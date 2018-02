 »  GoodData mají nový patent, mojeID používá 600 tisíc lidí, nejchytřejší města na světě

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Službu mojeID od CZ.NIC už využívá 600 tisíc lidí, oznámilo sdružení. V loňském roce se rozšířila síť validačních míst v regionech z třiceti na padesát. Možná je online validace přes datové schránky.

Česká společnost GoodData získala patent na svojí multitenantní (k jedné instanci přistupuje více účastníku) platformu pro takzvanou embedded analytics.

Tvůrce Androidu Andy Rubin v loňském roce s velkou slávou představil bezrámečkový chytrý telefon Essential Phone. IDC uvádí, že jde o propadák – do konce roku 2017 se expedovalo pouze 88 tisíc kusů. Rubin údajně dělá na další generaci.

Boston Dynamics ukázala nové schopnosti robota SpotMini. Díky přidělanému ramenu dokáže vzít za kliku a otevřít dveře, a dokonce nejdříve nechá projít svého kolegu bez podobného ramena. Je to gentleman. Více v přiloženém videu. Robot Atlas se zase nedávno naučil skákat salta.

EasyPark zveřejnil Smart Cities Index 2017. Žebříček „nejchytřejších měst“ vede dánská Kodaň následovaná Singapurem, Stockholmem, Curychem a Bostonem. V tabulce si můžete proklikat řadu parametrů. Jak může vypadat chytré město, si přečtěte v naší reportáži z Barcelony.

Nvidia měla další skvělý rok. Tržby dosáhly na 9,7 miliardy dolarů a meziročně rostly o 41 procent. Zisk se usadil na třech miliardách. Růst se očekává i letos. Cenu GPU žene nahoru těžba kryptoměn a zpracovávání operací kolem AI. Dobře se prodává i Nintendo Switch, kam Nvidia dodává čipy Tegra. Karty Tesla pro datacentra si připsaly růst 105 procent a očekává se další. Hodnota akcií je na historických rekordech, kapitalizace firmy je už přes 142 miliard dolarů.

Z umělé inteligence chce začít více těžit i ARM. Společnost odhalila vývoj koprocesorů Trillium přizpůsobených pro tyto typy operací. Konkrétně budou fungovat dvě větve – procesory pro strojové učení a procesory pro detekci objektů. ARM bude tradičně nabízet licence různým výrobcům. Více informací zde a zde.

Oracle otevře dvanáct nových datových center, ze kterých bude provozovat své cloudové služby. Výstavba se týká celého světa, dvě datacentra pak zamíří do Evropy – konkrétně do Nizozemska a Švýcarska (další je ve Frankfurtu a chystá se Londýn). Oracle v posledních letech do cloudu masivně investuje – jak přes interní vývoj, tak skrze řadu akvizic. Z cloudu (řada různých služeb, nelze tak porovnávat s čísly například z AWS) prozatím kvartálně vymáčkne tržby 1,5 miliardy dolarů. Oracle kvůli cloudu najímá i v Česku. Zakladatel Oraclu nyní cloudové firmy považuje za největší konkurenty. Více také v našem rozhovoru.

Google v rámci bety začal nabízet své Cloud TPU určené pro machine learning v rámci Google Cloudu. Specializovaný hardware pracující s TensorFlow nabízí až 180 teraflops.

Microsoft v posledních letech upínal obchodní a propagační síly k „tlačení“ cloudu Azure do firem a k partnerům. Nyní chce podobně na palubu dostat také mladé startupy. Spouští program Microsoft for Startups. V rámci něj během následujících dvou let uvolní 500 milionů dolarů ve formě kreditů, nástrojů a podobně. Startupy je dobré na začátku podchytit. Když vyrostou, stávající se velkými uživateli cloudových služeb.

Vyšla kniha Brotopia s podtitulem „Breaking up the boys' club of Silicon Valley“. Autorkou je Emily Chang, producentka a moderátorka pořadu Bloomberg Technology. Jde o řadu reálných historek popisujících „bro“ kulturu ve Valley.



Autor: Penguin Random House Kniha Brotopia

Fitbit kupuje malou bostonskou firmu Twine Health. Jde o další z řady kroků, kdy se technologické firmy snaží více dostat do zdravotnického byznysu. Twine nabízí cloudovou platformu, která pracuje s naměřenými daty (třeba z Fitbitu) a doporučuje, jaké kroky dělat pro zlepšení zdraví a tak dále.

Dell za 145,8 milionu dolarů prodává sekci Mozy, kterou získal po odkupu EMC. Kupujícím je společnost Carbonite, která se zabývá ochranou dat cloudovým zálohováním. Mozy do portfolia zapadá, jde o cloudové zálohování a synchronizaci dat pro firmy. Dell také společně s Ciscem představil novou konvergovanou infrastrukturu VxBlock System 1000.

VMware kupuje cloudový startup CloudCoreo sídlící v Seattlu. Desetičlenný tým se připojí k sekci Cloud Services. Technologie umí monitorovat cloudovou infrastrukturu a upozorňovat na chyby či špatnou konfiguraci.

Významný datacentrový hráč Equinix na 800 milionů dolarů získává podnik Infomart Dallas. Equinix v poslední době hodně nakupuje, od Verizonu například za 3,6 miliardy dolarů získal 29 datacenter. Infomart Dallas je pro Equinix zajímavý, protože má infastrukturu v Texasu, který je důležitou datovou křižovatkou ve Státech.

Vývojář softwarových EIM nástrojů OpenText zase kupuje kanadský Hightail. Ten se soustředí na zasílání velkých souborových příloh, které se nevejdou do e-mailů. OpenText v oblasti správy informací a dokumentů posiluje. V loňském roce od Dellu za 1,6 miliardy dolarů získal sekci Documentum.

Cisco se v posledním kvartálu po dvou letech poklesu vrátilo k mírnému růstu. Tržby dosáhly na 11,9 miliardy dolarů, což je meziročně o tři procenta více.

Hortonworks, který rozvíjí a nasazuje Hadoop, oznámil roční tržby ve výši 261,8 milionu dolarů, což je meziroční růst 42 procent. Ztráta ovšem dosáhla na 204,5 milionu.