 »  Gigabitový internet zdarma. Podívejte, jak se dají telefonní budky předělat na Wi-Fi

Při běžném pohybu po New Yorku si ve všech velkých městských částech (Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens a Staten Island) můžete všimnout nových budek, které více méně připomínají moderní digitální billboardy. Jejich funkce je ale výrazně větší. Tyto instalace postupně nahrazují tradiční telefonní budky a v prvé řadě z nich dělají velice rychlé Wi-Fi hotspoty.

O projektu, který de facto zvládne velkou část města pokrýt rychlým a veřejně dostupným internetem, začala radnice New Yorku mluvit před pár lety. Začátkem loňského roku se rozjela výměna prvních telefonních budek a s rozšiřováním se neustále pokračuje. V současné době je aktivních asi 750 nových Wi-Fi budek a 190 dalších čeká na finální zprovoznění.



Autor: Jan Sedlák

Město New York má dlouhodobý cíl: během několika let chce zprovoznit 7500 těchto instalací rozprostírajících se přes všechny čtvrti (přes polovinu jich má logicky být na zalidněném Manhattanu). Celková kapacita sítě má přitom pojmout až deset tisíc spotů (současné pokrytí zde). Vyjít to má na více než 200 milionů dolarů.

Zapojení Googlu

Zajímavé je, že daňového poplatníka to nemá vyjít ani na dolar. Město vše připravuje s komerčními partnery, a naopak hodlá na provozování celého systém, který se oficiálně jmenuje LinkNYC, celkem dost vydělávat. Propočty mluví o tom, že LinkNYC během dvanácti let provozuje vygeneruje tržby až 500 milionů dolarů.

Většina peněz pochází z reklamy. Budky LinkNYC na displejích průběžně zobrazují inzerci, která je spravována dálkově a klienti ji mohou nakupovat programaticky.

Do projektu se od začátku zapojil Alphabet, tedy mateřská společnost Googlu. O údržbu a administraci celého systému se konkrétně stará společnost Intersection, do které Alphabet investoval. Pro Google jako takový je LinkNYC i testem toho, jak provozovat programatickou venkovní reklamu. Firma se rovněž zajímá o správu rozsáhlé veřejné sítě, což zkouší v rámci i v rámci poněkud brzdícího projektu Google Fiber.



Projektů na poskytování veřejné Wi-Fi sítě v ulicích měst je po celém světě dost. Dost často jde ale o problematické, nákladné projekty, které navíc poskytují velice mizerné rychlosti a diskutabilní přínos (Praha je v tomto jeden z extrémů). V případě New Yorku se ale lze bavit o zcela jiné lize.

Stovky megabitů zdarma

LinkNYC běží na optické síti a během testování u řady hotspotů mi rychlosti downloadu neklesaly pod 100 Mb/s a upload pak pod 15 Mb/s. Ve skutečnosti většinou čísla byla výrazně vyšší. Systém má teoreticky zvládat až 1 Gb/s.



Dosah signálu je rovněž slušný. Oficiální čísla říkají, že jedna LinkNYC budka obslouží kolem 120 metrů. V praxi lze signál přijímat asi jeden a půl bloku v ulicích s tím, že rychlosti jsou i na nejvzdálenějším okraji stále výborné. Navíc bez signálu nebudete dlouho, zařízení se vám brzy připojí k další budce.

K připojení stačí zadat e-mailovou adresu. Internet následně není nijak limitován – ani rychlostně, v množství přenosu dat či časovém horizontu. Kdo chce, může se připojit také k šifrované (WPA/WPA2) části sítě.



Budky LinkNYC mají i další funkce. Součástí jsou dva USB sloty pro nabíjení – opět plně funkční a bezproblémové. Připojit lze i sluchátka. Součástí instalace je zabudovaný tablet s upraveným Androidem. Zadarmo tak vedle 911 lze volat kamkoliv v rámci aplikace Vonage, lze využívat Google Maps a podobně.

Prohlížeč odstraněn

Součástí byl původně také webový prohlížeč. Ten ale město muselo odstranit. Bezdomovci budky zabírali na dlouhé hodiny a zneužívali sytém ke sledování pornografie, provozování hazardních her a dalším podobným činnostem.



Rychlost připojení pár metrů od budky LinkNYC

LinkNYC je úspěšný i z pohledu zájmu uživatelů. Město uvádí, že se týdně připojuje přes 600 tisíc unikátních uživatelů a více než milion zařízení. Čísla rychle rostou. Dopady jsou vidět i v chudších komunitách, které internet hodně využívají.

Systém má mít do budoucna další využití. Bude sloužit jako jednotka pro Smart City. Město má nyní k dispozici rychlou optiku napříč čtvrtěmi a budky jsou vybaveny senzory a záložními bateriemi, které udrží provoz 24 hodin. New York ještě úplně neříká, co přesně tyto stanice v budoucnu mohou dělat, při troše fantazie si to nicméně lze představit – heatmapy, data, zefektivňování dopravy a tak dále. Město už v souvislosti s LinkNYC pořádá hackathony.



LinkNYC navíc nemusí rychle zastarávat. Bezdrátovou technologii dělá Ruckus Wireless, čipy jsou od Qualcommu, stejně jako operační systém běží na Qualcomm Snapdragon 600. Důležité je, že jsou možné upgrady technologií.

Snahy stát se centrem inovací

New York má v chodu ještě jeden bezdrátový systém. Wi-Fi signálem s internetem jsou pokryty stanice metra (to je na špinavém newyorském metru snad jediná hezká věc). Systém provozuje Transit Wireless a i zde lze dosáhnout na slušná čísla – jsou to desítky megabitů, někdy i vyšší desítky.



Program LinkNYC zaujal i některá další města. Intersection se společně s British Telecomem chystá projekt nasadit ve Velké Británii, hlásí se i Columbus v Ohiu. V Londýně Link nahradí zatím stovky ikonických červených budek.

Pro New York je LinkNYC jednou ze snah, které mají město posunout více k inovacím a technologiím. New York historicky stavěl na tradičnějších oblastech byznysu (burza, právo, reality a spol.), v posledních letech se ale s přicházejících digitalizací snaží zásah výrazně rozšiřovat.

Na billboardech ve městě je možné vidět reklamy na Digital.nyc, což je služba zaštiťující technologické aktivity v metropoli. Akcelerátorů, investorů, co-workingů a dalších center je ve městě hromada, jeden projekt ale výrazně vyčnívá. Na Roosevelt Island se postupně rozjíždí velký projekt Cornell Tech, který má být do budoucna významným technologickým centrem Ameriky.

Technologické hnutí se dostává také mimo Manhattan. Například v Brooklynu byl otevřen New Lab. V prostorách bývalé továrny na lodě vzniklo centrum, kde se společnosti soustředí především na umělou inteligenci, hardware, robotiku, nanotechnologie, internet věcí, energetiku a další oblasti.