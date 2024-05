Gigabit na hokeji. Podívejte se, jak byla před mistrovstvím světa modernizována mobilní síť v O2 areně

Sportovní a kulturní hala O2 arena funguje už dvacet let. Otevřena byla v roce 2004 ještě pod názvem Sazka Arena. Lze v ní najít několik historických úkazů poplatných své době, třeba Hušákovu bafuňářskou kancelář. Aréna nicméně průběžně prochází modernizací. Teď se na nějakou dobu v rámci blížícího se mistrovství světa v hokeji přejmenuje na Praha Arénu. Součástí akce je i výrazné posílení mobilní sítě.

Místa, kde se v jeden čas sejde větší množství lidí, často bývají pro mobilní komunikaci problematická. Okolní vysílače se zahltí, což většinou znamená „ucpaná“ data. U nárazových akcí se to často řeší přídavnými převoznými vysílači. U stálých staveb, jako jsou právě sportovní komplexy, je vždy na provozovateli, zda se s operátory domluví na posílení infrastruktury.

Nad dobrým signálem lze totiž přemýšlet byznysově. Lze díky němu nabídnout služby navíc. Představuje rovněž dobrý marketing. Návštěvníci mohou pomocí použitelných dat posílat statusy, storíčka, tiktoky a další obsah generující virální pozornost.

V Česku je v tomto ohledu nejlépe vybaveným stadionem aréna v Edenu, kde hraje fotbalová Slavia Praha. Ale jen zčásti – zatímco CETIN (a díky tomu O2) tam má posílenou infrastrukturu, zákazníci T-Mobilu, často musí řešit, zda se jim při zaplněném zápase (necelých dvacet tisíc lidí) vůbec odešle zpráva na WhatsAppu.





Modernizace O2 areny

O2 arena má podobnou kapacitu jako Eden. Během koncertů a kulturních akcí se do ní vejde až dvacet tisíc lidí, na hokej je to necelých 17,5 tisíce. CETIN provedl posílení tamní mobilní infrastruktury, kterou budou moci testovat už návštěvníci prvního zápasu české reprezentace proti Finsku.

Rychlost mobilní sítě CETIN v O2 areně Autor: Jan Sedlák

Lupa měla možnost se na infrastrukturu podívat. Pro ty, kteří nemají rádi výšky, je to náročný zážitek, mobilní vybavení je umístěno na konstrukci pod střechou nad ledovou plochou a tribunami.

V hale O2 areny je nyní osazeno 14 takzvaných hnízd s telekomunikační technikou. Každé hnízdo má 28 antén s frekvencemi LTE 2,6 GHz TDD, LTE 2,6 GHz FDE a LTE 3,7 GHz. K tomu je v nich dalších 42 antén pro frekvence 800, 900, 1800 a 2100 MHz. Celkem tedy jde o 70 antén na hnízdo.

CETIN pro modernizaci použil technologie od Ericssonu. Na LTE 2,6 GHz FDD to byl model E 4415, na LTE 2,6 GHz TDD model AIR 3219 a na LTE 3,7 GHz pak model AIR 3268.

Každé hnízdo při sečtení bloků využívá pásmo 175 MHz. Dalších šest sektorů pro low-band a mid-band má k dispozici bloky o velikosti 16 a 20 MHz. A mimo prostory haly je v rámci areny dalších 85 indoor antén.

Jak vypadá mobilní infrastruktura CETINu v O2 areně:

Naměřená testovací rychlost během prohlídky oscilovala kolem 900 Mb/s u downloadu a 190 Mb/s u uploadu. Rekord činil 942 Mb/s a 196 Mb/s.

V rámci arény je rozvedeno 730 metrů optických kabelů a 600 metrů napájecích kabelů k technice. O2 arena je připojená jednou optickou trasou CETINu. V současné době se staví druhá nezávislá trasa, dodavatel bude stejný.

Nejvýše položené antény jsou ve 24 metrech, jde celkem o dvacet kusů. Dalších osm kusů je ve výšce 22 metrů.





Nejnáročnější věcí na modernizaci vysílačů bylo najít časové sloty, kdy do arény mohli naběhnout technici a horolezci, protože se v areálu neustále dějou nějaké akce. Horolezci během akce odpracovali 320 hodin a montážní dělníci dalších 440 hodin.

Pracovníci museli umístit přes 900 kilogramů v technologiích. Vedle toho bylo nutné instalovat 840 kilogramů ocelových konstrukcí, a to ve výšce 24 metrů. Vše se vozilo výtahy do určité výšky, pak už musela přijít ruční práce. Během modernizace také došlo k natažení DC kabelů, nové optiky, instalaci FTTA a DC boxů a instalace baseband jednotky. Jen do technologií šly vyšší jednotky milionů korun.

