 »  Foxconn a KKCG v Praze spouští největší OpenStack cluster v regionu, míří i na Čínu

Provoz datového centra Lucerna postaveného vedle pražského sídla Sazky se rozběhl asi před rokem. Provozuje ho SafeDX, společný podnik tchajwanského Foxconnu a české skupiny KKCG, respektive jejího ICT podniku DataSpring (datové centrum u Hodonína). Za dobu provozu se „barák“ podařilo obsadit asi z dvaceti procent. Předprodaná má být podle zástupců SafeDX zhruba polovina kapacity a s plným zaplněním se počítá do dvou až tří let.

SafeDX má nyní plán, jak tomuto zaplňování pomoci. Na 250 fyzických serverech spouští takzvané softwarově definované datové centrum (SDDC) postavené na otevřené technologii OpenStack. „Myslíme si, že je to jeden z největších výpočetních OpenStack clusterů ve střední a východní Evropě,“ popisuje během prohlídky výkonný ředitel SafeDX Martin Smékal.

Pro SafeDX jde mimo jiné o součást strategie, kdy nechce prodávat pouze samotný „barák“ datacentra, ale také služby nad tím, které přinášejí větší marži. Fyzická část každopádně nadále hraje důležitou roli. SafeDX v tomto ohledu využívá joint-venture spojení s Foxconnem, díky čemuž byly na běh clusteru použity servery, které si Foxconn sám vyrábí.

Reference pro Intel

Konkrétně jde o 2U modely Foxconn R-5211 s procesory Intel Xeon Gold 5120 (podrobnější specifikace serveru na přiloženém obrázku). Cluster má v rámci 250 fyzických serverů k dispozici přes sedm tisíc jader, přes 90 TB RAM a řádově PB na storage. Do budoucna se zvažuje zavedení vodního chlazení, což je jedna z aktivit, kterou se Foxconn v serverech zabývá.



Autor: SafeDX Foxconn R-5211 2U Purley Server

Projekt je důležitý také pro společnost Intel. SafeDX jako první cloudový provider (telco sektor už instalace má) ve střední a východní Evropě využívá referenční architekturu Intel Rack Scale Design (RSD) a Intel tak instalaci v Lucerně chce mimo jiné předvádět jako ukázkovou implementaci (k dispozici už je první případová studie).

Xeony použité v serverech Foxconnu využívají rozšíření instrukcí AVX-512, díky čemuž je možné zdvojnásobit počet FLOPS na jádro. Toho lze využít třeba při provozu neuronových sítí. Na tento typ operací by Intel ve světě rád prorazil s vlastními kartami obsahujícími FPGA čipy. Zde se prozatím daří prosazovat zejména grafickým kartám. Nvidia nicméně jejich využití v serverech začíná licenčně omezovat, čehož chce Intel pro prodej svých FPGA využít.

Firma je ale dost na začátku a prozatím moc zákazníků ukazovat nemůže. SafeDX by se opět mohl stát jedním z prvních. Společnost s nejmenovaným zákazníkem řeší pilotní nasazení jednotek FPGA karet.



Autor: SafeDX Topologie sítě SafeDX

„V regionu střední a východní Evropy tuto technologii prozatím využívají někteří telco hráči. Oproti GPU se snažíme nabízet lepší cenu a exekuci algoritmů. Jsme ve fázi, kdy se snažíme vybudovat ekosystém,“ uvádí pro Lupu Przemek Papuzynski z Intelu. Společnost mimo jiné nedávno rozjela vývoj vlastních GPU a je možné, že se zaměří i na jejich využití v serverech.

Český OpenStack a čínská spolupráce

V případě OpenStacku spolupracuje SafeDX s českou společností. Používá openstackovou distribuci od Ultimum Technologies. Její distribuce je certifikovaná přímo OpenStack Foudation a Ultimum je aktivním přispěvatelem do vývoje OpenStacku a mimo jiné i Debianu. Ultimum je jednou ze tří firem z Evropy, které certifikovanou distribuci mají – vedle české firmy je to ještě SUSE a Cloudbase. Ultimum má zákazníky zejména z finančního sektoru.

Cluster také využívá storage platformu Ceph, má unifikované API, SDN, podporuje Docker (Kubernetes se dočkají nasazení v průběhu letošního roku), používá se 100Gb Spine a 25Gb Leaf a RSD umožňuje sdílení prostředků mezi jednotlivými servery.

SafeDX se z velké části zaměřuje na zákazníky v Číně a celé Asii. Společnost nyní rozjela spolupráci s operátorem China Telecom a má přímý spoj do Hongkongu. Odsud se pak díky Foxconnu propojuje do asijských lokalit. „Máme zájem do Prahy dostat asijské zákazníky. Máme už zde například dvě čínské banky,“ uvádí Smékal.

Podle informací Lupy už byl SafeDX na jednáních u čínského internetového obra Tencent. Ten podle Smékala prozatím nebere Evropu jako zásadní trh a soustředí se na Asii a Spojené státy. Česká společnost také sleduje aktivity Alibaby. Ta si pro stavbu svých datacenter mimo Čínu vybrala jako partnera právě Foxconn. „Teď se řeší západní Evropa a v našem regionu bychom pak chtěli být připraveni my,“ dodává Smékal.