Fanoušci ve studiu a štáby na závodech. Jak bude vypadat Formule 1 na Nově?

Jak naladit stanice Nova Sport

Nova Sport 1 NHL, NBA, NFL, Ligue 1, FA Cup, Carabao Cup, DFB-POKAL, Coupe de France, Niké Liga, Basketball Champions League, PDC, WST, HBL, SSL, KSW, Six Nations, Premiership Rugby Voyo, O2 TV, Magenta TV, Vodafone TV, Skylink, FreeSat, SledováníTV, Telly, Lepší TV, Kuki, Nej.cz, Sweet TV, Číčo TV, Nordic TV, Grape SC, Dragon, Nejpřipojení.cz Nova Sport 2 Voyo, O2 TV, Magenta TV, Vodafone TV, Skylink, FreeSat, SledováníTV, Telly, Lepší TV, Kuki, Nej.cz, Sweet TV, Číčo TV, Grape SC, Dragon, Nejpřipojení.cz Nova Sport 3 UEFA Champions League, Bundesliga, La Liga, Serie A, UEFA SuperCup, DFL-SuperCup, Coupe de France O2 TV, Magenta TV, Vodafone TV, Skylink, FreeSat, Telly Nova Sport 4 O2 TV, Magenta TV, Vodafone TV, Skylink, FreeSat, Telly Nova Sport 5 Formule, MotoGP, MS superbiků (SBK), Bundesliga, La Liga, Serie A O2 TV, Skylink Nova Sport 6 O2 TV Stav k 19. 2. 2024

Nova slibuje, že fanouškům dopřeje za jejich peníze mnohem lepší podobu Formule 1, než jaká doteď byla zvykem. „Jsem rád, že jsme z trhu posbírali ty nejlepší experty a odborníky. Těší mě, že kývli na naši nabídku a z Formule 1 uděláme top produkt podobně, jako se nám to daří třeba u Ligy mistrů nebo dalších věcí, jako bylo fotbalové mistrovství světa v Kataru,“ slibuje Dušan Mendel.





Tým komentátorů

V České republice je dostupná také internetová televize F1 TV Pro, kterou provozuje přímo Formule 1. Do 25. února nabízí přístup za 50,99 eur ročně (zhruba 1300 Kč), kromě všech přenosů jsou v ní třeba záběry z palubních kamer nebo přenos týmové komunikace. Obsah této internetové televize ale není v češtině.

„Formule 1 byla vždycky sport pro muže. Dříve tak 85 procent diváků tvořili muži a jen 15 procent ženy. Ale dnes je to půl na půl. Proto jsme rozhodli, že podle toho musí vypadat také tým moderátorů,“ poznamenal na tiskové konferenci šéf CME Didier Stoessel. Ideální představa o rovnoměrném zastoupení žen a mužů však nevyšla. Na přenosech se tedy budou podílet tři muži a jedna žena.

Komentátorský tým Formule 1 na Nova Sport tvoří Števo Eisele, Josef Král a Pavel Fabry, kteří provedou diváky každým závodem. Doplní je Jitka Poláková.

Jitka Poláková, Števo Eisele, Josef Král a Pavel Fabry Autor: TV Nova

„Budeme mít studio nejen před, ale i po závodě. Na to si mnoho fanoušků stěžovalo, že jim to chybělo. Budeme mít dostatek času zaměřit se na nehody, penalizace a tak dál. To je velké plus. Dále se těšíme, že budeme mít dvacet fanoušků ve studiu v průběhu natáčení studia, při komentování závodu i po něm. I to nám nabije baterky, že to nebude jenom sterilní studio a nebudeme koukat jen do černého oka kamery,“ řekl bývalý úspěšný motoristický závodník Josef Král.

„Budeme vysílat úplně všechno. Není to jenom Formule 1, ale i Formule 2, Formule 3. Velmi zajímavá bude i Formule 1 Academy s podporou týmu Formule 1. Bude to se vším všudy, tréninky, kvalifikace, závody, sotva si stihnete odskočit. Během víkendu dostanete spoustu zábavy. Všechno si to spolu rozebereme a zažijeme,“ doplnil komentátor Pavel Fabry. Vyzdvihl, že Nova bude sledovat i juniorské talenty.

„Na komentování ve třech se velmi těším. Chemie, odbornost, vtip, emoce, to je to, proč si zapínáme Formuli 1. Česko ani Slovensko nejsou formulové velmoci, ale vášeň mezi našimi fanoušky na okruzích je neuvěřitelná,“ myslí si Števo Eisele.





Jitka Poláková se divákům přihlásí ze studia před závody a po závodech. Je objevem kamerových zkoušek, dosud prodávala luxusní sportovní auta. „Já budu prostředník mezi divákem a studiem. Aby divácké dotazy a komentáře nezůstaly jen na internetu, ale aby se dostaly až k nám a my je mohli probírat,“ řekla nová členka týmu, která bude mít na starosti třeba příspěvky ze sociálních sítí. „Sociální sítě informují už mnohem víc nejen o závodech, ale i osobních životech jezdců nebo zákulisí, to diváky zajímá,“ připomněla.

Štáby na místě

Nova Sport pošle svůj tým také přímo na závody.

„Když jsem se díval, jak doteď vypadaly přenosy Formule 1 v České republice, tak dva muži zavření ve zvukotěsném pražském studiu komentovali, co viděli na displeji. Touhle cestou my nepůjdeme. Na pět vybraných závodů pošleme tým osmi až deseti lidí přímo na místo,“ slíbil Didier Stoessel.

Půjde o přenosy z Monaka, Las Vegas, Rakouska, Maďarska a Ázerbájdžánu. „Ukážeme odtamtud věci, které v českých televizích ještě nikdy nebyly,“ chlubil se Stoessel. „Vyzpovídáme jezdce, budeme mít rozhovory se závodními inženýry, zavedeme vás přímo dovnitř týmových garáží,“ oznámil.

Grafický návrh studia Formule 1 na stanici Nova Sport Autor: TV Nova

Na dalších pět závodů vyrazí menší sestava, konkrétně jeden kameraman a jeden reportér. Také oni se pokusí zprostředkovat atmosféru na místě a vtáhnout diváky mezi nadšené fanoušky. „Formule 1 nejsou jenom auta na závodním okruhu. Patří k ní emoce, vášeň a energie, které z ní dělají skvělý sport,“ je přesvědčený šéf CME.

Už 29. února se komentátor Števo Eisele vydá s kameramanem do Bahrajnu.

Jednou z novinek bude živý stream z komentátorského stanoviště. „Diváci uvidí naše nefalšované emoce při práci, všechno to vyskakování ze židlí, to je to, co nás na tom baví,“ nazančil Eisele.





Přenosy Formule 1 v roce 2024

Nova Sport odvysílá všech 24 letošních závodů. „A to znamená 24 víkendů od pátku do neděle, kdy budeme vysílat jenom Formuli 1,“ těší se Stoessela. Nebude chybět ani šest sprintů, které se pojedou v dubnu v Číně, v květnu v americkém Miami, v červnu v Rakousku, v říjnu v americkém Austinu, v listopadu v Brazílii a na přelomu listopadu a prosince v Kataru.

29. února – 2. března Bahrajn 7. března – 9. března Saúdská Arábie 22. března – 24. března Austrálie 5. dubna – 7. dubna Japonsko 19. dubna – 21. dubna Čína 3. května – 5. května Miami, USA 17. května – 19. května Itálie 24. května – 26. května Monako 7. června – 9. června Kanada 21. června – 23. června Španělsko 28. června – 30. června Rakousko 5. července – 7. července Velká Británie 19. července – 21. července Maďarsko 26. července – 28. července Belgie 23. srpna – 25. srpna Nizozemsko 30. srpna – 1. září Itálie 13. září – 15. září Ázerbájdžán 20. září – 22. září Singapur 18. října – 20. října Austin, USA 25. října – 27. října Mexiko 1. listopadu – 3. listopadu Brazílie 21. listopadu – 23. listopadu Las Vegas, USA 29. listopadu – 1. prosince Katar 6. prosince – 8. prosince Abú Dhabí

Stoessel novinářům řekl, že už desítky let patří mezi nadšené fanoušky Formule 1: „Zamiloval jsem se do tohoto sportu jednoho dne roku 1984 v Monaku. Celý ten víkend pršelo a nakonec závod kvůli dešti předčasně ukončili. Tehdy se ještě mohlo do paddocku s normální vstupenkou, sedli jste si u garáže a dívali se na závodníky a mechaniky. Já si vybral garáž Ayrtona Senny. Byl jsem tam od šesti ráno do půlnoci. Jediný, kdo tam byl déle, byl on.“

Souboj o sportovní práva

Ředitel skupiny CME na tiskové konferenci zdůraznil, že nabídka sportu ve vysílání Novy je mimořádná i ve srovnání s evropskými stanicemi. „Podívejte se, co má Sky ve Velké Británii. Mají totéž, co my, ale my k tomu ještě máme věci, které oni nemají. Totéž platí o Sky v Německu nebo Itálii,“ řekl. „Nova má jedno z nejlepších pokrytí sportu vůbec,“ dodal.

Vysílací práva na Formuli 1 nejsou nic levného. Jejich cenu žene nahoru zájem velkých sportovních televizí a také streamovacích služeb. Na podzim 2023 přinesl specializovaný magazín BusinessF1 zprávu, že firma Apple je ochotná nabídnout až dvě miliardy dolarů ročně za celosvětová exkluzivní práva na Formuli 1. Licence pro jednotlivé státy by v tom případě na americkou firmu přecházely postupně podle toho, jak vyprší smlouvy s dosavadními vysílateli. Od té doby se ale žádné konkrétní nové informace neobjevily a žádná ze stran jednání oficiálně nekomentovala.