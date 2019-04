 »  Foto: Štvou váš v Praze e-koloběžky Lime? Není to nic proti situaci v městech v USA

V Praze loni na podzim začala fungovat služba Lime nabízející sdílené elektrické koloběžky, ke kterým nově přibyla také pětistovka elektrokol Freebike. Příchod Lime do pražských ulic do dnešní doby řadě lidí vadí, protože se služba stala poměrně populární a není neobvyklé, že si to její uživatelé vedle chodců na chodnících „hasí“ také po magistrále. Praha 2 už dříve službu zakázala.

Situace v Praze je ale nic oproti tomu, co už se pěkných pár měsíců děje ve Spojených státech, odkud drtivá většina těchto koloběžkových služeb pochází. Pěkně to ukazuje, jak vypadá zlatá horečka v praxi, kdy se několik startupů i velkých firem snaží co nejrychleji ovládnout trh.

V ulicích amerických měst lze na koloběžky narazit úplně všude, na což se můžete podívat v naší galerii. Na rozdíl o české metropole nejde pouze o jednu značku, ale několik výrobců. Řada z nich na expanzi získala velké peníze.

Jak vypadají sdílené e-koloběžky v USA? Podívejte se:

Lime, který je v USA hodně viditelný, už nabral 765 milionů dolarů. Jeho konkurent Bird získal 415 milionů dolarů. Další tři projekty byly pohlceny velkými hráči. Uber si za zhruba 200 milionů dolarů pořídil Jump (ten předtím získal 11,6 milionu dolarů) a nyní je možné k těmto koloběžkám přistupovat přímo z aplikace Uberu.

Velký konkurent Uberu v podobě služby Lyft zase za asi 250 milionů dolarů koupil startup Motivate. Jemu e-koloběžky dodává čínská společnost Xiaomi. Automobilový moloch Ford zase získal startup známý jako Spin. Na amerických ulicích se běžně vyskytuje také značka Gotcha.

Provozovatelé těchto služeb nyní hrají o budoucnost. Do hry totiž vstupují faktory jako regulace jednotlivých měst, která na přehršel všude se povalujících vozítek reagují. Firmy se proto snaží vydávat studie o tom, jak jejich řešení městům, dopravě a všemu kolem pomáhá. Dalším důležitým aspektem začíná být také vandalismus, který zvyšuje náklady na provoz.

V Číně už si jedním podobným „boomem“ prošli. Tato země v podstatě světu koncepci vozítek připojených k internetu, která lze kdekoliv zaparkovat a přes mobilní aplikaci odemknout/zamknout, před několika lety spustila. Pouze se tak stalo s koly, která následně absolutně ucpala ulice čínských měst. (Čína podobnou koncepci zkouší na kde co, aktuálně například na půjčování deštníků.)

Lokální vlády na to zareagovaly regulací a omezením. Divoké období plné stovek milionů dolarů nepřežilo ofo, které se neúspěšné pokoušelo proniknout do Prahy, kde stále dluží peníze některým partnerům.

Jak fungují sdílené e-koloběžky Jump od Uberu: