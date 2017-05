 »  František Peterka (Driveto): Letos chceme prodat 2500 aut a za rok jít do ciziny

Na konci roku prodal svůj podíl v e-shopu Proděti.cz, odjel na dovolenou a už během ní začal přemýšlet nad novým projektem. Místo dětí chce František Peterka opečovávat automobilisty.

Driveto.cz spustil Peterka ve spolupráci s Mitonem tento týden. Zatím se jméno serveru čte česky, ale čas anglické výslovnosti prý přijde. Chceme rychle expandovat, už příští rok bychom chtěli stejný model, který spustíme v Česku, replikovat v dalších zemích střední a východní Evropy. Je pravděpodobné, že tam už pak přejdeme na mezinárodní výslovnost, vysvětluje Peterka v rozhovoru pro Lupu.cz.

Pro Peterku jde v podstatě o návrat domů. Miton byl první investor do jeho projektu Proděti předtím, než ho vystřídal Rockaway, respektive E-commerce holding v roce 2014. V Driveto držím 40 procent já a zbytek má Miton s tím, že jsou tam opce pro klíčové zaměstnance, dodává Peterka s tím, že chce, aby byli na projektu osobně zainteresováni i lidé, kteří na něm dělají.

Automobilový průmysl zatím nájezdům e-commerce odolával, čím chcete prorazit?

Chceme být tím prvním místem, kam člověk přijde na webu, když potřebuje auto. Automobilový průmysl je tradiční odvětví, které v on-line světě není zdaleka tolik jako ostatní zboží. V zahraničí je to už běžné a k nám to přichází se zpožděním.

Na čem je Driveto postavené? Jen na agregaci nabídek operativního leasingu?

Máme strukturovaný katalog aut, na tom to stojí. Během pár týdnů chceme dokončit i detailní filtrování. S každým autem je spárovaná nabídka operativních leasingů. V druhé vlně chceme přidat nabídku spotřebitelských úvěrů, aby si mohli zákazníci srovnat, co se jim vyplatí. Ve vzdálenější budoucnosti bychom chtěli na systém napojit i nějakou formu carsharingu.

Chcete to utáhnout sami, nebo jsou pro vás zajímavé automobilky jakožto partneři?

Spolupráce s automobilkami je pro nás zajímavá a výhledově i v podstatě klíčová. Teď jsou dodavatelé operativních leasingů autosalony nebo leasingové společnosti. U Škodovky nebo Peugeotu jsou to partnerství samotné značky. My chceme být efektivním marketingovým kanálem pro automobilky. Chceme být pro značky, autosalony i leasingové společnosti partnerem po celou dobu prodeje jednotlivých modelů.

Jak těžké je přesvědčit autosalóny a leasingové firmy, aby s vámi začaly spolupracovat?

Dá se to přirovnat se začátky Heureky. Musela tehdy přesvědčit obchodníky o tom, že ta služba je efektivní a nic neriskují. Tím, čím je přesvědčíme, budou přivedení lidé a byznys. To je totiž víc než jenom povídání.

Kde přesně je tedy byznysmodel?

Náš byznysmodel je platba za akci, respektive za objednávku. Autosalon nebo leasingová společnost nám bude platit za uzavřenou smlouvu, případně ještě provizi z produktů, které dokážeme prodat během objednávání. To bychom chtěli doladit do pár měsíců.

Orientaci na auta a dražší zboží teď ohlásil i Slevomat, je to pro vás konkurence?

Ani ne. Byznysmodel je úplně jiný. Spíš si myslím, že dokážeme najít nějaké synergie. A to jak se Slevomatem nebo s agregátorem slev Skrz.cz. I pro nás mohou být tyto weby dobrým marketingovým kanálem.

Co mi nabízíte navíc proti tomu, když si zajdu do autosalonu a vyřeším si operativní leasing sám? Lepší cenu?

V prvé řadě je to hlavně ve zjednodušení a zrychlení celého procesu. V běžném provozu trvá vyřízení operativního leasingu moc dlouho. U aut, které mají autosalony skladem, to může trvat dva až tři týdny. A to i když nejde o nijak problémového zákazníka. To chceme změnit. Krok po kroku využít všechny možnosti, které on-line poskytuje. Ve finále bychom byli rádi, aby šlo o jednotky dnů.

Jak to chcete udělat?

Za webem máme vyškolené call centrum, které se zákazníkovi ozve, doptá se na detaily a nabídne třeba další služby jako připojištění, pneuservis nebo GPS a podobně. Pomůžeme mu i s celým scoringem a vyřešíme papírování. Zákazník si víceméně vyzvedne auto v autosalonu. Ideální model je samozřejmě, když by bylo možné, aby to auto dojelo i k zákazníkovi domů.

Teď jste začali a už plánujete expanzi. Jaký máte cíl do konce letošního roku?

Letošní cíl je nastavený na 2500 aut, ale v zásadě chceme hlavně najít efektivitu a vyladit náš byznysmodel.

Chcete prodávat jen nová auta, nebo přijdou časem i ojetá?

Teď se soustředíme jen na nová auta, ale v blízké době budeme chtít operativní leasing na takzvaná roční auta a předváděčky. Do budoucna nevylučujeme ani ojetá auta.

Chcete se dostat i do firem, nebo cílíte spíš na soukromníky?

Naše cílovka jsou soukromé osoby a menší firmy. Asi nebudeme moci soupeřit s velkými leasingovými firmami v případě firemních flotil. Dokážu si ale představit spolupráci s HR odděleními velkých firem na nějakých výhodných benefitech pro zaměstnance.

Jde o jednu z prvních služeb, kterou Miton spouští potom, co výrazně rozšířil svůj tým. Je to znát?

Já se s klukama znám od roku 2009, a tak jsem s nimi dlouhodobě v kontaktu. Úzce jsme spolupracovali už i s Bonami. Teď ale probíráme věci samozřejmě s Milanem Zemánkem, Davidem Špinarem, Kamilem Demuthem, počítám, že se do toho zapojí i Martin Řezáč, co se týká financí. Věřím, že dedikovaný tým má velkou přidanou hodnotu. Samozřejmě jsme hodně na začátku a nestihli jsme využít všechny.

Připravujete nějakou speciální kampaň k nové službě?

Spustili jsme facebookový profil. Hodně se chceme soustředit na sociální sítě. Tam vidíme obrovský prostor. Na začátku pojedeme výkonovou reklamu a postupně budeme přidávat věci podporující brand. Velmi důležité bude SEO a připravujeme i affiliate program.

V případě Driveta jste se v podstatě vrátil zpět do Mitonu, bohatší o zkušenosti z E-commerce holdingu. Jak se vám tam dařilo?

E-commerce holding původně měl nastavenou strukturu tak, že byznys a marketing si dělaly e-shopy samy a na zbytek tam byly centrální týmy. Společníci Honza Davídek a Honza Staněk dostali pozice v rámci vedení ECH. Během roku 2015 se ale oba ze svých důvodů rozhodli svých podílů zbavit. Něco jsem odkoupil já a ECH navýšil svůj podíl.

Jak vypadal loňský rok, kdy ECH v podstatě skončil, nahradil ho Mall Group a půl roku se čekalo na rozhodnutí antimonopolního úřadu?

Já jsem byl víceméně mimo. Nenechávali jsme se tím vůbec ovlivňovat. I proto se nám možná loni výrazně zadařilo v růstu. Jeli jsme si po svém a letos by se měly už projevit výhody společného obchodu a marketingu.

Jak z vašeho pohledu probíhá integrace e-shopů ze stáje Mall Group?

Povedlo se jim sjednotit e-shopy. Z pohledu zákazníka stále působí všechny e-shopy samostatně, obchod se ale sjednocuje. Využívají se synergie v marketingu, zákaznická podpora už je jednotná a integrace pokračuje.

Vy jste se také stěhovali na podzim do centrály Mall.cz do pražských Holešovic?

Šli jsme s ostatními. Obchodní týmy tam sedí podle segmentů. Proděti tak sedí společně s dětskou sekcí z Mall.cz. Marketing je pak řízený kanálově.

Kdysi se ještě v ECH mluvilo o jednotné platformě, kterou by mohly využívat všechny e-shopy skupiny, zažili jste něco takového?

Jednotné e-shopové řešení tam je. V současné době na něm běží Proděti, BigBrands, Kolonial a Books. Není to ale jednotné logistické řešení, protože obchody fungují v různých skladech. Logistika je ale jedna z věcí, které se budou integrovat. Je to koneckonců to nejdůležitější, co v e-commerce dnes je. A i Jakub Havrlant deklaroval, že se na logistiku a poslední míli chce dost zaměřit.

Vy jste s Proděti.cz začínali jako nákupní klub. Postupně jste od toho ustoupili. Proč? Opadla vlna zájmu o speciální nabídky?

To úplně ne. U Bonami to pořád funguje dobře, protože mají jiný typ zboží. U Proděti jsme postupem času zjistili, že zákazníci u dětského zboží nechtějí čekat. Naopak. A tak od podzimu 2014 jsme zvětšovali stálou nabídku a dneska je 97 procent zboží skladem a k doručení k zákazníkovi druhý den.

Testovali jste třeba nějakou formu předplatného?

Ne. Ale víme, že to dělá Amazon a může to pomoci s retencí zákazníků. Já už v Proděti nemám žádnou funkci, ale občas funguji jako přítel na telefonu. Brzy budou spouštět věrnostní program, v jehož rámci bude e-shop odměňovat své věrné klienty tak, aby nemuseli přemýšlet o ceně mléka a plenek.