 »  Globální kryptoměna od Facebooku, Windows 10 May 2019 Update a děravé routery TP-Linku

Zaměstnanci Snapchatu šmírovali uživatele, měli na to i nástroj, SnapLion. Vlastně to není nic překvapivého a rozhodně nečekejte, že by jiné sociální sítě něco takového ve výzbroji neměly. Ostatně Facebook loni „vyhodil“ zaměstnance, kteří dělali totéž. Viz Snapchat Employees Abused Data Access to Spy on Users.

Crossfit hlasitě opustil Facebook a Instagram. Vadí mu hodně věcí, které by ale měly vadit prakticky všem, kdo na Facebooku (a Instagramu) řeší marketing. Viz CROSSFIT, INC. SUSPENDS USE OF FACEBOOK AND ASSOCIATED PROPERTIES (tisková zpráva) a CrossFit storms off Facebook and Instagram, citing long list of grievances.

Facebook spouští globální kryptoměnu. Na The Next Web k tomu dodávají, že v roce 2020 jsme všichni odsouzeni k záhubě. Nová kryptoměna se bude jmenovat GlobalCoin a Facebook ji chce spustit v několika desítkách zemí v prvním čtvrtletí roku 2020. Zajímavé je, že Facebooku pomáhají bratři Winklevossovi, kteří se s Facebookem řadu lety soudili. Facebook má každopádně velké plány – GlobalCoin má být skutečně měna a lidé mají mít možnost převodů z/na klasické měny, ale také levně posílat „peníze“ do zahraničí nebo platit v online obchodech. Viz ještě Facebook plans to launch ‚GlobalCoin‘ currency in 2020.

Chcete z Facebooku dostat svá osobní data? Podle GDPR byste na to měli mít nárok, ale jak ukazuje Getting my personal data out of Facebook, můžete na to rovnou zapomenout. Vlastně to nepřekvapuje.

TELEgraficky

Děravé routery LinkSys ■ Yandex Webmaster ■ Avon je na prodej ■ Apple konečně opraví klávesnice ■ Playdate ■ Terminator: Dark Fate ■ Terminus ■ Google Tag Custom Templates ■ Shopify koupilo Handshake ■ 40 let Vetřelce ■ 3500 her v Microsoft xCloud

WEBDESIGN, INTERNET

Ivanka Trump dostala od Internet Association cenu Internet Freedom Award. Jak se v titulku Ivanka Trump was just given the Internet Freedom Award. LOL na Mashable píše, je to skutečně LOL.

Přestaňte, prosím, používat Medium.com, píše se v Can we all please stop using Medium now? Vlastně neříká nic jiného, než co jsem před pár měsíci psal v Než se rozhodnete blogovat na Medium.com. Snaha Medium.com o vybudování obchodního modelu a získání příjmů se totiž projevuje dost zvláštním způsobem. Nikdy nevíte, kdy se vám do cesty postaví paywall. Ale zato víte, že za drtivou většinu věcí nemá smysl platit. Každopádně Paul Anthony velmi správně říká, že svou vlastní platformu musíte vlastnit.

SOFTWARE

Microsoft uvolnil Windows 10 May 2019 Update. Nezbývá než doufat, že se neobjeví nějaké katastrofické vedlejší efekty jako v říjnové aktualizaci. Viz Microsoft’s next major Windows 10 update is now available.

CD Projekt má novou (2.0) verzi GOG Galaxy, prozatím v betapodobě. Původní Good Old Games je snahou vytvořit distribuční platformu (obchod), která bude schopná konkurovat Valve a jejich Steamu. Viz CD Projekt launches GOG Galaxy 2.0 beta a www.gogalaxy.com/en/.