GitHub vrátil youtube-dl, Google chce s Google Pay kralovat financím a Instagram spouští Guides

Apple od 1. ledna sníží svou provizi z transakcí v App Store na 15 %. Bude to platit pro všechny vývojáře s obratem pod 1 milion USD ročně ze všech jejich aplikací. Pro ty s větším obratem bude dále platit 30% sazba. Apple to předkládá jako podporu malého podnikání. Přeci jenom ta válka mezi Fortnite a Apple má nějaké pozitivní výsledky.

Jak to s tím snížením poplatků za transakce v aplikacích pro iOS je? Užitečné čtení v Apple's 15% Deflection Tactic vysvětluje, kde se vzalo účtování 30 % z každé transakce, proč je to špatně a proč je to monopolní chování. A také jak by to mělo být vyřešeno.

Používáte Go SMS Pro? Aplikace je děravá a zpřístupňuje miliony fotek a souborů uživatelů. Jde přitom o jednu z nejpopulárnějších aplikací pro posílání zpráv na Androidu s více než 100 miliony instalací. Chyba byla zjištěna v srpnu, pak byla oznámena autorům a náprava se dosud neobjevila. Popis najdete v GO SMS Pro Vulnerable to Media File Theft a otázkou zůstává, zda vůbec autoři ještě aplikaci udržují. Už před lety se aplikace chovala podivně, vytvářela falešné SMS a zaplavovala uživatele reklamou. V Pro verzi postupně začala vyžadovat stále vyšší platby.

Než pošlete další e-mail, zkuste se zamyslet, jestli nezabíjíte planetu. V Climate change: Can sending fewer emails really save the planet? vcelku logicky upozorňují, že e-maily mají dost zásadní dopad na životní prostředí. Začít mimochodem můžete u bezcenných e-mailů neobsahujících žádné informace. Typickým příkladem je i běžná záplava „Děkuji“.

TELEgraficky

ZeroLogon je využíván pro cílené útoky ■ Windows 10 na Apple M1? ■ Snap koupil Voisey ■ Jak velká je vaše covidová bublina?

WEBDESIGN, INTERNET

Apple nově umožňuje vytvořit webový embed pro Apple Podcasts. Dost zajímavá novinka u Applu, který dlouhodobě patří k té části internetu, které otevřenost není vlastní. Jak to vypadá, se můžete podívat třeba zde. Vedle embedu jsou tam ještě další možnosti (například vygenerování QR kódu).

Na internetu chybí svobodný a open source (FOSS) vyhledávací engine, alternativa ke komerčním, jako jsou Google či Bing. DuckDuckGo to být nemůže, není open source, a navíc to vlastně není vyhledávač, výsledky za vás hledá v jiných zdrojích (nejčastěji Bing) a další existující vyhledávače jako searX či YaCy nejsou funkční. Zajímavé čtení ve We can do better than DuckDuckGo.

Proč je japonský webdesign tak rozdílný? Dobré čtení najdete ve Why Japanese Web Design Is So… Different.

HARDWARE

Facebook Aria chce zaznamenávat všechno, co uživatel vidí. Doslova. Jde o brýle vybavené kamerou, mikrofonem a dalšími senzory, které budou mapovat všechno, na co se uživatel podívá. Něco jako když Google auta/lidé mapují města a místa pro Google Street View. Tady ale jde i o vnitřní prostory a všechno další, kam se uživatel dostane. Trochu to připomíná sci-fi knihu Kruh (The Circle).

SOFTWARE

Algoritmus dokáže z údajů o tepu a pohybu v chytrých hodinkách zjistit věk, pohlaví a řadu dalších informací. Via Researchers claim AI algorithm uses heart rate and motion data to predict age, sex, and more a detaily v této studii (PDF).

GitHub vrátil zpět youtube-dl poté, co ho RIAA sestřelila přes DMCA. Ve Standing up for developers: youtube-dl is back GitHub vysvětluje, proč vlastně youtube-dl po výzvě promptně odstranil a také to, že přicházejí změny v tom, jak budou do budoucna podobné požadavky zpracovávány a prověřovány.

Firefox 84 přichází s režimem HTTPS-only. Pro připojení k webu je vyžadováno bezpečné (HTTPS) připojení. Pokud to není možné, je uživatel upozorněn a musí odsouhlasit, že smí dojít k připojení přes HTTP.

Douglas je autonomní digitální člověk. Dost realistická podoba člověka generovaná počítačem v reálném čase. Umí konverzovat, změnit obličej, a dokonce replikovat něčí hlas. Stačit mu k tomu bude 30 minut audiozáznamu.

MARKETING A KOMUNIKACE

LinkedIn chybně počítal zhlédnutí videa a účtoval je 400 tisícům inzerentů. Chyba je přitom hodně paradoxní – pro uživatele na iPhonu při otočení telefonu došlo k novému započítání zhlédnutí. Fungovalo to tak více než dva a půl roku. Peníze bude LinkedIn vracet v podobě inzertních kreditů. Viz We discovered two measurement issues. Here’s how we’re making it right.

Uživatelská podpora Amazonu obyvateli Irska tvrdila, že nežije ve Velké Británii, a tím pádem se nemůže dívat na ragby. Chybou se dost značně bavily sociální sítě. Viz Amazon ridiculed on Twitter for error reunifying Ireland.

Facebook věděl, že označování příspěvků Donalda Trumpa jako nepravdivých nezastaví jejich šíření. Vliv na omezení šíření byl pouze osm procent. Vlastně nakonec můžete být rádi, že označování k šíření nepřispělo. Příklad zde.

Pořídit si blog, nebo podcast? V Blog vs. Podcast: Which Is the Best Choice for Your Business? je šikovné srovnání obou (marketingových) platforem.

Apple lobuje proti zákonu, který míří na nucenou práci v Číně, typicky se týkající Ujgurů. Pro Apple je pochopitelně Čína klíčová, potřebuje ji zejména pro výrobu svých zařízení a pochopitelně také pro odbyt. Ve stejnou chvíli šéf Apple označuje nucené práce za „odporné“ a tvrdí, že pokud by Apple na něco takového přišel, tak s dodavatelem ukončí vztahy.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Dánští vojenští zpravodajci pomohli americké NSA špehovat dánská ministerstva financí a zahraničí a vojenské kontraktory a další země, včetně Německa. Důvodem byly komerční cíle, získání zakázky. A použitý nástroj? XKEYSCORE. Dánsky v Hemmelige rapporter: USA spionerede mod danske ministerier og forsvarsindustri a anglické vlákno na Twitteru.

MacOS Big Sur umožňuje aplikacím Applu obcházet firewall i VPN. Ví se o tom už od bety, kde to bylo kritizováno, přesto to Apple nevyřešil. Nejenom že to znemožňuje uživateli mít kontrolu nad systémem, ale také to znamená, že to mohou zneužít škodlivé aplikace. Více v Apple apps on Big Sur bypass firewalls and VPNs — this is terrible a v Your Computer Isn't Yours.

Rakouský právník Max Schrems kritizuje Apple za použití tzv. identifikátoru pro inzerenty (IDFA) a označuje to za porušování zákonů platných v EU. Apple ostře protestuje a nesouhlasí. Podle Schremse je IDFA v zásadě totéž jako cookie a Apple tyto unikátní identifikátory dává uživatelům mobilních zařízení bez jejich souhlasu.

Dětská herní platforma Roblox je plná vulgarit a urážlivého obsahu. Automatické detekce nestačí, nevhodná slova se objevují v chatech i uživatelských jménech. Nijak se to neliší od ostatních platforem. Provozovatelé už roky nedokáží problém vyřešit a zejména v okrajových jazycích (což je pro ně i čeština) ho často neřeší vůbec. Via Kids gaming platform Roblox faces hurdles ahead of public listing: rough words.

Weby na děravém WordPressu jsou pod masivním útokem přes chybu v Epsilon Framework. Wordfence upozorňuje na množství šablon, které jsou problémem zasaženy.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook měl v pravidlech zákaz volání po ozbrojování a násilí. Moderátoři pravidlo ignorovali. Ukázalo se to v USA v srpnu při zabití dvou lidí v Kenoshe. Tehdy to Mark Zuckerberg označil za chybu v neaplikování měsíc starého pravidla. Jenže, jak uvádí Buzzfeed, jiné rok staré pravidlo týkající se stejné věci bylo také ignorováno.

Instagram spouští Guides. Nový formát vypadá spíš jako příspěvek na blogu, kombinující fotky, videa, texty a také produkty, místa a další příspěvky. Na Instagramu se objevily v květnu 2020 v omezené podobě, nyní budou dostupné pro všechny uživatele. Guides mají být dostupné pouze na profilové stránce účtu a je možné je sdílet klasicky pouze do Příběhů nebo poslat přímou zprávou. Detaily v Instagram expands new ‘Guides’ feature to all users, upgrades Search.

Instagram také vylepšil vyhledávání, ale na skutečné fulltextové hledání to stále nevypadá. Doposud Instagram hledal jenom ve jménech, uživatelských jménech (názvu účtu) a prohledával také hashtagy a lokace. Nově by mělo jít použít slova, která poskytnou „obsah odpovídající zájmům uživatelů“. Prozatím ale každopádně pouze pro angličtinu a jen v některých zemích. Na blogu Instagramu ale zatím nic k této novince není.

Twitter už má také mizející příspěvky, říká jim fleets a příspěvky vydrží 24 hodin. Provedením jsou podobné Příběhům, včetně toho, že reakce na fleets jsou možné pouze přímými zprávami. Viditelnost je také stejná, nahoře na newsfeedu je pruh s fleets. Stejně jako na Instagramu se dozvíte, kdo fleets viděl, a do fleets můžete sdílet tweety. Nově jsou fleets dostupné celosvětově v aplikacích pro Android a iOS. Detaily viz Twitter spouští Fleets, obdobu facebookových Příběhů, které po 24 hodinách samy zmizí.

A krátce po spuštění novinky se ukazuje, že fleets na Twitteru vyvolávají smršť přímých zpráv. Je to logické, Twitter se totiž nepoučil od Instagramu, kde je stejný problém. Reakce na fleet přichází jako přímá zpráva, nikoliv jako klasická notifikace (upozornění). A problém je, že to není možné nijak potlačit. Pokud se tedy nějakému okénku fleets zadaří, skončíte se zaplavenými přímými zprávami, které nelze reálně nijak zpracovat. Všimli si toho i v Mashable.

Facebook tvrdí, že se mu daří účinněji bojovat proti nenávisti a že za tím stojí AI. Ta je schopná více než předtím odhalit nenávistné příspěvky ještě dříve, než by na ně upozornili uživatelé. Facebook to tvrdí ve čtvrtletní zprávě v okamžiku, kdy ze všech stran čelí kritice, že udržovat vlastní platformu nezvládá. Čtěte v Facebook says AI has fueled a hate speech crackdown.

MOBILNÍ APLIKACE

Instagram se rozhodl protlačovat reels, uživatelům se totiž nelíbí. Ikonka pro reels nahradila spodní prostřední ikonku určenou pro vkládání příspěvku. Vytváření příspěvků se přesunulo vpravo nahoru a je jednou ze tří nenápadných ikonek. Zmizelo i vytváření (zejména) Příběhů přes velkou ikonku fotoaparátu vlevo nahoře. Dole je navíc nahrazena ikonka Activity ikonkou pro Shopping. Reels jsou snahou Instagramu konkurovat TikToku, prozatím to ale nezabírá.

Jablíčkáři jásejte, zkratky (shortcuts) přestanou mít nesmyslný mezikrok a bude je tak možné konečně používat pro tvorbu vlastních ikon aplikací na iPhonech a iPadech. Což je stále něco, co Apple ani po tolika letech prostě nepodporuje. Ale aspoň díky za tuhle malou změnu. Něčeho, co od počátku nedávalo smysl tak jako tak. Mimochodem – nedávno jsme na Lupě psali o tom, že český vývojář prostřednictvím zkratek vytvořil Emmu, českou náhradu Siri, která umí česky.

RCS (Rich Communications Services, následovník SMS) jsou nově dostupné globálně prostřednictvím aplikace Google Messages. Uživatelé Androidu tak získají univerzálně fungující (samozřejmě pouze v rámci Androidu) aplikaci pro posílání zpráv, které nejsou pouze textové jako dosavadní SMS. RCS umožňují posílat foto, video, chatovat, sdílet reakce, vytvářet skupiny a řadu dalších funkcí.

Widgety od Googlu budou. Tedy Kalendář, Disk a Chrome pro iOS. Tento týden se objevil pro Gmail a Google Fit. Ten pro Chrome prý až příští rok. Je dost zajímavé, jak musí být asi komplikované vyrobit tak jednoduchou věc, jako jsou widgety pro iPhone a iPad.

STARTUPY A EKONOMIKA

Marissa Mayer se vrací se Sunshine Contacts. Jde o mobilní aplikaci pro automatické organizování a zlepšování kontaktů na iPhonech. Je zakladatelkou a také CEO společnosti.

Strava získala 110 milionů dolarů investic a má 70 milionů uživatelů (nabírá 2 miliony měsíčně). Fitness/sport aplikace byla založena v roce 2009. Většina ze sedmdesáti milionů uživatelů ale za aplikaci nic neplatí.

BuzzFeed koupil HuffPost. Ten se před více než dekádou dostal k AOL za 315 milionů dolarů a tím se později dostal k Verizonu (koupili AOL).

Relaunch Google Pay ukazuje, jak hodně by Google chtěl ovládnout svět financí. Už nejde o obyčejné úložiště platebních karet s možností platit v obchodech nebo mezi sebou. Nově jsou ve službě nabídky a slevy, připojení k bankovním účtům nebo zpracování účtenek, které Pay najde v Gmailu a ve fotkách. Nechybí ani partnerství s bankami pro zřízení účtů (služba, pro kterou má Google jméno Plex). Nová podoba prozatím funguje pouze v USA a nutno dodat, že na velmi konkurenčním trhu – o totéž se snaží Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Venmo, Square, Intuit, Simplifi, Truebill a další. Byť jen někteří globálně. Detailní popis v GOOGLE PAY’S MASSIVE RELAUNCH MAKES IT AN ALL-ENCOMPASSING MONEY APP.

