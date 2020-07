Google představil Web Vitals a chystá se hodnotit „page experience“. Co to znamená pro vaše weby?

Google na konci května oznámil, že pracuje na způsobu posuzování stránek, který více zohlední uživatelský zážitek na našich webech.

Uživatelský zážitek zjistí z metrik Web Vitals a může to znamenat problémy, hlavně pro pomalé weby. V platnost to vstoupí nejdříve příští rok.

I přes to ale doporučujeme nezahálet. Změřili jsme, že kritéria Googlu splňuje jen 6 % URL, která sledujeme testerem rychlosti PageSpeed.cz. O tom píšu dále.

V Google velmi dobře vědí, že obsah je král a UX webu je královna. My, uživatelé, zase víme, že je k vzteku, když nás Google (nebo jiná platforma) pošle na obsahově zajímavý web, který se načítá pomalu nebo je přeplácaný reklamou; cookie lišta překrývá jednu polovinu obsahu a reklama na mobilní aplikaci tu druhou.

Pánové a dámy v největším vyhledávači světa tedy přišli s aktualizací části vyhodnocování kvality webu, které říkají page experience signal. Zde jejich stroje sledují kombinaci různých vlastností webu – rychlost, schopnosti zobrazovat se na mobilech, bezpečnost a uživatelskou zkušenost. Tu zejména v podobě zamezení poskakování layoutu stránky při načítání nebo v podobě nepřítomnosti už zmíněných překryvných vrstev. Obrázek složení tohoto nového signálu vysvětlí lépe.



Zdroj: Google Z čeho se bude skládat vyhodnocování uživatelské zkušenosti webu?

Zatímco oblasti, které se netýkají rychlosti webu (v obrázku šedivé), jsou známy a relativně dobře zdokumentovány už delší dobu, oblast rychlosti webu a její vliv na pozice v Googlu byla předmětem mnoha diskuzí.

Rychlost webu je důležitá. Ale jak přesně?

Google už léta prohlašuje, že rychlost je podstatná a že se promítá do hodnocení webů. Například od července 2018 je rychlost webu hodnotící faktor pro mobilní vyhledávání. Zároveň ale píše, že toto se negativně dotkne jen opravdu pomalých webů, což je dost vágní definice.

Více toho nevíme. Dokonce ani nevíme, jak Google rychlost vyhodnocuje – i když v odborných kruzích se má vcelku jednoznačně za to, že algoritmy největšího vyhledávače hledí na metriky získávané uživateli prohlížeče Chrome do Chrome UX Reportu. Ovšem na které metriky Google hledí a jak… To může být jen předmětem dalších (marných) diskuzí.



Autor: Martin Michálek Nově je možné získat metriky od uživatelů z aktualizovaného Chrome UX Dashboardu, který si můžete naklikat sami na g.co/chromeuxdash

Z pohledu konzultanta rychlosti webu se tedy nacházíme v poněkud nešťastné situaci. Jednoznačně víme, že rychlost webům pomáhá. Zároveň se děje to, že lidé sice „poslouchají Google“ a rychlost řeší, ale měří a vyhodnocují ji úplně špatně, takže si nezřídka nemálo škodí – minimálně v podobě neefektivně vynaložených zdrojů.

Proto jsem velmi rád, že Google tuhle situaci reflektuje. A reflektuje ji právě v podobě nově představených metrik jménem Web Vitals.