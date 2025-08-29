Google omezí sideloading aplikací do Androidu, vláda USA získala podíl v Intelu, další rekordní čísla Nvidie

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Vláda USA si pořizuje podíl 10 procent v legendární společnosti Intel. Jde o jeden z důsledků postupně se zhoršující situace ve firmě, která propouští desítky tisíc lidí, vyčleňuje divize, ruší velké investice, potýká se s masivním propadem tržeb a ztrátovostí a především s technologickým dluhem způsobeným několika předchozími řediteli, kteří především “zvyšovali hodnotu pro akcionáře” a betonovali dominantní postavení. Proč do toho USA šly? Intel je strategické aktivum země. Kromě jiného z toho důvodu, že tamní firmy typu Nvidia, Apple, Qualcomm, AMD a další závisí na TSMC na Tchaj-wanu, geopoliticky velmi citlivém místě. Nechat Intel padnout by znamenalo výrazně si snížit alespoň naději, že se z toho bláta jednou dostane a vrátí do USA samostatnou moderní výrobu čipů. Zároveň Intel je velkým dodavatelem americké armády, stejně jako Texas Instruments. Vláda USA za podíl poskytne kapitál (8,9 miliardy dolarů plus 2,2 miliardy), což může pomoci, ale na velké investiční akce do nebude. Další dvě miliardy dolarů nedávno přihodil SoftBank, který se hlásí i jako možný kupec (už vlastní ARM). S žábou na prameni v podobě nekompetentního představenstva ale stále nikdo nic nedělá.
Google od příštího omezí sideloading instalací aplikací na Androidu. Vývojáři se budou muset registrovat u Googlu a získat ID, které se pak při instalacích appek bude ověřovat. Google tvrdí, že je to kvůli zvýšení bezpečnosti, aby se do telefonů nedostával škodlivý software, například právě skrze sideloading nebo alternativní obchody s aplikacemi. Novinka začne platit pro stroje se službami Google Play a aplikacemi od Googlu, tedy pro většinu prodávaných telefonů a tabletů.
Šéfka státní policie ve Švédsku apelovala na rodiče, aby kontaktovali bezpečnostní složky, když u dětí najdou nainstalovaný Signal. Stejná paní také chce změnit zákon s cílem umožnit policii přístup k soukromým zprávám. Pořád dokola do někdo ve jménu bezpečnosti a dobra bude zkoušet, viz aktuální dění kolem Chat Control.
Na 2,5 miliardy účtů Gmail jsou vedeny útoky. Útočníci využívají informace získané ze systému Salesforce používaného Googlem. Uživatelé hlásí nevyžádané problémy, telefonáty a další pokusy. Hesla Googlu neunikla. Za problém může vishing.
Samsung po 33 letech přišel o post světové jedničky ve výrobě čipů DRAM. Předběhla ho další jihokorejská společnost SK Hynix. Podíl Samsungu během posledního půl roku spadl z 41,5 na 32,7 procenta. Důvodem je velká poptávka po čipech HBM používaných v AI akcelerátorech, hlavně od Nvidie, kde je SK Hynix jasná jednička a Samsung naopak složitě ladí poslední generace.
SK Hynix zároveň začal s masovou produkcí paměťových čipů, které nám přinesou 16TB SSD M.2 disky. Jeho NAND čipy mají kapacitu 256 MB a 321 vrstev QLC, přičemž poskládat lze 32 takových čipů. Mezigenerační rychlost zápisu měla vyrůst o 56 procent a čtení o 18 procent. Komerční disky lze předpokládat příští rok. Kromě 16TB lze možná časem čekat i 32TB modely a zároveň levnější 8TB kusy.
Google výrazně vylepšil generování obrázků pomocí AI. Gemini 2.5 Flash Image umí třeba měnit oblečení lidí na obrázcích, přenášet osoby na jiná pozadí a podobně.
Muskova xAI uvolnil model Grok 2.5 jako open source. Třetí verze by měla následovat během šesti měsíců. K dispozici jsou i váhy. Licence je zde. Od xAI zároveň přichází model Grok Code Fast 1. Umí generovat kód a pracovat s ním, kontextové okno je 256 tisíc tokenů a rychlost generování je 92 tokenů za sekundu.
Meta si od Googlu koupí jeho cloudové služby za 10 miliard dolarů. Je to částka za šest let. Meta potřebuje kapacity pro AI, takže kromě stavění vlastních datacenter využije i Google. Ten už předtím získal deal od OpenAI.
Plaud AI Pro je nový digitální zápisník poháněný prvky AI. Vyjde na 179 dolarů. Jde o zařízení o velikosti kreditky, které lze připevnit na telefon a nechat ho dělat poznámky.
Přední švédské firmy rozjíždí společný podnik pro vybudování domácí AI infrastruktury. Jde o Ericsson, Saab, SEB a Wallenberg Investments s tím, že přispěje i britská AstraZeneca. Podobné spojování silných hráčů s menších zemích může být cesta, jak v Evropě budovat alternativu k americkým datacentrům a spol., kde je potřeba obří kapitál.
V současné době prý existuje alespoň 121 firem zabývajících se vývojem AI čipů. Horečka kolem umělé inteligence je v plném proudu a hodně lidí vidí fenomenální úspěchy Nvidie. Je zřejmé, že většina těchto podniků, kteří pracují na čipech pro inferenci, NPU a podobně, shoří.
Nvidia v druhém čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o 56 procent na skoro 47 miliard dolarů. Čistý zisk poskočil o 59 procent na více než 26 miliard dolarů. Jízda v dodávkách AI čipů pokračuje. Herní GPU si ale také činily, tržby dělaly 4,3 miliardy dolarů, meziročně o 49 procent více.
Nvidia představila technologii Spectrum-XGS Ethernet pro AI datacentra. Má umožnit více datacentrům na různých místech operovat jako jedno. To by byla další iterace spojování více čipů a následně serverů a racků do jednoho clusteru, díky čemuž je možné trénovat LLM a podobně.
Intel odhalil informace ohledně procesorů Xeon postavených na architektuře Clearwater Forest. Mají mít až 288 jader, 576MB cache nebo čipletový design. Intel chce novinku vyrábět svým 1,8nm procesem (18A), o němž ale není úplně jasné, že ho zvládne dotáhnout. Yield je zatím někde kolem 10 procent. Intel už podobně sliboval Xeony Sierra Forest s tím, že je dodá na trh v roce 2024 a ono nic. Pozice v serverech mezitím zabírá AMD.
AMD přiblížilo problém vyhořelých procesorů AMD Ryzen 9000 na některých deskách. Výrobci motherboardů údajně nastavili proudy v rámci Precision Boost Overdrive na vyšší specifikace, než kolik AMD určilo. Problémy řeší hlavně ASRock. AMD zároveň uvedlo, že za situaci může i dlouhá podpora, kdy firma zůstává u jedné patice skrze několik generací procesorů. To přináší i mnoho možností nastavení PBO a další konfigurací týkajících se procesorů.
AMD výrazně ztrácí proti Nvidii v nákladech na provoz AI serverů. Ukazuje to studie Morgan Stanley, která porovnala provozy takzvaných AI továren. AMD nehraje do karet mimo jiné ne tak dobrý softwarový stack, což je proti Nvidii dlouhodobý problém.
Nová čínská grafická karta Lisuan G100 nakonec nebude tak špatná, jak se myslelo. Nové testy ukazují výkon mezi Nvidia GeForce RTX 4060 a 5060. Navíc zvládne podporu INT8, takže bude použitelná i pro AI. Lisuan je jednou z více čínských firem specializovaných na GPU, které se snaží v náročném oboru uspět, a to i kvůli americkým sankcím a potřebám GPU pro AI.
Huawei zůstává největším dodavatelem RAN částí mobilních sítí ve třech z pěti největších regionů. Snahy o odstranění technologií čínské firmy fungují jen někde.
TSMC odstraňuje čínské technologie z výroby čipů. Hlavním důvodem je vyhnout se potyčkám s USA, které brojí proti všemu čínsko-technologickému. Ovšem to, že Čína dokáže dodávat některé přístroje do hi-tech polovodičové výroby, je dobrá zpráva pro tamní postupně budovaný sektor (z čínského pohledu).
Nvidia údajně zastavila výrobu AI čipů H20 určených pro Čínu. Ty nedávno s velkou slávou opět začala vyrábět, protože se Jensen Huang dohodl s Donaldem Trumpem, že do asijské země může dodávat alespoň tyto okleštěné kusy (výměnou za speciální daň 15 procent). Ale Čína se mezitím šprajcla, že v těchto čipech mohou být špehovací součástky a tudíž urguje domácí firmy, ať hledají alternativy u Huawei a spol.
Vyšel LibreOffice 25.8. Tvůrci mluví hlavně o celkovém zrychlení fungování aplikací, včetně například scrollování dokumenty. Dále byla ukončena podpora 32bitových Windows.
Linuxový ovladač grafické části čipů Apple M1 a M2 je hotový. Z projektu Asahi Linux tak odchází další důležitá osobnost, konkrétně Alyssa Rosenzweig. Ovladač je začleněn v Mesa a podporuje OpenGL, Gallium3D a Vulkan.
Softwarová firma Dayforce byla prodána za 12,3 miliardy dolarů. Kupcem je fond Thoma Bravo, který se v investicích do IT angažuje dlouhodobě. Dayforce, dříve Ceridian HCM, vyvíjí nástroje pro HR. Nový majitel uleví s dluhy a pomůže s expanzí.
