GoNET (Lepší.TV) vstoupil na polský trh. Co tam nabízí?

„Exportní“ verze služby goNET TV je už na slovenském a chorvatském trhu. Nyní vstoupila i na polský trh, tradiční kolbiště satelitních operátorů. Má to však svá „ale“. Zprávu přineslo postupně několik odborných webů jako Satkurier nebo Telepolis.

V odkazovaném článku je polským čtenářům tato společnost se zhruba 30 tisíci klientů v České republice (po několika letech provozu) představována takto: „Spółka, która zarządza platformą, powstała w 2016 roku w Czechach, gdzie jest jednym z liderów rynku.“ V překladu: „Společnost, která provozuje platformu, vznikla roku 2016 v České republice, kde je jedním z lídrů trhu.“ Produkt hodný „jednoho z lídrů trhu“ jsem však u ní hledal marně. O sobě může každý tvrdit, co chce. Věcí druhou je ovšem skutečnost. Ano, máme zde lídry trhu. Ani jedním však ale opravdu není goNET/Lepší.TV…

Zpět ke službě a polské nabídce. Je v ní kulatých 100 kanálů vysílaných živě (celkem 66 v HD, celkem 61 v polštině), 1246 položek ve VOD videotéce a přes 25 tisíc internetových rádií (600 v polštině).

Programy (v jednom souhrnnému tarifu) lze sledovat přes webový prohlížeč, v aplikacích pro iOS a Android a také přes přístroj dodávaný operátorem. Jde o klasický Android box, nabízený i v ČR, doplněný logem operátora jak na boxu, tak na dálkovém ovladači.



Autor: Lepší.TV Lepší.TV box pro Polsko

Lokální recenzenti službě vytýkají, že možnost zapnutí titulků namísto hlasového komentáře nebo změna kvality obrazu není vždy standardem a závisí na dodavateli obsahu. Kritika míří také na nemožnost spuštění aplikace přes Chromecast Ultra v televizi (funkce je teoreticky k dispozici). Aplikační rozhraní lze u smartphonů spustit pouze v režimu „landscape“, tedy na šířku, a nedojde k překlopení do polohy na výšku. Polákům se nelíbí ani „velmi malá ovládací tlačítka“, zřejmě portovaná z prohlížečové verze. Aplikace pro iOS neumožňuje nastavit hlasitost / vypnout zvuk.

Výchozím jazykem rozhraní je čeština, v nastavení je nutné ji změnit ručně na jiný jazyk. Lokalizace není podle polských recenzentů dokonalá, ale umožňuje aplikaci bez problémů používat. K tomu bych dodal, že je to docela diplomaticky řečeno: ve skutečnosti jak v polské, tak chorvatské verzi i po přepnutí zůstávají celé bloky textu ve výchozí češtině, a to včetně patrně pro překlad nedůležitého popisu obsahu pořadu.

Takové věci by však měl mít dodavatel služby, notabene označený za jednoho z lídrů trhu, po pěti letech provozu dávno vychytané.

S výše zmíněným Android boxem jsou spojeny také jisté nesrovnalosti a nedostatky.

Předně se jedná o jednu z postarších evolucí ještě staršího řešení X96. U no-name AOSP přístrojů původem z Číny je totiž cyklus nových modelů přibližně tříměsíční. Řešení X96 bylo použito už u předchozího modelu, se kterým služba Lepší.TV vstupovala na český trh.

Oba přístroje byly v době uvedení na trh ve své nejnižší specifikaci, prakticky zastaralé a jejich prodejní cena byla neúměrně vysoká. Podstatnou změnou u tzv. „boxu 2“ je, že místo velkosériového ovladače v ceně jednotek dolarů je nyní přikládán standardní oboustranný ovladač s plnohodnotnou QWERTY klávesnicí vycházející z prověřeného řešení MX3 od Riiteku. Pro uživatele je to změna jednoznačně k lepšímu.



Autor: Lepší.TV/Petr Faistauer Oba TV boxy služby Lepší.TV / goNET TV

Výrobní závody tento TV box nabízejí pod označením „X96 Max“ v široké řadě různých specifikací. Na přiloženém obrázku přístroj v jedné ze tří základních specifikací:



Autor: Archiv výrobce X96 Max

Na několik otázek stran tohoto zařízení mi po jeho uvedení na trh v České republice (před více než rokem) odpovídal za tým Lepší.TV Dominik Světlík. Zajímalo mě, proč uvádějí na trh model s procesorem S905X2, který byl v prosinci roku 2019 už rok starý a široce nahrazovaný novějším S905X3. Rozdíl mezi nimi je poměrně podstatný. Podle vyjádření Lepší.TV původně bylo v plánu použít CPU S905X3, ale kvůli nedostatků kusů u dodavatele z časových důvodů zvolili 905X2.

A proč nemá dálkový ovladač Bluetooth? „Model dálkového ovladače, který jsme zvolili, byl perfektní, co se rozložení tlačítek týče a samozřejmě zmíněnou klávesnicí. U ovladačů, které Bluetooth měly, jsme postrádali spoustu ovládacích prvků, a proto jsme se ve výsledku rozhodli pro ovladač, který bude pro ovládání Lepší.TV ideální i navzdory chybějící podpoře Bluetooth,“ zněla odpověď.

Oproti předchozímu modelu došlo k navýšení kapacity pamětí RAM/ROM na aktuálních 2/16 GB (což je ale nejnižší paměťová specifikace modelu X96 Max). Dominik Světlík k tomu za Lepší.TV poznamenal, že oproti první verzi boxu navýšili RAM/ROM o dvojnásobek. „Do budoucna ale zvážíme i možnost přechodu na model s 4/32 GB,“ připustil.

Srdcem celého boxu je výkonnější čipset další generace, Amlogic S905X2 (4× Arm Cortex-A53 @ 1,80 GHz, který však má ještě výkonnějšího nástupce v podobě S905X3 / 4× Arm Cortex-A55 @ 1,91 GHz). Grafika je Mali-G31 MP2, známá také pod kódovým označením „Dvalin“. Pro úplnost dodáváme, že modely osazené CPU S905X3 nesou označení X96 Max +. Další parametry uvádíme níže.



Autor: Archiv výrobce



Autor: Archiv výrobce

Co si na novém modelu TV boxu přehrajete/spustíte a v jaké kvalitě/rozlišení? Začneme specifikací USB portů. Osazeny jsou zde dva, 1× 2.0 a 1× 3.0 (praktická rychlost až 300 MB za sekundu). Dále má přístroj HDMI port ve verzi 2.1 s maximálním podporovaným rozlišením 4K@60fps, starší AV výstup podporuje standardní rozlišení 480i a 576i.

Podpora přehrávání videa (formáty/kodeky/rozlišení) je prakticky již tradiční Android AOSP: MPEG-1 MP/HL až do 1080p při 60 FPS (ISO-11172), MPEG-2 MP/HL až do 1080p při 60 FPS (ISO-13818), MPEG-4 ASP L5 až do 1080p při 60 FPS (ISO-14496), H.264 MVC až do 1080p při 60 FPS, H.264 AVC HP L5.1 až do 4K×2K při 30 FPS, H.265 HEVC MP-10 L5.1až do 4K×2K při 60 FPS, AVS2-P2 Profile až do 4K×2K 60 FPS, VP9 Profile-2 až do 4K×2K 60 FPS.

Na trhu jde o počin zajímavý, oproti původnímu přístroji jde o naprosto nepochybné vylepšení. Plusové body operátor dostává i za dálkový ovladač s plnohodnotnou klávesnicí. Zůstává ale takový malý stín promarněné příležitosti kvůli nevyužití plného potenciálu nabízeného modelu TV boxu.