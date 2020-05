 »  Fotorealistický Unreal Engine 5, Google Meet zdarma, další zranitelnost Thunderboltu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Epic Games odhalili první informace o Unreal Engine 5, který finálně dorazí příští rok a začne se objevovat na nových generacích konzolí. Ukázky, které jsou vidět v přiložených videích, jsou pořízeny na PlayStation 5. Má jít o reálné záběry z hraní titulu podobnému Tomb Raiderovi. Novinkou v Unreal Enginu je technologie Nanite podporující pokročilé zpracování geometrie, díky které se zásadně zvýší možnosti zobrazení polygonů (až miliardy) bez omezení dohlédnutí a podobně. Druhou novinkou je Lumen, jenž řeší nasvícení scén a světelné mapy. Před pár dny také vyšel Unreal Engine 4.25.

Google začal nabízet telekonferenční službu Google Meet zdarma pro všechny. Doposud byla jen součástí G Suite. Teď ještě doufejme, že si ve svých komunikátorech udělá pořádek a portfolio zjednoduší.

Huawei čelí nařčení, že se mělo pokusit o integraci zranitelného kódu do jádra Linuxu. Konkrétně byl zaslán patch s názvem Huawei Kernel Self Protection (HKSP), který měl zvyšovat bezpečnost kernelu. Tým Grsecurity ale analýzou zjistil, že má zásadní zranitelnosti a chyby, a pokud by patch byl schválen, přinesl by do jádra Linuxu nebezpečný prvek. Huawei vydalo oficiální prohlášení, ve kterém říká, že nejde o oficiálních příspěvek firmy, ale o volnočasový projekt jednoho ze zaměstnanců společnosti. Autor už na GitHubu změnil název a popisek. Více píše ZDNet.

Rozhraní Intel Thunderbolt má další zranitelnost. Nese název Thunderspy a má celkem sedm chyb postihujících Thunderbolt verze jedna až tři. Chyby umožňují dostat se do počítače i přes šifrování, ovšem je nutné být u stroje fyzicky. Pomocí SPI je možné flashnout firmware řadiče a skrze přímý přístup k paměti (DMA) pak získávat data. Intel uvádí, že zranitelnost zná a náprava je součástí loni vydaného patche. Ten lze ale využít pouze se systémovou podporou Kernel DMA Protection. Více píše Wired.

Nvidia letos uspořádala konferenci GTC online, videa z přednášky jsou k dispozici zde. Hlavní novinkou jsou představená GPU na architektuře Ampere. Generace označená A100 je určená do datacenter, má přes 54 miliard tranzistorů, třetí generace jader Tensor a až dvacetkrát větší rychlosti oproti Voltě. A100 už je v plné produkci. Na A100 je postavený i minisuperpočítač DGX A100, má 5 petaFLOPS. Nově také přichází GPU akcelerace pro Spark 3.0. Zajímavě se tváří Nvidia CloudXR 1.0, což je SDK pro vývoj a streamování VR/AR aplikací přes 5G sítě. Přichází i Mellanox ConnectX-6 Lx, SmartNIC kontroler s rychlostmi 25/50 Gb/s.

Microsoft zveřejňuje další open source technologie. Tentokrát jde o projekty kolem Open Compute Project (OCP), což je hnutí sdružující otevřený serverový hardware. Project Cerberus je standard pro kryptografický mikrokontroler a dále jsou k dispozici Open Accelerator Infrastructure, Datacenter-ready Secure Control Module a Modular Building Block Architecture.

Prodejům 5G telefonů vládnou Samsung a Huawei. První jmenovaný měl tržní podíl v prvním kvartálu 34,4 procenta, druhý pak 33,2 procenta. Vivo je na 12, Xiaomi na 10,4 a Oppo na pěti procentech. Samsung zcela vládne v Evropě a USA, Huawei zase v Číně. Celkem se za kvartál expedovalo 24,1 milionu 5G strojů.