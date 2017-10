 »  Google (ne)koupil Apple, krádeže hesel v iOS a ruská propaganda na Facebooku

Uber z aplikace odstraní možnost nahrávat si váš displej (v iOSu). Ano, rozumíte tomu dobře. Uber mohl, v tajnosti a pomocí privátního API, nahrávat, co se odehrává na displeji vašeho telefonu. Společnost samozřejmě tvrdí, že to používali jenom k vytváření mapy pro Apple Watch. Viz Uber removing private iOS API that allowed them to record your display.

Google koupil Apple! Za zprávu, která přišla přes seriózní Dow Jones, může „technická chyba“. Dodejme, že ta zpráva nebyla jen nějaký pomýlený titulek, ale dokonce příběh o tom, jak firma Google získala Apple, protože to bylo v závěti Steva Jobse. Cult of Mac k tomu říká Today in fake news: Google buys Apple, ale spíše to vypadá dost podobně jako památná SMS obsahující „Paroubek se pos**l“. Jen tu cenu mohli trochu vylepšit, copak by Apple stál jen 9 miliard?

It’s Mark Zuckerberg’s business model that allows Facebook to be manipulated by political activists – no wonder he’s in denial about it. Dost podstatná maličkost z podtitulku článku Why Facebook is in a hole over data mining. Těch užitečných věcí je tam víc, třeba charakteristika toho, co je na Marku Zuckerbergovi nejvíce fascinující: astonishing blend of high intelligence, naivety and hubris.

TELEgraficky

ADAM: Chapter 1 – Made with Unity ■ Debian 9.2 je venku ■ Star Wars: The Last Jedi Trailer ■ Myslíte, že import CSV je bezpečný? ■ Google zainvestoval do Neverware ■

WEBDESIGN, INTERNET

Stavíte nějakou službu na základě chování uživatelů či na datech z internetu? Možná to není šťastný nápad. Jak říkají v Your Data is Being Manipulated, prakticky všechno, co na internetu získáváme, je manipulováno. Jsme neustále ovlivňování, jedněmi, kteří to myslí dobře, dalšími, kteří na tom chtějí vydělat, či třetími, kteří nás chtějí ovlivňovat.

Konec jedné legendy, doména digital.com už není tím, čím byla. Zajímavé na tom je, že HP se už někdy od roku 2000 pokoušelo tuto legendární doménu prodat, dokonce až za 5 milionů dolarů. Podařilo se to až v roce 2014.

SOFTWARE

Antipirátská ochrana Denuvo v Total War: Warhammer 2 byla rozlousknuta během několika hodin. Zajímavé na tom je, že Denuvo byla dlouhé roky považována za neprolomitelnou a poprvé se ji podařilo prorazit u Rise of the Tomb Raider v srpnu 2016. Tehdy ale překonání trvalo týdny, takže současných několik hodin je dost zásadní rozdíl. Viz Denuvo Crisis After Total Warhammer 2 Gets Pirated in Hours.

Zrušení původní podoby iTunes se Applu nepovedlo, je k dispozici verze 12.6.3 podporující iOS 11. Důvodem mělo být hlavně firemním prostředí. V iTunes 12.7 totiž není App Store ani vyzváněcí tóny a Apple právě App Store odstranil záměrně. Viz Apple quietly releases iTunes 12.6.3 with iOS App Store for people who still want it.

11 nejlepších Kanban aplikací pro podporu vaší vlastní produktivity je hodně užitečný přehled hodně užitečných aplikací (softwaru). Vlastně ani nepřekvapí, že na prvním místě je Trello. Na dalších místech je MeisterTask, LeanKit, Kanban Tool, KanbanFlow, Blossom, Breeze, Taskworld, Wekan (jediná serverová), dapulse a Pipefy. Neméně zajímavé je, že všechny jsou nějak zpoplatněné a jenom pár se dá používat zdarma.

HARDWARE

Před patnácti lety se objevil Stinger a s ním odstartovaly telefony s Windows. Na parametrech je vidět, jak značně se proměnil svět mobilních telefonů (2.2" displej, 176×220 bodů a GPRS například). Výrobcem byl tehdy HTC a v článku zaznívá i jedna z legend té doby, Compaq iPAQ. Proč se o tom vlastně zmiňovat právě teď? Důvod je prostý, Microsoft definitivně ukončil snahy o telefony s jeho vlastním operačním systémem. Byť tedy třeba The Verge to už psalo v červenci (Windows Phone dies today), „potvrzené“ je to až tento týden. Viz například Windows Mobile? Už žádné nové funkce, ani hardware, přiznal viceprezident Microsoftu nebo RIP Windows Phone: Microsoft officially pulls plug.

MARKETING A KOMUNIKACE

Procter & Gamble snížil výdaje na internetovou inzerci o 100 milionů dolarů, prodeje ale přesto rostly. Důvodem škrtů nebyla snaha ušetřit, ale problém s místy, kde se inzerce objevila. P&G se chtěl vyhnout umístění inzerátu u nevhodného obsahu. Nově tak vyžaduje, aby poskytovatel inzerce měl publikum ověřené přes Media Rating Council. Teď ještě podobně nesmlouvavý přístup v Česku a lžimédia nebudou konečně mít z čeho žít. Viz The world's largest advertiser slashed spending on ‚crappy‘ digital ads by over $100 million — and still saw sales increase.

Google našel Ruskem (z Ruska, lépe řečeno) placené reklamy na YouTube, ve vyhledávání, v Gmailu i v síti DoubleClick. Opět jde ale jenom o „desítky tisíc dolarů“. Nepocházejí navíc ze stejných zdrojů jako ty koupené na Facebooku, ale to nepocházely ani ty objevené Twitterem. Viz I Google našel Ruskem placené reklamy. Měly šířit dezinformace na YouTube i v Gmailu nebo Google uncovers Russian-bought ads on YouTube, Gmail and other platforms a jako obvykle jsou tu dvě důležité věci. Google nejspíš objevil jen malý vzorek, protože volební kampaň za necelých 100 tisíc dolarů by ani nestála za námahu. Navíc: proč by si někdo (odkudkoliv) nemohl prostě kupovat inzerci a snažit se podpořit svého „kandidáta“? Je dost jisté, že tohle nedělalo jenom Rusko.

Rusko si opatřilo pomoc hvězdiček na YouTube v kampani cílící na aktivity Black Lives Matter. Cílem bylo, aby lidé hlasovali pro Trumpa. Zajímavé čtení v Russia Recruited YouTubers to Bash ‘Racist B*tch’ Hillary Clinton Over Rap Beats.

Zaměstnanci Facebooku přímo pracovali pro volební tým Donalda Trumpa. Dokonce pracovali na místě přímo v týmu. Viz How Facebook ads helped elect Trump, kde navíc najdete pohled na průběh facebookové volební kampaně. Třeba to, že běželo 50 až 60 tisíc verzí inzerátů každý den, ve špičce až 100 tisíc. A také to, že cílili i na tak malé množství lidí jako desítky na v zásadě zdánlivě bezvýznamných místech. Co myslíte, probíhá něco takového v Česku?

Mark Zuckerberg se omlouvá za virtuální návštěvu zpustošeného Portorika. Trochu pozdě, protože se mu už povedlo vytočit množství lidí a ukázat, že jeho odtržení od reality dokáže vždy překvapit ještě něčím novým. Viz Zuckerberg sorry for virtual tour of devastated Puerto Rico či Mark Zuckerberg apologizes for tone-deaf virtual tour of hurricane-ravaged Puerto Rico. Předcházející dění viz například Mark Zuckerberg ‚tours‘ flooded Puerto Rico in bizarre virtual reality promo.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Telegram je pod tlakem a není příliš jasné, jaké má vazby na ruskou vládu. Čerstvý problém je ten, že Telegram má zaměstnance ve stejné budově, jako je VKontakte. Ten dnes patří Alisheru Usmanovi, oligarchovi a spojenci Vladimira Putina. Šéf Telegramu Pavel Durov přitom tvrdí, že žádné zaměstnance v Rusku nemá. Viz What isn’t Telegram saying about its connections to the Kremlin?

Útočníci mohou na iPhonu či iPadu vytvořit věrnou kopii formuláře na zadání hesla. Uživatel na první pohled nebude moci poznat, že jde o phishing. Viz iOS Privacy: steal.password – Easily get the user's Apple ID password, just by asking a zásadní nebezpečí tady je v tom, že Apple zcela náhodně a neznámo proč pořád dokola žádá o zadání hesla. Uživatelé si tedy už zvykli, že prostě tento formulář je „potřeba“ vyplnit. Hlídejte si dvoufaktorové ověření účtu, protože takhle můžete přijít o iCloud účet během několika sekund. A až uvidíte tenhle podivný dialog, zmáčkněte Home – pokud dialog zmizí, tak to byl phishing. A nezapomeňte, že pokud používáte totéž heslo i jinde, tak dvoufaktor sice ochrání iCloudový účet, ale další účty může útočník ovládnout.

Kaspersky Antivirus měl hledat tajné materiály v USA prohledáváním souborů na výskyt „TOP SECRET“ řetězce. Teda aspoň to tvrdí Russian Hackers Scanned Networks World-Wide for Secret U.S. Data. Řetězec to samozřejmě není jediný, ještě prý kódová označování utajovaných amerických vládních programů. Jedna strana tvrdí, že není možné, aby o změně jejich softwaru v Kaspersky nevěděli. Kaspersky tvrdí, že do ničeho takového zapojení nebyli a nemají žádné informace. Tohle bude zajímavé sledovat.

Outlook posílá S/MIME šifrovaný mail zároveň s nešifrovanou kopií. Výborná chyba, která existuje už asi půl roku. Viz Buggy Microsoft Outlook Sending Encrypted S/MIME Emails With Plaintext Copy For Months a FAKE CRYPTO: MICROSOFT OUTLOOK S/MIME CLEARTEXT DISCLOSURE (CVE-2017–11776).

Equifaxu hackli web, návštěvníkům vnucoval adware maskovaný jako update pro Flash. Viz Equifax website borked again, this time to redirect to fake Flash update.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

10 milionů lidí vidělo politické reklamy, ve kterých Rusko ovlivňovalo volby v USA. Viz Hard Questions: Russian Ads Delivered to Congress a má to dva zásadní otazníky: první je ten, jestli to není jen nějaká další hra Facebooku, který se to celou dobu snaží zlehčovat. Trochu to tak pokračuje i v tom, jak dělají, že vlastně museli používat „modelování“, aby zjistili dosah. Ten přitom běžně u každého příspěvku i kampaně počítají. Druhý, podstatnější otazník je, že jde jenom o placené reklamy a opomíjí se masivní působení fake news webů a falešných účtů. Těch 10 milionů „lidí“ je mimochodem velmi málo.

Ruská propaganda byla sdílena ve stovkách milionů případů, zjistili výzkumníci. Celé se to stále vztahuje k Facebooku a „objevu“, že z Ruska pocházející peníze byly použity pro inzerci ovlivňující prezidentské volby. Celé je to zábavné v tom, že konečně přišli i na to, že nějaká koupená inzerce je jen zlomkem toho všeho. Viz Russian propaganda may have been shared hundreds of millions of times, new research says a podívat se můžete i na zjištěné údaje ze studie.

Facebook bojoval proti zavedení pravidel, která by mohla odhalit ovlivňování voleb z Ruska. V roce 2011 společnost tvrdila, že zavedení pravidel stojí v cestě inovaci a po Federální volební komisi žádala výjimku z pravidel týkajících se politické inzerce. Tradiční média v politické inzerci totiž musí sledovat a uvádět, kdo inzerci nakupuje. Online toto pravidlo neplatí. Stejně jako Facebook tehdy argumentoval Google, kde jedním z argumentů bylo i to, že inzeráty jsou příliš malé a mají omezený počet znaků. Požadovaná informace se tam tedy nevejde. Facebook dokonce tvrdil, že zavedení pravidel by bylo ohrožením svobody slova. Zajímavé je, že Facebook výjimku nezískal a povinnost umístit identifikaci kupujícího na reklamu přenesl právě na kupující. Viz Facebook Fought Rules That Could Have Exposed Fake Russian Ads.

Facebook tvrdí, že jeho „nálepka“ na příspěvcích snížila šíření fake news o 80 procent. Problém je, že a) je to neověřitelné, b) nikdo netuší, jak to vlastně Facebook změřil, a c) se to opět netýká celého Facebooku, ale jen blíže neurčitelného vzorku v USA (v Česku nic takového nemáme). Viz Facebook Says Its Fake News Label Helps Reduce The Spread Of A Fake Story By 80% a je tam pár dalších zajímavostí. Třeba to, že trvá přes tři dny, než se nálepka objeví. Označení pochybnosti od jednoho z kontrolujících ale má vliv na zobrazování v news feedu, kde dojde ke snížení počtu zobrazení. Nálepku ale příspěvek získá až poté, co ji za pochybnou označí dva kontrolující subjekty. Problém d) tedy je, že to trvá více než tři dny a životnost příspěvku na Facebooku je stěží v hodinách. Prostě Facebook.

Nepříjemné dopady zrušení integrace Facebooku a Inteligentní obrany proti sledování na iOS 11? Sociální prvky na webech budou fungovat jenom 24 hodin a poté budou vyžadovat extra potvrzení. Pokud v Safari nenavštívíte danou sociální síť 30 dní, bude nutné se znovu přihlásit. Dojde k zásadnímu navýšení počtu unikátních uživatelů. Přihlášení k Facebooku (a dalším sítím) je nutné provést samostatně z každé aplikace. Viz How iOS 11 Is Impacting Apps That Are Tied to Facebook.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook Messenger Lite byl původně určen jen pro rozvojové země, nově ho ale Facebook zpřístupnil i pro USA, Kanadu, Velkou Británii a Irsko (celkem je dostupný pro více než stovku zemí, včetně Česka). Na mobilu zabere 10 MB a má zásadně nižší nároky na konektivitu než plný Messenger. Pokud máte iPhone/iPad, tak bohužel, jejich Lite verze Facebook neposkytuje.

Jaké jsou nejkvalitnější aplikace a hry podle Googlu? Viz These are the highest quality apps and games right now, according to Google, kde najdete žebříček vytažený z Android Excellence Apps v Google Play.

STARTUPY A EKONOMIKA

Vydavatelé zklamáni z Live videa na Facebooku doufají v záchranu na Twitteru. Bohužel, ani tam je záchrana nečeká, hlavně proto, že opět čekají zázrak od videa, živého samozřejmě. Viz As Facebook Live video dreams fade, publishers look again to Twitter.

INFOGRAFIKY

Growth Hacking? Může se vám hodit 15 tipů a technik, které vám pomohou využít tuto marketingovou taktiku. Viz 15 Best Growth Hacking Techniques and Ideas [Infographic].

Osvědčené postupy pro sociální média, o kterých byste měli vědět? Viz The Latest Social Media Marketing Best Practices You Need to Know [Infographic].

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.