnosti od Vodafone Czech Republic. Jde o položku ve výši přes 700 milionů korun ročně, která se objevuje pouze v českém účetnictví. Ve výkazech sestavovaných podle mezinárodních účetních standardů se takové přeceňovací položky nevyskytují,” vysvětlil Lupě Švarc.
Vantage Towers v posledním fiskálním roce rozšířila své pokrytí o 71 základnových stanic na celkový počet 4 198 lokalit. Jde o investice, které jsou součástí víceletého investičního plánu, kdy se má pasivní infrastruktura základnových stanic v šesti letech rozrůst o více než 400 lokalit. Vantage ze stanic poskytuje pokrytí více než 85 procent populace.
“Téměř tři čtvrtiny našich základnových stanic v České republice jsou vybudovány na střechách existujících budov (takzvané Roof Top Towers, RTT), které se převážně nacházejí v městských a příměstských oblastech. Naproti tomu naše stožáry vybudované na zelené louce (takzvané Ground Based Towers, GBT), které tvoří zhruba čtvrtinu našeho portfolia, většinou slouží v oblastech s řidším osídlením,” uvedla firma.
“Téměř třetina našich GBT základnových stanic je sdílena a poměr počtu uživatelů tak činí 1,3×. Většina našich městských RTT základnových stanic však sdílena není. Je tu tedy stále výrazný prostor pro náš další růst. Ten stimulují hlavně IoT sítě a sítě nové generace 5G,” doplnila Vantage Towers. Podnik už například poskytuje infrastrukturu Českým Radiokomunikacím pro IoT síť LoRa, dále jde o telco firmy (MNO a menší provideři) zajišťující IoT a B2B služby. Drtivá většina příjmů je ale nadále od Vodafonu.
“Další růst bude podporován dokrýváním míst se slabým mobilním signálem v okolí hlavních železničních a dálničních koridorů stejně tak jako bílých míst ve venkovských oblastech, které jsou také předmětem dotačních programů,” doplnil provozovatel pasivní infrastruktury.
Stačí pár lidí
S bílými místy souhlasí i T-Mobile Infra CZ. “V roce 2024 uložil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) mobilním operátorům nové licenční povinnosti na pokrytí bílých míst ve významném počtu. Věříme proto, že nové lokality, které vzniknou díky výstavbě nových stanic a sdílení infrastruktury, zaručí růstový potenciál naší společnosti a zvýšení současného koeficientu obsazenosti sdílených lokalit,” uvedli v účetní závěrce Robert Vávra a Marcel Peťko, jednatelé T-Mobile Infra CZ.
Aktuální průměrný koeficient obsazenosti lokalit činí 1,09. T-Mobile Infra CZ uzavřel poslední hospodářský rok s portfoliem 2 300 lokalit.
T-Mobile Infra CZ loni zvýšila tržby o skoro osm procent na 831 milionů korun. Zisk po zdanění vyskočil o pár milionů na 224,2 milionu korun. Ten zamířil ve formě dividendy T-Mobilu, respektive Deutsche Telekomu jakožto akcionáři. Aktiva firmy jsou 5,5 miliardy. “Stabilizující se inflace přispěla ke zpomalení růstu nákladů, které meziročně vzrostly o 7,4 procenta,” doplnil podnik.
Obě infrastrukturní firmy zaměstnávají jen malý počet lidí. V případě Vantage Towers jde o 35 zaměstnanců, u T-Mobilu Infra je to 18 pracovníků. Oba hráči totiž využívají služeb externích partnerů zajišťujících například akvizice, výstavbu či provozní činnosti. Jde o firmy typu Suntel, který nedávno změnil šéfa, ale i Huawei a řadu dalších.
Samotní operátoři pro Vodafone a T-Mobile představují výrazně větší byznys než firmy zaměřené na pasivní infrastrukturu. Vodafone měl v posledním roce tržby 21,3 miliardy (meziročně o 3,6 procenta více) se ziskem po zdanění 839 milionů korun (pokles o desetinu). T-Mobile udělal tržby skoro 32 miliard se ziskem po zdanění 6,9 miliardy. Pro majitele (stejně jako u O2 a CETINu) jde o pěkné dividendy.
