 »  GDPR se dá zneužít k získávání osobních údajů, Uber je stále ve ztrátě a Facebook nabízí miliony za obsah

Facebook bude čelit hromadné žalobě týkající se rozpoznávání obličejů. Jde v ní o nezákonné shromažďování a ukládání biometrických dat milionů uživatelů bez jejich souhlasu. Ve finále jsou ve hře další miliardy dolarů postihů. Viz Facebook loses facial recognition appeal, must face privacy class action.

Vaši krabičku s Alexou možná vyrobili školáci v Číně. Pracují i dlouho do noci, aby se splnil plán. Foxconn, dodavatel Amazonu a řady dalších společností, najímá už i šestnáctileté děti. Do firem míří včetně svých učitelů. V Číně přitom je možné zaměstnávat děti od 16 let, ale nesmí pracovat přesčas či v noci. Právě práce přesčas či v noci je ale středem nové aféry, do které je Foxconn zapojený. Viz Schoolchildren in China work overnight to produce Amazon Alexa devices.

Huawei v Africe pomáhal sledovat politické oponenty. Od sledování polohy až po nasazení izraelského spywaru, který umožnil dostat se v telefonu k šifrované komunikaci. To, co WSJ popisuje v Huawei Technicians Helped African Governments Spy on Political Opponents, není nic nereálného, celé je to navíc klasicky založené na tom, že tamní režim má podobné aktivity „podložené zákonem“. Celé je to klasický šmírovací postup, byť jak WSJ uvádí, měl probíhat za aktivní účasti zaměstnanců Huawei. Huawei to popírá a upozorňuje, že něco takového jeho vnitřní předpisy zakazují. Nutno také dodat, že nic z uvedeného nepodporuje oficiální důvody, na kterých je založený zákaz využívání služeb i zařízení od Huawei v USA.

YouTube začal bojovat proti konspiracím a nejvíce na tom vydělala stanice Fox News. Změna algoritmu měla potlačit doporučování konspiračních videí (v čemž algoritmus byl nesmírně dobrý) a tak trochu se to podařilo. Místo typických konspiračních kanálů ale nově doporučuje videa z Fox News. Výhra to tedy rozhodně není, televize Fox News nepatří mezi důvěryhodné zdroje a je zaplavená konspiračními teoretiky a silně pravicovými aktivisty. Viz YouTube’s Conspiracy Theory Crackdown Has One Big Winner: Fox News.

TELEgraficky

Destiny 2 jde na Steam ■ Groupon koupil Presence AI ■ Blizzard má přes 32 milionů hráčů ■ LibreOffice 6.3 je venku ■ Haveibeenpwned doplnili hesla z Canva ■ Firefox Quantum se mění na Firefox Browser ■ The Morning Show na Apple TV+ ■ @masaryk_official ■ Singularity 6 získali investici ■ TheStreet prodáno The Maven ■ RIP Veri Token ■ Etické SEO? ■ GE padají akcie ■ Neuvěřitelné ztrátové Wework

WEBDESIGN, INTERNET

Google měl zásadní problémy s indexací nového obsahu. Nutno dodat, že jde o opakovaný problém, který přináší komplikace hlavně zpravodajským webům, jejichž aktuální obsah se nedostává do vyhledávání, a uživatelé přitom právě tento obsah hledají. Aktuální výpadek vyřešil vyhledávač přibližně za jeden den. Viz Google Not Indexing New Content Again.

Google ve výsledcích vyhledávání začne uvádět individuální podcasty. Rozšíří i podporu podcastů v Google Assistant. Zajímavé na tom je i to, že Google podcasty přes rozpoznávání řeči převádí na indexovatelný obsah. Jak to je s češtinou, je, klasicky, otázka. Viz Google will start surfacing individual podcast episodes in search results.

Většina klimatických videí na YouTube popírá klimatické změny. Zjistila to studie a vlastně to není až tak překvapivé. Popírači klimatický změn a milovníci konspiračních teorií jsou hodně aktivní, aby prosadili vlastní agendu. Což je i jeden ze závěrů studie – vědci a ti, kdo vědu podporují, by měli být aktivnější. Alarmující je i stále rostoucí záplava dezinformací týkajících se zdraví. Viz Study: Most YouTube videos on climate change deny its existence.

23 služeb vyhledávajících zaměstnaní žádá, aby EU prošetřila aktivity Googlu. Ten v rámci vyhledávání zviditelňuje vlastní služby hledání v nabídkách zaměstnávání – ty ale pocházejí od stěžovatelů i dalších subjektů a ve finále se zájemce dostává na konkrétní službu. Viz Google čelí další antimonopolní kauze, stěžují si na něj weby s nabídkami práce nebo Exclusive: Google's jobs search draws antitrust complaints from rivals a Google’s next antitrust headache could be its AI-driven job search.