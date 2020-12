Google Stadia je oficiálně v Česku. Streamovat hry můžete v prohlížeči i zdarma

Online streamování her nikdy nebylo jednodušší. Stačí spustit prohlížeč, připojit ovladač a hrát, bez jakéhokoli instalování a bez ohledu na hardwarové vybavení počítače. Streamingová herní služba Google Stadia, která právě vstoupila na český trh, bourá většinu bariér, které hráče videoher mohou od cloudového hraní odrazovat. Pokud do Stadie ještě nemáte přístup, vyčkejte, podle Googlu bude služba uživatelům nabíhat postupně v průběhu dalších 24 hodin.

K hraní her ve Full HD rozlišení (1080p) potřebujete na Stadii jen tři věci: slušné internetové připojení, účet u Googlu a peníze na nákup her. Používání Google Stadia je v základu zdarma a ke spuštění hry vám stačí prohlížeč s jádrem Chromium. Google sice uvádí, že potřebujete Chrome, ale vyzkoušeli jsme, že Stadia běží i například v browseru Microsoft Edge, který na Chromium přesedlal.

Stadii jsme měli možnost otestovat na desktopovém počítači (PC) a na telefonu s Androidem (test na 4K televizoru chystáme). Jaké jsou její silné a slabé stránky, jak si stojí ve srovnání s konkurencí GeForce Now od firmy NVIDIA, Xbox Game Pass od Microsoftu nebo PlayStation Now do Sony a jaká je vlastně budoucnost herního streamingu?



Autor: screenshot, Lupa.cz Screenshot z hraní hry STAR WARS Jedi: Fallen Order

Zdarma i za předplatné

Nastavit si účet pro hraní je otázkou pár minut. Přihlásíte se svým účtem u Googlu, projdete několik nastavení, včetně úpravy toho, jaké informace o vašem hraní se budou zobrazovat (veřejně, vašim kamarádům, nikomu), kdo vám může posílat pozvánky k hraní nebo jestli vás mohou lidé vyhledávat podle vaší e-mailové adresy. Při zřízení účtu dostanete také nabídku na jeden měsíc vyzkoušet předplatné Stadia Pro zdarma (standardně stojí 259 Kč za měsíc).

Předplatné přináší možnost hrát hry na televizích ve 4K rozlišení (60 FPS) s podporou HDR (High Dynamic Range) a 5.1 kanálovým zvukem (4K rozlišení se týká i desktopu s příslušným hardwarem). Hraní zdarma je omezeno na FHD rozlišení (1080p při 60 FPS).

V rámci předplatného má hráč k dispozici také několik desítek bezplatných her (tyto tituly se časem obměňují) a na koupi dalších může dostat velmi slušné slevy. Pokud ale o 4K hraní a 5.1 zvuk nemáte zájem a hry si vždycky raději kupujete, můžete si bez problémů vystačit bez předplatného.

Streaming hry ve zkratce funguje tak, že se hráč připojuje k virtuálnímu počítači v datacentru Googlu. Na tom probíhají všechny potřebné operace nutné k hraní a zpět k hráči se přenáší výsledný obraz a zvuk. Stadia ve svých serverech využívá na míru přizpůsobené 2,7 GHz x86 procesory s AVX2 SIMD a 9,5 MB L2+L3 cache, speciálně upravené grafické karty AMD s HBM2 pamětmi a 56 výpočetními jednotkami s hrubým výpočetním výkonem 10,7 teraflops a 16 GB RAM s výkonem až 484 GB/s. Software platformy je postaven na Linuxu (Debian) a API Vulkan uzpůsobeném pro cloudové hraní. Pro kompresi videa používá (většinou, hlavně u vyšších rozlišení) kodek VP9 a do budoucna patrně uvažuje o přechodu na ještě úspornější kodek AV1.

Požadavky Stadie na internetové připojení nejsou nijak závratné. Skutečným minimem je 10 Mb/s a pro 4K hraní Google doporučuje minimálně 35 Mb/s. Streaming je samozřejmě velkým žroutem dat, při hraní v rozlišení 720p spotřebuje podle Googlu kolem 4,5 GB za hodinu, při Full HD (1080p) už 12,6 GB a ve 4K si stáhne až 20 GB dat za šedesát minut. Hrát na mobilním připojení s omezeným datovým balíčkem se tedy nedoporučuje (byť i to Stadia umožňuje).

Oficiální ovladač v Česku nebude

Nejjednodušší je streaming her přes Stadii v PC, kde se hraje v prohlížeči, který se automaticky roztáhne na celou obrazovku. Hry můžete obvykle ovládat ovladačem nebo myší a klávesnicí. Záleží ovšem na podpoře konkrétního vydavatele, například populární akční PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) podporu klávesnice a myši ve Stadii letos na podzim zrušila. Z herních ovladačů Stadia podporuje celou řadu modelů, včetně ovladačů pro PlayStation nebo Xbox, a Google představil i svůj vlastní Stadia Controller, který se ovšem v Česku oficiálně prodávat nebude.

„Litujeme, ale v Česku nebude oficiálně dostupný ovladač pro Stadii. Google v Česku neprovozuje Google Store, takže jeho prodej není zatím možné realizovat. Nicméně Stadia byla vždy primárně o jednoduchém a rychlém hraní než o hardwaru a i počet kompatibilních zařízení, jimiž lze hry na Stadii ovládat, se v posledním roce velmi rozrostl,“ potvrdila Lupě mluvčí českého Googlu Alžběta Houzarová.



Autor: David Slížek, Lupa.cz Stadia Controller

Pro účely testování jsme do redakce Stadia Controller dostali a jeho funkce se od ostatních značek v zásadě neliší. Zamrzí jen to, že jej k PC musíte připojovat přes USB kabel, avizované bezdrátové připojování přes Wi-Fi či Bluetooth na PC zatím nefunguje.

Bez kabelu ale Stadia Controller připojíte ke smartphonu (zahrajete si zatím jen na některých telefonech s Androidem 10 a vyšším). Potřebujete k tomu nainstalovat mobilní aplikaci Google Stadia, propojení probíhá přes Wi-Fi a ovladač musí být připojen ke stejné Wi-Fi síti jako smartphone, na kterém chcete hrát. Plynulost hraní závisí na rychlosti sítě, ideální je hrát přes kapacitnější 5GHz Wi-Fi, pak jde hraní bez větších problémů.

Jaké hry ve Stadii najdete

Ovladač budete také potřebovat, pokud budete chtít hrát na televizní obrazovce (včetně hraní ve 4K rozlišení). V nápovědě dokonce Google píše, že je potřeba výslovně jeho oficiální Stadia Controller – zda to je pravda, jsme zatím neměli možnost ověřit. Abyste Stadii dostali do své televize, budete každopádně potřebovat také Chromecast Ultra, který se dá připojit i přes LAN kabel a postará se o propojení služby, televize a ovladače. Pokud chcete hrát s přáteli, podporuje Stadia podle oficiálních informací současné připojení až čtyř ovladačů.

Kardinální otázkou samozřejmě zůstává, jaké hry si přes Google Stadia zahrajete. Momentálně Stadia nabízí něco přes stovku titulů a jsou mezi nimi velké „áčkové“ hry jako Assassin's Creed (Odyssey a Valhala), Baldur's Gate 3 Early Access, Borderlands, Destiny 2, DOOM, F1, FarCry, Hitman, Marvel’s Avengeres, NBA, PGA, PUBG, Red Dead Redemption 2, STAR WARS Jedi: Fallen Order (ze které jsou screenshoty v tomto článku, předobjednávka očekávaného hitu Cyberpunk 2077, který vychází tento týden, a další. Nabídka her zdarma v rámci předplatného je podle mého názoru trochu chudá, ale na druhou stranu některé slevy na koupi her pro platící uživatele jsou poměrně lákavé.

Mimochodem, hry, které máte v rámci předplatného zdarma, si musíte „vyzvednout“ (claim) a poté by vám měly zůstat po celou dobu, kdy budete předplatné platit. Když platit přestanete, ztratíte k nim přístup. Když opět zaplatíte, dostanete je zpět. Pokud si hru ve Stadii koupíte, můžete ji hrát bez omezení pořád, i když předplatné neplatíte (neplatící hráči jsou omezeni jen maximálním rozlišením 1080p).

Google v nápovědě slibuje, že koupená hra hráči zůstane i v případě, že její vydavatel s Googlem vypoví smlouvu. Hrát ve Stadii hru, kterou jste si už koupili jinde (například v Epic Store, na Steamu apod.), ale nejde. V tom se Stadia liší od konkurenční služby GeForce Now (GFN), která se umí napojit na hráčův účet na Steamu, Epic Store či GOG.com a dají se tak přes ni hrát hry, které si na nich uživatel v minulosti pořídil (pokud tedy jejich vydavatel s GFN spolupracuje).

Na webové Stadii zamrzí jen detaily: služba od Googlu paradoxně nemá vyhledávání, takže se desítkami her musíte probírat postupně (seřadit se dají jen podle jména, ceny, věkové kategorie nebo data vydání).

K plusům zase pro někoho může patřit podpora streamování hraní na YouTube. Přímé napojení ještě Stadia nezpřístupnila (v aplikaci píše jen to, že to bude brzy), s použitím streamovacího softwaru (například klasického, zdarma dostupného OBS) to ale jde docela snadno. Pozitivní funkcí je také sdílení zakoupených her v rámci rodiny – pokud máte u Googlu vytvořenu tzv. rodinnou skupinu.

Google Stadia přináší hodně zajímavou možnost, jak do světa herního streamingu vstoupit asi nejjednodušeji, jak to vůbec jde. V době, kdy jsou výkonné grafické karty beznadějně vyprodány, také dává šanci hrát hry náročné na grafický výkon i na běžném pracovním laptopu či na smartphonu.

Zároveň je ale obchodní model služby nastavený tak, aby si vás k sobě co nejvíce poutala. Hry, které si v ní koupíte, si bez ní nezahrajete (leda byste si je jinde koupili znovu). V tomto ohledu je mi sympatičtější otevřený model GeForce Now, ve které využíváte hry koupené v jiných online obchodech, sympatičtější. Je ale otázkou, jestli není spíš slepou vývojovou větví a jestli se neprosadí spíše „uzavřené zahrady“ Googlu, Microsoftu či Sony.

Uvidíme, která cesta se nakonec prosadí. Příchodem Stadie do Česka se každopádně stavidla herního streamingu otevřela naplno.