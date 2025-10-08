Google spouští v Česku AI Mode. Vyhledávání už nikdy nebude stejné

Na pohled je to drobná změna: ve vyhledávači Googlu přibyla jedna nová záložka. Tzv. režim AI (AI Mode) ale může od základu proměnit dlouholetý model, na kterém je postaveno fungování webů a jejich symbióza s vyhledávači.
Google dnešním dnem začíná rozšiřovat AI Mode do více než tří desítek nových zemí, včetně České republiky a Slovenska. Uživatel zatím musí na nový způsob hledání aktivně přepnout, dá se ale očekávat, že v budoucnu bude Google nabízet AI vyhledávání jako výchozí možnost. Novinku firma uvolňuje uživatelům postupně.
Nová záložka nahrazuje tradiční vyhledávací pole konverzačním rozhraním. Uživatel může chatbotu Gemini klást dotazy v ucelených větách a odpovědi dostávat v podobě naformulovaného textu.
V rámci konverzace může od vyhledávače požadovat další upřesnění nebo doplňující data. Konverzaci také může libovolně přerušit a později se k ní zase vrátit a v načatém dialogu pokračovat. Funguje to podobně, jako když uživatel používá vyhledávání v rámci aplikace AI chatbota jako je Gemini, OpenAI či Claude.
AI Mode doplňuje už dříve zprovozněné Přehledy od AI (AI Overviews), které ve výsledcích vyhledávání Googlu u stoupajícího množství dotazů nahrazují tradiční seznam odkazů na weby boxem s odpovědí formulovanou AI.
Integrace generativní AI do světově dominantního vyhledávače tak pokračuje. Na konci září Google oznámil, že AI Mode rozšiřuje o možnost použít jako podklad pro vyhledávání obrázky a dostat také multimodální odpověď. AI zároveň dokáže v obrázcích rozpoznat objekty. Pokud uživatel hledá nějaké zboží nebo produkty, umí mu Google nabídnout také fotky produktů z e-shopů, včetně přímého odkazu na nákup.
Vypadá to na další ránu pro provozovatelé srovnávačů zboží. Ti se s Googlem několik let přeli kvůli tomu, že u produktových odkazů zvýhodňoval svůj srovnávač cen. Evropská komise jim dala za pravdu (a zastal se jich i Soudní dvůr EU) a Google tak začal nuceně ve výsledcích hledání zobrazovat i nabídku konkurence. Teď je v rámci AI Mode znovu z výsledků vynechal.
AI Mode nepotěší ani provozovatele webů či online vydavatele. Už nasazení AI Overviews znamenalo pokles návštěvnosti z Googlu, u některých médií až o desítky procent. Pokud uživatel dostane odpověď naservírovanou v uceleném textu, který AI vytvoří na základě informací z webů, nemá už často motivaci klikat na nenápadný odkaz na zdroj.
Spuštění Režimu AI takové chování uživatelů pravděpodobně ještě posílí. Padá tím řadu let udržovaná opatrná symbióza mezi provozovateli webů a Googlem, založená na tom, že vyhledávač z webů čerpá zdarma informace, ale přivádí za ně na zdrojové stránky návštěvnost. AI hledání data dál čerpá, ale na weby přináší mnohem méně trafficu.
Reakce zástupců Googlu na kritiku vydavatelů je defenzivní. Čísla o poklesu návštěvnosti označují za nepřesná, zkreslená či neprůkazná na přímé otázky na vliv AI na traffic směřující na zdrojové weby dávají vyhýbavé odpovědi typu „zvýšila se délka dotazů, které uživatelé do vyhledávání zadávají“ nebo „dodaný traffic má vyšší kvalitu, protože lidé na odkázaných stránkách tráví o něco více času.“ Žádná konkrétní data, která by tato tvrzení potvrzovala, ovšem firma zatím nezveřejnila.
Ať už se však to vydavatelům líbí, nebo ne, nástup AI do vyhledávání je zřejmě nevyhnutelný. Z pohledu uživatele může konverzační rozhraní vyhledávače opravdu fungovat lépe než prostý seznam odkazů. A generativní AI nabízí pokročilé možnosti, jak informace vyhledávat a zobrazovat.
Jenže i to má háček. Výhodnost AI funguje jen v okamžiku, kdy je chatbot schopen dodat kvalitní odpověď, což zatím zdaleka není pravidlem. I sám Google doporučuje ověřovat si informace, které uživatelům Režim AI či Přehledy od AI nabídnou, ještě z dalšího zdroje.
Google si v rámci AI Mode také dláždí cestu do nové lukrativní oblasti: agentního nakupování. Vizi, že v budoucnu bude za lidi nakupovat přímo jejich AI agenti, kteří vyhledají zboží podle zadání, najdou nejlepší e-shop a vloží nákup do košíku, firma ukázala v demu na své květnové vývojářské konferenci I/O:
Velké AI firmy teď pracují na posledním kroku, který je k AI nakupování nutný: agenti musí umět za uživatele také platit. Google v září oznámil spuštění svého protokolu Agent Payments Protocol (AP2), který má bezpečné transakce mezi AI agenty umožňovat. Obdobný Agentic Commerce Protocol publikovala také firma OpenAI, teď se bude hrát o to, kdo dokáže prosadit svou technologii jako nový standard.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem