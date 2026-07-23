Google dostal pokutu 21,5 miliardy Kč. Podle EK zvýhodňuje své služby před konkurencí a nutí vývojáře aplikací prodávat přes Google Play

Evropská komise udělila dvě pokuty firmě Google. Dohromady má firma zaplatit rekorndích 890 milionů eur (v přepočtu přes 21,5 miliardy Kč). Podle oficiální tiskové zprávy sankce padly za porušení nařízení o digitálních trzích (Digotal markets Act, DMA).
Tuto regulaci má Google porušovat dvěma způsoby: jednak tím, že ve vyýsledcích vyhledávání zvýhodňuje své vlastní služby před konkurencí, za druhé pak tím, že vývojářům, kteří své aplikace šíří přes obchod Google Play, stále dostatečně neumožňuje prodávat software či služby prostřednictvím konkurenčních obchodů či na webu.
Google je v rámci DMA stanoven tzv. strážcem přístupu. Jde o firmy, které mají – zjednodušeně řečeno – velký vliv na to, kam uživatelé na internetu míří. Nařízení je definuje jako společnosti, které v EU mají více než 45 milionů aktivních uživatelů a obrat více než 7,5 miliardy eur za rok. Strážci přístupu pak mají podle nařízení řadu povinností, které mají většinou bránit zneužívání jejich dominantního postavení na trhu.
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