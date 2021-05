Fotky Google zdarma končí, Have I Been Pwned je open source a bavit se s trolly je ztráta času

QAnon se ztrácí z online prostoru. Není na hlavní sociálních platformách. Ukazuje to aktuální analýza. Témata v rámci QAnon se začala více objevovat od března 2020 a špička výskytu je v červnu 2020 a v době násilností v Kapitolu. Nízký výskyt je přikládán změnám na sociálních sítích, ale i faktu, že postava „Q“ stojícího za aktivitami se přestala projevovat.

Unavení a stresovaní zaměstnanci Amazonu si mohou vlézt do budky a sledovat motivační videa. Velmi originální nápad spadající kamsi do dystopické budoucnosti plné vykořisťovaných a vyčerpaných dělníků. AmaZen/ZenBooth je samozřejmě vybavena ventilátory a je součástí programu WorkingWell. Šílené. O to víc, když si přečtete tiskovou zprávu From Body Mechanics to Mindfulness, Amazon Launches Employee-Designed Health and Safety Program called WorkingWell Across U.S. Operations.

Kolem změny podmínek WhatsApp už je zase všechno jinak. Od 15. května hrozilo, že pokud nepřijmete nové podmínky (EU se to netýká), tak v průběhu týdnů či měsíců postupně přijdete o účet. Nově to už zase neplatí. Via WhatsApp says it won’t limit functionality if you refuse its privacy policy — for now.

TELEgraficky

includeOS ■ copy.ai a kopíci přijdou o práci ■ CandyGraph ■ WireGuard Easy ■ APEK spustil data.apek.cz ■ Pokémon Legends: Arceus míří na Nintendo ■ RHEL 8.4 je venku ■ www.titulator.cz ■ Box překonal očekávání analytiků ■ Katla ■ Ninfex ■ HAProxy 2.4 ■ www.portabledevapps.net ■ Jupiterlite

WEBDESIGN, INTERNET

Fotky Google zdarma končí k 1. červnu. Nezapomeňte, nový limit je 15 GB a platí pro fotky, dokumenty i Gmail. Tedy jenom pro nové fotky, ty, které tam už máte, se nepočítají. A tak trochu vtipné je, že původní „vysoká kvalita“ se mění na „šetření místem“, takže to s tou vysokou kvalitou asi nikdy nebylo až tak horké. Celé to navíc ještě mate to, že majitelé Pixelů mají extra podmínky. Čtěte ve 4 things to know about Google Photos' storage policy change a nebojte, od června bude k dispozici nová pomůcka na správu místa.

Na Freesound.org najdete 500 tisíc zvuků. Jde o kolaborativní databázi zvuků s Creative Commons licencí. Pro příklad mrkněte na Rain Water Dripping Softly.

HARDWARE

Apple nabízí Trade In program – výkup starších zařízení. Má na to ale dodavatele s problematickou pověstí a praxí snižování ceny výkupu z vymyšlených důvodů. Často tvrdí, že na displeji jsou vady, které na něm ve skutečnosti vůbec nejsou.

Nové USB-C Type 2.1 umožní až 240W napájení. Uvádí to čerstvě zveřejněná specifikace (USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 2.1). Komentář v New USB-C Type 2.1 standard offers up to 240 W power delivery.

Policie si myslela, že jde o pěstírnu konopí. Objevila ale těžbu bitcoinu. Pohled na fotografie z místa ukazuje dost šílené věci. Těžaři samozřejmě kradli elektřinu. Via Bitcoin ‘mine’ uncovered during industrial unit raid.

Budoucnost práce na dálku má být ve VR a něčem, co místy vypadá (opět) jako Second Life. Tohle nejspíš opravdu, ale opravdu nechcete. K vidění v The future of remote work is a lot like living in a video game.

SOFTWARE

Google Fuchsia míří na Nest Hub. Fuchsia před lety byla označována za nástupce Androidu, ale prozatím to tak nevypadá. Via Google is officially releasing its Fuchsia OS, starting w/ first-gen Nest Hub.

Satya Nadella na Microsoft Build 2021 oznámil „největší aktualizaci Windows“ v posledním desetiletí. Měla by navíc dorazit brzy. Nic konkrétnějšího ale neřekl.

Windows Package Manager 1.0 je venku. Ve Windows můžete spravovat/instalovat aplikace z příkazového řádku podobně, jako je tomu v Linuxu. Skvělý pomocník například pro hromadnou instalaci stejných věcí na více strojů. Pokud byste chtěli GUI, tak Winstall. Podrobněji ve Windows Package Manager 1.0 final is out.

Horizon Forbidden West Gameplay Trailer (PS5):

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook přestane mazat příspěvky o umělém původu viru, který působí covid-19. Prý tím reaguje na „změnu“ v přístupu k otázce, jak vlastně virus vznikl. Očekávejte vzestup aktivit dezinformační zdrojů právě tímto směrem.

Hlídáte si fotografie v Google My Business? Tedy ty, které se objevují na Mapách Google od uživatelů (kterým Google hrdě říká Místní průvod)? Mohou tam být užitečné a pěkné věci, stejně tak jako něco zcela nevhodného, a přesto to bude spojováno s vaši značkou. Navíc je velmi obtížné se tomu bránit, protože Google se velmi silně snaží, aby Mapy byly zaplaveny uživateli pořizovanými fotografiemi bez ohledu na kvalitu. A bez jakékoliv kontroly. O škodlivosti recenzí „od uživatelů“ nemluvě. Čtěte v Confessions of a Google Local Guide.

Vyvracet dezinformace? Konfrontovat šiřitele? Bavit se s trolly? Ztráta času, která navíc působí přesně opačně, vše jenom posilujete. Zejména pokud jde o Twitter, kde se tomu věnovali výzkumníci z MIT. Prostě tu žumpu ignorujte. Platí zejména pro Ovčáčka. Via Confronting Disinformation Spreaders on Twitter Only Makes It Worse, MIT Scientists Say a studie v Perverse Downstream Consequences of Debunking: Being Corrected by Another User for Posting False Political News Increases Subsequent Sharing of Low Quality, Partisan, and Toxic Content in a Twitter Field Experiment.

Spotřebitelé častěji zanechávají recenze, když je produkt vynikající, než když je nevyhovující. Vyplývá to ze zprávy o spotřebitelských trendech za 1. čtvrtletí 2021 (ke stažení zde) společnosti Jungle Scout. Dobré vědět, velmi často se totiž předpokládá přesný opak.

Podle nejnovější čtvrtletní zprávy o digitálním marketingu (ke stažení zde) společnosti Merkle se podíl příběhů (Stories) na výdajích na reklamu na Instagramu v prvním čtvrtletí letošního roku oproti stejnému čtvrtletí roku 2020 zvýšil. Stále ale tvoří jenom jednu třetinu v útratě za instagramovou reklamu. Zapojení v příbězích o jeden procentní bod kleslo (na 34 procent). Více v Stories Remains at About 1/3 of Instagram Ad Spend.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Aktualizace macOS 11.4 opravuje 0day útok, zneužívaný aktivně útočníky. Bezpečnostních problémů ale napravuje více (About the security content of macOS Big Sur 11.4). Podrobné a zajímavé čtení najdete v Zero-Day TCC bypass discovered in XCSSET malware.

Bose v březnu napadl ransomware a došlo k úniku dat, ten by ale měl být malý a nedošlo ani k zaplacení výkupného. Uniklá data by se měla týkat jen zaměstnanců, současných i bývalých. Via Audio maker Bose discloses data breach after ransomware attack.

Bezpečnostní chyba ve WebKitu zůstává stále neopravena a ohrožuje macOS i iOS. Ačkoliv už tři týdny existuje dostupné řešení. Via Patch Gapping a Safari Type Confusion.

Automatické vyplnění hesel v Safari reaguje na výskyt „welcome back“ na webové stránce. A rovnou se pokusí automaticky vyplnit heslo. Což tedy rozhodně nezní jako nejlepší nápad.

Have I Been Pwned je nově open source. Extrémně užitečná pomůcka pro zjištění, zda nedošlo ke kompromitaci přihlašovacích údajů, navíc získá od FBI všechny hashe kompromitovaných hesel v rámci automatizovaného napojení. HIBP není žádný drobeček, měsíčně na něm dojde k jedné miliardě hledání. Zajímá-li vás kód, tak na HaveIBeenPwned na GitHubu.

Umístění i detaily o amerických jaderných základnách byly nalezeny ve výukových aplikacích a také na sociálních sítích. Extrémně zajímavé čtení od Bellingcatu v US Soldiers Expose Nuclear Weapons Secrets Via Flashcard Apps.

QNAP nakonec potvrdil, že ransomware Qlocker využíval backdoor v HBS (Hybrid Backup Sync). Chránit se lze aktualizací HBS, ale otázkou stále zůstává, jak je možné, že si QNAP do HBS zabudoval volně přístupná zadní vrátka. Podrobnosti v QNAP confirms Qlocker ransomware used HBS backdoor account.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter zpřístupnil Spaces z webu. Můžete se přidat a poslouchat, pro vytváření a správu Spaces (konkurence Clubhouse) ale musíte použít mobilní aplikaci.

Twitter už nemá kapacity na kontroly žádostí o ověření účtu. Musel je opět vypnout.

Facebook bude celé stránky sdílející dezinformace a lži opatřovat varováním. A také výrazně omezovat jak stránky, tak lidi, kteří něco takového dělají. Založené to bude na kontrole a ověřování a neočekávejte, že by se to nějak výrazně mohlo projevit v Česku. Ani nečekejte, že by upozornění nějak pomáhala, studie ukazují, že ve skutečnosti dochází k posilování. Co ale pomoci může, že stránky i lidi sdílející výmysly bude Facebook méně šířit.

Největším hráčem v dezinformacích je stále Rusko. Od roku 2017 Facebook zjistil ruské dezinformační aktivity ve více než padesáti zemích. Informace o 150 zjištěných kampaních najdete v Threat Report: Combating Influence Operations a kompletní zprávu si můžete stáhnout zde.

MOBILNÍ APLIKACE

iOS 14.6 je venku. Apple Card Family, předplatné v podcastech, Lossless audio, e-mail pro ztracené AirTagy, opravy chyb (jakých, se nikde komplet nedozvíme) a možná konečně přestane zlobit Bluetooth audio. Na stažení malé, instalace ale tradičně trvá čím dál tím déle.

Apple odložil spuštění předplatného v podcastech do června. Slibuje i zlepšení v aplikaci samotné. Už od dubna se nově zprovozňovaná platforma potýká s komplikacemi. Nepříliš dobře dopadla i aktualizovaná aplikace, která dorazila v iOS 14.5. Applu v další oblasti ujíždí vlak.

Videoeditor CapCut od ByteDance je v nejstahovanějších aplikacích v USA v App Store. Možná stojí za vyzkoušení, ByteDance jsou dobří ve vytváření dobře použitelných aplikací.

STARTUPY A EKONOMIKA

Italský herní průmysl vyrostl na 160 herních studií a 1600 lidí. Od roku 2018 do roku 2021 jde o 45% růst. Detaily v IIDEA presents the fifth biennial census on Italy’s video game sector.

Amazon za 8 miliard USD kupuje MGM. Ve Why on Earth did Amazon spend $8 billion on a zombie studio? se asi dost oprávněně ptají, proč dali tolik peněz za zombie studio, které jim stejně neumožní porazit Netflix.

EU podezírá Facebook ze zneužití monopolu s Marketplace. Facebook měl protlačovat své tržiště na úkor konkurenčních služeb v reklamě.

Co stojí za vzestupem zájmu o desktopové počítače? Podle Desktop renaissance? Nope, rebound of hefty PCs is just because there's notebook shortage – analysts to je velmi prosté – nedostatek notebooků.

Piano získalo dalších 88 milionů dolarů investic a mezi investory je i LinkedIn. Zaujalo to dokonce i Hustle, kde se tomu věnují v Publishing startup Piano gets an $88m boost. Piano najdete na piano.io.

Největším hráčem v e-retailu v USA je Amazon.com se 40,4% podílem. Navíc se očekává 15,3% meziroční růst na obrat 367,19 miliardy dolarů. V These Are the 10 Largest E-Commerce Retailers in the US in 2021 se můžete podívat na další čísla a první desítku. Druhý je Walmart, třetí eBay, ale tam už je podíl pouze 4,3 procenta.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.