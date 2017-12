 »  Fotky obličeje jsou nový problém, firmy si kupují pozitivní články a Alexa míří do firem

Sdílení snímků obličeje s dalšími aplikacemi je nová hrozba pro soukromí, píší v Apple is sharing your face with apps. That’s a new privacy worry a zmiňují tam řadu podstatných věcí týkajících se snímání vašeho obličeje v nových telefonech od Applu. Třeba to, že je možné detekovat výrazy, pocity, zjistit pohlaví, rasu a sexualitu. Ale také použít data v kombinaci s tím, že jste v obchodě a jak se tváříte na určité zboží. Apple přitom například až po kritice a tlaku zavedl pro třetí strany využívající tyto data povinnost mít Pravidla na ochranu soukromí (což je stejně jenom formální záležitost, která nic neřeší). Chcete se podívat, jak váš obličej v digitální podobě vypadá? Stáhněte si MeasureKit a podívejte se.

Kterým zahraničním (anglickým) médiím věřit? Kterým nevěřit? Nová verze mediální mapy od Vanessy Otero je k dispozici například ve The Chart, Version 3.0: What, Exactly, Are We Reading? Něco podobného by se velmi hodilo i pro české mediální prostředí.

Služba Amazon Music Unlimited dorazila do Česka, zajímavější ale je, že zde bude dostupné Amazon Echo. To totiž doposud bylo možné koupit na Amazon.de/Amazon.com, jedině pokud jste měli možnost si je nechat poslat jinam a přeposlat. Do Česka Amazon odmítal dodávat. Viz Amazon v Česku spouští Music Unlimited, konkurenci Spotify. Objednat lze i Echo nebo Amazon Music Unlimited Expands to 28 More Countries Around the World.

Google je ve při s Amazonem, YouTube stáhlo aplikaci z Fire TV a Echo Show a z Amazonu zmizela nová zařízení Nest (což se stalo už před několika měsíci). Přidejte k tomu to, že Amazon odmítá prodávat Chromecast a Google Home a zpřístupnit Prime Video pro Google Cast. Což je všechno právě důvodem (alespoň to tvrdí Google), že YouTube nenajdete na Fire TV ani Echo Show. Viz Google and Amazon are punishing their own customers in a bitter feud.

TELEgraficky

Alpine Linux 3.7.0 je venku ■ Skype for Linux je venku ■ Trek Wars ■ RIP Classic Shell ■ Alita, Battel Angel ■ ProcDump pro Linux ■ Apple koupil Pop Up Archive ■ Mr.SIP ■ Nej filmy roku 2017

WEBDESIGN, INTERNET

Trello zkusilo otestovat nový font a celé to tak nějak… nedopadlo. Zajímavé čtení v The Typography Behind Trello pro každého, kdo má podobné choutky, že použije zcela vlastní font. Je s tím spojeno příliš mnoho problémů.

StartCom definitivně končí (viz Termination of StartCom business) coby certifikační autorita (StartSSL). Z prohlížečů se pro nedůvěru ztratil už někdy před rokem, kvůli řadě zásadních přehmatů a akvizici WoSign certifikační autoritou (v Číně, mimochodem). Součástí přehmatů bylo vydávání neověřených certifikátů, včetně například certifikátu pro GitHub.com. Viz starší Problémové autority WoSign a StartCom se oddělí a vymění vedení.

Pro 73 % příspěvků na Redditu lidé hlasují, aniž by četli jejich obsah. „Rozhodování“ probíhá jen na základě krátkých informací přímo na Redditu. K tomu můžeme dodat, že lajkování i komentování na sociálních sítích běžně probíhá také jenom na základě titulku a podtitulku, předmětný článek/text si lidé přečtou jenom málokdy. Termín pro toto chování je už roky známý jako „headline browsing“ a platí to i pro čtení novin na internetu. Prostě jenom skenujeme titulky. Viz New Study Finds That Most Redditors Don’t Actually Read the Articles They Vote On a Consumers and Curators: Browsing and Voting Patterns on Reddit.

Nový vlastník Yahoo žaluje Mozillu kvůli 2 × 375 milionům dolarů, které se týkají vyhledávání. Celé to má kořeny v době, kdy Mozilla (neznámo proč) přišla s přednastaveným vyhledávání přes Yahoo a platbami za to, že bude Yahoo přivádět návštěvnost. Jenže peníze Mozille plynuly i poté, co Yahoo změnilo vlastníka. To proto, že ve smlouvě byly platby 375 milionů dolarů až do roku 2019 současně s tím, že „pokud“ Yahoo změní vlastníka a ten nebude Mozille vyhovovat, ta může spolupráci ukončit, ale peníze bude stále dostávat. Fascinující. Viz Mozilla Files Cross-Complaint Against Yahoo Holdings and Oath a Yahoo’s Insanely Bad Deal to Pay Mozilla $375 Million a Year for Nothing Is Headed to Court.

Video bude za pět let představovat 75 % mobilních dat. Uvádí to Ericsson v novém The Ericsson Mobility Report. Je v něm i další zajímavá věc: průměr přenesených dat na měsíc je aktuálně 2,9 GB a v roce 2023 by to mělo být 17 GB. Nevypadá to, že zdejší 150MB zábavný FUP může dlouho vydržet.

Disqus byl prodán Zeta Global, firmě specializující se na zpracování velkých dat a analytických informací. Plyne z toho i to, že pokud ještě čirou náhodou máte na webu Disqus komentářový systém, je vhodný čas ho odstranit. Viz Disqus commenting platform sold to big data and analytics firm Zeta Global.

SOFTWARE

Algoritmy jednoho dne určí, jestli dostatečně přispíváte společnosti, píší v Algorithm May Decide Who Is a ‘Contributing Member of Society,’ Civil Rights Groups Warn a vlastně mají pravdu, už teď Facebook podobné principy používá k tomu, aby rozhodl, zda vaše příspěvky ukáže vašim přátelům. Pokud nejste dostatečně atraktivní, tak vás prostě nikomu neukáže. Byť v tomto článku jde o automatizovaný výběr žádostí o imigraci. Přichází nová podoba segregace.

Death Stranding:

Vyprodané hračky? Můžou za to boti, skupují je, aby je poté mohli prodávat až za trojnásobek ceny. Viz How the Bot Stole Christmas: Toys Like Fingerlings Are Snapped Up and Resold.

HARDWARE

Alexa míří do firem. Amazon doplní firemní nástroje pro správu a napojení na firemní konferenční a další systémy, včetně nových možnosti a schopností. Viz Alexa for Business:

Ceny Li-Ion baterií dlouhodobě klesají a podle The Latest Bull Case for Electric Cars: the Cheapest Batteries Ever je pokles ceny tak zásadní, že se výrazně projeví na rozvoji e-automobilů.

MARKETING A KOMUNIKACE

Biodiversity Heritage Library zveřejnila dva milion ilustrací přírody, viz Two Million Wondrous Nature Illustrations Put Online by The Biodiversity Heritage Library.

Firmy si v USA kupují pozitivní články ve Forbesu, Fast Company, Wikipedii či Huffpostu, tvrdí se v HOW BRANDS SECRETLY BUY THEIR WAY INTO FORBES, FAST COMPANY, AND HUFFPOST STORIES. Minimálně Fast Company se proti tomu silně ohradili. Ale i když vynecháme, jak to ve skutečnosti je, či není, jde o cennou lekci ke čtení. Třeba i kvůli tvrzení hned na začátku textu, že agentury a firmy, které za články platí, jsou hloupé a upozorňuje, že organicky (přirozeně) je to efektivnější. Čtení je to o to zajímavější, pokud víte, kolik práce dá zajistit seriózním a normálním způsobem mediální výstupy pro cokoliv. Bez peněz, protože pak už to není Public Relations, ale Placená Reklama.

Nejbohatším youtuberem roku 2017 je DanTDM. Viz DanTDM named richest YouTuber of 2017 after making £12.3m.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Ovladač HP Touchpoint Analytics Service shromažďuje informace o uživateli i počítači a firma HP o tom klasicky zapomněla uživatelům jejich počítačů cokoliv říct. Tvrdí ale, že všechno je v pořádku a než bude jejich software chtít odeslat nasbírané údaje, prý se uživatele zeptá. Tohle bude ještě zajímavé sledovat, protože když něco podobného naposledy dělali v Lenovu, vedlo to k pokutě 3,5 milionu dolarů. Viz HP quietly installs system-slowing spyware on its PCs.

Bývalý zaměstnanec NSA se přiznal k vynášení utajovaných dokumentů. Hackeři je s pomocí Kaspersky antiviru dostali z jeho počítače. Viz Former N.S.A. Employee Pleads Guilty to Taking Classified Information.

Apple opravil chybu s rootem bez hesla pro macOS, aby ji vzápětí vrátil zpět. Viz MACOS UPDATE ACCIDENTALLY UNDOES APPLE'S „ROOT“ BUG PATCH, kde uvádějí, že nový macOS 10.13.1 opět chybu obsahuje. Což lze napravit opakovanou instalaci nápravy chyby s rootem bez hesla, ale dokud nerestartujete systém, chyba zůstane aktivní. K chybě více viz Apple má vážnou chybu v macOS High Sierra: k Macu se může přihlásit kdokoli.

Tvůrce klávesnice AI.type zapomněl zaheslovat server a unikla mu data 31 milionů uživatelů. Ve zhruba 577 GB dat jsou jména uživatelů, e-maily, počet instalaci, geolokační informace, IMSI, IMEI a další informace o zařízení. Značná část záznamů obsahuje i telefonní čísla, IP adresy, data narození, pohlaví, profilové fotografie uživatele. Ještě horší je, že součástí úniku jsou i stovky milionů telefonních čísel a deset milionů e-mailů nashromážděných z telefonů uživatelů, které vlastně klávesnice vůbec neměla shromažďovat. A samozřejmě i zásadní množství dat zaznamenaných přímo z klávesnice, včetně přihlašovacích údajů. Viz Virtual Keyboard Developer Leaked 31 Million of Client Records.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na Twitteru najdete ověřený účet Flat Earth Society a tahle výměna tweetů s Elonem Muskem nemá chybu. Prostě Země je plochá a Mars je kulatý, protože Mars jsme kulatý viděli. Absolutně geniální.

Instagram doplnil Příběhy/Stories o ukládání a dlouhodobější zveřejnění. První novinkou je Story Archive / Archiv příběhů – místo, kam (mimo uložení do telefonu) je možné ukládat jednotlivé příběhy, které je ale neveřejné – dostanete se do něj symbolem hodin vpravo nahoře (a doplňuje již existující Archiv příspěvků). Archivované příběhy jsou uloženy i s informacemi o tom, kdo je viděl.

Druhou novinkou je Story Highlights – umožní vám vybrat příběhy z archivovaných a zobrazit je na vašem profilu (nikoliv v Příbězích, ale nad fotografiemi ve vašem profilu). Můžete si je navíc organizovat pod názvem a mít jich více – do výběru (reel) je můžete vkládat po zobrazení konkrétního příběhu a kliknutí na zvýraznit vpravo dole. Na vašem profilu se pak výběr chová stejně jako klasické Stories, vše, co je v něm uložené, se postupně „přehrává“. Viz Introducing Stories Highlights and Stories Archive.

Za sarkastické „men are sc*m“ dostala třicetidenní ban na Facebooku. Za mnohem horší věci vám Facebook neudělá nic, zejména ne za ty, kterým nerozumí ani slovo, natož aby rozuměl souvislostem. Což platí třeba pro češtinu a Česko, ale také prakticky pro většinu zemí na světě. Viz Facebook Is Banning Women for Calling Men ‘Scum’.

E-KNIHY

100 knih, které byste si (podle Amazonu) měli přečíst. Každý by si je měl přečíst. Viz Amazon Says These Are the 100 Books Everyone Should Read. Hned na začátku je mimochodem něco, co je opět velmi aktuální: 1984 od George Orwella.

MOBILNÍ APLIKACE

Ingress se v roce 2018 dočká zcela nové verze – Ingress Prime bude mít nový vzhled, nový příběh i nové technologie. Viz Niantic’s first AR game Ingress is getting a massive overhaul in 2018

Facebook Messenger Kids je chatovací aplikace pro děti, samostatná, s dohledem rodičů a určená pro děti pod 13 let (hranice, od které „mohou“ děti používat „velký“ Facebook i Messenger). Zábavné je, že je (prozatím) pouze pro iPhone a pro uživatele v USA, méně zábavné je, že Facebook velmi chce do svého ekosystému připoutat i velmi malé děti. Ty už dávno používají na mobilu chatovací aplikace a nebývá to Messenger ani Facebook. V USA 81 % z 1200 dotázaných rodičů uvedlo, že jejich děti začaly používat sociální média mezi 8 a 13 rokem. VizFacebook spustil Messenger pro děti, komunikaci mají mít pod kontrolou rodiče nebo Introducing Messenger Kids, a New App For Families to Connect.

Instagram spustil samostatnou aplikaci pro posílání přímých zpráv jménem Direct. Je to dost zvláštní – proč by něco takového mělo vlastně existovat, když už samotné přímé zprávy na Instagramu nedávají moc smysl a v podobě samostatné aplikace je to jenom další komplikace? Nehledě na Messenger i WhatsApp, které také patří Facebooku. Viz Instagram's testing a standalone Direct messaging app.

STARTUPY A EKONOMIKA

Služba Vidme (původně Viddme) končí, měla být něčím mezi YouTube a Redditem a spuštěna byla v roce 2014. Podle zakladatele dojela na to, že sice měla příjmy z předplatného, ale v inzerci nedokázala soupeřit s giganty jako YouTube. Viz Goodbye for now.

Bitcoinu nerozumíte, protože si myslíte, že peníze jsou skutečné, píší v You Don’t Understand Bitcoin Because You Think Money Is Real. Osobně bych řekl, že se mýlí. To, že peníze nejsou reálné, vím, a přesto se neodvážím tvrdit, že rozumím Bitcoinu. Dost hodně proto, že je okolo něj příliš mnoho mýtů a nerealistických očekávání a také těch, co tvrdí, že mu „rozumí“, aniž by tomu tak skutečně bylo. Nehledě na všeobecně šířený pohled, že Bitcoin a blockchain vyřeší všechno. Bublina jako vyšitá, která čeká na splasknutí a realističtější přístup.

Netflix ani další streamingové služby nijak výrazně nepřispívají ke konci pirátství, ukazuje studie. Důvodem je omezená přístupnost čerstvého obsahu a cena. Viz Netflix Is Not Going to Kill Piracy, Research Suggests.

Linux Journal skončil listopadovým číslem. Důvod je prostý, došly peníze. V oznámení o konci zmiňují i docela zajímavou věc o dnešních inzerentech – přestalo jim jít o čtenáře a značku, jde jim hlavně o dostižení čtenářů reklamou všude, kde je to jen možné.

CryptoKitties jsou zábavná hra týkající se Etherea, ale také zásadní ohrožení celé sítě. Viz Kreslené kočky zaplavily Ethereum blockchain, prodávají se až za tisíce dolarů nebo CryptoKitties is Ethereum's hit game, but it's threatening the entire network.

Steam už nepřijímá platby v bitcoinech a odůvodňuje to (logicky) příliš vysokými transakčním poplatky (z počátečních 20 centů se vyšplhaly až na 20 dolarů) a nestabilitou, nebo možná lépe řečeno nemožností předvídat, jak se bude vyvíjet. Viz též oznámení Steam is no longer supporting Bitcoin.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.