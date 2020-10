Fotoreportáž: Bolt spouští v Praze provoz elektrokol

Přepravní aplikace Bolt v Praze od 12. října spouští službu sdílených elektrických kol. Kola se objevila na předem určených místech v Praze 1–10 a Praha drží s tímto konceptem malé prvenství – stala se prvním městem v regionu střední a východní Evropy, ve kterém firma elektrická kola provozuje. Půjčování elektrokol v Praze oproti tomu již delší dobu provozují firmy Homeport a Rekola.

Kol zatím Bolt do Prahy přivezl 600, do ulic se ale budou dostávat postupně v horizontu následujících několika týdnů. Ke dnešnímu dni by mělo být v ulicích hlavního města okolo poloviny dovezeného počtu, tedy zhruba 300 kol.

Vedle přizpůsobování zájmu uživatelů je důvodem pomalejšího zavádění i obtížnější logistika. Zatímco elektrických koloběžek se do jedné dodávky vejde přes 50, u kol je to jen zlomek tohoto počtu. Kola se zatím budou nacházet například na Karlínském náměstí, na Andělu, podél Vltavy, na I. P. Pavlova, u Holešovické tržnice, ale také ve vzdálenějších kopcovitějších čtvrtích, jako třeba Kobylisy.

Elektrokola Bolt začínají jezdit v Praze – PODÍVEJTE SE:

„Kola a koloběžky opravdu považujeme za trochu jiný koncept, byť obojí patří do stejné kategorie – mikromobility. Hlavní rozdíl je ten, že s koly je v Praze poměrně dlouhá a vesměs pozitivní zkušenost, což se rozhodně o koloběžkách říci nedá,“ komentuje pro Lupu regionální manažer logistického a taxikářského startupu Roman Sysel. „Rozdíl je například v cílové skupině. Zatímco koloběžky využívají v Praze převážně turisté, po kolech sahají hlavně lidé, kteří zde skutečně bydlí, takže věříme, že by to mohl být i případ sdílených elektrokol,“ dodává.

Parkování jenom v rámci virtuálních parkovacích zón

Hlavní problémy elektrokoloběžek v hlavním městě bylo chaotické parkování a koloběžky překážející na chodnících. K tomu by v případě elektrokol docházet nemělo. „Zvolili jsme podobný systém jako v případě elektrokoloběžek v Olomouci, tedy vyhrazená parkovací místa (v aplikaci jsou označena modrou značkou). V Praze se nalézají především v okolí cyklostojanů a mimo tyto zóny vůbec nebude možné ukončit jízdu (nezobrazí se tlačítko pro ukončení jízdy),“ komentuje pro Lupu Sysel.

Místa pro parkování jsou podle slov provozovatele vybrána přímo ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi. V případě, že začne docházet baterie, aplikace by cestujícího měla upozornit, že zbývá 20 % baterie na dojetí k nejbližšímu parkovacímu místu. Vedle parkovacích zón byla definována také území (Staroměstské náměstí, Královská cesta, Pražský hrad, Na příkopě) se sníženou maximální rychlostí na 10, nebo 15 kilometrů v hodině. S elektrokolem se také cestující vůbec neprojedou po Karlově mostě a po hlavních pěších zónách.

Technické parametry a postřehy z jízdy

Výpůjční proces bude probíhat podobně jako u koloběžek, tedy odemčení kola je zdarma a za prvních pět minut jízdy uživatel zaplatí 5 korun za minutu, poté cena klesne na čtyři koruny za minutu. K vypůjčení stačí mít v telefonu standardní aplikaci Bolt. V ní se nalézá ikona kola, která uživatele přesměruje do rozhraní pro výpůjčku. Konkrétní zvolené kolo je potřeba odemknout naskenováním QR kódu, který je umístěn na řídítkách a zadním nárazníku (viz fotografie v galerii). Poplatek za jízdu je automaticky odečten z karty, která je spárovaná s aplikací.

Bolt v Praze nabízí standardní průmyslově vyráběná elektrokola (na rozdíl od části koloběžek, u kterých firma používá vlastní modulární design vyvinutý speciálně pro evropská města), každé váží 22 kg. Oproti koloběžkám mají kola k dispozici vyměnitelné baterie a na jedno dobití mají být schopné ujet v závislosti na způsobu jízdy a terénu až 65 km. Maximální rychlost mimo zóny s rychlostním limitem je omezena na 25 km/h (respektive při dosažení limitu přestane motor zabírat). Jízda je fyzicky zahájena šlápnutím do pedálů, což představuje zároveň instrukci pro elektromotor, aby začal zabírat. Šlapáním lze jízdu také akcelerovat. Kolo lze zastavit standardně pomocí běžné zadní a přední brzdy, motor by měl také zpomalit, pokud uživatel úplně přestane šlapat.

Počáteční akcelerace je poměrně rychlá, což je potřeba brát v potaz, pokud uživatel zahajuje jízdu na rušnější ulici. Kolo samotné se nicméně ovládá poměrně snadno a není problém rychlost prakticky bezprostředně po zahájení jízdy patřičně „přidusit“, případně si rovnou nastavit před jízdou začátečnický mód s rychlostním omezením na 10 km/h. Kola vepředu obsahují košík vhodný pro přepravu lehčího nákladu, je ale nutné počítat s tím, že náklad lehce zpomaluje reakce řidítek a neměl by překážet ve výhledu.