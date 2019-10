Koncem minulého týdne se finanční představitelé zemí ze skupiny G20 nechali slyšet, že jsou prakticky za jedno, pokud jde o nutnost přísněji regulovat tzv. stablecoiny.

Co vlastně ministři financí a guvernéři centrálních tvrdí? Stablecoiny mohou představovat riziko coby nástroje usnadňující praní špinavých peněz, nepovolené financování, nesou riziko pro spotřebitele a, což je narativ, který značně zesílil s příchodem projektu Libra od Facebooku, také možné riziko pro globální finanční systém.

Finančníci G20 ale zároveň váhavě připouštějí i některé jejich výhody a inovační potenciál. Představitelé G20 tedy neříkají nic jiného, než s čím krátce před nimi přišla G7 (viz například tento rozhovor Bloombergu s Benoîtem Cœuréem z Evropské centrální banky) a obě skupiny se pro změnu opírají o doporučení Výboru pro finanční stabilitu (FSB) a Finančního akčního výboru (FATF).

Obě posledně zmiňované instituce se chystají publikovat své závěry ohledně stableconů až v příštím roce, což je pravděpodobně asi hlavní důvod, proč jsou současná prohlášení představitelů G20 na toto téma taková, řekněme, bezzubá. Jak totiž v pátek potvrdil guvernér japonské centrální banky Haruhiko Kuroda, G20 bude schopná zahájit debatu o tom, co si počít se stablecoiny, teprve potom, až obdrží od FSB a FATF příslušné noty. Třetím subjektem, který by měl k tématu také říci svoje, je pak ještě Mezinárodní měnový fond (IMF).

Co je Stablecoin Termín stablecoin se prvně objevil v souvislosti se světem kryptoměn, byť jeho princip je mnohem starší. Odkazuje k platebnímu tokenu, který zkouší navázat svoji tržní hodnotu na nějakou externí referenci (kryptoměnu, komoditu, fiat měnu, koš aktiv) ve snaze minimalizovat svoji vlastní volatilitu. V „kryptosvětě“ (uvozovky proto, že ve světě kryptoměn ve skutečnosti kryptografie tvoří jen malý zlomek celého kouzelného stroje) se stablecoiny objevily proto, aby zajišťovaly hedgeovací funkci vůči volatilitě kryptoaktiv a pomáhaly obcházet některé legislativní problémy s používáním zákonných platidel (zejména amerického dolaru). Historicky prvním známým stablecoinem byl Realcoin (2014), dnes známější pod pozdějším označením Tether.

Jisté je tak zatím jediné, a to dočasná stopka pro všechny stablecoin projekty: „Politici vyjádřili obavy ohledně různých rizik, která představují stablecoiny. Dokud nebudou vyřešeny, neměly by být stablecoiny vydávány. To je něco, na čem se členové G20 shodli,“ konstatuje Kuroda. Otázka samozřejmě zní, zdali toto prohlášení platí jen pro globální megaprojekty typu Facebook Libra, nebo i pro dnes již poměrně nepřehlednou a obtížně kontrolovatelnou armádu kryptoměnových stablecoinů v čele s Tetherem, které 5 let jejich existence nikdo nijak nereguloval a jde v současnosti o regulérní Divoký západ.

O co jde FATF a FSB

Financial Action Task Force neboli Finanční akční výbor (doslovně komando) je mezinárodní mezivládní organizace, která je obecně uznávána za světového tvůrce standardů a doporučení v oblasti AML/CFT (praní špinavých peněz a financování terorismu). Byla založená v roce 1989 a v roce 1990 vydala Čtyřicet doporučení v boji proti praní špinavých peněz, která byla později doplněna o 9 speciálních doporučení v boji proti financování terorismu.

Doporučení jsou průběžně revidována a k jejich dodržování je zavázáno 180 světových jurisdikcí, v případě nedodržení jim hrozí vyloučení z podílu na globálním finančním systému. Jeho úloha je tedy kontextu stablecoinů zřejmá. Jakákoli rychle se rozvíjející, nebo nová technologie, která nezapadá do starého modelu finančního ekosystému, je potenciálním vektorem útoku, který lze zneužít kriminálníky a teroristy a je potřeba ji zavčas podchytit a svázat.

Ze strany FATF panují dvě hlavní obavy, které jsou do značné míry spojenými nádobami – strach z masové adopce kryptoaktiv a strach z neregulovaných P2P transakcí v masovém měřítku. Konec prostředníka, na kterého si je možné snadno došlápnout, by totiž co se schopnosti vlád odhalovat a bránit praní peněz a financování terorismu radikálně měnil pravidla hry. Stablecoiny by svojí (byť fakticky trochu iluzorní) stabilitou teoreticky mohly ke kryptoaktivům přilákat masu lidí, kterou dnes odrazuje volatilita tradičních kryptoměn.

Zde narážíme na zajímavý paradox, protože taková situace je se stablecoinem prakticky nedosažitelná. Buď totiž budeme mít plně funkční decentralizovaný paralelní transakční systém, ale daní za to bude volatilita a další úskalí kryptoměn, nebo stablecoin, ale pak budeme vždy na míle daleko od decentralizovanosti. Stablecoiny na rozdíl od konvenčních kryptoměn totiž nemají limitované zásoby ani algoritmem pevně daný emisní rozvrh, místo toho vznikají a jsou vypláceny na základě tržních podmínek (vznikající poptávky) a jejich hodnota je závislá od jejich (ať již auditovatelného, nebo domnělého) krytí. Jinými slovy za nimi vždy musí stát nějaká konkrétní entita, která tento proces řídí a garantuje jeho poctivost a na tu si lze vždycky snadno došlápnout.

Toho je si částečně vědom i samotný FATF: „Obecně řečeno, jak globální stablecoiny, tak jejich poskytovatelé by podléhali standardům FATF buď coby virtuální aktiva a jejich poskytovatelé, nebo jako tradiční finanční aktiva a poskytovatelé jejich služeb. Nikdy by se tak neměly dostat mimo dosah kontrol proti praní špinavých peněz,“ říká FATF.