 »  Google chce v Chromu skrývat plnou URL, Twitter testuje tweetování audionahrávek a Rusko zrušilo zákaz Telegramu

Tohle nevymyslíte. Americký politik Devin Nunes se snaží odtajnit identitu kritického účtu Devin Nunes' cow a Devin Nunes' Mom. Jeho právník ovšem skončil ve slepé uličce – jak píší v Devin Nunes’ attorney says he’s at ‘dead end’ in quest to reveal identity of Twitter cow. Nunes (republikánský politik v USA) se totiž pokusil žalovat Twitter. U soudu ale začal právník argumentovat konspiračními teoriemi a tvrdit, že Twitter banuje konzervativní účty a „anti-Nunes“ agendu (vědomě) propaguje. Soudce nakonec Nunesovi doporučil, že jestli chce, aby soud jednal podle nových zákonů, tak že on je v Kongresu a může se o ně zasadit. Nunes od loňského roku podal sedm žalob pro pomluvu na různá média, včetně CNN, Washington Post či The Fresno Bee. Problém má například i v tom, že prý sociální média mohou za jeho příliš těsné vítězství ve volbách v roce 2018. A jak už to tak chodí, poté, co Nunes podal žalobu týkající se účtů na Twitteru, oběma účtům zásadně stoup počet sledujících. U kravského účtu z 1000 sledujících na 700 tisíc.

Šest (už bývalých) zaměstnanců eBay pronásledovalo dvojici novinářů. Jde o dost neuvěřitelný příběh, který zahrnuje i snahu vloupat se k nim, zničit je, obtěžovat je, vydírat a spoustu dalších věcí. Některé z nich jsou navíc nejspíš inspirované dobrodružnými filmy. Podobnosti v Ex-eBay employees charged with harassing journalists using roaches and a pig fetus a eBay Inc. Issues Statement Regarding Indictments of Previously Terminated Employees.

Nejprve šířili konspirace kolem voleb v americké Iowě, teď přesedlali na koronavirová témata. Nejspíš s pomocí Ruska. Zajímavé čtení v A Conspiracy Made in America May Have Been Spread by Russia ukazuje, jakým způsobem fungují dezinformační aktivity a jakou roli v tom hrají „užiteční idioti“, kteří na zpravodajské hry naletí a aktivně je pomáhají šířit.

Publicista, podnikatel a někdejší šéfredaktor Lupy Patrick Zandl vydal nový, zdarma dostupný e-book Zlatá éra weblogů. Nevěnuje se v něm jen historii blogování v Česku, ale i současnosti nebo budoucnosti (nejen) online médií a jejich roli v dezinformační válce.

TELEgraficky

CentOS-8 (2004) je venku ■ Cyberpubnk 2077 až v listopadu ■ Hash ■ Facebook koupil Mapillary ■ Zajímavý pohled na Zoom ■ Chrome bude méně náročný na paměť

WEBDESIGN, INTERNET

Jak vypadá služba Facebook News? Zcela jinak než zprávy, které ovládají Facebook jako takový. Zajímavý pohled na Facebook News najdete v The new Facebook News is filled with stories that are way too mainstream to do well on the rest of Facebook. Pro ozřejmění je nutné dodat, že Facebook News fungují jenom v USA a jenom v mobilní aplikaci a Facebook má několik stovek partnerů, kteří do Facebook News zajišťují výběr zpráv. Právě srovnání s tím, co ze zpravodajství vyberou algoritmy Facebooku (a co podpoří napříč platformou), je extrémně zajímavé.

Rusko zrušilo zákaz Telegramu, který beztak nedokázalo za dva roky jeho existence prosadit. Podle tamního Roskomnadzoru je ale důvodem to, že Telegram ukázal „ochotu“ pomáhat v boji s terorismem. Což původně představovalo požadavek Ruska, aby Telegram sdílel šifrovací klíče a umožnil tak přístup k obsahu uživatelů. Telegram odmítl a začalo přetahování, včetně tak podivných nápadů jako zablokování 18,6 milionu IP adres s dopadem na přístupnost služeb od Google i Amazonu a problémy pro ruské firmy. Nepomáhalo ani blokování VPN či anonymizérů. Viz Russia lifts its ban on the Telegram messenger app.

SOFTWARE

Přešel z Macu na Windows a samozřejmě narazil. Popisuje to ve What Happened When I Switched From Mac to Windows a je tam vidět klasický konflikt platforem, nedostatek zkušeností a neochota změnit způsob užívání. Což potřebujete u jakéhokoliv přechodu mezi platformami. Osobně se mi nejvíc líbí, jak vadí písmena pro označování disku, která ve skutečnosti jsou tím nejjednodušším způsobem, jak problém více disků řešit (pro BFU). U Applu je absence disků peklo a připojovat něco externího je dvojité peklo. A vlastně i to, že se mu Windows laptop zapíná, což prý z Macu nezná (ten se také náhodně zapíná, i když to nechcete). Pokud znáte a používáte obě platformy, tak je to zábavné, ale zároveň extrémně užitečné čtení.

Star Citizen získal 300 milionů investic přes crowdfunding: