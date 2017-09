 »  Gates se kaje za Ctrl+Alt+Delete, Nadella zamlada, nové telefony a notebook od Googlu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Jak vypadal současný výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella v roce 1993? Na YouTube se objevil záznam tehdejší akce DevCast, kde tehdy mladý inženýr přednášel. Prezentoval využití Excelu a Visual Basicu v rámci Windows NT. Video je zde, případně níže.

Jedním z největších příkoří na uživatelích počítačů je kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE. Bill Gates nyní na konferenci Bloomberg Global Business Forum uznal pochybení. „Jistě. Pokud bych mohl udělat jednu malou změnu, udělal bych z toho operaci pro jednu klávesu,“ uvedl směrem k trojhmatu.

Největší cloud světa Amazon Web Services přichází se zásadní změnou: Amazon EC2 začne účtovat peníze na základě využitých sekund, nikoliv hodin. Více na blogu.

Google čtvrtého října představí svůj nový hardware. Jako vždy ale úniky novinky odhalují dříve. Přijdou chytré telefony Pixel 2 a Pixel 2 XL (649 a 849 dolarů), Pixelbook s Chrome OS, Google Mini (menší verze Google Home za 49 dolarů) a aktualizovaná verze VR headsetu Daydream (99 dolarů).

Alphabet, mateřská firma Googlu, jedná o tom, že investuje miliardu dolarů do společnosti Lyft, která je na západě největší konkurencí Uberu. Axios píše, že ještě nic není uzavřené a může z dealu sejít.

Dřívější spekulace se potvrdily – populární Slack získává novou investici ve výši 250 milionů dolarů. Ohodnocen tak byl na 5,1 miliardy dolarů. Poslední kolo vedl skrze Vision Fund japonský SoftBank. Slack má údajně šest milionů aktivních uživatelů denně, jeden milion je platících.

Pražští vývojáři a vydavatelé legendární adventury Ve stínu havrana Cinemax zamířili na Startovač s projektem Rytmik Studio. Vybrat chtějí 60 tisíc korun. Rytmik je aplikace pro jednoduché skládání hudby, se kterou měl Cinemax historický úspěch na Nintendu.

Divize čipů japonské Toshiby po dlouhých tahanicích nakonec našla kupce. Je to skupina Bain Capital, do které spadají Apple, Dell, Seagate, Kingston a SK Hynix. Zaplatí 18 miliard dolarů. Toshiba je druhým největším výrobcem NAND na světě. Sekci potřebuje prodat kvůli obřím ztrátám své jaderné sekce.

Comcast jako největší kabelový operátor ve Státech výrazně vstupuje do e-sportů. Kupuje práva na tým z Filadelfie a zapojuje se do ligy ve hře Overwatch, rozebírá Bloomberg. O e-sportech také v našich třech rozhovorech.

Phil Spencer, šéf Xbox divize v Microsoftu, povyšuje. Nyní má funkci výkonného viceprezidenta pro gaming a reportovat bude přímo Nadellovi. Ten letos v létě přišel s reorganizací tak, aby se více prodávala řešení namísto tradičních produktů. Hry jako celá oblast jsou tak jedním z těchto řešení. Spencer a Xbox doposud spadali pod Windows and Devices Group a jejího šéfa Terryho Myersona.

John Chambers koncem roku skončí na pozici předsedy představenstva firmy Cisco. V „boardu“ byl 24 let, společnost také řadu let vedl jako výkonný ředitel. Jeho pozici předsedy zastane současný ředitel Chuck Robbins. Chambers končí na vlastní žádost, více v jeho rezignačním dopise.

Akcie Oraclu tento týden spadly zhruba o osm procent. Trh nelibě reaguje na predikce společnosti ohledně růstu cloudového byznysu. Počítá se s 39 až 43 procenty, což je oslabování oproti dřívějšku. Oracle na prodej cloudu neustále masivně nabírá a vedením nedávno bylo změněny podmínky ohodnocení, které je závislé na růstu akcií. Oracle také oznámil osmou generaci SPARC systémů. Nekomentuje poslední propouštění v rámci bývalého Sun Microsystems a zavazuje se k podpoře.

Největší evropské vývojové centrum Fitbitu je nově v Bukurešti, informuje ZDNet. Fitbit zde v lednu koupil firmu Vector Watch.

Nové číslo časopisu Nature má přijít s rozsáhlým textem o tom, že se IBM podařil průlom v komerčním využití kvantových počítačů. Bloomberg rozebírá, že to může znamenat velké změny třeba pro chemický průmysl.

Intel už skrze Intel Capital investoval miliardu dolarů do firem spojených s umělou inteligencí. V oblasti vidí možnost, jak prodávat čipy. V měnícím se prostředí mířícím ke GPU či FPGA i proto dříve koupil firmy jako Nervana Systems, Altera či Movidius. Více o změnách v našem textu.

Adobe v posledním kvartálu hlásí meziroční nárůst tržeb o 26 procent. Růst táhne Creative Cloud, na který uživatelé přechází od tradičních licencí, a také novější Experience Cloud.

Apple rozjíždí spolupráce s Accenture. Dosadí své lidi do Accenture Digital Studios. Cílem je vyvíjet firemní software pro ekosystém Applu. Tomu to umožní více pronikat do firem. Podobou spolupráci má Cupertino také s IBM či SAPem.