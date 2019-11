 »  Google otevírá čipy OpenTitan, Xerox chce koupit HP, Visual Studio v prohlížeči je zde

Umělá inteligence AlphaStar od DeepMind dokázala porazit 99,8 procenta lidských soupeřů, se kterými hrála strategii StarCraft 2 . Už dříve začala porážet profesionální hráče. DeepMind nyní chystá podrobnější článek pro časopis Nature. Aktuální kondici rozebírá The Verge .

Wall Street Journal přichází se zprávou , že Xerox zvažuje odkup HP Inc . Tedy té části původního Hewlett-Packard, která se zaměřuje na počítače, tiskárny a 3D tiskárny . Představenstvo Xeroxu má připravovat nabídku. HP má tržní hodnotu 27 miliard dolarů a je asi třikrát větší než Xerox. WSJ také informuje , že se Xerox zbavil 25procentního podílu v 57 let fungujícím joint-venture podniku Fuji Xerox. Za 2,3 miliardy dolarů ho získává Fujifilm.

Google spouští projekt OpenTitan . Jde o první open source aktivitu spojenou s root of trust (RoT) integrovaným do křemíku. Google tak chce dosáhnout toho, aby se v serverovém hardwaru dalo používat bezpečné a otevřené RoT a byly k dispozici open source designy. Projekt má samostatný web a je k dispozici na GitHubu .

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

TSMC se chystá na 3nm výrobní proces. Taiwan News přichází s informací, že jeden z největších výrobců polovodičů na světě do roku 2020 nabere osm tisíc nových zaměstnanců, kteří se na 3nm proces mají soustředit. Vznikne také nová továrna, do které TSMC investuje 19,5 miliardy dolarů. Masová produkce by se měla rozjet v roce 2023.

Samsung končí s vývojem vlastních jader do mobilních procesorů Exynos. Už bude používat pouze jádra od ARMu. Posledním modelem, který vlastní technologii částečně využije, je Exynos 990 (jádra Exynos M). Samsung mimo jiné uvádí, že vlastní vývoj je dražší než licencování. Dojde i k propouštění, informuje Android Authority.

Firma SiFive představila zřejmě první výkonnější jádro využívající otevřenou architekturu RISC-V. Architektura U84 by výkonnostně měla konkurovat Cortexu-A72 od ARMu. Pro celý RISC-V by mohlo jít o zajímavý průlom. Technologii více rozebírá AnandTech.

Google aktualizoval operační systém Chrome OS. Chromebooky nově zvládnou práci s virtuálními plochami, je možné posílat čísla z notebooku do telefonu s Androidem a vylepšena také byla práce s tiskárnami.

Microsoft zveřejnil testovací verzi aplikace Office pro iOS a Android. Ta sjednocuje Word, Excel a PowerPoint pod jednu střechu. U Applu je třeba se přihlásit do TestFlight. U Androidu je pak postup pro testování dostupný zde.

Americká vláda se chystá na udělování výjimek v rámci embarga na dodávky technologií čínským firmám, píše Bloomberg. Mohlo by tak dojít i na Huawei. USA ale říkají, že žádostem automaticky vyhovovat nebude.

Reuters zase referuje, že Huawei uzavřelo 65 kontraktů na 5G sítě a polovina z toho je z Evropy. K čínskému podniku se nedávno kladně postavila německá vláda a tento týden povolení v 5G sítích oznámil i maďarský prezident Viktor Orbán. Huawei také na základě svých propočtů a Oxford Economics říká, že do evropské ekonomiky přispělo miliardami eur.

Huawei také do Mnichova svolalo hackery a prezentovalo jim nový bug bounty program, zjistil TechCrunch. V rámci něj má za odhalování bezpečnostních děr v jeho zařízeních a softwaru rozdělovat finanční odměny.

Čínští operátoři prvního listopadu oficiálně spustili 5G. Služby nabízí China Mobile, China Telecom a China Unicom. Tarify startují na zhruba 18 dolarech měsíčně (30 GB) a například China Mobile za 85 dolarů nabízí 300 GB dat a rychlost až 1 Gb/s. 5G má být ze začátku dostupné v 50 velkých městech. Pro představu: jen China Mobile v Pekingu instaloval přes pět tisíc základnových stanic. V srpnu se v Číně prodalo 219 tisíc 5G telefonů, což je pouze 0,7 procenta celkově prodaných strojů.

Amazon Web Services otevře datové centrum ve Španělsku. V Evropě už jich tak AWS bude mít sedm (vedle Španělska jsou to Dublin, Frankfurt, Londýn, Paříž, Stockholm a brzy Milán). Součástí nové lokality budou tři takzvané Availability Zones. S otevřením se počítá na konec roku 2022.

SQL Server 2019 vychází v ostré verzi. Microsoft seznam novinek rozebírá v rámci Microsoft Docs.

Workday za 540 milionů dolarů kupuje firmu Scout RFP. Ta vyvíjí platformu pro firemní nákupní procesy (procurement process), což Workday začlení do své stávající nabídky. Workday má mimochodem vývoj v Česku, který postavil na koupi zdejšího startupu Stories.

EPAM Systems, který má vývoj i v Praze, kupuje izraelskou firmu NAYA Technologies. Získává tak nástroje na migraci dat do cloudu včetně softwaru pro přesun Oracle a SQL Server databází do Azure, AWS a spol.

Rackspace zase získává firmu Onica, která je partnerem Amazon Web Services a působí také jako AWS Managed Service Provider. Rackspace tak chce rozšířit konzultační a managed services služby.