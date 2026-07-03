Google v ČR opět nezaplatil skoro žádné daně, Onsemi chystá tah za 150 miliard, prodloužení podpory Windows 10

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Onsemi chystá tah za 150 miliard. Kupuje firmu, jejíž technologie používá skoro každý. Onsemi konkrétně plánuje převzít americkou firmu Synaptics, a to ve formě svých akcií za sedm miliard dolarů. Synaptics dodává například technologie pro touchpady v noteboocích, čipy pro bluetooth a Wi-Fi, čtečky otisků prstů a další senzory. Důležité jsou také procesory NPU pro zpracování neuronových sítí na edge zařízeních. Onsemi se díky tomu chce dostat do robotů, edge AI a dalších oblastí. Spojí čipy pro senzory, komunikaci a procesory do jedné nabídky. Procesory má vyvíjet i brněnská pobočka, a to díky akvizici části tamní firmy Codasip. Pro Onsemi jde o krok, jak se posunout k vyšší přidané hodnotě. Například výroba v Rožnově pod Radhoštěm musela propustit další stovky lidí, protože Čína dokáže vyrábět wafery násobně levněji, takže je nutné jít potravním řetězcem výše.
Klíčový dodavatel Škody Auto a konkurent Onsemi otevřel za humny továrnu na čipy za 120 miliard. Infineon v Drážďanech rozšířil továrnu, investoval pět miliard eur, respektive jednu poskytla německá vláda v rámci Chips Actu. Jde tak o jeden z mála úspěchů tohoto programu na rozšíření polovodičové výroby na kontinentu. Nová část fabu bude řešit 300mm wafery včetně SiC, což je i doménou Onsemi a předmětem expanze v Rožnově. Infineon stejně jako Onsemi dodává Škodě a řeší třeba výkonovou elektroniku pro elektrické vozy, AI datacentra a podobně.
Tradice Googlu pokračuje, v Česku opět nezaplatil skoro žádné daně z příjmu. Tržby posílá přes Irsko. Loňská daň z příjmu činila 18,3 milionu korun, podobné je to každý rok. Google u nás reálně generuje vysoké miliardy, možná více.
Half-Life 2 nyní běží ve webovém prohlížeči. Za projektem stojí dva autoři, kteří na převedení legendy FPS pracovali asi čtvrt roku.
Microsoft o rok prodloužil placenou podporu Windows 10. Běžná podpora skončila loni v říjnu, takzvané Extended Security Updates (ESU) ale updaty prodloužily do letošního 12. října. Nakonec je termín 12. října 2027.
Apple na AppStore zablokoval ruské komunikační aplikace Vkontakte a Max. Prvních z nich je sociální síť ve stylu Facebooku, druhá je náhradou WhatsAppu a dalších appek, které se ruský stát snaží omezit či blokovat (stejně jako VPN). Max dokonce musí být povinně předinstalován na smartphonech prodávaných v Rusku. Obě aplikace vyvíjí firma VK, původně soukromá, dnes pod Putinovy lidi spadající v podstatě státní podnik. Apple uvedl, že důvodem blokace jsou nespecifikované sankce. Rusko uvedlo, že situace je nepřípustná a vyzvalo, aby uživatelé přešli z iOS na Android. Stanovisko VK je zde.
Apple výrazně zdražil řadu svých produktů. Často jde o 15 až více než 30 procent. Týká se to počítačů MacBook, Mac Studio, iMac, Mac mini, tabletů iPad, brýlí Vision Pro a zařízení Apple TV a HomePod. Důvodem jsou, jak jinak, vysoké ceny pamětí.
Nvidia na trh vrací grafické karty GeForce RTX 3060 s 12 GB pamětí. Opět je to kvůli drahým pamětem, ovšem jde spíše o trik Nvidie. Karty vyjdou na zhruba osm tisíc korun, což je podobná, jako modernější 5060. Na 3060 lze alokovat starší výrobní procesy a ty novější pustit pro AI datacentra. Každopádně dvě generace starý produkt oživilo také AMD, které na trh opět dalo procesor Ryzen 7 5800X3D, který je dražší, než novější 7800X3D.
Sony svým zákazníkům smaže legálně koupené digitální kopie filmů. Stane se tak letos v září. Jde o 551 filmů a seriálů v britských a evropských mutacích PlayStation Store. Firma neuvedla, zda zaplacená díla bude uživatelům nějak kompenzovat. Jde o další připomínku toho, že si na online platformách věci pouze pronajímáme a nevlastníme.
Sony zároveň přestane vydávat hry pro PlayStation na fyzických nosičích. Půjde o first party tituly a začne se s tím v lednu 2028. Krabičky k dispozici budou, ale jen s nalepeným kódem. Fyzicky už nevyjde ani blížící se GTA 6, které prokopne ledy. Sony uvedla, že reaguje na situaci na trhu. Sběratelé nebudou potěšení, stejně jako ti, kdo nevěří, že jim digitální kopie jednou nezmizí z knihoven.
WhatsApp zavede uživatelská jména. Ta se budou zobrazovat místo telefonního čísla. Meta tento týden rozjela systém rezervací, použít lze například aliasy z Instagramu a Facebooku. Stačí jít do nastavení účtu.
Významný provozovatel satelitní sítě Iridium mění majitele. Provozovatele družic na nízké oběžné dráze (LEO) kupuje firma Rocket Lab, a to za osm miliard dolarů v hotovosti a akciích. Rocket Lab se soustředí na výrobu a starty raket a satelity, konkuruje SpaceX. Koupě Iridia znamená, že Rocket Lab bude moci Muskovi konkurovat i v datové síti z vesmíru.
IBM se podařilo vyrobit první 0,7nm čip. Zatím jde o pokusný vzorek. Má skoro sto miliard tranzistorů. Výroba proběhla v USA pomocí EUV litografie ASML. IBM zdaleka z výroby čipů nezmizela, stále drží důležité know-how. Firma je mimo jiné zapojená do výstavby 2nm továrny japonské firmy Rapidus, která chce konkurovat TSMC či Samsungu.
Microsoft Azure a Amazon Web Services jsou takzvanými gatekeepery podle zákona DMA. Předběžně to konstatovala Evropská komise. Největší cloudy světa tak zřejmě budou muset splnit regulatorní podmínky DMA.
Přístup k nejnovějšímu AI modelů nyní omezuje i OpenAI. Týká se to novinky GPT-5.6, která má tři verze Sol, Terra a Luna. Americká vláda posuzuje, kdo k modelům získá přístup, proces je neprůhledný. S omezením jako první přišel Anthropic u modelů Mythos a Fables, což mimo jiné znamená komplikace pro Evropu. Americká vláda tento týden nakonec restrikce zrušila, Fable 5 a Mythos 5 se opět dostávají k zákazníkům.
Generativní AI za poslední rok vygenerovala prodeje za 110 miliard dolarů. Takzvaný revenue run rate překročil 175 miliard dolarů. Tempo navíc zrychluje. Jde zřejmě o nejrychleji rostoucí IT segment v historii.
Firmy časem budou platit za AI tokeny více než za průměrného vývojáře. Vycházího se z celosvětového průměrného platu dva tisíce dolarů. Firmy náklady na tokeny účtují zákazníkům. Jde o odhady společnosti Gartner a o další příspěvek do debaty, jak se podaří zajistit klesající cenu tokenů a jaké budou ekonomické dopady.
Meta tajně používala AI služby Gemini od Googlu, protože byly lepší, než modely Llama. Google zároveň Metě výrazně redukoval přístup, protože na Gemini je velký nápor a infrastruktura nestíhá. Případ mimo jiné ukazuje, že se Zuckerberg sice snaží budovat kapacity v AI, ale Meta patří spíše do druhého až třetího sledu.
Meta se údajně pustí do cloudového byznysu. Firma už nějakou dobu investuje velké prostředky do datacenter s GPU a tuto infrastrukturu se chystá nabídnout další. Velká trojka hyperscalerů tak kromě rostoucích neocloudů (Nebius a spol.) získá další konkurenci. Ale zatím se zdá, že je prostor pro všechny, instance s GPU jsou často vyprodané.
GitHub Copilot jde nově používat s externími AI modely. Díky tomu je možné rozšířit možnosti tohoto nástroje pro vývoj.
Google vydal model Nano Banana 2 Lite. Je výrazně rychlejší než tradiční verze a cenově je na tom také lépe. Model se postupně šíří tradičními produkty Googlu.
Do světa AI hardwaru se chystá další hráč. Firma Etched oznámila, že už má od zákazníků objednávky za miliardu dolarů. Provedla také tape-out svého čipu, nabízet bude celé racky pro inferenci.
SK Hynix a Samsung v Jižní Koreji postaví nové továrny na paměti za 11 bilionů korun. Země také do roku 2035 postaví další AI datacentra s kapacitou 10 GW.
Šéf Micronu odhadl, že nedostatek pamětí a s tím spojené vysoké ceny potrvají možná i několik dalších let. Příští rok je jistota. V roce 2028 se spustí některé nové výrobní kapacity, ale ani ty nemusí na uklidnění situace stačit. Uvidíme, co s tím udělá nástup čínské CXMT, alespoň tedy ve spotřebitelském segmentu.
CXMT je zřejmě na dobré cestě, firma vyhrála zakázku Tencent za tři miliardy dolarů. Apple lobbuje u americké vlády, aby mohl čínské paměti používat. CXMT čeká vstup na burze, kde chce nabrat kapitál na expanzi. Firma rovněž vede debaty s Alibabou, ByteDance nebo Xiaomi. Podobně je na tom YMTC, čínský producent pamětí NAND pro disky SSD. Nejvýkonnější model jsme na Lupě otestovali.
Čínská Alibaba údajně zneužívala Anthropic k vylepšování svých AI modelů Qwen. Anthropic uvedl, že čínský podnik použil 25 tisíc podvodných účtů, skrze něž realizoval 29 milionů textových interakcí, z nichž byla čerpána data. To se používalo pro destilaci a trénování vlastního modelů. Čínské AI firmy jsou z tohoto procesu obviňovány často.
Čína údajně natrénovala AI model za použití 50 tisíc vlastních čipů. Jde o model LongCat 2.0 od tamní firmy Meituan, má se vyrovnat Gemini 3.1 Pro, GPT-5.5 nebo Claude Opus. Má 1,6 bilionu parametrů. Jde o zatím největší model, který byl na čínských čipech vytvořen.
Hodnota čínské firmy Cambricon vyrostla na 138 miliard dolarů. Cambricon je jedním z lokálních dodavatelů AI čipů, loni jich měl expedovat 116 tisíc.
Čína předvedla přenos dat o rychlosti 51,3 Tb/s na vzdálenost 206,5 kilometru. Testy proběhly na běžném komerčním kabelu. Použila se technologie dutého optického vlákna neboli Hollow-Core Fiber.
Čínská firma Loongson představila nový procesor. Model 3C3000 využívá domácí architekturu LoongArch a má 16 jader. Frekvence je 1,5 až 1,8 GHz. Paměťový řadič umí pracovat s dvěma kanály DDR4–2400.
Jeden z otců internetu se zřejmě chystá do důchodu. Vinton Cerf příští týden skončí v roli chief internet evangelist v Googlu.
Qualcomm oznámil serverový procesor Dragonfly C1000. Využívá architekturu Oryon a nabídce až 250 jader. Jde o součást snah Qualcommu chytit vlnu zpracování AI v datacentrech. Jeho racky a servery jsme ukázali zde.
Běžně dostupné procesory AMD Ryzen budou mít funkci pro šifrování dat v paměti. Jde o Transparent Secure Memory Encryption neboli TSME, kterou doposud měly pouze modely Ryzen Pro. Novinka dorazí s dalším firmwarem.
Další neocloud nabral investici. Together AI získal 800 milionů dolarů v series C, hodnota startupu je 8,3 miliardy dolarů. Together, stejně jako Nebius a další, poskytuje kapacity s Nvidia GPU.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
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