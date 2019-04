 »  Fotoreportáž: Jak se zafukuje optika do DSLAMu a jak vypadá výjezd k překopnutému kabelu

Jak probíhá modernizace a stavba nových DSLAMů připojených na optiku? V první fázi situace, kterou jsme mohli na vlastní oči vidět, došlo k přepojení metalických kabelů do nové skříně. My jsme ale sledovali až to zajímavější, tedy samotné zafukování.

Druhá fáze zahrnuje vyvedení jedné až dvou polyethylenových (HDPE) trubek, do kterých se následně zafukuje rovnou optika (v jednodušších případech), nebo mikrotrubičkový systém a do něj následně kabely s optikou.

V poslední, třetí fázi, na kterou ale během reportáže nedošlo, už dorazí jen technik, který nainstaluje příslušné technologie, zprovozní dálkové napájení a vdechne tak jako pomyslný Rabbi Löw DSLAMu život.

Jak se zafukuje optika do DSLAMu? Podívejte se:

Během samotného zafukování, které se někdy může protáhnout i na několik hodin, jsme si stihli udělat malý výlet na místní telekomunikační ústřednu a navštívit havárii s překopnutým metalickým kabelem. Na obojí se můžete podívat v naší fotogalerii.

Jak vypadá výjezd k překopnutému kabelu? Podívejte se?